Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов и снимает список

Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге лидер партии Мамука Хазарадзе. По его словам, это решение члены партии приняли сегодня, 10 декабря, на заседании политсовета.

«Сегодня было проведено расширенное заседание политсовета, на котором мы рассмотрели один вопрос, касающийся выборов 31 декабря. Была дана оценка сфальсифицированным выборам, и наша партия приняла официальное решение, которое мы озвучивали на протяжении последних полутора месяцев. Речь идет об отзыве нашего парламентского списка и официальном обращении об отказе от тех мандатов, которыми нас удостоили в результате сфальсифицированных выборов», - заявил Хазарадзе.

Как отметил Хазарадзе, однопартийный парламент – это плохо для страны, однако «другого выхода нет».

«Это наша позиция и, естественно, этой позиции и принципиальности «Лело» будет придерживаться всегда для того, чтобы вернуть те голоса, которые у нас украли. Завтра будет соглашение всех оппозиционных партий и церемония подписания, к которой мы присоединимся, и наши юридические службы соответственно оформят это юридически», - заявил Хазарадзе.