В Грузии выявлено 3 907 новых случаев коронавируса, 50 человек скончались

В Грузии за сутки выявлено 3 907 новых случаев коронавируса, выздоровели 3780 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний Грузии.

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 50 пациентов. В Грузии общее количество летальных случаев с начала пандемии составляет 1 744 человека.

Из выявленных за сутки 3 907 новых случаев коронавируса 1 588 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 333, в Имеретии – 599, в Квемо Картли – 263, в Шида Картли – 263, в Гурии – 114, в Самегрело и Земо Сванетии – 299, в Кахетии – 243, в Мцхета-Мтианети – 83, в Самцхе-Джавахети – 94, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.

На данном этапе в Грузии зафиксировано 30 995 активных случаев. В больницах лечится 6 817 человек, в том числе в Тбилиси – 2 925, в Аджарии - 910, в Имерети – 1 377. Тяжелых пациентов – 1 165, в том числе в Тбилиси – 529, в Аджарии – 151, в Имерети – 267. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 442 лица, в том числе в Тбилиси – 209, в Аджарии – 54, в Имеретии – 59.

В клинических гостиницах находятся 3 227 человек, в том числе в Тбилиси – 1 111, в Аджарии – 1 506, в Имеретии – 307. На дому лечится 20 951 человек.

В карантинном пространстве находятся 1 012 человек, в том числе в Тбилиси – 280, в Аджарии – 145 и в Имерети – 28.

На данном этапе на самоизоляции находятся 51 190 человека, из них в Тбилиси – 20 098, в Аджарии – 9 912, в Имерети – 5 828.