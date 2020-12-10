«Гуманитарным коридором» через Ингурский мост воспользовались 510 человек

По «гуманитарному коридору» через Ингурский мост в Абхазию с 3 по 10 декабря вернулись 510 человек. Об этом «Апсныпресс» сообщили в пресс-службе СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.

Пропускной пункт был открыт для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей Абхазии. На этот раз от желающих пересечь Ингурский мост требовали справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).

Это уже пятый «гуманитарный коридор», организованный абхазскими властями после закрытия де-факто границы по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Отметим, что на лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.