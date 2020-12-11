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В Карачаево-Черкессии у здания ФСБ произошли два взрыва
В Карачаево-Черкесии возле здания ФСБ произошли два взрыва. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» и издание «База». По предварительным данным, пострадали шесть человек. Среди них сотрудники спецслужбы и прохожие.
По информации «Интерфакса», первый взрыв произошел рано утром в поселке Учкекен - сработала небольшая бомба, но никто не пострадал. А когда сотрудники ФСБ вели работу на месте происшествия, произошёл второй взрыв — его совершил смертник, выбежавший из остановившейся у места происшествия машины, передаёт «База».
На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Источник «Интерфакса» сообщил, что смертник «разделял взгляды экстремистских группировок» и перед взрывом успел прокричать «Господь велик» на арабском.
Другие новости дня
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от COVID-19
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря за две недели до своего 60-летия. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Delfi.
Ким родился в 1960 в деревне, учился в сельскохозяйственной школе, пять лет служил в морской пехоте, после был художником и сценаристом. Получив несколько сценарных наград, в 1996 году дебютировал как режиссёр.
Снял 31 картину, самыми известными из которых сталь "Пьета", за которую он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году, "Самаритянка" (2004), за которую был награждён "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля, "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Плохой парень" (2001).
В 2017 году южнокорейская актриса, имя которой не раскрывается, обвинила режиссёра в сексуальном насилии. Он подал на неё в суд за клевету, но в октябре 2020 проиграл дело, сообщало агентство "Рёнхап".
Ким приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал изданию "Делфи" режиссёр Виталия Манский. По данным издания, корейский режиссёр планировал поселиться в Юрмале, но не пришёл на встречу о покупке дома.
Зурабишвили: Грузии нужны новые подходы для сближения с абхазами и осетинами
Грузия должна искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании новоизбранного парламента.
«Нам необходимы новые подходы для сближения с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах. Недостаточно апеллировать только к оккупации, если мы не ищем путей для физического и нравственного сближения с абхазами и осетинами и восстановления единства», – отметила она.
По словам президента, Грузии необходимо «выйти из самоизоляции» и не отказываться от диалога с оккупантом – Россией.
«Мы можем не верить, что диалог может дать результат. Конечно, мы не доверяем стране, которая осуществила оккупацию территорий нашей страны, но нельзя в отличие от наших международных партнеров быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», – сказала Зурабишвили.
Вместе с тем Зурабишвили подчеркнула, что диалог «не означает признания чего-то», а переговоры не означают уступок.
- Ранее экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что повернуть к себе абхазских и осетинских братьев необходимо «мирно, через доверие, примирение и восстановление».
Саломе Зурабишвили: «Мы устали ходить по кругу!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна устала от попыток управлять политическими процессами с улицы. Об этом, как пишет «Интерпрессньюс», она заявила на открытии пленарного заседания парламента десятого созыва.
«Мы устали! Необходимо прислушиваться к обществу в этом зале и за его пределами. Мы устали ходить по кругу! От попытки управлять политическими процессами с улицы, угроз и провоцирования дестабилизации вместо диалога! В течение тридцати лет каждое поколение стояло на улице! Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента. Сегодня же стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадисты и антизвиадисты, шеварднадзисты и антишеварднадзисты, и это продолжается и сегодня. В то время, как стране нужны деполяризация, солидарность и единство! Мы устали от бесконечной брани, оскорблений, пренебрежения грузинской и кавказской традицией вежливости! Ненависть оставляет страну разделенной, незащищенной и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходима мобилизация национальной энергии для преодоления вызовов. Терпение общества исчерпалось, ибо прошло почти 100 лет с тех пор, как XI российская армия захватила независимую Грузию. Почти 30 лет, как восстановлена независимость и закончилась советская империя и мы строим государство. 30 лет же это возраст зрелости - и для человека, и для государства. Время разорвать заколдованный круг!», – заявила Саломе Зурабишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, президент также отметила, что «время идеологий прошло».
«Коммунизм закончился, даже ультралиберализм не оправдал себя, даже ультрапатриотизм является противоположностью настоящей национальной позиции. Фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. Своеобразный колониальный комплекс, препятствующий полноценному восприятию независимости; мы мало верим в себя, в слова и мысли, которые приходят изнутри. Это лишает нас уверенности в себе, без которой невозможно верить в себя и эффективно управлять страной. Это наша слабость, которая заставляет нас, например, постоянно отстаивать нашу принадлежность к Европе, когда это является сущностью нашей истории и культуры», – сказала Зурабишвили.
- На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
- Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили сегодня совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Посольства США и ЕС призывают «Грузинскую мечту» и оппозицию продолжить переговоры
Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Как пишет «Новости-Грузия», диппредставительства США и ЕС выразили сожаление в связи с тем, что «широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента».
Посредники диалога отмечают, что «важные вопросы все еще остаются нерешенными», однако стороны достигли взаимопонимания по избирательной реформе, которая поможет «улучшить предстоящие выборы» в Грузии.
«Мы призываем все стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить свою полную и жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинной политической воли для достижения соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия», – говорится в заявлении.
На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
Грузинская оппозиция оформила меморандум, подтвердив парламентский бойкот
Все главные оппозиционные силы Грузии подписали меморандум, подтвердив бойкот парламента десятого созыва. Представители оппозиционных партий, получивших мандаты, планируют отказаться от них. Они также отзовут партийные списки, заблокировав возможность для входа в парламент другим членам партии, не получившим мандаты по итогам выборов.
В подписании меморандума не приняли участие партии «Граждане», «Альянс патриотов», «Гирчи», а также «Республиканская партия», входящяя в блок «Единое национальное движение – Сила в единстве».
«Республиканцы» сегодня заявили, что отказываются сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Отметим, что первое заседание новоизбранного парламента Грузии сегодня проходит без представителей оппозиции. По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
В США поддержали экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech
В США специализированный комитет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поддержал экстренное использование вакцины от коронавируса разработки компаний Pfizer и BioNTech.
Как отмечают американские СМИ, с рекомендацией комитета управление, скорее всего, выдаст окончательное согласие на использование препарата уже в пятницу или в субботу.
На первом этапе вакцинации во все штаты власти отправят около шести с половиной миллионов доз вакцины. В первую очередь будут привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19.
Первой западной страной, начавшей массовую вакцинацию с помощью препарата Pfizer и BioNTech стала Великобритания.
США находятся на первом месте по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели около 16 миллионов человек. Число умерших приближается к 300 тысячам и уже превысило потери Соединённых Штатов во время Второй мировой войны.
Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси
Общественная организация «Аруаа» (Воины), состоящая из ветеранов грузино-абхазской войны, обратилась к руководству самопровозглашенной республики Абхазия с требованием исключить из концепции внешней политики пункт о дополнительном формате переговоров с Грузией. В обращении говорится, что документ был утвержден Асланом Бжания «в тиши своего кабинета».
- Пункт 2.3 документа гласит: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».
По мнению оппозиции, этот пункт, «в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Медведева-Саркози».
В «Аруаа» считают, что «таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях» с Абхазией напрямую и на равных никто говорить не будет».
Кроме того, как полагают в общественной организации, «Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве».
Такой подход, считают в общественной организации, возвращает Сухуми формально «к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран».
«Если до конца года в Концепцию не будут внесены предложенные нами поправки, мы оставляем за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия», – сказано в обращении.
Первое заседание новоизбранного парламента Грузии пройдёт без представителей оппозиции
Сегодня начитает работу парламент Грузии десятого созыва. Первое заседание откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В сессионном зале будут присутствовать лишь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, не признают легитимность выборов. Они планируют официально подтвердить намерение о прекращении депутатских мандатов. Исключение – партия «Граждане», два представителя которой ожидают итогов переговоров с правящей партией при посредничестве послов США и ЕС.
«Грузинская мечта», несмотря на бойкот оппозиции, сегодня планирует избрать председателя парламента, укомплектовать спикерат и провести голосование по кандидатам в председатели комитетов. Накануне исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал кандидатов на парламентские должности.
В частности, председателем парламента десятого созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут Кахабер Кучава и бывший глава Минздрава Давид Сергеенко. Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе. Председателем комитета по образованию, науке и культуре станет экс-министр юстиции Тея Цулукиани.
Сегодня же правительство Грузии снимет с себя полномочия перед депутатами, после чего продолжит выполнять свои функции до назначения нового премьер-министра. Уже известно, что кандидатом на пост главы Кабмина будет действующий премьер Георгий Гахария.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
В ЕС решили продлить санкции против Москвы из-за конфликта в Донбассе
Лидеры стран ЕС на совещании 10 декабря одобрили продление еще на полгода экономических санкций в отношении России, введённых за роль Москвы в конфликте на востоке Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали в четверг других участников саммита о том, как продвигается процесс урегулирования в Донбассе в рамках "нормандского формата". Париж и Берлин входят в "нормандскую четвёрку" наряду с Киевом и Москвой. Макрон и Меркель рекомендовали собеседникам продлить санкции, сославшись на отсутствие заметного прогресса в диалоге, сообщили Радио Свободная Европа/Радио Свобода дипломаты, знакомые с ситуацией.
Последний "нормандский саммит" проводился в декабре 2019-го года во французской столице, а до этого – в октябре 2016-го года.
Впервые санкции были одобрены в июле 2014-го года, после аннексии Россией Крыма и на фоне обвинений в адрес Москвы об оказании военной поддержки воюющим в Донбассе сепаратистам.
С тех пор экономические санкции продлеваются каждые шесть месяцев.
Послы Евросоюза официально пролонгируют ограничительные меры в отношении России в ближайшую неделю. Санкции затрагивают финансовую, энергетическую и оборонную сферы.
За годы конфликта на востоке Украины погибли более 13200 человек. Москва отрицает обвинения в оказании поддержки сепаратистам на государственном уровне, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.
Постоянный автор «Эхо Кавказа» Виталий Шария стал лауреатом литературной премии им. Ф.Искандера
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера сегодня, 10 декабря, объявило лауреатов 2020 года, сообщает ТАСС. Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов сообщил, что в этом году выбор лауреатов был как никогда трудным.
«Практически все произведения из короткого списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов ТАСС. - Поэтому в прозе у нас сразу три лауреата с очень разными по стилю, но сходными по гуманистической направленности произведениями. Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом».
Интересным, по его словам, оказался и сценарий по рассказам Искандера, тонко и точно приближенный к «языку кино» Еленой Усачевой и Георгием Касвиным.
В номинации «Проза» лауреатом стал Валерий Попов с повестью «Мы не рабы». В этой же номинации получили специальные премии и стали лауреатами: Максим Замшев за роман «Концертмейстер» и Артемий Леонтьев за роман «Москва, Адонай!»
В номинации «Поэзия» победила Елена Буевич (Украина) за книгу стихотворений «Остаться в Евпатории», а в категории «Дерево детства» лауреатом стал Виталий Шария за рассказ «Машинка времени».
В номинации «Киносценарий и драматургия» жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, совместно создавшим сценарий полнометражного художественного фильма «Мне отмщение, и аз воздам» по рассказам Фазиля Искандера.
Член жюри, писатель Борис Евсеев заметил, что в новой номинации «Дерево детства» отмечен жанр короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал огромное значение.
«Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя. Сильное впечатление произвел роман Максима Замшева, получившего премию за необычность замысла и мощную полифонию голосов недавней эпохи. Живой отклик у членов жюри вызвала номинация «поэзия», где все были на высоте, а победила живущая в Черкассах создательница превосходных стихов и переводов на русский язык славянской поэзии Елена Буевич», - сказал он.
Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.
В Абхазии подтверждено 109 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 457 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 58 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 14 ноября с новой коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. За время нахождения в госпитале пациент получал необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался накануне вечером, 9 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции,
общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6924 человека. 93 летальных случая. Выздоровели 5096 человек.
Футбольный клуб «Ахмат» попал в санкционный список США
США внесли российский футбольный клуб «Ахмат» из Чечни и фонд Ахмата Кадырова в санкционный список по «акту Магнитского». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Под санкции также попали бойцовский клуб «Ахмат», компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам. Власти США наложили индивидуальные ограничения на лиц, которых связывают с Рамзаном Кадыровым.
Великобритания в четверг ввела санкции в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра МВД по республике Апти Алаудинова. Ограничения также введены против специального отряда «Терек». Санкции были введены из-за нарушения прав ЛГБТ в Чечне.
Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических связей
Власти Марокко и Израиля договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Соглашение делает Марокко четвертой арабской страной, согласившейся за последние месяцы признать существование еврейского государства.
«Еще один исторический день! Два наших больших друга – Израиль и Королевство Марокко – согласились установить полные дипломатические отношения – огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!», - написал Трамп в Твиттере.
Договоренности включают немедленное открытие офисов по контактам в Рабате и Тель-Авиве, с последующим запуском работы посольств. Самолеты авиалиний двух стран получат право на взаимное использование воздушного пространства.
Частью соглашения стало и то, что Вашингтон отныне признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой – бывшей испанской колонией на северо-западе Африки, которая добивается независимости со второй половины прошлого века.
Ранее в этом году Израиль – при посредничестве Соединенных Штатов - заключил схожие соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами,Суданом и Бахрейном. Договоренности стали первыми признаниями Израиля государствами арабского мира за последние 25 лет.
Советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, назвал в четверг «лишь вопросом времени» нормализацию контактов между Израилем и Саудовской Аравией.
Эрдоган предложил создать «платформу шести» на Южном Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности «открыть двери для Армении». Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.
- В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения - член ОДКБ.
- В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов и снимает список
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге лидер партии Мамука Хазарадзе. По его словам, это решение члены партии приняли сегодня, 10 декабря, на заседании политсовета.
«Сегодня было проведено расширенное заседание политсовета, на котором мы рассмотрели один вопрос, касающийся выборов 31 декабря. Была дана оценка сфальсифицированным выборам, и наша партия приняла официальное решение, которое мы озвучивали на протяжении последних полутора месяцев. Речь идет об отзыве нашего парламентского списка и официальном обращении об отказе от тех мандатов, которыми нас удостоили в результате сфальсифицированных выборов», - заявил Хазарадзе.
Как отметил Хазарадзе, однопартийный парламент – это плохо для страны, однако «другого выхода нет».
«Это наша позиция и, естественно, этой позиции и принципиальности «Лело» будет придерживаться всегда для того, чтобы вернуть те голоса, которые у нас украли. Завтра будет соглашение всех оппозиционных партий и церемония подписания, к которой мы присоединимся, и наши юридические службы соответственно оформят это юридически», - заявил Хазарадзе.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдет в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
«Грузинская мечта» назвала кандидатов на парламентские должности
«Грузинская мечта» приняла решения по поводу кандидатов на парламентские должности. Кандидатов, по которым новоизбранный парламент Грузии проголосует завтра, на первом заседании, назвал на проведенном в офисе партии брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
В частности, председателем парламента 10-го созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут: Кахабер Кучава, который будет работать в направлении внешних отношений, а также бывший глава Минздрава Давид Сергеенко.
Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе.
Что касается председателей комитетов, то решение правящей партии таково:
- председателем комитета по юридическим вопросам будет представлен Анри Оханашвили;
- председателем комитета по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе;
- председателем комитета по обороне и безопасности – Ираклий Берая;
- председателем комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили;
- председателем комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари;
- председателем финансово-бюджетного комитета – Ираклий Ковзанадзе;
- председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили;
- председателем комитета по аграрным вопросам – Нино Цилосани;
- председателем комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов – Майя Битадзе;
- председателем комитета по внешним связям – Николоз Самхарадзе;
- председателем комитета по интеграции с Европой – Мака Бочоришвили;
- председателем комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария;
- председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам – Дмитрий Хундадзе;
- председателем комитета по образованию, науке и культуре – Тея Цулукиани;
- председателем комитета по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашвили.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, оппозиционные партии сами решают, примут ли они участие в первом заседании. По его словам, в парламенте 10-го оппозиция постоянно находилась в режиме бойкота.
«Мы привыкли к бойкоту со стороны оппозиции. Не могу вам сказать, кто примет участие в первом заседании, а кто нет, но уверяю вас, что оппозиционные партии будут представлены в парламенте десятого созыва. Кто, давайте подождем, посмотрим», - сказал Ираклий Кобахидзе.
- Оппозиция отказывается входить в парламент, поскольку считает, что результаты выборов 31 октября были сфальсифицированы.
Прототип ракеты SpaceX для полётов на Марс взорвался при посадке. ВИДЕО
Прототип верхней ступени тяжёлой ракеты-носителя SpaceX "Старшип" взорвался при посадке на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась в ютьюб-канале компании. Предварительной причиной аварии стало недостаточное давление в посадочных баках.
SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн. При этом основным материалом для неё выбрана специальная сталь, в то время как обычно это специальные сплавы алюминия.
В ночь на четверг по Москве 50-метровый прототип ракеты взлетел на 12,5 километра, сманеврировал к посадочной площадке и принял вертикальное положение для посадки, развернувшись вниз хвостом. Однако она не успела затормозить и коснулась земли слишком быстро, после чего взорвалась.
Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск посчитал испытания успешными, заявив, что не ожидал полностью удачного полёта. Предыдущий рекорд полёта по высоте у "Старшипа" составлял всего 150 метров.
«Гуманитарным коридором» через Ингурский мост воспользовались 510 человек
По «гуманитарному коридору» через Ингурский мост в Абхазию с 3 по 10 декабря вернулись 510 человек. Об этом «Апсныпресс» сообщили в пресс-службе СГБ самопровозглашенной республики Абхазия.
Пропускной пункт был открыт для возвращения временно находящихся на подконтрольной Тбилиси территории граждан и жителей Абхазии. На этот раз от желающих пересечь Ингурский мост требовали справку об отсутствии COVID-19 (выданную не позднее 72 часов до момента пересечения пункта пропуска).
Это уже пятый «гуманитарный коридор», организованный абхазскими властями после закрытия де-факто границы по реке Ингури из-за пандемии коронавируса. Отметим, что на лечение в грузинские клиники регулярно отправляются жители Абхазии, в том числе с диагнозом COVID-19.
Умер грузинский режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили
Ему было 82 года
Классик грузинского кино, режиссёр и оператор Александр Рехвиашвили умер на 83 году жизни в Тбилиси. Перед смертью у него была диагностирована коронавирусная инфекция нового типа. Об этом в фейсбуке сообщила его подруга Марина Иванова.
Рехвиашвили родился в Москве окончил операторский и режиссёрский факультеты ВГИКа (мастерские Александра Гальперина и Сергея Герасимова). С 1971 года работал на киностудии "Грузия-фильм". Снял картины "Луг зеленый", "Грузинская хроника XIX века", "Путь домой", "Ступень", "Приближение".
"У Рехвиашвили странная судьба в кинематографе, — рассказывал в программе Радио Свобода "Культурный дневник" Дмитрий Волчек. — Самые главные свои картины он снял в советские времена – "Грузинская хроника XIX века" (1979), "Путь домой" (1982). Эти картины выходили в ограниченный прокат, но при этом к советскому кинематографу не имели ни малейшего отношения – символический язык, аллегории, недосказанность – всего это советские цензоры терпеть не могли".
В перестроечные годы Рехвиашвили закончил еще две картины, после чего уехал в Грузию, где кинопроизводство рухнуло после распада СССР. Там он снял только несколько малобюджетных документальных фильмов.
Рехвиашвили был гостем эфиров Радио Свобода.
У здания правительства Армении полиция задержала 42 активиста
Во время акции, организованной сегодня оппозицией перед зданием правительства Армении, полиция задержала 42 человека, сообщили Радио Азатутюн в пресс-службе полиции.
Эти лица были задержаны в соответствии со статьей 182 Кодекса об административных правонарушениях, в отношении них был составлен протокол, и они были освобождены.
Ранее сообщалось, что демонстранты перекрыли автодороги, после чего полицейские попытались оттеснить их с проезжей части. Демонстранты также забросали яйцами кортеж премьера, въезжавший на территорию правительства перед его заседанием.
- После подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения. Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения. В частности, протестующие начали перекрывать улицы в разных частях Еревана.
COVID-19 в Южной Осетии: 23 новых случая, один пациент скончался
За сутки в ПЦР-лаборатории Южной Осетии проведено 83 исследования на коронавирусную инфекцию, тесты 23 граждан показали положительный результат. Об этом агентству «Рес» сообщила заместитель главы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«Число заболевших в республике с середины сентября достигло 1985. Сняты с учета с отрицательным тестом СОVID-19 за сутки 32 человек, всего выписано из медучреждений 1067 граждан. Под наблюдением медиков пока остаются 918 человек», – сказала Гаглоева.
Главный инфекционист Южной Осетии Элеонора Джиоева сообщила об одном летальном случае.
«Пациентка 79 лет была госпитализирована в «красную зону» детской больницы 15 ноября с жалобами на резкую слабость, повышенную утомляемость, чувство нехватки воздуха, одышку в покое с диагнозом: подозрение на новую коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. Дыхательная недостаточность 2-3. КТ 2. Ишемическая болезнь сердца. Несмотря на проводимую терапию, явления дыхательной недостаточности нарастали, сатурация кислорода снижалась и пациентка была переведена в реанимацию 8 декабря и была подключена к неинвазивной ИВЛ. Получала интенсивную терапию. Однако нарастали признаки полиорганной недостаточности. Девятого декабря произошла остановка сердечной деятельности, была констатирована смерть», – заявила Джиоева.
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) Южной Осетии проходят лечение 60 пациентов. Ещё пять человек находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
Алиев: «Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли»
Зангезурский, Гейчинский, Иреванский махалы – наши исторические земли, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на военном параде в Баку.
Отметим, что речь идёт о территориях современной Армении, в том числе Ереване, Севане и Сюникской области. Подобные заявления Алиев делал и в прошлом. В 2013-м он сказал: «Не только Нагорный Карабах, но и нынешняя Армения была создана на исторически азербайджанских землях».
Сегодня Алиев также заявил, что «агрессивная политика Армении началась еще в конце 80-х годов прошлого века».
«В то время сотни тысяч азербайджанцев, проживавших на территории нынешней Республики Армения, были изгнаны с земель своих прадедов», – отметил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на параде посоветовал Армении взяться за ум. Он прибыл в Баку накануне с двухдневным официальным визитом.
«Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра», – заявил Эрдоган, выступая с трибуны.
В параде на площади Свободы приняли участие более 3 тыс. военнослужащих, около 150 единиц боевой техники. Кроме того, на параде была показана военная техника, захваченная азербайджанскими подразделениями в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе. Были продемонстрированы зенитные ракетные комплексы «ОСА-1Т» и «КУБ», а также бронетехника - БМП и танки Т-72.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
Власти США потребовали разделить Facebook, Instagram и WhatsApp
Федеральная торговая комиссия США и прокуроры 46 американских штатов и двух округов подали иски к компании Facebook, обвинив её в подавлении конкуренции и нарушении антимонопольного законодательства.
В сообщении регулятора говорится, что Facebook "незаконно поддерживает личную монополию на социальные сети" путем приобретения "перспективных конкурентов".
Федеральная комиссия по торговле просит суд обязать Facebook продать Instagram и WhatsApp, а в дальнейшем запрашивать одобрение подобных сделок.
Представители Facebook в ответ заявили, что правительство наказывает успешно работающий бизнес, напомнив, что именно ФТК несколько лет назад выдала компании разрешение на покупку Instagram и WhatsApp. Компания инвестировала миллионы долларов, чтобы сделать эти сервисы успешными, и готова защищаться в суде.
За последние 15 лет Facebook поглотил, помимо Instagram и WhatsApp, примерно 70 компаний. За Instagram компания заплатила в 2012 году один миллиард долларов. На тот момент у приложения для публикации фотографий и коротких видеороликов было около 30 миллионов пользователей, и оно не приносило дохода. Сейчас им пользуются более миллиарда человек по всему миру. Несколько лет спустя Facebook приобрел мессенджер WhatsApp за 19 миллиардов долларов.
Избранный президент Джо Байден ранее заявлял о необходимости рассмотреть возможное разукрупнение технологических гигантов. Байден назвал главу компании Facebook Марка Цукерберга "настоящей проблемой".
Цукерберг ранее обещал, что обе компании будут работать независимо друг от друга, однако с годами все три сервиса интегрировались между собой. Теперь пользователи могут связывать свои учетные записи и обмениваться контентом на всех платформах, принадлежащих Facebook. Столь тесная интеграция может затруднить разделение бизнеса Facebook.
- Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире, насчитывающая около 2,7 миллиарда пользователей. Рыночная стоимость компании оценивается в 800 миллиардов долларов, генеральный директор компании Марк Цукерберг входит в топ-5 самых богатых людей в мире.
В Баку проходит парад в честь победы в Нагорном Карабахе
В столице Азербайджана Баку на площади Свободы (Азадлыг) начался военный парад, посвященный окончанию конфликта в Нагорном Карабахе. На параде присутствуют президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, прибывший в Баку накануне.
Ранее Минобороны страны сообщало, что в параде примут участие более 3 тыс. военнослужащих, до 150 единиц техники. На параде также будет представлена часть военных трофеев.
- Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы Азербайджана с начала 1990-х годов находились под контролем армянской стороны. В конце сентября Баку начал наступление с целью вернуть территории, входящие в его состав по действующему международному праву. Азербайджанские войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики, в том числе город Шуша. С обеих сторон при обстрелах погибли тысячи людей, включая мирных жителей.
- В ночь на 10 ноября было объявлено о трёхстороннем заявлении о прекращения огня, которое подписали лидеры Азербайджана, Армении и России. Согласно согашению, воюющие стороны остаются на занимаемых позициях. Стороны также договорились о размещении в регионе примерно двух тысяч российских миротворцев. Позднее стало известно об участии Турции в работе создаваемого на азербайджанской территории мониторингового центра, который будет отслеживать соблюдение перемирия.
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