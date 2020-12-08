За сутки в Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19, – сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.

«Пациентка 74 лет поступила в «красную зону» 24 ноября в тяжёлом состоянии через две недели от начала заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3 ст. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Гипертоническая болезнь. Желчно-каменная болезнь. Состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность средне-тяжелая форма. 29 ноября она была переведена в палату интенсивной терапии. Получала терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой терапии нарастала лёгочно - сердечная недостаточность и седьмого декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – отметила Джиоева.

Еще один, 80-летний пациент был госпитализирован в «красную зону» 18 ноября.

«На пятые сутки заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое, стойкую лихорадку с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 средне-тяжелая форма. Состояние пациента ухудшалось, нарастали явления дыхательной недостаточности, падала сатурация, пациент был переведен в палату интенсивной терапии второго декабря. Получал терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Однако нарастали признаки лёгочно – сердечной недостаточности и седьмого декабря произошла остановка сердца. Констатирована смерть», – сказала специалист.