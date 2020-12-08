В Абхазии выявлено 98 новых случаев коронавируса, один человек скончался

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 466 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчирской больнице - 26 пациентов.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

В мобильном госпитале скончался пациент 1954 года рождения, у него была выявлена коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 7 декабря.