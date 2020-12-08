Девять лет лишения свободы и штраф – подробности приговора Ираклию Бебуа

Верховный суд самопровозглашенной республики Абхазия подтвердил, что гражданина Грузии Ираклия Бебуа приговорили к девяти годам лишения свободы. Его также обязали выплатить штраф – 10 тысяч рублей. Решение принял Гальский районный суд.

«Суд признал Ираклия Бебуа виновным в совершении преступлений предусмотренных частью 1 статьи 217 ( незаконное приобретение и хранение боеприпасов); частью 2 статьи 164 (умышленное уничтожение чужого имущества путём поджога ); статьей 334( надругательство над государственным флагом РА) УК Республики Абхазия и по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом 10.000 рублей.



Согласно оглашённому приговору, осужденный Ираклий Бебуа, 30 сентября 2020 года, в период проведения торжественных мероприятий посвящённых празднованию 27 годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг., используя подготовленную им заранее легковоспламеняющуюся жидкость, совершил поджог государственного флага Республики Абхазия, установленного во дворце культуры администрации Галского района в г. Гал.



Так же в ходе обыска, произведённого по месту его жительства, была найдена незаконно приобретённая и хранимая ручная осколочная граната РГ-42», – сказано в заявлении.

Верховный суд указывает, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».

«Ираклий Бебуа считается невиновным, пока его вина не будет доказана и установлена вступившим в законную силу судебным приговором. Приговор Галского районного вступает в силу по истечении 15 дней в случае его не обжалования сторонами в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА», – говорится в заявлении суда.

Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда.

«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – заявили в СГБ Грузии.