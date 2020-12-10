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В Абхазии подтверждено 109 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 457 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 58 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 14 ноября с новой коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. За время нахождения в госпитале пациент получал необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался накануне вечером, 9 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции,
общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6924 человека. 93 летальных случая. Выздоровели 5096 человек.
Другие новости дня
Постоянный автор «Эхо Кавказа» Виталий Шария стал лауреатом литературной премии им. Ф.Искандера
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера сегодня, 10 декабря, объявило лауреатов 2020 года, сообщает ТАСС. Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов сообщил, что в этом году выбор лауреатов был как никогда трудным.
«Практически все произведения из короткого списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов ТАСС. - Поэтому в прозе у нас сразу три лауреата с очень разными по стилю, но сходными по гуманистической направленности произведениями. Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом».
Интересным, по его словам, оказался и сценарий по рассказам Искандера, тонко и точно приближенный к «языку кино» Еленой Усачевой и Георгием Касвиным.
В номинации «Проза» лауреатом стал Валерий Попов с повестью «Мы не рабы». В этой же номинации получили специальные премии и стали лауреатами: Максим Замшев за роман «Концертмейстер» и Артемий Леонтьев за роман «Москва, Адонай!»
В номинации «Поэзия» победила Елена Буевич (Украина) за книгу стихотворений «Остаться в Евпатории», а в категории «Дерево детства» лауреатом стал Виталий Шария за рассказ «Машинка времени».
В номинации «Киносценарий и драматургия» жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, совместно создавшим сценарий полнометражного художественного фильма «Мне отмщение, и аз воздам» по рассказам Фазиля Искандера.
Член жюри, писатель Борис Евсеев заметил, что в новой номинации «Дерево детства» отмечен жанр короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал огромное значение.
«Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя. Сильное впечатление произвел роман Максима Замшева, получившего премию за необычность замысла и мощную полифонию голосов недавней эпохи. Живой отклик у членов жюри вызвала номинация «поэзия», где все были на высоте, а победила живущая в Черкассах создательница превосходных стихов и переводов на русский язык славянской поэзии Елена Буевич», - сказал он.
Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.
Футбольный клуб «Ахмат» попал в санкционный список США
США внесли российский футбольный клуб «Ахмат» из Чечни и фонд Ахмата Кадырова в санкционный список по «акту Магнитского». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Под санкции также попали бойцовский клуб «Ахмат», компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам. Власти США наложили индивидуальные ограничения на лиц, которых связывают с Рамзаном Кадыровым.
Великобритания в четверг ввела санкции в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра МВД по республике Апти Алаудинова. Ограничения также введены против специального отряда «Терек». Санкции были введены из-за нарушения прав ЛГБТ в Чечне.
Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических связей
Власти Марокко и Израиля договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Соглашение делает Марокко четвертой арабской страной, согласившейся за последние месяцы признать существование еврейского государства.
«Еще один исторический день! Два наших больших друга – Израиль и Королевство Марокко – согласились установить полные дипломатические отношения – огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!», - написал Трамп в Твиттере.
Договоренности включают немедленное открытие офисов по контактам в Рабате и Тель-Авиве, с последующим запуском работы посольств. Самолеты авиалиний двух стран получат право на взаимное использование воздушного пространства.
Частью соглашения стало и то, что Вашингтон отныне признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой – бывшей испанской колонией на северо-западе Африки, которая добивается независимости со второй половины прошлого века.
Ранее в этом году Израиль – при посредничестве Соединенных Штатов - заключил схожие соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами,Суданом и Бахрейном. Договоренности стали первыми признаниями Израиля государствами арабского мира за последние 25 лет.
Советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, назвал в четверг «лишь вопросом времени» нормализацию контактов между Израилем и Саудовской Аравией.
Эрдоган предложил создать «платформу шести» на Южном Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности «открыть двери для Армении». Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.
- В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения - член ОДКБ.
- В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов и снимает список
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге лидер партии Мамука Хазарадзе. По его словам, это решение члены партии приняли сегодня, 10 декабря, на заседании политсовета.
«Сегодня было проведено расширенное заседание политсовета, на котором мы рассмотрели один вопрос, касающийся выборов 31 декабря. Была дана оценка сфальсифицированным выборам, и наша партия приняла официальное решение, которое мы озвучивали на протяжении последних полутора месяцев. Речь идет об отзыве нашего парламентского списка и официальном обращении об отказе от тех мандатов, которыми нас удостоили в результате сфальсифицированных выборов», - заявил Хазарадзе.
Как отметил Хазарадзе, однопартийный парламент – это плохо для страны, однако «другого выхода нет».
«Это наша позиция и, естественно, этой позиции и принципиальности «Лело» будет придерживаться всегда для того, чтобы вернуть те голоса, которые у нас украли. Завтра будет соглашение всех оппозиционных партий и церемония подписания, к которой мы присоединимся, и наши юридические службы соответственно оформят это юридически», - заявил Хазарадзе.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдет в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
«Грузинская мечта» назвала кандидатов на парламентские должности
«Грузинская мечта» приняла решения по поводу кандидатов на парламентские должности. Кандидатов, по которым новоизбранный парламент Грузии проголосует завтра, на первом заседании, назвал на проведенном в офисе партии брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
В частности, председателем парламента 10-го созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут: Кахабер Кучава, который будет работать в направлении внешних отношений, а также бывший глава Минздрава Давид Сергеенко.
Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе.
Что касается председателей комитетов, то решение правящей партии таково:
- председателем комитета по юридическим вопросам будет представлен Анри Оханашвили;
- председателем комитета по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе;
- председателем комитета по обороне и безопасности – Ираклий Берая;
- председателем комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили;
- председателем комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари;
- председателем финансово-бюджетного комитета – Ираклий Ковзанадзе;
- председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили;
- председателем комитета по аграрным вопросам – Нино Цилосани;
- председателем комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов – Майя Битадзе;
- председателем комитета по внешним связям – Николоз Самхарадзе;
- председателем комитета по интеграции с Европой – Мака Бочоришвили;
- председателем комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария;
- председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам – Дмитрий Хундадзе;
- председателем комитета по образованию, науке и культуре – Тея Цулукиани;
- председателем комитета по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашвили.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, оппозиционные партии сами решают, примут ли они участие в первом заседании. По его словам, в парламенте 10-го оппозиция постоянно находилась в режиме бойкота.
«Мы привыкли к бойкоту со стороны оппозиции. Не могу вам сказать, кто примет участие в первом заседании, а кто нет, но уверяю вас, что оппозиционные партии будут представлены в парламенте десятого созыва. Кто, давайте подождем, посмотрим», - сказал Ираклий Кобахидзе.
- Оппозиция отказывается входить в парламент, поскольку считает, что результаты выборов 31 октября были сфальсифицированы.
Прототип ракеты SpaceX для полётов на Марс взорвался при посадке. ВИДЕО
Прототип верхней ступени тяжёлой ракеты-носителя SpaceX "Старшип" взорвался при посадке на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась в ютьюб-канале компании. Предварительной причиной аварии стало недостаточное давление в посадочных баках.
SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн. При этом основным материалом для неё выбрана специальная сталь, в то время как обычно это специальные сплавы алюминия.
В ночь на четверг по Москве 50-метровый прототип ракеты взлетел на 12,5 километра, сманеврировал к посадочной площадке и принял вертикальное положение для посадки, развернувшись вниз хвостом. Однако она не успела затормозить и коснулась земли слишком быстро, после чего взорвалась.
Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск посчитал испытания успешными, заявив, что не ожидал полностью удачного полёта. Предыдущий рекорд полёта по высоте у "Старшипа" составлял всего 150 метров.
«Гуманитарным коридором» через Ингурский мост воспользовались 510 человек
По «гуманитарному коридору» через Ингурский мост в Абхазию с 3 по 10 декабря вернулись 510 человек. Об этом «Апсныпресс» сообщили в пресс-службе СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
Пропускной пункт был открыт для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей Абхазии. На этот раз от желающих пересечь Ингурский мост требовали справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).
Это уже пятый «гуманитарный коридор», организованный абхазскими властями после закрытия де-факто границы по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Отметим, что на лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.
Умер грузинский режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили
Ему было 82 года
Классик грузинского кино, режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили умер на 83 году жизни в Тбилиси. Перед смертью у него была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа. Об этом в фейсбуке сообщила его подруга Марина Иванова.
Рехвиашвили родился в Москве окончил операторский и режиссёрский факультеты ВГИКа (мастерские Александра Гальперина и Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень", "Приближение".
"У Рехвиашвили странная судьба в кинематографе, — рассказывал в программе Радио Свобода "Культурный дневник" Дмитрий Волчек. — Самые главные свои картины он снял в советские времена – "Грузинская хроника XIX века" (1979), "Путь домой" (1982). Эти картины выходили в ограниченный прокат, но при этом к советскому кинематографу не имели ни малейшего отношения – символический язык, аллегории, недосказанность – всего это советские цензоры терпеть не могли".
В перестроечные годы Рехвиашвили закончил еще две картины, после чего уехал в Грузию, где кинопроизводство рухнуло после распада СССР. Там он снял только несколько малобюджетных документальных фильмов.
Рехвиашвили был гостем эфиров Радио Свобода.
У здания правительства Армении полиция задержала 42 активиста
Во время акции, организованной сегодня оппозицией перед зданием правительства Армении, полиция задержала 42 человека, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе полиции.
Эти лица были задержаны в соответствии со статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении них был составлен протокол, и они были освобождены.
Ранее сообщалось, что демонстранты перекрыли автодороги, после чего полицейские попытались оттеснить их с проезжей части. Демонстранты также забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.
- После подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения. Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения. В частности, протестующие начали перекрывать улицы в разных частях Еревана.
COVID-19 в Южной Осетии: 23 новых случая, один пациент скончался
За сутки в ПЦР-лаборатории Южной Осетии проведено 83 исследования на коронавирусную инфекцию, тесты 23 граждан показали положительный результат. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 1985. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 за сутки 32 человек, всего выписано из медучреждений 1067 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 918 человек», – сказала Гаглоева.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила об одном летальном случае.
«Пациентка 79 лет была госпитализирована в «красную зону» детской больницы 15 ноября с жалобами на резкую слабость, повышенную утомляемость, чувство нехватки воздуха, одышку в покое с диагнозом: подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3. КТ 2. Ишемическая болезнь сердца. Несмотря на проводимую терапию, явления дыхательной недостаточности нарастали, сатурация кислорода снижалась и пациентка была переведена в реанимацию 8 декабря и была подключена к неинвазивной ИВЛ. Получала интенсивную терапию. Однако нарастали признаки полиорганной недостаточности. Девятого декабря произошла остановка сердечной деятельности, была констатирована смерть», – заявила Джиоева.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 60 пациентов. Ещё пять человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
Алиев: «Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли»
Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на военном параде в Баку.
Отметим, что речь идёт о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области. Подобные заявления Алиев делал и в прошлом. В 2013-м он сказал: «Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения была создана на исторически азербайджанских землях».
Сегодня Алиев также заявил, что «агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов прошлого века».
«В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов», – отметил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде посоветовал Армении взяться за ум. Он прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом.
«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», – заявил Эрдоган, выступая с трибуны.
В параде на площади Свободы приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, около 150 единиц боевой техники. Кроме того, на параде была показана военная техника, захваченная азербайджанскими подразделениями в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Были продемонстрированы зенитные ракетные комплексы «ОСА-1Т» и «КУБ», а также бронетехника - БМП и танки Т-72.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Власти США потребовали разделить Facebook, Instagram и WhatsApp
Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 46 американских штатов и двух округов подали иски к компании Facebook, обвинив её в подавлении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.
В сообщении регулятора говорится, что Facebook "незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети" путем приобретения "перспективных конкурентов".
Федеральная комиссия по торговле просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных сделок.
Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно ФТК несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp. Компания инвестировала миллионы долларов, чтобы сделать эти сервисы успешными, и готова защищаться в суде.
За последние 15 лет Facebook поглотил, помимо Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. За Instagram компания заплатила в 2012 году один миллиард долларов. На тот момент у приложения для публикации фотографий и коротких видеороликов было около 30 миллионов пользователей, и оно не приносило дохода. Сейчас им пользуются более миллиарда человек по всему миру. Несколько лет спустя Facebook приобрел мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов.
Избранный президент Джо Байден ранее заявлял о необходимости рассмотреть возможное разукрупнение технологических гигантов. Байден назвал главу компании Facebook Марка Цукерберга "настоящей проблемой".
Цукерберг ранее обещал, что обе компании будут работать независимо друг от друга, однако с годами все три сервиса интегрировались между собой. Теперь пользователи могут связывать свои учетные записи и обмениваться контентом на всех платформах, принадлежащих Facebook. Столь тесная интеграция может затруднить разделение бизнеса Facebook.
- Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая около 2,7 миллиарда пользователей. Рыночная стоимость компании оценивается в 800 миллиардов долларов, генеральный директор компании Марк Цукерберг входит в топ-5 самых богатых людей в мире.
В Баку проходит парад в честь победы в Нагорном Карабахе
В столице Азербайджана Баку на площади Свободы (Азадлыг) начался военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. На параде присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Баку накануне.
Ранее Минобороны страны сообщало, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, до 150 единиц техники. На параде также будет представлена часть военных трофеев.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Владельца крымскотатарского канала ATR заочно приговорили к 19 годам колонии
Верховный суд аннексированного Россией Крыма в четверг приговорил к 19 годам колонии строгого режима бизнесмена Ленура Ислямова по обвинению в организации подрыва линии электропередач на юге Украины в 2015 году, что привело к блэкауту на полуострове и ущербу на 2 миллиарда рублей.
Приговор вынесен заочно, поскольку Ислямов последние годы живет на Украине и находится в розыске в России, сообщает «Интерфакс».
Российские власти обвиняли Ислямова по трем статьям - в создании незаконного вооружённого формирования, публичных призывах к экстремизму и в диверсии.
Прения по делу завершились неделю назад: прокурор запросил 19 лет колонии строго режима, защита требовала вынести оправдательный приговор и просила суд отказать в удовлетворении заявленных гражданских исков на общую сумму более одного миллиарда рублей.
Ислямов считает дело политически мотивированным и вызванным его неприятием аннексии Крыма. Адвокат Ислямова Николай Полозов заявил в прениях, что обвинение не предоставило никаких реальных доказательств вины подсудимого.
- Ислямов - владелец крымскотатарского телеканала ATR, бывший вице-премьер Крыма. Он успел проработать почти два месяца в правительстве Крыма уже после того, как полуостров был аннексирован. Должность вице-премьера он получил по квоте Меджлиса крымскотатарского народа, позже запрещённого в России. В том же 2014 году Ислямов уехал на Украину и получил украинское гражданство.
В Сухуми введены дополнительные ограничения на подачу электроэнергии
Дополнительные ограничения на подачу электроэнергии введены в Сухуми. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго».
«Для потребителей ПС «Сухум-1» и ПС «Сухум-2 введены» ограничения на подачу электроэнергии, по принципу – 2 часа подачи, через 2 часа отключений. Это вызвано тем, что на ПС «Сухум-1» введена в строй только половина трансформаторных мощностей из 50МВт, остальная мощность распределена на ПС «Сухум-2». Ремонтные работы на ПС «Сухум-1» продолжаются. После окончательного введения в строй подстанции, «Черноморэнерго» вернется к графику ограничений, действовавшему до аварии на ПС «Сухум-1», – сказано в заявлении компании.
Пожар на сухумской подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней. Энергоснабжение частично восстановили 7 декабря.
- Ранее в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм». После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- Кабинет министров самопровозглашенной республики принял решение запретить добычу криптовалют в Абхазии до 1 июня 2021 года. Продлевается ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования.
Очередной раунд переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозицией отложен
Пятый раунд переговоров между «Грузинской мечтой» и оппозиционным спектром сегодня не состоится. Об этом агентству «Интерпрессньюс» сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
Встреча может пройти в понедельник – уже после первого заседания новоизбранного парламента, в котором, по предварительной информации, примут участие лишь представители правящей партии.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
COVID-19 в Грузии: 4570 новых случаев, 43 пациента скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1657 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 43 пациента.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 4570 новых случаев коронавируса, выздоровели 3045.
За сутки было проведено 19 636 тестов, из них PCR-тестов – 7918, экспресс‐тестов на антиген – 11 718.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 178 953, выздоровевших – 148 332.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
DW: Супруга Саакашвили – важный свидетель по делу об убийстве Хангошвили
В Высшем земельном суде Берлина продолжается процесс по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Как пишет Deutsche Welle, в качестве одного из важных свидетелей берлинский следователь назвал супругу бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Сандру Рулофс. В день убийства (23 августа 2019 года) Рулофс была в Берлине, и Хангошвили планировал встречу с ней.
«Немецким следователям, однако, не удалось уговорить Сандру Рулофс приехать в Берлин для дачи показаний, и они опрашивали ее по телефону. Содержание этого («довольно длительного», по словам следователя) звонка в суде разглашено не было - как и предполагаемая цель встречи бывшей первой леди Грузии с бывшим чеченским полевым командиром», – пишет DW.
9 декабря в суде выступали руководители следственных групп земельного и федерального ведомств по уголовным делам.
«Рюдигер Ф., полицейский с 22-летним стажем и сотрудник отдела по расследованию убийств, на суде сказал, что дело было весьма необычным - в том числе и потому, что задержанный по горячим следам подозреваемый в убийстве сразу же попросил проинформировать посольство России. И спустя четыре дня после задержания представители посольства навестили его в СИЗО. По его словам, иностранные подданные далеко не всегда спешат сообщить в посольство о своем задержании», – говорится в статье.
Представители следствия также подтвердили, что фамилия Хангошвили действительно была в списке из 19 человек, подозреваемых в терроризме, переданном еще в 2012 году ФСБ России в Федеральное ведомство по уголовным делам Германии. По словам берлинского следователя, Зелимхан Хангошвили - не единственный фигурант из того списка ФСБ, жизнь которого оборвалась не по «естественным причинам».
Ранее федеральный прокурор Рональд Георг заявил на процессе, что задание «ликвидировать жертву» киллер получил от властей Российской Федерации. Российские власти это отрицают.
- Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в центре Берлина 23 августа 2019 года. Подозреваемый в убийстве россиянин был задержан по горячим следам. Он въехал в Германию по паспорту на имя Вадима Соколова, однако следователи считают, что это имя поддельное. Расследовательская группа Bellingcat и ее партнеры утверждают, что установили его подлинное имя – Вадим Красиков. Его разыскивали власти России по обвинению в заказных убийствах, однако затем отменили ордер на его арест.
- По данным Bellingcat, Красиков активно общался с ветеранами подразделения ФСБ «Вымпел» и действующими сотрудниками ФСБ. Также следствие считает, что у него был сообщник Роман Д., который также имеет отношение к спецслужбам. Bellingcat утверждает, что это Роман Демьянченко, бывший офицер спецподразделения ФСБ. Его роль в убийстве пока не ясна.
- Федеральная прокуратура ФРГ выдвинула против Красикова обвинение по 211-й статье Уголовного кодекса Германии (убийство). В обвинительном заключении в отношении подсудимого сказано: «Он либо рассчитывал на финансовое вознаграждение, либо разделял мотив своих заказчиков – убить политического противника и таким образом отомстить за участие в прошлых конфликтах с Россией»
- Власти России не признают причастность к покушению. Президент России Владимир Путин высказывал предположение, что смерть Хангошвили стала результатом "бандитских разборок". Он заявлял, что российские власти требовали выдачи Хангошвили, но власти Германии это отрицают.
Байден официально представил Ллойда Остина на пост главы Пентагона
Избранный президент США Джо Байден официально представил кандидатуру Ллойда Остина на пост министра обороны. Если кандидатура отставного генерала будет утверждена Конгрессом, то он станет первым в истории США темнокожим главой Пентагона.
Согласно закону, глава Пентагона должен находиться в отставке семь лет, чтобы претендовать на этот пост. 67-летний Остин вышел на пенсию в 2016 году. Это означает, что ему потребуется разрешение от обеих палат Конгресса. Ранее подобное разрешение получил первый министр обороны президента Дональда Трампа Джеймс Мэттис.
У Остина репутация замкнутого человека, на протяжении своей сорокалетней карьеры избегавшего внимания общественности, пишут американские СМИ. В его послужном списке – пост главы Центрального командования вооруженных сил, контролирующего войска США на Ближнем Востоке.
Байден призвал как можно скорее утвердить кандидатуру Остина. По словам избранного президента, это "тот человек, который нужен в данный момент".
Критики решения Байдена считают, что назначение главой Пентагона недавно ушедшего в отставку генерала – это наихудший сигнал.
В ближайшее время Байден пообещал представить кабинет, отражающий, по его словам, многообразие Америки. В частности, ожидается, что пост секретаря казначейства впервые займёт женщина – Джанет Йелле, а Алехандро Майоркас станет первым иммигрантом, возглавившим министерство внутренней безопасности США.
Беларусь закрывает выезд из страны из-за коронавируса
Власти Беларуси с 20 декабря вводят временный запрет на выезд из страны через наземные пункты пропуска. Официальная причина – не допустить распространения коронавирусной инфекции нового типа.
В постановлении белорусского правительства говорится, что выезд может быть разрешен в исключительных случаях. Запрет не распространяется на лиц с дипломатическими и служебными паспортами, членов официальных делегаций, водителей международных автомобильных перевозок, экипажей самолётов, судов и поездов, командировочных и некоторых других категорий. Белорусы смогут выехать из страны в случае тяжёлой болезни или смерти близкого родственника, на лечение, при предъявлении документов, подтверждающих цель поездки, для обучения в зарубежных вузах.
5 ноября Александр Лукашенко поручил не пускать в страну тех граждан, которые ранее покинули Беларусь. Лукашенко тогда сообщил, что во въезде в страну откажут не только «людям с чужим паспортом», но и тем «умным белорусам, которые выехали за пределы страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом. Поехали туда учиться — пусть учатся, работать — пусть работают. Мы же не препятствовали этому. Поэтому пусть там работают и излечиваются», — сказал он.
За последние месяцы сотни граждан Беларуси бежали в соседние страны в поисках политического убежища. Только в Польше , по данным СМИ, сейчас находятся около 500 белорусов. В конце августа, когда стало ясно, что протесты в Беларуси не утихают, Польша, Литва, Латвия и Украина заявили о готовности принимать белорусских граждан в упрощенном порядке.
- Ежедневные акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Демонстранты требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. По данным правозащитников, около 30 тысяч белорусов прошли через репрессии, жестокие избиения и угрозы со стороны сотрудников милиции и КГБ.
- По данным Минздрава Беларуси на 9 декабря, в стране выявлено 152 453 случая заболевания COVID-19, умерли 1230 пациентов. В начале пандемии власти не стали вводить карантинные ограничения, а Александр Лукашенко советовал чаще мыть руки, играть в хоккей и заявлял, что в коронавирусе нет ничего страшного, а 97 процентов жителей республики переносят COVID-19 бессимптомно.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 98 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 438 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 98 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится на стационарном лечении 101 человек, 92 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 18 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской больнице - 23 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 50 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6815 человек. 92 летальных случая. Выздоровели 5004 человека.
Во Франции пятеро чеченцев задержаны по делу об убийстве учителя
Пятеро выходцев из Чечни задержаны во Франции по делу об убийстве под Парижем учителя Самюэля Пати. Как полагают правоохранительные органы, задержанные, возможно, вели интернет-переписку с убийцей Пати, 18-летним Абдуллахом Анзоровым, затрагивая тему джихада. Об этом сообщает издание France Bleu.
Задержанным от 18 лет до 21 года. Они были взяты под стражу в двух департаментах Франции. Пока обвинения не предъявлены, идет следствие. На этой неделе будет ясно, предстанут ли они перед судом или их отпустят без предъявления обвинений.
На данный момент по делу об убийстве Пати проверяют 14 человек, среди которых пятеро школьников. Некоторых из них подозревают в соучастии в преступлении, других – в том, что они способствовали случившемуся.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими правоохранительными органами при задержании.
- Анзорова, уроженца Москвы и чеченца по происхождению, 6 декабря похоронили в Урус-Мартановском районе Чечни. Телеканал ЧГТРК «Грозный» в репортаже с похорон заявил, что убивший учителя стал жертвой провокации.
«Грузинская мечта» может лишить партию Саакашвили регистрации
Исполнительный секретарь партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе обвинил оппозицию в мятеже, шантаже и нападках на Запад. Кобахидзе назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главным источником поляризации в стране и не исключил, что его партию – «Единое национальное движение» – могут лишить регистрации.
«Напоминаем, что Михаил Саакашвили не соответствует одновременно двум конституционным критериям выборов - он не является гражданином Грузии и приговорен к лишению свободы, которое подлежит исполнению. Несмотря на эти обстоятельства, к сожалению, наши украинские коллеги не смогли помешать Саакашвили участвовать в избирательном процессе. Однако за это нельзя критиковать украинских друзей, которые сами сталкиваются с множеством трудностей. Наш долг - прежде всего решить вопрос и обеспечить выполнение конституции. Для этого в парламенте нового созыва мы внесем законопроект, на основании которого будет отменена избирательная регистрация политической партии, лидер которой не соответствует конституционному избирательному порогу. Это изменение не только обеспечит надлежащее выполнение конституционных требований, но также внесет значительный вклад в плавное развитие грузинской демократии», – заявил политик.
Как пишет «Новости-Грузия», Кобахидзе также пообещал, что парламентское большинство не будет препятствовать оппозиции в процессе сдачи полученных мандатов.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС начались переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
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