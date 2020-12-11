Первое заседание новоизбранного парламента Грузии пройдёт без представителей оппозиции

Сегодня начитает работу парламент Грузии десятого созыва. Первое заседание откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В сессионном зале будут присутствовать лишь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, не признают легитимность выборов. Они планируют официально подтвердить намерение о прекращении депутатских мандатов. Исключение – партия «Граждане», два представителя которой ожидают итогов переговоров с правящей партией при посредничестве послов США и ЕС.

«Грузинская мечта», несмотря на бойкот оппозиции, сегодня планирует избрать председателя парламента, укомплектовать спикерат и провести голосование по кандидатам в председатели комитетов. Накануне исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал кандидатов на парламентские должности.

В частности, председателем парламента десятого созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут Кахабер Кучава и бывший глава Минздрава Давид Сергеенко. Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе. Председателем комитета по образованию, науке и культуре станет экс-министр юстиции Тея Цулукиани.

Сегодня же правительство Грузии снимет с себя полномочия перед депутатами, после чего продолжит выполнять свои функции до назначения нового премьер-министра. Уже известно, что кандидатом на пост главы Кабмина будет действующий премьер Георгий Гахария.