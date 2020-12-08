Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы

Председатель парламента Арчил Талаквадзе после четвертого раунда переговоров в резиденции посла США между властью и представителями оппозиционных партий заявил, что «Грузинская мечта» не будет рассматривать вопрос о проведении повторных выборов или какую-либо связанную с ними версию.

По словам Талаквадзе, оснований для сомнений в результатах выборов нет.

«Несмотря на пандемию, до двух миллионов наших сограждан уже сделали свой выбор. У нас нет причин сомневаться в их выборе. Я хотел бы еще раз сказать вам, что «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы или какую-либо связанную с ними версию», - заявил журналистам Арчил Талаквадзе.