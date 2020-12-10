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COVID-19 в Грузии: 4570 новых случаев, 43 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1657 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4570 новых случаев коронавируса, выздоровели 3045.
За сутки было проведено 19 636 тестов, из них PCR-тестов – 7918, экспресс‐тестов на антиген – 11 718.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 178 953, выздоровевших – 148 332.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Другие новости дня
DW: Супруга Саакашвили – важный свидетель по делу об убийстве Хангошвили
В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Как пишет Deutsche Welle, в качестве одного из важных свидетелей берлинский следователь назвал супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандру Рулофс. В день убийства (23 августа 2019 года) Рулофс была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней.
«Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону. Содержание этого («довольно длительного», по словам следователя) звонка в суде разглашено не было - как и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром», – пишет DW.
9 декабря в суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.
«Рюдигер Ф., полицейский с 22-летним стажем и сотрудник отдела по расследованию убийств, на суде сказал, что дело было весьма необычным - в том числе и потому, что задержанный по горячим следам подозреваемый в убийстве сразу же попросил проинформировать посольство России. И спустя четыре дня после задержания представители посольства навестили его в СИЗО. По его словам, иностранные подданные далеко не всегда спешат сообщить в посольство о своем задержании», – говорится в статье.
Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно была в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили - не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по «естественным причинам».
Ранее федеральный прокурор Рональд Георг заявил на процессе, что задание «ликвидировать жертву» киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией»
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Байден официально представил Ллойда Остина на пост главы Пентагона
Избранный президент США Джо Байден официально представил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Если кандидатура отставного генерала будет утверждена Конгрессом, то он станет первым в истории США темнокожим главой Пентагона.
Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. 67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году. Это означает, что ему потребуется разрешение от обеих палат Конгресса. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джеймс Мэттис.
У Остина репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности, пишут американские СМИ. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.
Байден призвал как можно скорее утвердить кандидатуру Остина. По словам избранного президента, это "тот человек, который нужен в данный момент".
Критики решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал.
В ближайшее время Байден пообещал представить кабинет, отражающий, по его словам, многообразие Америки. В частности, ожидается, что пост секретаря казначейства впервые займёт женщина – Джанет Йелле, а Алехандро Майоркас станет первым иммигрантом, возглавившим министерство внутренней безопасности США.
Беларусь закрывает выезд из страны из-за коронавируса
Власти Беларуси с 20 декабря вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – не допустить распространения коронавирусной инфекции нового типа.
В постановлении белорусского правительства говорится, что выезд может быть разрешен в исключительных случаях. Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей самолётов, судов и поездов, командировочных и некоторых других категорий. Белорусы смогут выехать из страны в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, на лечение, при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки, для обучения в зарубежных вузах.
5 ноября Александр Лукашенко поручил не пускать в страну тех граждан, которые ранее покинули Беларусь. Лукашенко тогда сообщил, что во въезде в страну откажут не только «людям с чужим паспортом», но и тем «умным белорусам, которые выехали за пределы страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал он.
За последние месяцы сотни граждан Беларуси бежали в соседние страны в поисках политического убежища. Только в Польше , по данным СМИ, сейчас находятся около 500 белорусов. В конце августа, когда стало ясно, что протесты в Беларуси не утихают, Польша, Литва, Латвия и Украина заявили о готовности принимать белорусских граждан в упрощенном порядке.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. По данным правозащитников, около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- По данным Минздрава Беларуси на 9 декабря, в стране выявлено 152 453 случая заболевания COVID-19, умерли 1230 пациентов. В начале пандемии власти не стали вводить карантинные ограничения, а Александр Лукашенко советовал чаще мыть руки, играть в хоккей и заявлял, что в коронавирусе нет ничего страшного, а 97 процентов жителей республики переносят COVID-19 бессимптомно.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 98 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 438 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 92 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской больнице - 23 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6815 человек. 92 летальных случая. Выздоровели 5004 человека.
Во Франции пятеро чеченцев задержаны по делу об убийстве учителя
Пятеро выходцев из Чечни задержаны во Франции по делу об убийстве под Парижем учителя Самюэля Пати. Как полагают правоохранительные органы, задержанные, возможно, вели интернет-переписку с убийцей Пати, 18-летним Абдуллахом Анзоровым, затрагивая тему джихада. Об этом сообщает издание France Bleu.
Задержанным от 18 лет до 21 года. Они были взяты под стражу в двух департаментах Франции. Пока обвинения не предъявлены, идет следствие. На этой неделе будет ясно, предстанут ли они перед судом или их отпустят без предъявления обвинений.
На данный момент по делу об убийстве Пати проверяют 14 человек, среди которых пятеро школьников. Некоторых из них подозревают в соучастии в преступлении, других – в том, что они способствовали случившемуся.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими правоохранительными органами при задержании.
- Анзорова, уроженца Москвы и чеченца по происхождению, 6 декабря похоронили в Урус-Мартановском районе Чечни. Телеканал ЧГТРК «Грозный» в репортаже с похорон заявил, что убивший учителя стал жертвой провокации.
«Грузинская мечта» может лишить партию Саакашвили регистрации
Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в мятеже, шантаже и нападках на Запад. Кобахидзе назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главным источником поляризации в стране и не исключил, что его партию – «Единое национальное движение» – могут лишить регистрации.
«Напоминаем, что Михаил Саакашвили не соответствует одновременно двум конституционным критериям выборов - он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению. Несмотря на эти обстоятельства, к сожалению, наши украинские коллеги не смогли помешать Саакашвили участвовать в избирательном процессе. Однако за это нельзя критиковать украинских друзей, которые сами сталкиваются с множеством трудностей. Наш долг - прежде всего решить вопрос и обеспечить выполнение конституции. Для этого в парламенте нового созыва мы внесем законопроект, на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует конституционному избирательному порогу. Это изменение не только обеспечит надлежащее выполнение конституционных требований, но также внесет значительный вклад в плавное развитие грузинской демократии», – заявил политик.
Как пишет «Новости-Грузия», Кобахидзе также пообещал, что парламентское большинство не будет препятствовать оппозиции в процессе сдачи полученных мандатов.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС начались переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
Брата Инала Джабиева после дачи показаний отпустили домой
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия накануне допросила Ацамаза Джабиева, ранее объявленного в розыск по обвинению в «оскорблении представителей власти».
Как заявил генпрокурор Урузмаг Джагаев, Джабиев сам явился в Генпрокуратуру. Он – брат-близнец Инала Джабиева, погибшего после допросов правоохранителей в конце августа этого года.
«Проведены проверочные мероприятия. С Ацамаза Джабиева были взяты показания, после чего он был отпущен», – сказал Джагаев агентству «Рес».
В центре Цхинвали уже шестой день продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства Инала Джабиева велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- После гибели Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. В свою очередь депутаты парламента, прервав каникулы, собрались на экстренное заседание и потребовали также отставки генпрокурора. В Цхинвали прошли стихийные митинги, участники требовали отставки Анатолия Бибилова.
«Грузинская мечта» назвала условие для перевыборов
Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва, – передаёт СОВА.
«На первом же заседании парламентское большинство инициирует создание временной комиссии по расследованию выборов 2020 года. К участию в её работе мы пригласим все заинтересованные стороны, включая независимых экспертов, неправительственные организации и международных партнеров. Естественно, что будут привлечены и парламентские партии. Если будет зафиксирован хотя бы 1% [нарушений] в пользу «Грузинской мечты», а мы уверены, что не будет даже 0,1%, «Грузинская мечта» объявит внеочередные выборы», – сказал он.
По словам Кобахидзе, в такой ситуации он сам, как глава избирательного штаба правящей партии, покинет все политические должности и полностью уйдет из политики.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС начались переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря в 12:00. Соответствующее распоряжение издала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Бжания обсудит в Москве «вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах с Путиным»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Об этом сообщается на сайте абхазского лидера.
Как сообщил начальник управления по связям со СМИ президентской администрации Алхас Чолокуа, Бжания проведет встречи в Москве - с представителями администрации президента и правительства Российской федерации.
В сообщении указано, что будут обсуждаться вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Бжания с президентом России Владимиром Путиным.
- Переговоры Путина и Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Путин выразил надежду, что та помощь, которую российские медики оказывают Абхазии в борьбе с пандемией, «является существенной». Он сказал, что Россия остаётся «партнером номер один» для Абхазии.
- Бжания на пресс-конференции в Сухуми заявил, что обсуждал на встрече с президентом России Владимиром Путиным события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят».
- Позднее Бжания также рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства.
Алеко Элисашвили заявил, что может войти в парламент
Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства. Он рассказал о переговорах между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции.
«У нас есть возможность вынести с переговоров будущее Грузии, «отшлифованные» избирательные процедуры и правила комплектования избирательных комиссий», – сказал Элисашвили.
Политик отметил, что лидеры «Европейской Грузии» Гига Бокерия и Гиги Угулава «занимаются саботажем» и хотят сорвать переговоры. При этом Элисашвили признаёт, что парламентские выборы 31 октября прошли с нарушениями и «Грузинская мечта» должна заплатить «политическую цену».
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС начались переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Первое заседание парламента Грузии десятого созыва состоится 11 декабря в 12:00. Соответствующее распоряжение издала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Россия запретила ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении
Россельхознадзор с 14 декабря запретил ввоз на территорию России томатов и перцев, выращенных в Армавирской области Армении. Об говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Решение принято из-за обнаружения в выращенных там овощах вируса мозаики пепино, пишет РБК. Фитосанитарный контроль обнаружил вирус еще в октябре, после чего прошли переговоры представителей Россельхознадзора и Национальной организацией по карантину и защите растений Армении.
«По итогам встречи Россельхознадзор просил компетентное ведомство усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, а также представить информацию о результатах расследования и принятых фитосанитарных мерах», – говорится в сообщении.
Россельхознадзор утверждает, что ответа от армянской стороны не получил, «что может свидетельствовать о неготовности армянской системы фитосанитарного контроля обеспечить ввоз в Россию продукции, свободной от вируса мозаики пепино».
В ведомстве также уточнили, что вирус мозаики пепино наносит существенный вред производству томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых. Он может быстро распространиться по территории России и нанести значительный ущерб овощеводству.
- Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 10 декабря запретил импорт томатов и яблок из Азербайджана из-за выявления вредителей. В Баку предположили, что это техническая ошибка, и анонсировали планы урегулировать этот вопрос. В прошлом году Азербайджан занимал первое место по поставкам томатов в Россию.
Матч «ПСЖ» – «Истанбул» в Париже остановили из-за расистского высказывания
Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА между французским «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и турецким клубом «Истанбул Башакшехир» 8 декабря в Париже был остановлен во время первого тайма из-за расистского высказывания судьи в адрес одного из тренеров гостей.
На 14-й минуте матча главный судья из Румынии Овидиу Хацеган остановил игру, отреагировав на конфликт за пределами поля: резервный арбитр из Румынии Себастьян Колцеску о чем-то оживленно спорил с помощником главного тренера «Истанбула» камерунцем Пьером Вебо. Хацеган подбежал к месту событий, после чего резервный арбитр рекомендовал удалить камерунца, назвав его «негром». Вебо возмутился, за него вступилась команда гостей.
Один из представителей УЕФА попытался объяснить слова арбитра недоразумением, связанным с особенностями английского языка, впрочем «Истанбул» в полном составе покинул поле. Футболистов поддержали и игроки «ПСЖ».
Инцидент произошел при счете 0:0, до момента удаления тренера желтые карточки получили три игрока.
Доиграть матч должны 9 декабря поздно вечером, начав его с 14-й минуты и полностью заменив бригаду судей. В УЕФА пообещали провести расследование инцидента.
Из Турции в Китай: первый экспортный грузовой состав прибыл в Грузию
Первый экспортный грузовой состав из Турции в КНР накануне поздно вечером прибыл в Грузию. Поезд проследовал через станцию Карцахи, расположенную в нескольких километрах от грузино-турецкой границы, и направился в Ахалкалаки.
Грузовой состав с экспортными товарами из Турции отбыл из Стамбула 4 декабря. Общая протяженность маршрута состава, груженного 42 контейнерами с холодильниками производства Турции – 8693 км. Маршрут пролегает через Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Точка назначения - китайский город Сиань. Расчетное время в пути - 12 суток.
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что ранее по магистрали Баку-Тбилиси-Карс передвигались товары из Китая и стран центральной Азии в Европу, а сейчас впервые товары направляются через Грузию в Китай.
«Это означает, что железнодорожный коридор работает в двустороннем режиме, обслуживает все больше товаров, что очень важно не только для развития транзитной функции страны, но и для роста экспорта грузинских товаров в Китай», – отметила Турнава.
- Масштабный железнодорожный проект Баку-Тбилиси-Карс с момента запуска в 2017 году продолжает работать лишь в тестовом режиме. За весь прошедший год было перевезено лишь 108 тысяч тонн грузов – при проектной мощности около 6 миллионов тонн в год.
COVID-19 в Грузии: 4734 новых случая, 38 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1614 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 38 пациентов.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4734 новых случая коронавируса, выздоровели 3895.
За сутки было проведено 20 959 тестов, из них PCR-тестов – 7793, экспресс‐тестов на антиген – 13 166.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 174 383 , выздоровевших – 145 287.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
Россия запретила ввоз томатов и яблок из Азербайджана
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России c 10 декабря запрещает ввоз в страну томатов и яблок азербайджанского происхождения. Такое решение в ведомстве объясняют необходимостью предотвращения ввоза и распространения вредителей.
Россельхознадзор указывает, что неоднократно информировал Агентство продовольственной безопасности Азербайджана о "систематических случаях выявления карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов" в продукции, поставляемой в Россию.
"Только в период с 22 октября 2020 года по настоящее время зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки)", – говорится в сообщении.
Россельхознадзор в октябре заявлял, что участились случаи обнаружений карантинных объектов в продукции из Азербайджана. По их данным, с начала 2020 года они выявили 76 таких случаев.
РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы пишет, что Азербайджан является лидером по поставкам свежих и охлажденных томатов в Россию. На втором месте по импорту стоит Турция, в 2019 году на третьем месте был Китай. По данным ФТС за доступный период 2020 года, в этом году на третье место вышла Беларусь. По импорту яблок Азербайджан в прошлом году был в тройке лидеров, в этом году – на пятом месте.
Издание также приводит ответ Агентства по пищевой безопасности Азербайджана. В ведомстве заявили, что на территории республики отсутствует указанный российским ведомством вредитель, власти проводят расследование в связи с информацией Россельхознадзора.
Офис Саргсяна прокомментировал разговор с Лукашенко о Карабахе
В интернете появилась аудиозапись, на которой люди, с голосами, похожими на голоса бывшего президента Армении Сержа Саргсяна и тогдашнего президента Беларуси Александра Лукашенко, спорят вокруг сдачи территорий Азербайджану. В Беларуси запись опубликовали телеграм-канал NEXTA и TUT.BY, ее подлинность официально не подтверждена.
Человек с голосом, похожим на голос Лукашенко, в частности, говорит, что президент Азербайджана Ильхам Алиев якобы готов заплатить Армении за 7 районов Нагорного Карабаха 5 миллиардов долларов. На это Саргсян отметает возможность сдачи территорий и в свою очередь предлагает заплатить Алиеву 6 миллиардов, чтобы тот отказался от притязаний на территории Карабаха.
"Твоя позиция слабоватая. "Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать". А если не начнет?" –спрашивает человек с голосом Лукашенко, обращаясь к своему собеседнику.
"А что значит, "если не начнет"? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю", – отвечает на это человек с голосом, похожим на голос Саргсяна.
"Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе", – возражает на это человек, с голосом, похожим на голос Лукашенко.
"Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов, – возражает на это "Саргсян". – Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли".
"Ну и что? – замечает на это "Лукашенко". – У нас с ним погибло 30 миллионов. Ну и что, мы что, сегодня с немцами воюем?"
Офис экс-президента Армении Сержа Саргсяна прокомментировал аудиозапись. Представители экс-президента подтвердили, что армянский политик встречался с Лукашенко в октябре 2016 года на саммите ОДКБ.
"Относительно распространенной аудиозаписи офис третьего президента Армении. Непонятно, как запись непубличной беседы президентов во время встречи в узком составе на состоявшейся в Ереване 14 октября 2016 года сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) оказалась в интернете. Офис третьего президента РА публикацию аудиозаписи принимает как факт и воздерживается от комментариев, учитывая то обстоятельство, что проведенные в закрытом формате заседания не подлежат комментированию, как не подлежали до сих пор".
Представители Лукашенко аудиозапись не комментировали. В офисе президента Азербайджана Ильхама Алиева комментариев по поводу денег, якобы предложенных Армении за Карабах, также пока не было сделано.
2 апреля 2016 года в Нагорном Карабахе произошло новое обострение военного конфликта между Азербайджаном и Арменией. Бои продолжались несколько дней, 8 апреля было объявлено перемирие. Армения официально объявляла о 44 погибших за это время, еще 21 человек пропал без вести. Азербайджан сообщал, что в зоне конфликта за эту неделю погибли 16 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана.
По итогам того противостояния Армения разместила в стране российские ракеты "Искандер". "Это была вынужденная мера, чтобы каким-то образом сбалансировать военную ситуацию в регионе. Мы не имеем таких финансовых возможностей, как Азербайджан, но мы все время стараемся сбалансировать ситуацию, находя противоядие. Я думаю, что в данном случае "Искандер" является именно таким противоядием", – заметил тогда Саргсян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании “Нагорно-Карабахской Республики“.
За период вооруженного конфликта 1988-1994 года в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
“Нагорно-Карабахская республика” официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией. В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из региона Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.
После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года, Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
В Абхазии выявлено 98 новых случаев коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 466 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 100 человек, 90 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Гагрской ЦРБ - 34, в Очамчирской больнице - 26 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 45 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1954 года рождения, у него была выявлена коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 7 декабря.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6717 человек. 92 летальных случаев. Выздоровели 4976 человек.
Майк Помпео поддержал идею народного голосования в Венесуэле
Госсекретарь США Майк Помпео заявил сегодня, 8 декабря, что США «продолжают поддерживать временного президента Хуана Гуайдо и народ Венесуэлы в их борьбе за восстановление демократии в стране»
Помпео подчеркнул, что 7-12 декабря у венесуэльцев будет возможность высказать свое мнение о незаконном режиме Мадуро посредством народного голосования - оно проводится под эгидой законного Национального собрания.
По словам госсекретаря США, диктатура Мадуро низвела избирательный процесс в Венесуэле до фарса.
Народное голосование само по себе не покончит с гуманитарным, политическим и экономическим кризисом. Оно представляет собой возможность для венесуэльцев заявить о страданиях народа и дать импульс для продвижения страны к свободным и справедливым выборам, пишет «Голос Америки».
- 11 января 2019 года Гуайдо заявил, что конституция позволяет ему исполнять полномочия главы государства.
- 23 января Хуан Гуайдо на митинге объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы и принял присягу. Через несколько часов США признали его главой государства. Всего более 50 стран мира признали Хуана Гуайдо законным лидером Венесуэлы.
Бадри Джапаридзе: Перспектива есть, пока диалог продолжается
По словам одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, на переговорах между властью и оппозицией стороны обсуждают четыре основных вопроса, в том числе: досрочные выборы, освобождение политзаключенных, изменение избирательной системы и избирательной администрации.
Об этом Бадри Джапаридзе заявил после завершения четвертого раунда переговоров с властью, который проходит с участием послов. По словам Джапаридзе, позиции власти и оппозиции по первым двум вопросам различаются.
На вопрос журналистов, касаются ли переговоры отставки председателя ЦИК Тамар Жвания, Бадри Джапаридзе ответил, что об этом разговора не было.
«Отставку Тамар Жвания мы не обсуждали. Мы говорим о более важных вопросах, чем уйдет ли Тамар Жвания в отставку», - сказал Бадри Джапаридзе.
Отвечая на вопрос о шансах достижения договоренности о досрочных выборах и требовании освобождения политзаключенных, Бадри Джапаридзе сказал, что, пока продолжаются переговоры, шанс этого есть.
«Мы обсуждаем все вопросы, включая первые два вопроса. Перспектива есть, пока диалог продолжается», - заявил Джапаридзе.
- Четвертая встреча власти и оппозиции состоялась сегодня в резиденции посла США при посредничестве послов ЕС и США. Необходимость в консультациях была вызвана результатами парламентских выборов 31 октября, когда оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными и отказалась входить в парламент. Среди других требований, оппозиция требует повторных выборов.
Арчил Талаквадзе: «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы
Председатель парламента Арчил Талаквадзе после четвертого раунда переговоров в резиденции посла США между властью и представителями оппозиционных партий заявил, что «Грузинская мечта» не будет рассматривать вопрос о проведении повторных выборов или какую-либо связанную с ними версию.
По словам Талаквадзе, оснований для сомнений в результатах выборов нет.
«Несмотря на пандемию, до двух миллионов наших сограждан уже сделали свой выбор. У нас нет причин сомневаться в их выборе. Я хотел бы еще раз сказать вам, что «Грузинская мечта» не рассматривает повторные выборы или какую-либо связанную с ними версию», - заявил журналистам Арчил Талаквадзе.
- Четвертая встреча власти и оппозиции состоялась сегодня в резиденции посла США при посредничестве послов ЕС и США. Необходимость в консультациях была вызвана результатами парламентских выборов 31 октября, когда оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными и отказалась входить в парламент. Среди других требований, оппозиция требует повторных выборов.
Медицинский регулятор США считает вакцину BioNTech и Pfizer безопасной
Управление по санитарному надзору США (FDA) признало безопасной вакцину немецкой фармацевтической компании BioNTech и американской Pfizer, сообщает Deutsche Welle. Ведомство указывает, что данные 38 000 участников клинических испытаний не вызывают «никаких особых опасений по поводу безопасности», которые могли бы помешать выдаче разрешения на продукт в рамках экстренного применения.
Кроме того, в FDA отметили, что представленные компаниями данные демонстрируют, что вакцина предоставляет существенную защиту уже после первой дозы.
Как заявил глава Pfizer Альберт Бурла на пресс-конференции Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций в Женеве, производители вакцины от коронавируса BioNTech и Pfizer работают над новой версией препарата, при хранении которого не нужно будет соблюдать температуру минус 70 градусов. По его словам, в начале будущего года будут получены данные о том, препятствует ли немецко-американская вакцина распространению вируса, а не только предоставляет защиту от него.
- Мировое сообщество продолжает бороться со второй волной пандемии COVID-19. С начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 67,9 млн жителей планеты. Свыше 1,55 млн человек скончались в результате заражения, выздоровели более 47 млн пациентов.
Ахвледиани о приговоре Бебуа: «Цель – запугивание жителей Гальского района»
В правительстве Грузии считают, что власти самопровозглашенной республики Абхазия пытаются запугать жителей Гальского района и сделать условия их проживания еще более невыносимыми. Об этом заявила госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани, комментируя приговор абхазского суда в отношении гражданина Грузии Ираклия Бебуа.
«Абсолютно неприемлемо и печально, что сегодня, когда все мы, весь мир борется с пандемией коронавируса, со стороны оккупационного режима продолжаются такие деструктивные шаги», – отметила она.
Ахвледиани говорит, что вопрос освобождения Бебуа станет одним из основных пунктов повестки дня очередной встречи участников Женевских дискуссий.
Ранее в СГБ Грузии указали на незаконность решения абхазского суда, приговорившего Бебуа к девяти годам лишения свободы.
«По данному факту были незамедлительно информированы сопредседатели Женевских дискуссий. Задействованы все действующие механизмы и идёт активная работа с международными партнёрами. Вопрос безоговорочного освобождения Ираклия Бебуа, наряду с другими гражданами Грузии, находящимися в незаконном заключении на оккупированных территориях, будет поставлен в ходе очередного раунда Женевских дискуссий, проведение которого запланировано на 10-11 декабря», – отметили в СГБ Грузии.
В верховном суде самопровозглашенной республики Абхазия заявили, что Бебуа «полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в части надругательства над государственным флагом и умышленном уничтожении чужого имущества, а в части незаконного хранения и приобретения найденного по его месту жительству боеприпаса не признал».
- Уголовное дело было возбуждено в отношении Ираклия Бебуа за поджог полотна, символизирующего цвета абхазского флага. После задержания он сказал, что сделал это осознанно, но добавил, что жест не был направлен против кого-либо. Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии потребовала безоговорочного освобождения Бебуа.
- В абхазском МВД позднее сообщили, что «при обследовании домовладения по месту проживания подозреваемого сотрудниками милиции обнаружена и изъята ручная осколочная граната РГ-42 с запалом УЗРГМ, которая является боеприпасом и для производства взрыва пригодна».
- Народный защитник Грузии Нино Ломджария предполагает, что абхазские власти искусственно ужесточили обвинение задержанному гражданину Грузии Ираклию Бебуа. В Тбилиси прошла акция с требованием освободить гражданина Грузии.
В Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19
За сутки в Южной Осетии скончались два пациента с COVID-19, – сообщила главный инфекционист самопровозглашенной республики Элеонора Джиоева.
«Пациентка 74 лет поступила в «красную зону» 24 ноября в тяжёлом состоянии через две недели от начала заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3 ст. Ишемическая болезнь сердца. Стенокардия напряжения. Гипертоническая болезнь. Желчно-каменная болезнь. Состояние больной прогрессивно ухудшалось, нарастала дыхательная недостаточность средне-тяжелая форма. 29 ноября она была переведена в палату интенсивной терапии. Получала терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Находилась на неинвазивной искусственной вентиляции легких. На фоне проводимой терапии нарастала лёгочно - сердечная недостаточность и седьмого декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть», – отметила Джиоева.
Еще один, 80-летний пациент был госпитализирован в «красную зону» 18 ноября.
«На пятые сутки заболевания с жалобами на резкую слабость, одышку в покое, стойкую лихорадку с диагнозом: коронавирусная инфекция. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 средне-тяжелая форма. Состояние пациента ухудшалось, нарастали явления дыхательной недостаточности, падала сатурация, пациент был переведен в палату интенсивной терапии второго декабря. Получал терапию в соответствии с Протоколом лечения nCovid-19 инфекции. Однако нарастали признаки лёгочно – сердечной недостаточности и седьмого декабря произошла остановка сердца. Констатирована смерть», – сказала специалист.
- В Республиканском многопрофильном медицинском центре (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 53 пациента, ещё 11 человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
Ереванское метро возобновило работу после протестов сторонников оппозиции
Ереванский метрополитен, который был парализован из-за акции протеста оппозиционных активистов, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, возобновил работу в штатном режиме. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила пресс-секретарь метрополитена Татев Хачатрян.
«Нормальная работа ереванского метрополитена имени Карена Демирчяна возобновилась в 16:00», – написала она в своём Facebook-аккаунте.
В 12:00 по ереванскому времени истек срок ультиматума, который оппозиция дала Николу Пашиняну, чтобы он добровольно ушел в отставку. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения.
«Как видите, Никол Пашинян не подал в отставку. Поэтому с этого момента и до 17:00 граждане Республики Армения имеют легитимное право проводить акции мирного неповиновения для того, чтобы выразить свой протест, свое требование», – сказал член состоящего из 16 партий объединения «Фронт спасения отечества» Ишхан Сагателян, который представляет АРФ «Дашнакцутюн». Он призвал граждан проводить акции протеста в рамках закона.
Сегодня же Католикос всех армян Гарегин II призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку. С аналогичным призывом также выступил Католикос Великого дома Киликийского Арам I.
- Заявление о прекращении огня в Карабахе, подписанное лидерами России, Армении и Азербайджана, привело к политическому кризису в Армении. В Ереване проходят акции протеста оппозиции, участники требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
- Президент России Владимир Путин считает, что сейчас нужно поддержать премьер-министра Армении и его команду в исполнении решений по прекращению огня в Нагорном Карабахе.
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