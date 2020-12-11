Зурабишвили: Грузии нужны новые подходы для сближения с абхазами и осетинами

Грузия должна искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании новоизбранного парламента.

«Нам необходимы новые подходы для сближения с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах. Недостаточно апеллировать только к оккупации, если мы не ищем путей для физического и нравственного сближения с абхазами и осетинами и восстановления единства», – отметила она.

По словам президента, Грузии необходимо «выйти из самоизоляции» и не отказываться от диалога с оккупантом – Россией.

«Мы можем не верить, что диалог может дать результат. Конечно, мы не доверяем стране, которая осуществила оккупацию территорий нашей страны, но нельзя в отличие от наших международных партнеров быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», – сказала Зурабишвили.

Вместе с тем Зурабишвили подчеркнула, что диалог «не означает признания чего-то», а переговоры не означают уступок.