Трамп проводит совещание по вакцине. Команду Байдена не позвали

Администрация Дональда Трампа во вторник проводит совещание в Белом доме с участием экспертов, которые обсудят вопросы вакцинации oт коронавирусa. Об этом сообщает "Голос Америки".

На совещании под названием "Сверхзвуковая скорость" будут присутствовать Трамп, вице-президент Майк Пенс, правительственные эксперты, лидеры штатов и бизнесмены.

Представителей переходной команды избранного президента Джо Байдена на заседание не пригласили, хотя им предстоит продолжать крупнейшую программу вакцинации в истории США после инаугурации 20 января.

По словам одного из источников, Трамп также подпишет указ о приоритетном распределении закупленных правительством вакцин среди американцев. Указ ограничит право правительства передавать вакцины другим странам до тех пор, пока не появится избыточное предложение на внутреннем рынке.

В четверг Управление по надзору за качеством продуктов питания и лекарственных препаратов США проведет итоговый обзор американо-немецкой вакцины Pfizer/BioNTech, а позднее в этом месяце вакцины от компании Moderna. Оба препарата показали 95-процентную эффективность.

Среди стран мира по количеству заказанной вакцины от коронавируса лидирует Канада, сообщает Bloomberg.

У Оттавы имеются договоренности на поставки вакцины для прививки почти 154 миллионов человек (410 процентов населения страны). У России, по данным агентства, есть договоренности на поставки вакцины для прививки 80 миллионов человек (55 процентов населения страны), у США —455 миллионов человек (139 процентов населения страны).

7 декабря источники The Washington Post сообщили, что Pfizer сообщил американским властям, что не сможет до следующего лета поставить стране дополнительные 100 миллионов доз вакцины. Ещё летом Pfizer предлагала Белому дому предусмотреть возможность докупить вакцину, если та покажет свою эффективность, но получили отказ, сообщает New York Times.



Теперь, как пишет газета, спрос на вакцину Pfizer вырос, ее заказали множество других стран. В Министерстве здравоохранения и социальных служб США на вопрос издания об упущенном шансе докупить вакцину от Pfizer заявили, что кроме этой компании правительство закупит препараты еще у пяти производителей.