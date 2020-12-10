У здания правительства Армении полиция задержала 42 активиста

В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Как пишет Deutsche Welle, в качестве одного из важных свидетелей берлинский следователь назвал супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандру Рулофс. В день убийства (23 августа 2019 года) Рулофс была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней.

«Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону. Содержание этого («довольно длительного», по словам следователя) звонка в суде разглашено не было - как и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром», – пишет DW.

9 декабря в суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.

«Рюдигер Ф., полицейский с 22-летним стажем и сотрудник отдела по расследованию убийств, на суде сказал, что дело было весьма необычным - в том числе и потому, что задержанный по горячим следам подозреваемый в убийстве сразу же попросил проинформировать посольство России. И спустя четыре дня после задержания представители посольства навестили его в СИЗО. По его словам, иностранные подданные далеко не всегда спешат сообщить в посольство о своем задержании», – говорится в статье.

Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно была в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили - не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по «естественным причинам».

Ранее федеральный прокурор Рональд Георг заявил на процессе, что задание «ликвидировать жертву» киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.