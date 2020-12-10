В Абхазии подтверждено 109 случаев COVID-19, один человек скончался

Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера сегодня, 10 декабря, объявило лауреатов 2020 года, сообщает ТАСС. Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов сообщил, что в этом году выбор лауреатов был как никогда трудным.

«Практически все произведения из короткого списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов ТАСС. - Поэтому в прозе у нас сразу три лауреата с очень разными по стилю, но сходными по гуманистической направленности произведениями. Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом».

Интересным, по его словам, оказался и сценарий по рассказам Искандера, тонко и точно приближенный к «языку кино» Еленой Усачевой и Георгием Касвиным.

В номинации «Проза» лауреатом стал Валерий Попов с повестью «Мы не рабы». В этой же номинации получили специальные премии и стали лауреатами: Максим Замшев за роман «Концертмейстер» и Артемий Леонтьев за роман «Москва, Адонай!»

В номинации «Поэзия» победила Елена Буевич (Украина) за книгу стихотворений «Остаться в Евпатории», а в категории «Дерево детства» лауреатом стал Виталий Шария за рассказ «Машинка времени».

В номинации «Киносценарий и драматургия» жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, совместно создавшим сценарий полнометражного художественного фильма «Мне отмщение, и аз воздам» по рассказам Фазиля Искандера.

Член жюри, писатель Борис Евсеев заметил, что в новой номинации «Дерево детства» отмечен жанр короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал огромное значение.

«Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя. Сильное впечатление произвел роман Максима Замшева, получившего премию за необычность замысла и мощную полифонию голосов недавней эпохи. Живой отклик у членов жюри вызвала номинация «поэзия», где все были на высоте, а победила живущая в Черкассах создательница превосходных стихов и переводов на русский язык славянской поэзии Елена Буевич», - сказал он.

Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.