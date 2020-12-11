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США готовы объявить об ограничениях против Анкары из-за российских С-400
США 11 ноября могут объявить о санкциях против Турции из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников Reuters, этот шаг может возмутить Анкару и серьезно осложнить отношения между странами. Госдепартамент может изменить свои планы и расширить или сузить масштаб планируемых санкций, но они неизбежны, отмечают источники агентства. Ожидается, что ограничения затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.
Поставки российских комплексов С-400 Анкаре начались летом прошлого года. США, будучи партнером Турции по НАТО, предлагали взамен свои комплексы Patriot.
Турецкие власти настаивают, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угроз для военно-политического союза. Источник Reuters в Анкаре заявил, что санкции дадут обратный эффект и негативно повлияют на отношения двух стран.
Другие новости дня
Путин о Навальном: «фигурант» чуть не умер, но дело открыть нельзя
Президент России Владимир Путин, отвечая на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека на вопрос об отравлении Алексея Навального, вновь не назвал оппозиционного политика по имени, отозвавшись о нём как об "известном фигуранте", и сказал о том, почему, по его мнению, в России нельзя открыть уголовное дело в связи с отравлением Навального.
Встреча состоялась накануне, однако расшифровка на сайте Кремля опубликована только днём в пятницу.
Путин согласился с утверждением о том, что Навальный "чуть не умер", но при этом сказал, что это ещё не повод открывать уголовное дело, поскольку для этого нет необходимых оснований. По словам Путина, Германия не предоставляет имеющиеся у неё материалы.
Вопрос о Навальном задал член Совета Николай Сванидзе. Сформулировал он его так:
"Дело крайне одиозное, как мы все знаем, но я предлагаю от этого отвлечься. Не важно, как его зовут, он – гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа. Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти – это все-таки интересно – что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей, или помидоров плохих? Что с ним случилось-то?
Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умоляет так в тексте, очевидно "умаляет" - РС> право граждан на защиту со стороны государства".
Путин на это ответил: "по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов" - и посетовал на то, что Германия, где Навальный проходил лечение, не сотрудничает с Россией по этому делу, не предоставляет официальных материалов и биологических материалов.
Сванидзе отреагировал, заметив, что "мужик чуть не умер", и спросил, возможно ли всё же возбуждение уголовного дела. Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится".
"Невероятно просто" - написал Навальный в твиттере.
Бжания провел встречу по «вопросам взаимодействия Москвы и Абхазии»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Россию встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.
Как сообщает пресс-служба Бжания, в ходе встречи обсуждались «вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в различных областях в развитие договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Абхазии и России, в Сочи 12 ноября 2020 года».
«В частности, обсуждалась возможность использования опыта программы «Безопасный город», которая успешно осуществляется в Москве. Данный проект является комплексной информационной системой, которая призвана совершенствовать систему общественного транспорта. Также рассматривалась возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы «Московское образование» для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы. На встрече речь шла о возможности оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра, что существенно облегчило бы для жителей Абхазии, обладающих российским гражданством, возможности для оформления необходимых документов», – сказано в сообщении пресс-службы.
Стороны также обсудили возможность проведения Дней Москвы в Абхазии весной 2021 года и отметили заинтересованность в реализации ряда совместных перспективных проектов.
- Переговоры Путина и Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, а также события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Позднее Бжания также рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства.
ЕС принял решение расширить санкции против Турции
Европейский союз решил расширить санкции против Турции из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. Об этом представитель главы Евросовета Баренд Лейтс написал в твиттере, опубликовав документ, который был принят по итогам саммита ЕС.
Комментируя это решение, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз больше не будет мириться с "дестабилизирующими действиями" Анкары, передаёт Reuters. По данным агентства, новые ограничения коснутся ряда турецких граждан и организаций. Обсуждение более серьезных мер отложено до марта. Источник во французском правительстве назвал происходящее "ответом на ухудшение ситуации" с Анкарой.
Греческая сторона высказала разочарование из-за недостаточно жестких, по ее мнению, шагов в отношении Турции. В Афинах настаивают на масштабных санкциях против турецкой экономики в целом. В своём видеообращении, сделанном перед саммитом, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что "на карту поставлено доверие к Европейскому Союзу".
В заявлении, распространенном в пятницу, Министерство иностранных дел Турции назвало подход Брюсселя "предвзятым и незаконным".
Санкционный режим стал следствием конфликта, возникшего из-за проведения Турцией разведки месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В Анкаре настаивают, что спорный регион является частью турецкого континентального шельфа или же входит в зону интересов турков-киприотов, самопровозглашённую республику которых Турция официально признаёт.
Главный вопрос, который был решён на саммите ЕС - одобрение бюджета на ближайшие годы и создания фонда восстановления после пандемии. По этим вопросам был достигнут компромисс.
Арчила Талаквадзе переизбрали на пост спикера парламента Грузии
Арчил Талаквадзе официально назначен председателем парламента Грузии десятого созыва. Вопрос был рассмотрен на первом заседании нового законодательного органа. Избрание Талаквадзе поддержали 86 из 150 депутатов.
Как пишет «Новости-Грузия», итоги голосования присутствующие в сессионном зале встретили аплодисментами. Голосование было тайным, но других кандидатов на пост спикера представлено не было. Кроме того, участие в первом заседании нового парламента принимают только депутаты «Грузинской мечты». Оппоненты властей не признают легитимность парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в парламент.
Сегодня же первым вице-спикером парламента стал Гия Вольский. Должности заместителей также заняли Давид Сергеенко и Каха Кучава. На заседании председатель парламента пояснил, что парламентская оппозиция имеет право выдвигать кандидатов в вице-спикеры, поэтому должности временно остаются вакантными.
Как известно, лидером большинства будет Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» – Мамука Мдинарадзе.
Среди председателей комитетов в новоизбранном парламенте Грузии будет экс-министр юстиции Тея Цулукиани, которая возглавит комитет по образованию, науке и культуре.
Ранее парламент Грузии десятого созыва был объявлен полномочным, а правительство ушло в отставку. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что кандидатом вновь будет Георгий Гахария.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Парламент Грузии десятого созыва объявлен полномочным, правительство ушло в отставку
Депутаты парламента десятого созыва 87 голосами признали полномочия 150 депутатов – в том числе оппозиционеров, бойкотирующих работу законодательного органа.
Все лица, которые были объявлены ЦИК избранными в результате выборов 31 октября, стали полноценными членами парламента, а полномочия парламента предыдущего созыва прекращены, – пишет «Интерпрессньюс»
После признания полномочий полного состава парламента члены «Грузинской мечты» принесли присягу на верность стране. Тест присяги зачитала председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания: «Я, представитель всей Грузии, подотчетный ей, перед Богом и народом заявляю, что буду добросовестно исполнять права и обязанности члена парламента, служить защите конституционного строя, независимости, единства и целостности страны, интересов народа, прав и свобод граждан, могущества Грузии».
После того, как был зачитан текст присяги, члены парламента произнесли «Клянусь», затем был исполнен государственный гимн Грузии.
«Новости-Грузия» пишет, что правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария ушло в отставку после начала работы парламента десятого созыва.
С этого момента премьер и его кабинет считаются исполняющими обязанности. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что их кандидатом вновь будет Гахария.
Сформировав свой кабинет, ему необходимо будет представить парламенту свою программу. За выражение доверия должны проголосовать как минимум 76 депутатов. «Грузинская мечта», получившая 90 мандатов, сможет сделать это без поддержки оппозиции.
Согласно конституции, если парламент не утвердит новое правительство в установленные сроки, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные выборы.
- Первое заседание новоизбранного парламента Грузии сегодня проходит без представителей оппозиции. По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
Депутаты югоосетинского парламента создали объединение «За справедливость»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошедшие в законодательный орган по одномандатным округам, создали новое объединение – «За справедливость».
Как заявил депутат Гарри Мулдаров, депутатское объединение «создается в целях соблюдения законности и поддержания стабильности в государстве».
«Я, Мулдаров Гарри Витальевич, депутат Парламента РЮО VII созыва, выступаю с инициативой создания парламентского объединения (депутатскую группу) из числа депутатов, не состоящих ни в одной из парламентских фракций: Мулдаров Г.В., Гаглоев, А.И., Сланов И.К., Дриаев З.Н., Тедеев А.А.», – говорится в заявлении.
Парламентарий отметил, что ими движет «стремление к справедливости, беспристрастности к достижению всестороннего развития республики и укреплению ее правовых основ».
«Мы будем действовать исключительно в интересах наших избирателей и во благо РЮО», – добавил Мулдаров.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
В Карачаево-Черкессии у здания ФСБ произошли два взрыва
В Карачаево-Черкесии возле здания ФСБ произошел взрыв. Первыми об этом этом сообщили агентство «Интерфакс» и издание "База". Ранения получили шесть сотрудников спецслужб, сообщает Национальный антитеррористический комитет. СМИ сообщали о пострадавших гражданских лицах, но эта информация не подтвердилась.
По официальным данным, нападавший совершил самоподрыв при попытке задержания. Он погиб. Его личность устанавливается.
«Интерфакс» сообщал о двух взрывах. Первый, по данным агентства, произошел рано утром в поселке Учкекен. Сработала небольшая бомба, но никто не пострадал. Когда сотрудники ФСБ вели работу на месте инцидента, произошёл второй взрыв – его совершил смертник, выбежавший из остановившейся у места происшествия машины, передаёт «База».
Источник «Интерфакса» сообщил, что смертник «разделял взгляды экстремистских группировок» и перед взрывом успел прокричать «Господь велик» на арабском.
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от COVID-19
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря за две недели до своего 60-летия. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Delfi.
Ким родился в 1960 в деревне, учился в сельскохозяйственной школе, пять лет служил в морской пехоте, после был художником и сценаристом. Получив несколько сценарных наград, в 1996 году дебютировал как режиссёр.
Снял 31 картину, самыми известными из которых сталь "Пьета", за которую он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году, "Самаритянка" (2004), за которую был награждён "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля, "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Плохой парень" (2001).
В 2017 году южнокорейская актриса, имя которой не раскрывается, обвинила режиссёра в сексуальном насилии. Он подал на неё в суд за клевету, но в октябре 2020 проиграл дело, сообщало агентство "Рёнхап".
Ким приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал изданию "Делфи" режиссёр Виталия Манский. По данным издания, корейский режиссёр планировал поселиться в Юрмале, но не пришёл на встречу о покупке дома.
Зурабишвили: Грузии нужны новые подходы для сближения с абхазами и осетинами
Грузия должна искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании новоизбранного парламента.
«Нам необходимы новые подходы для сближения с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах. Недостаточно апеллировать только к оккупации, если мы не ищем путей для физического и нравственного сближения с абхазами и осетинами и восстановления единства», – отметила она.
По словам президента, Грузии необходимо «выйти из самоизоляции» и не отказываться от диалога с оккупантом – Россией.
«Мы можем не верить, что диалог может дать результат. Конечно, мы не доверяем стране, которая осуществила оккупацию территорий нашей страны, но нельзя в отличие от наших международных партнеров быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», – сказала Зурабишвили.
Вместе с тем Зурабишвили подчеркнула, что диалог «не означает признания чего-то», а переговоры не означают уступок.
- Ранее экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что повернуть к себе абхазских и осетинских братьев необходимо «мирно, через доверие, примирение и восстановление».
Саломе Зурабишвили: «Мы устали ходить по кругу!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна устала от попыток управлять политическими процессами с улицы. Об этом, как пишет «Интерпрессньюс», она заявила на открытии пленарного заседания парламента десятого созыва.
«Мы устали! Необходимо прислушиваться к обществу в этом зале и за его пределами. Мы устали ходить по кругу! От попытки управлять политическими процессами с улицы, угроз и провоцирования дестабилизации вместо диалога! В течение тридцати лет каждое поколение стояло на улице! Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента. Сегодня же стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадисты и антизвиадисты, шеварднадзисты и антишеварднадзисты, и это продолжается и сегодня. В то время, как стране нужны деполяризация, солидарность и единство! Мы устали от бесконечной брани, оскорблений, пренебрежения грузинской и кавказской традицией вежливости! Ненависть оставляет страну разделенной, незащищенной и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходима мобилизация национальной энергии для преодоления вызовов. Терпение общества исчерпалось, ибо прошло почти 100 лет с тех пор, как XI российская армия захватила независимую Грузию. Почти 30 лет, как восстановлена независимость и закончилась советская империя и мы строим государство. 30 лет же это возраст зрелости - и для человека, и для государства. Время разорвать заколдованный круг!», – заявила Саломе Зурабишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, президент также отметила, что «время идеологий прошло».
«Коммунизм закончился, даже ультралиберализм не оправдал себя, даже ультрапатриотизм является противоположностью настоящей национальной позиции. Фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. Своеобразный колониальный комплекс, препятствующий полноценному восприятию независимости; мы мало верим в себя, в слова и мысли, которые приходят изнутри. Это лишает нас уверенности в себе, без которой невозможно верить в себя и эффективно управлять страной. Это наша слабость, которая заставляет нас, например, постоянно отстаивать нашу принадлежность к Европе, когда это является сущностью нашей истории и культуры», – сказала Зурабишвили.
- На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
- Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили сегодня совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Посольства США и ЕС призывают «Грузинскую мечту» и оппозицию продолжить переговоры
Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Как пишет «Новости-Грузия», диппредставительства США и ЕС выразили сожаление в связи с тем, что «широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента».
Посредники диалога отмечают, что «важные вопросы все еще остаются нерешенными», однако стороны достигли взаимопонимания по избирательной реформе, которая поможет «улучшить предстоящие выборы» в Грузии.
«Мы призываем все стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить свою полную и жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинной политической воли для достижения соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия», – говорится в заявлении.
На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
Грузинская оппозиция оформила меморандум, подтвердив парламентский бойкот
Все главные оппозиционные силы Грузии подписали меморандум, подтвердив бойкот парламента десятого созыва. Представители оппозиционных партий, получивших мандаты, планируют отказаться от них. Они также отзовут партийные списки, заблокировав возможность для входа в парламент другим членам партии, не получившим мандаты по итогам выборов.
В подписании меморандума не приняли участие партии «Граждане», «Альянс патриотов», «Гирчи», а также «Республиканская партия», входящяя в блок «Единое национальное движение – Сила в единстве».
«Республиканцы» сегодня заявили, что отказываются сдавать депутатские мандаты до окончания переговоров с «Грузинской мечтой». Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили ранее сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
Отметим, что первое заседание новоизбранного парламента Грузии сегодня проходит без представителей оппозиции. По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
В США поддержали экстренное использование вакцины Pfizer/BioNTech
В США специализированный комитет управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов поддержал экстренное использование вакцины от коронавируса разработки компаний Pfizer и BioNTech.
Как отмечают американские СМИ, с рекомендацией комитета управление, скорее всего, выдаст окончательное согласие на использование препарата уже в пятницу или в субботу.
На первом этапе вакцинации во все штаты власти отправят около шести с половиной миллионов доз вакцины. В первую очередь будут привиты медики, работающие с пациентами с COVID-19.
Первой западной страной, начавшей массовую вакцинацию с помощью препарата Pfizer и BioNTech стала Великобритания.
США находятся на первом месте по числу инфицированных коронавирусом. С начала пандемии в стране заболели около 16 миллионов человек. Число умерших приближается к 300 тысячам и уже превысило потери Соединённых Штатов во время Второй мировой войны.
Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси
Общественная организация «Аруаа» (Воины), состоящая из ветеранов грузино-абхазской войны, обратилась к руководству самопровозглашенной республики Абхазия с требованием исключить из концепции внешней политики пункт о дополнительном формате переговоров с Грузией. В обращении говорится, что документ был утвержден Асланом Бжания «в тиши своего кабинета».
- Пункт 2.3 документа гласит: «Республика Абхазия допускает возможность создания условий для формирования дополнительного формата многоуровневых переговоров между Грузией и Республикой Абхазия, в рамках которого появится возможность обсуждать с грузинской стороной вопросы, представляющие взаимный интерес, решение которых в рамках Международных Женевских дискуссий не представляется возможным».
По мнению оппозиции, этот пункт, «в случае его реализации, отодвинет на второй план Женевские дискуссии, проходящие согласно договоренностям Медведева-Саркози».
В «Аруаа» считают, что «таким образом руководство Абхазии собственноручно понижает статус переговорного процесса, так как пока в Грузии действует закон «Об оккупированных территориях» с Абхазией напрямую и на равных никто говорить не будет».
Кроме того, как полагают в общественной организации, «Абхазия лишится международных посредников и высокого статуса переговорного процесса в Женеве».
Такой подход, считают в общественной организации, возвращает Сухуми формально «к периоду до августа 2008 года, когда Абхазия не имела международного признания России и других стран».
«Если до конца года в Концепцию не будут внесены предложенные нами поправки, мы оставляем за собой право обратиться к народу Абхазии и принять более решительные действия», – сказано в обращении.
Первое заседание новоизбранного парламента Грузии пройдёт без представителей оппозиции
Сегодня начитает работу парламент Грузии десятого созыва. Первое заседание откроет президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В сессионном зале будут присутствовать лишь депутаты от правящей партии «Грузинская мечта». Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, не признают легитимность выборов. Они планируют официально подтвердить намерение о прекращении депутатских мандатов. Исключение – партия «Граждане», два представителя которой ожидают итогов переговоров с правящей партией при посредничестве послов США и ЕС.
«Грузинская мечта», несмотря на бойкот оппозиции, сегодня планирует избрать председателя парламента, укомплектовать спикерат и провести голосование по кандидатам в председатели комитетов. Накануне исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал кандидатов на парламентские должности.
В частности, председателем парламента десятого созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут Кахабер Кучава и бывший глава Минздрава Давид Сергеенко. Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе. Председателем комитета по образованию, науке и культуре станет экс-министр юстиции Тея Цулукиани.
Сегодня же правительство Грузии снимет с себя полномочия перед депутатами, после чего продолжит выполнять свои функции до назначения нового премьер-министра. Уже известно, что кандидатом на пост главы Кабмина будет действующий премьер Георгий Гахария.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдёт в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
В ЕС решили продлить санкции против Москвы из-за конфликта в Донбассе
Лидеры стран ЕС на совещании 10 декабря одобрили продление еще на полгода экономических санкций в отношении России, введённых за роль Москвы в конфликте на востоке Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель проинформировали в четверг других участников саммита о том, как продвигается процесс урегулирования в Донбассе в рамках "нормандского формата". Париж и Берлин входят в "нормандскую четвёрку" наряду с Киевом и Москвой. Макрон и Меркель рекомендовали собеседникам продлить санкции, сославшись на отсутствие заметного прогресса в диалоге, сообщили Радио Свободная Европа/Радио Свобода дипломаты, знакомые с ситуацией.
Последний "нормандский саммит" проводился в декабре 2019-го года во французской столице, а до этого – в октябре 2016-го года.
Впервые санкции были одобрены в июле 2014-го года, после аннексии Россией Крыма и на фоне обвинений в адрес Москвы об оказании военной поддержки воюющим в Донбассе сепаратистам.
С тех пор экономические санкции продлеваются каждые шесть месяцев.
Послы Евросоюза официально пролонгируют ограничительные меры в отношении России в ближайшую неделю. Санкции затрагивают финансовую, энергетическую и оборонную сферы.
За годы конфликта на востоке Украины погибли более 13200 человек. Москва отрицает обвинения в оказании поддержки сепаратистам на государственном уровне, а присоединение Крыма называет восстановлением исторической справедливости.
Постоянный автор «Эхо Кавказа» Виталий Шария стал лауреатом литературной премии им. Ф.Искандера
Жюри Международной литературной премии имени Фазиля Искандера сегодня, 10 декабря, объявило лауреатов 2020 года, сообщает ТАСС. Президент Русского ПЕН-центра, председатель жюри премии Евгений Попов сообщил, что в этом году выбор лауреатов был как никогда трудным.
«Практически все произведения из короткого списка прозы отличались высоким качеством, новизной, собственной образной системой, - сказал Попов ТАСС. - Поэтому в прозе у нас сразу три лауреата с очень разными по стилю, но сходными по гуманистической направленности произведениями. Здесь и живой классик Валерий Попов с поразительной, горькой и веселой, лихо закрученной повестью, и совсем еще молодой Артемий Леонтьев со своим новым, третьим по счету романом».
Интересным, по его словам, оказался и сценарий по рассказам Искандера, тонко и точно приближенный к «языку кино» Еленой Усачевой и Георгием Касвиным.
В номинации «Проза» лауреатом стал Валерий Попов с повестью «Мы не рабы». В этой же номинации получили специальные премии и стали лауреатами: Максим Замшев за роман «Концертмейстер» и Артемий Леонтьев за роман «Москва, Адонай!»
В номинации «Поэзия» победила Елена Буевич (Украина) за книгу стихотворений «Остаться в Евпатории», а в категории «Дерево детства» лауреатом стал Виталий Шария за рассказ «Машинка времени».
В номинации «Киносценарий и драматургия» жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, совместно создавшим сценарий полнометражного художественного фильма «Мне отмщение, и аз воздам» по рассказам Фазиля Искандера.
Член жюри, писатель Борис Евсеев заметил, что в новой номинации «Дерево детства» отмечен жанр короткого рассказа, которому Фазиль Искандер придавал огромное значение.
«Виталий Шария, ставший лауреатом в этой номинации, по-своему и очень достойно перекликается с творчеством великого писателя. Сильное впечатление произвел роман Максима Замшева, получившего премию за необычность замысла и мощную полифонию голосов недавней эпохи. Живой отклик у членов жюри вызвала номинация «поэзия», где все были на высоте, а победила живущая в Черкассах создательница превосходных стихов и переводов на русский язык славянской поэзии Елена Буевич», - сказал он.
Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.
В Абхазии подтверждено 109 случаев COVID-19, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 457 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 человека, 84 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 22 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 58 лет. Мужчина был доставлен в медучреждение 14 ноября с новой коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. За время нахождения в госпитале пациент получал необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался накануне вечером, 9 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходит лечение 31 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции,
общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 6924 человека. 93 летальных случая. Выздоровели 5096 человек.
Футбольный клуб «Ахмат» попал в санкционный список США
США внесли российский футбольный клуб «Ахмат» из Чечни и фонд Ахмата Кадырова в санкционный список по «акту Магнитского». Об этом сообщается на сайте американского Минфина.
Под санкции также попали бойцовский клуб «Ахмат», компании «Чеченские минеральные воды» и «Мегастройинвест», а также промоутерская компания Absolute Championship Akhmat, проводящая бои по смешанным единоборствам. Власти США наложили индивидуальные ограничения на лиц, которых связывают с Рамзаном Кадыровым.
Великобритания в четверг ввела санкции в отношении главы парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева и первого замминистра МВД по республике Апти Алаудинова. Ограничения также введены против специального отряда «Терек». Санкции были введены из-за нарушения прав ЛГБТ в Чечне.
Израиль и Марокко договорились о нормализации дипломатических связей
Власти Марокко и Израиля договорились о нормализации дипломатических отношений, объявил в четверг президент США Дональд Трамп.
Соглашение делает Марокко четвертой арабской страной, согласившейся за последние месяцы признать существование еврейского государства.
«Еще один исторический день! Два наших больших друга – Израиль и Королевство Марокко – согласились установить полные дипломатические отношения – огромный прорыв к миру на Ближнем Востоке!», - написал Трамп в Твиттере.
Договоренности включают немедленное открытие офисов по контактам в Рабате и Тель-Авиве, с последующим запуском работы посольств. Самолеты авиалиний двух стран получат право на взаимное использование воздушного пространства.
Частью соглашения стало и то, что Вашингтон отныне признает суверенитет Марокко над Западной Сахарой – бывшей испанской колонией на северо-западе Африки, которая добивается независимости со второй половины прошлого века.
Ранее в этом году Израиль – при посредничестве Соединенных Штатов - заключил схожие соглашения с Объединенными Арабскими Эмиратами,Суданом и Бахрейном. Договоренности стали первыми признаниями Израиля государствами арабского мира за последние 25 лет.
Советник и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, принимающий активное участие в переговорах между Израилем и арабскими странами, назвал в четверг «лишь вопросом времени» нормализацию контактов между Израилем и Саудовской Аравией.
Эрдоган предложил создать «платформу шести» на Южном Кавказе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» для развития сотрудничества между государствами. По его словам, этот вопрос поднимался во время его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
«Мы сегодня с моим братом обсуждали возможность создания платформы из шести стран - Азербайджана, Турции, России, Ирана, Грузии и при желании - Еревана, Армении. Это было бы хорошим сотрудничеством для развития региона», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Баку.
Он подчеркнул, что Анкара выступает за мир в регионе. Эрдоган также заявил о готовности «открыть двери для Армении». Кроме того, президент Турции указал на конструктивную роль Владимира Путина в урегулировании карабахского конфликта, сообщает РИА Новости.
- В конце сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который продолжался с конца 80-х годов. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Ситуация осложнялась тем, что Анкара активно поддерживала Баку. При этом Турция входит в НАТО, а Армения - член ОДКБ.
- В ночь на 10 ноября Россия, Азербайджан и Армения подписали четвертый документ, cогласно которому азербайджанские и армянские военные прекращают боевые действия, останавливаются на занятых позициях и обмениваются пленными, а Москва направляет в Карабах миротворцев. Ереван при этом обязался вернуть Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы.
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов и снимает список
Партия «Лело для Грузии» отказывается от депутатских мандатов. Об этом сообщил на чрезвычайном брифинге лидер партии Мамука Хазарадзе. По его словам, это решение члены партии приняли сегодня, 10 декабря, на заседании политсовета.
«Сегодня было проведено расширенное заседание политсовета, на котором мы рассмотрели один вопрос, касающийся выборов 31 декабря. Была дана оценка сфальсифицированным выборам, и наша партия приняла официальное решение, которое мы озвучивали на протяжении последних полутора месяцев. Речь идет об отзыве нашего парламентского списка и официальном обращении об отказе от тех мандатов, которыми нас удостоили в результате сфальсифицированных выборов», - заявил Хазарадзе.
Как отметил Хазарадзе, однопартийный парламент – это плохо для страны, однако «другого выхода нет».
«Это наша позиция и, естественно, этой позиции и принципиальности «Лело» будет придерживаться всегда для того, чтобы вернуть те голоса, которые у нас украли. Завтра будет соглашение всех оппозиционных партий и церемония подписания, к которой мы присоединимся, и наши юридические службы соответственно оформят это юридически», - заявил Хазарадзе.
- По итогам парламентских выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий обвиняют власти в фальсификации результатов выборов. С требованием проведения повторных выборов прошли акции протеста.
- При посредничестве послов США и ЕС идут переговоры оппозиции с правящей партией. Однако часть лидеров оппозиции заявляет, что без выполнения главных требований – повторных выборов и реформы ЦИК – они не намерены работать в парламенте.
- Лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили сообщил, что войдет в парламент, если получит гарантии усовершенствования избирательного законодательства.
- Исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что в новом парламенте будет создана временная комиссия по изучению выборов 31 октября. По его словам, от результатов работы этой комиссии будет зависеть будущее парламента 10-го созыва.
«Грузинская мечта» назвала кандидатов на парламентские должности
«Грузинская мечта» приняла решения по поводу кандидатов на парламентские должности. Кандидатов, по которым новоизбранный парламент Грузии проголосует завтра, на первом заседании, назвал на проведенном в офисе партии брифинге исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.
В частности, председателем парламента 10-го созыва будет Арчил Талаквадзе, должность же первого заместителя председателя парламента займет Гия Вольский. Заместителями председателя парламента будут: Кахабер Кучава, который будет работать в направлении внешних отношений, а также бывший глава Минздрава Давид Сергеенко.
Парламентское большинство возглавит Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» будет Мамука Мдинарадзе.
Что касается председателей комитетов, то решение правящей партии таково:
- председателем комитета по юридическим вопросам будет представлен Анри Оханашвили;
- председателем комитета по правам человека и гражданской интеграции – Михаил Сарджвеладзе;
- председателем комитета по обороне и безопасности – Ираклий Берая;
- председателем комитет по процедурным вопросам и правилам – Ираклий Кадагишвили;
- председателем комитет по региональной политике и самоуправлению – Созар Субари;
- председателем финансово-бюджетного комитета – Ираклий Ковзанадзе;
- председателем комитета по отраслевой экономике и экономической политике – Давид Сонгулашвили;
- председателем комитета по аграрным вопросам – Нино Цилосани;
- председателем комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов – Майя Битадзе;
- председателем комитета по внешним связям – Николоз Самхарадзе;
- председателем комитета по интеграции с Европой – Мака Бочоришвили;
- председателем комитет по вопросам диаспоры и Кавказа — Бека Одишария;
- председателем комитета по здравоохранению и социальным вопросам – Дмитрий Хундадзе;
- председателем комитета по образованию, науке и культуре – Тея Цулукиани;
- председателем комитета по вопросам спорта и молодежи – Михаил Кавелашвили.
Как отметил Ираклий Кобахидзе, оппозиционные партии сами решают, примут ли они участие в первом заседании. По его словам, в парламенте 10-го оппозиция постоянно находилась в режиме бойкота.
«Мы привыкли к бойкоту со стороны оппозиции. Не могу вам сказать, кто примет участие в первом заседании, а кто нет, но уверяю вас, что оппозиционные партии будут представлены в парламенте десятого созыва. Кто, давайте подождем, посмотрим», - сказал Ираклий Кобахидзе.
- Оппозиция отказывается входить в парламент, поскольку считает, что результаты выборов 31 октября были сфальсифицированы.
Прототип ракеты SpaceX для полётов на Марс взорвался при посадке. ВИДЕО
Прототип верхней ступени тяжёлой ракеты-носителя SpaceX "Старшип" взорвался при посадке на полигоне Бока-Чика в Техасе. Трансляция велась в ютьюб-канале компании. Предварительной причиной аварии стало недостаточное давление в посадочных баках.
SpaceX разрабатывает "Старшип" для перевозки людей и грузов на Луну и Марс. По замыслу разработчиков, ракета-носитель должна быть полностью многоразовой и выводить на орбиту полезную нагрузку массой более ста тонн. При этом основным материалом для неё выбрана специальная сталь, в то время как обычно это специальные сплавы алюминия.
В ночь на четверг по Москве 50-метровый прототип ракеты взлетел на 12,5 километра, сманеврировал к посадочной площадке и принял вертикальное положение для посадки, развернувшись вниз хвостом. Однако она не успела затормозить и коснулась земли слишком быстро, после чего взорвалась.
Несмотря на это, основатель SpaceX Илон Маск посчитал испытания успешными, заявив, что не ожидал полностью удачного полёта. Предыдущий рекорд полёта по высоте у "Старшипа" составлял всего 150 метров.
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