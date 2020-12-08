В Азербайджане ужесточают карантин, ограничения продлены до 31 января

Решением Кабмина Азербайджана действующий в стране специальный карантинный режим из-за коронавируса COVID-19 продлевается до 31 января 2021 года, сообщает оперативный штаб.

При этом с 00:00 14 декабря до 00:00 18 января 2021 года будет действовать жесткий карантинный режим, при котором въезд и выезд в ряд городов закрывается.

В частности, с 14 декабря по 18 января 2021 закрывается въезд и выезд в Баку, Сумгаит, Мингячевир, Ширван, Абшеронский район, а также Лянкяран, Масаллы, Джалилабад, Шеки, Закаталы, Губа, Хачмаз, Евлах, Барду, Билясувар и Исмаиллы.

Вместе с этим в указанный период вновь будет применена система смс-разрешений для населения в этих городах. Гражданам будет предоставлено 3 часа на осуществление различных покупок и прочих дел, – пишет «Интерфакс-Азербайджан».

Кроме этого, с 00:00 14 декабря 2020 года до 00:00 18 января 2021 года на всей территории Азербайджана, кроме сфер работ и услуг, определенных соответствующим постановлением Кабинета Министров Азербайджана, приостанавливается предоставление работ и услуг. Всем торговым предприятиям, предприятиям общественного питания, включая рестораны, кафе и чайные, разрешено оказывать клиентам только услуги доставки или продавать через интернет.

СМС-разрешения на три часа будут выдаваться для следующих нужд: по медицинской необходимости; для покупки продуктов, лекарств и других необходимых товаров на рынках, в магазинах и супермаркетах, а также для пользования услугами госструктур, банков, почты; для участия в похоронах близкого родственника нужно будет брать разрешение только в полиции, по номеру 102.

Помимо этого Бакинское метро будет закрыто вплоть до 31 января. При этом локдаун общественного транспорта по выходным продлевается также до конца января.

Согласно решению штаба, в связи с ужесточением карантина, власти Азербайджана возобновят выдачу единовременных выплат 600 тыс. человек в размере 190 манатов (около $112). Компенсации будут выдаваться тем лицам, кто ранее уже получал госпомощь.

Кроме этого, финансовую помощь от государства получат частные предприниматели.