Ахвледиани о приговоре Бебуа: «Цель – запугивание жителей Гальского района»

В правительстве Грузии считают, что власти самопровозглашенной республики Абхазия пытаются запугать жителей Гальского района и сделать условия их проживания еще более невыносимыми. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, комментируя приговор абхазского суда в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.

«Абсолютно неприемлемо и печально, что сегодня, когда все мы, весь мир борется с пандемией коронавируса, со стороны оккупационного режима продолжаются такие деструктивные шаги», – отметила она.

Ахвледиани говорит, что вопрос освобождения Бебуа станет одним из основных пунктов повестки дня очередной встречи участников Женевских дискуссий.

Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда, приговорившего Бебуа к девяти годам лишения свободы.

«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – отметили в СГБ Грузии.

В верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».