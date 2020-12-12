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На 86 году жизни скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался сегодня, 12 декабря, в Москве на 86 году жизни. Об этом сообщил театр «Современник» и подтвердила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.
Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, служил в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года выступал на сцене «Современника» в статусе ведущего артиста. Там он сыграл в самых известных постановках театра.
Широкой публике он был известен по своим ролям в кино - например, по роли председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии «Гараж» Эльдара Рязанова. Всего он снялся в 179 фильмах.
В 2014 году подпись Гафта появилась под обращением российских актеров, выступивших против российской политики на Украине и аннексии Крыма, который опубликовал у себя в Фейсбуке депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Позже в интервью украинскому изданию «Гордон» он заявил, что считает Крым российской территорией и «верит России и ее правителю».
Другие новости дня
ISFED опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября
Организация «Справедливые выборы» (ISFED) опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября 2020 года. По результатам мониторинга организация считает парламентские выборы 2020 года выборами, проведенными по самому низкому стандарту за последние годы.
«Результаты внутреннего аудита подтвердили точность методологии PVT и достоверность информации, предоставленной наблюдателями. При этом выявлены недостатки в формуле подсчета голосов, полученных избирательными субъектами. В частности, вместе с голосами, полученными избирательными субъектами, были подсчитаны и недействительные бюллетени. После исправления этого недочета процент голосов, полученных избирательными субъектами, претерпел незначительные изменения. Означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученных любым из избирательных субъектов.
Вместе с тем напоминаем, что «Справедливые выборы» осуществляли комплексное наблюдение за всем избирательным процессом. В результате мониторинга организация считает, что парламентские выборы 2020 года прошли по одному из самых низких стандартов за последние годы, что проявилось, в том числе, в дисбалансе, выявленном в 8% протоколов избирательных участков», - заявили в организации.
«Для многих это заявление было шокирующим. Мы лучше всех понимаем это положение, однако, такова реальность, какой бы она ни была тяжелой», - написала исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED) Элене Нижарадзе в соцсети.
Как отмечает Нижарадзе, организация постаралась соблюсти высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи.
«Было очень тяжело публиковать данное заявление. Для ISFED, как для организации, так и для каждого ее сотрудника сейчас самый тяжелый и стрессовый период. Я с 2012 года в организации и такого тяжелого вызова у организации не было. К сожалению, нам приходится сталкиваться с такими тяжелыми фактами в жизни, и в то же время, видимо, самое важное, чтобы мы принимали эту реальность и как-то с ней справлялись. Стандарт очень высок, однако мы постарались соблюсти этот высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи», - пишет Нижарадзе.
COVID-19: за сутки от коронавируса в Армении скончались 17 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 995, в общем составив 147 312. По состоянию на 11:00 12 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1047 и сейчас составляет 124 521.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 17 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2462.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 615 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 19 714, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 545 240 (2846 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
Решение ЕСПЧ по делу о войне 2008 года будет оглашено 21 января 2021 года
Страсбургский суд огласит решение по делу о войне 2008 года 21 января 2021 года, говорится в сообщении Министерства юстиции Грузии.
По данным ведомства, Грузия обвиняет Россию в нарушении 8 статей Европейской конвенции, имевших место в ходе Августовской войны и последующей оккупации Грузии. Грузинская сторона считает, что было нарушено право на жизнь (статья 2); запрет на пытки и наказание, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение (статья 3); Право на свободу и безопасность (статья 5); Право на защиту частной и семейной жизни (статья 8); Право на эффективное средство правовой защиты (статья 13); Защита собственности (статья 1 Первого дополнительного протокола); Право на образование (статья 2 Первого дополнительного протокола); Свобода передвижения (статья 2 Протокола № 4).
«С начала рассмотрения дела по существу - с 8 октября 2013 года до настоящего времени, были изучены большое количество широкомасштабных, комплексных документов/доказательств из различных источников. В результате оценки качества этих документов было отобрано до 700 доказательств и ряд документов с соответствующим анализом и аргументами, которые Грузия в разное время представила в Страсбургский суд.
Последнее устное слушание в Большой палате Европейского суда состоялось 23 мая 2018 года, в ходе которого Министерство юстиции Грузии также представило свои твердые позиции и доказательства», - говорится в заявлении Минюста.
США одобрили для использования первую вакцину от COVID-19
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США приняло решение разрешить в срочном порядке массовое использование вакцины от коронавирусной инфекции нового типа, разработанной американской корпорация Pfizer в сотрудничестве с немецкой BioNTech.
Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцинация начнётся в течение суток.
До конца этого года планируется провести вакцинацию 2,9 миллиона человек. Эффективность препарата оценивается в 95 процентов. Решения о приоритетах иммунизации принимают отдельные штаты. Однако ожидается, что первыми прививку получат медики и пожилые люди, живущие в домах престарелых, сообщает «Голос Америки».
Министерство здравоохранения США заявило, что вакцинирование по всей стране будет начато в начале следующей недели. Пандемия коронавируса нанесла стране серьезный урон, заболели почти 15,9 миллиона человек, умерли, по состоянию на утро субботы, 296 тысяч. Это больше, чем страна потеряла во времена войны во Вьетнаме, в Первой мировой войне или на Тихоокеанском фронте во Вторую мировую.
В Грузии выявлено 3 907 новых случаев коронавируса, 50 человек скончались
В Грузии за сутки выявлено 3 907 новых случаев коронавируса, выздоровели 3780 человек, сообщает Национальный центр контроля заболеваний Грузии.
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса скончались 50 пациентов. В Грузии общее количество летальных случаев с начала пандемии составляет 1 744 человека.
Из выявленных за сутки 3 907 новых случаев коронавируса 1 588 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 333, в Имеретии – 599, в Квемо Картли – 263, в Шида Картли – 263, в Гурии – 114, в Самегрело и Земо Сванетии – 299, в Кахетии – 243, в Мцхета-Мтианети – 83, в Самцхе-Джавахети – 94, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 28.
На данном этапе в Грузии зафиксировано 30 995 активных случаев. В больницах лечится 6 817 человек, в том числе в Тбилиси – 2 925, в Аджарии - 910, в Имерети – 1 377. Тяжелых пациентов – 1 165, в том числе в Тбилиси – 529, в Аджарии – 151, в Имерети – 267. Отсюда на аппарате искусственного дыхания 442 лица, в том числе в Тбилиси – 209, в Аджарии – 54, в Имеретии – 59.
В клинических гостиницах находятся 3 227 человек, в том числе в Тбилиси – 1 111, в Аджарии – 1 506, в Имеретии – 307. На дому лечится 20 951 человек.
В карантинном пространстве находятся 1 012 человек, в том числе в Тбилиси – 280, в Аджарии – 145 и в Имерети – 28.
На данном этапе на самоизоляции находятся 51 190 человека, из них в Тбилиси – 20 098, в Аджарии – 9 912, в Имерети – 5 828.
Участники Женевских дискуссий не смогли обсудить вопрос о вынужденно перемещенных лицах
Участники Женевских международных дискуссий не смогли обсудить вопрос о вынужденно перемещенных лицах из-за отказа нескольких участников, - говорится в пресс-релизе сопредседателей, опубликованном ОБСЕ.
Согласно распространенной информации, участники 51-го раунда Женевских международных дискуссий обсудили ситуацию в районе Чорчана-Цнелиси, задержания, имевшие место в последний период, проблему пропавших без вести людей и важность доступа к средствам к существованию для населения, пострадавшего от конфликта.
Особое внимание было уделено, с одной стороны, главному вопросу повестки дня - неприменению силы, а с другой стороны, влиянию коронавируса на гуманитарную ситуацию на местах. Были положительно отмечены попытки совместно решать эти проблемы.
Согласно пресс-релизу, ситуация с безопасностью на местах оценивается как относительно спокойная и стабильная.
«Было положительно оценено возобновление работы Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM) в Эргнети и проведение двух встрече в этом году. Сопредседатели подчеркнули необходимость возобновления регулярных заседаний Гальского механизма предотвращения и реагирования на инциденты (IPRM). Сопредседатели подтвердили свой призыв к активизации усилий по укреплению доверия и обеспечить конструктивное сотрудничество с международными гуманитарными и правозащитными организациями», - говорится в заявлении.
Участники Женевских дискуссий договорились, что следующая встреча состоится в Женеве 23-24 марта 2021 года.
Сенат США большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета
Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год.
Верхняя палата, где большинство у законодателей-республиканцев, поддержала документ гораздо большим, чем необходимо, числом голосов. 84 сенатора высказались «за», 13 – «против». Для принятия необходим перевес в более чем две трети состава.
Теперь проект поступает на подписание президенту Дональду Трампу, который ранее пригрозил применить против него право вето. В случае если глава Белого дома реализует свое намерение, документ должен быть возвращен в парламент для доработки. При этом Конгресс может преодолеть действие вето большинством в две трети голосов в каждой из обеих палат.
В Палате представителей, находящейся под контролем демократов, ранее на этой неделе проект бюджета Пентагона также получил весомую поддержку законодателей – более 80 процентов голосов, включая членов Республиканской партии.
Дональд Трамп настаивает, чтобы в проект внесли положение об отмене 230-го раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями. Трамп и многие его соратники считают, что технологические компании предвзяты в отношении сторонников консервативных идей. Также президент оспаривает инициативу убрать имена генералов-конфедератов из обозначений военных объектов.
Как отмечает Reuters, ранее 11 декабря в Белом доме заявили, что Трамп не изменил своей позиции по законопроекту. У него есть 10 дней, не считая воскресений, на то, чтобы наложить на документ вето или подписать его.
Американский оборонный бюджет на 2021 год предусматривает расходы на сумму примерно в 740 миллиардов долларов. Они предназначены на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии Министерства энергетики США.
Нынешний законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российского трубопроводного проекта «Северный поток - 2». В частности, предлагается ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб, или участвуют в их модернизации. Кроме того, предусмотрены санкции за предоставление страховых и сертификационных услуг участникам проекта.
Вашингтон считает, что посредством «Северного потока - 2» Россия стремится получить рычаги политического влияния на Европу. Москва настаивает, что действует исключительно в экономических интересах.
В Минске задержан журналист «Настоящего времени» Роман Васюкович
В аэропорту Минска накануне вечером, 11 декабря, был задержан корреспондент телеканала «Настоящее время» в Беларуси Роман Васюкович.
Об этом редакции канала сообщил сам Васюкович, который возвращался из рабочей командировки в Киев. Через полчаса журналист сообщил, что его отпустили, однако без ноутбука – ноутбук изъят «для проверки на экстремизм».
В последние нескольких месяцев Васюкович активно освещает массовые протесты в Беларуси, связанные с неприятием оппозицией результатов выбора президента.
В августе нынешнего года из Беларуси депортировали трех сотрудников «Настоящего Времени» - Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Они приехали освещать события, связанные с президентскими выборами в стране. Власти запретили им въезд в страну на 10 лет.
С вечера 9 августа, когда в Беларуси завершилось голосование на выборах главы государства, в стране продолжаются массовые протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко. За несколько месяцев были задержаны тысячи участников выступлений, сотни пострадали. Многие, побывавшие в СИЗО, рассказывали о пытках и издевательствах.
Среди задержанных регулярно оказываются сотрудники СМИ, десяткам журналистов запрещен въезд в страну, сотни лишены аккредитаций.
Верховный суд США отклонил иск Техаса по результатам выборов в четырех штатах
Верховный суд США отклонил иск штата Техас, в котором предлагалось аннулировать голоса 62 членов коллегии выборщиков от четырёх штатов: Пенсильвании, Джорджии, Мичигана и Висконсина. Во всех четырёх штатах, согласно официальным итогам подсчёта голосов, победил демократ Джо Байден. Без голосов этих штатов он не получил бы большинства в коллегии выборщиков, которая должна официально избрать нового президента США 14 декабря.
Разрыв между Байденом и Трампом во всех четырёх штатах был очень небольшой – несколько десятков тысяч голосов. Однако различные проверки, включая пересчёт голосов в Джорджии и Висконсине, не выявили существенных нарушений. Тем не менее Техас, которым руководят республиканцы, подал иск в Верховный суд. К иску Техаса присоединились генеральные прокуроры 17 других штатов, в которых победил Трамп.
Большинство республиканцев – членов Палаты представителей Конгресса США – также поддержало подачу иска в Верховный суд. Республиканцы утверждали, что на результаты выборов в этих штатах оказали влияние фальсификации.
Иск Техаса поддержал президент Дональд Трамп, который не признаёт своего поражения на выборах и утверждает, что они были сфальсифицированы. Трамп утверждает, что больше всего фальсификаций было именно в этих четырёх штатах, в особенности в городах Атланта, Филадельфия, Мичиган и Милуоки.
Четыре штата, о которых идёт речь, 10 декабря обратились в Верховный суд с призывом отказаться от рассмотрения дела, ссылаясь на то, что для оспаривания итогов голосования нет ни фактических, ни юридических причин. Они отметили, что множество нижестоящих судов уже отвергли иски юристов Трампа.
Большинство специалистов по конституционному праву считали, что у иска Техаса мало шансов на успех и, скорее всего, Верховный суд даже не будет рассматривать его по существу, как произошло с жалобой юристов Трампа на итоги выборов в Пенсильвании.
Голосование коллегии выборщиков должно пройти 14 декабря. Согласно итогам голосования в штатах, Байден должен получить 306 голосов выборщиков, что достаточно для избрания президентом, Трамп – 232.
В Абхазии 119 новых случаев COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 537 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 119 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 90 человек, 76 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 20 человек оценивается как тяжелое, 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончалась пациентка 62 лет с диагнозом новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю проводимую терапию, пациентка умерла 10 декабря от сердечно-сосудистой дыхательной недостаточности.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние здоровья двоих пациентов тяжелое, в Очамчирской ЦРБ - 25 пациентов.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1946 года рождения с диагнозом коронавирусная инфекция тяжелого течения и внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония. Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, женщина скончалась ночью 9 декабря.
Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7043 человека. 95 летальных случаев. Выздоровели 5126 человек.
В МИД РФ рассказали об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий
Министерство иностранных дел России рассказало об итогах 51-го раунда Женевских дискуссий по безопасности. В сообщении указано, что российскую делегацию на встрече возглавлял постоянный представитель РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов. В ведомстве говорят, что участники дискуссий согласились, что женевская площадка – безальтернативныйй переговорный механизм, обеспечивающий поддержание прямого диалога между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали.
«Состоялся заинтересованный обмен мнениями по актуальным темам. С российской стороны было отмечено, что новые коллективные вызовы, связанные с пандемией COVID-19, должны стимулировать к выработке позитивной объединительной повестки. Пример успешного согласования Заявления Президента Азербайджанской Республики, Премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации от 9 ноября 2020 года, позволившего остановить военные действия и создать условия для стабилизации ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта, внушает оптимизм и задает ориентиры в работе других диалоговых форматов.
В практическом плане российская, абхазская и югоосетинская стороны акцентировали важность возвращения к субстантивной работе над соглашением о неприменении силы между Грузией и ее соседями – Абхазией и Южной Осетией. Данный документ имеет ключевое значение для укрепления стабильности и безопасности в Закавказье. Его актуальность особенно возрастает с учетом наращивания военной активности США и НАТО в Грузии и регионе. К сожалению, грузинская делегация вновь не смогла продемонстрировать конструктивный подход при обсуждении этого вопроса», – сказано в заявлении.
В Москве отмечают, что обстановка на де-факто границах Грузии с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия «была признана в целом спокойной». При этом российские власти считают, что «дальнейшей стабилизации мог бы послужить процесс делимитации грузино-абхазского и грузино-югоосетинского участков границы с их последующей демаркацией».
Отметив, что «кризисный потенциал остается достаточно высоким», Россия, как указано в сообщении, «призвала все заинтересованные стороны проявлять сдержанность, искать точки соприкосновения путем диалога в имеющихся переговорных форматах». Речь идёт, в частности, о встречах в Эргнети и Гали.
«Российская сторона вновь заострила внимание на безальтернативности обеспечения доступа официальных представителей Абхазии и Южной Осетии на профильные международные площадки, прежде всего системы ООН, при обсуждении относящейся к жизнедеятельности обеих республик тематики. Решение этой задачи вместе с отказом Грузии от продвижения ежегодной политизированной резолюции Генеральной ассамблеи ООН по внутренне перемещенным лицам и беженцам будет способствовать разблокированию предметного рассмотрения данного комплекса вопросов и в рамках Женевских дискуссий», – говорится в заявлении.
МИД РФ отмечает, что достигнута предварительная договоренность о проведении следующего, 52-го раунда в марте 2021 года.
«Его формат будет определяться с учетом динамики развития санитарно-эпидемиологической обстановки», – сказано в сообщении.
20-летняя дочь Кадырова займется дошкольным образованием в Грозном
Хадижат Кадырова, дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного. Об этом сегодня, 11 декабря, сообщил глава парламента республики Магомед Даудов на своей странице в Инстаграме. На публикацию чиновника обратил внимание Кавказ.Реалии.
Кадыровой – 20 лет, ранее сообщалось, что ее старшая сестра Айшат была назначена замминистра культуры республики.
В Чечне на руководящие должности нередко назначаются родственники Кадырова. Так, в ноябре руководителем администрации главы и правительства республики стал 28-летний Хас-Магомед Кадыров – четвероюродный брат главы Чечни.
- В октябре новым заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Чеченской республике стал Висита Кадыров – приемный брат Рамзана Кадырова.
- В марте на обвинения в продвижении по карьерной лестнице членов своей семьи и родных Рамзан Кадыров заявил: «Мне не стыдно, если я отвечаю за свой народ, за республику, и если я справляюсь, то какая им разница, кто будет министром, главой района, главой администрации или председателем правительства? Меня это мало волнует».
Путин о Навальном: «фигурант» чуть не умер, но дело открыть нельзя
Президент России Владимир Путин, отвечая на онлайн-встрече с членами Совета по правам человека на вопрос об отравлении Алексея Навального, вновь не назвал оппозиционного политика по имени, отозвавшись о нём как об "известном фигуранте", и сказал о том, почему, по его мнению, в России нельзя открыть уголовное дело в связи с отравлением Навального.
Встреча состоялась накануне, однако расшифровка на сайте Кремля опубликована только днём в пятницу.
Путин согласился с утверждением о том, что Навальный "чуть не умер", но при этом сказал, что это ещё не повод открывать уголовное дело, поскольку для этого нет необходимых оснований. По словам Путина, Германия не предоставляет имеющиеся у неё материалы.
Вопрос о Навальном задал член Совета Николай Сванидзе. Сформулировал он его так:
"Дело крайне одиозное, как мы все знаем, но я предлагаю от этого отвлечься. Не важно, как его зовут, он – гражданин Российской Федерации, общественный и политический деятель, один из лидеров оппозиции, он чуть не умер и, очевидно, что не от гриппа. Если открыть расследование по этому делу, то можно тогда будет найти – это все-таки интересно – что случилось. Отравлен ли он? Кем отравлен: Индирой Ганди покойной или сам себя отравил? Или съел турецких пельменей, или помидоров плохих? Что с ним случилось-то?
Отсутствие уголовного расследования по делу Алексея Навального в нашей стране имеет не только репутационные последствия, но и умоляет так в тексте, очевидно "умаляет" - РС> право граждан на защиту со стороны государства".
Путин на это ответил: "по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов" - и посетовал на то, что Германия, где Навальный проходил лечение, не сотрудничает с Россией по этому делу, не предоставляет официальных материалов и биологических материалов.
Сванидзе отреагировал, заметив, что "мужик чуть не умер", и спросил, возможно ли всё же возбуждение уголовного дела. Путин ответил: "Нет, нельзя. Потому что, если человек чуть не умер, это не значит, что нужно по любому случаю открывать уголовное дело. Но проверка проводится".
"Невероятно просто" - написал Навальный в твиттере.
Бжания провел встречу по «вопросам взаимодействия Москвы и Абхазии»
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания в рамках рабочего визита в Россию встретился с министром правительства Москвы, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.
Как сообщает пресс-служба Бжания, в ходе встречи обсуждались «вопросы взаимодействия Москвы и Абхазии в различных областях в развитие договоренностей, достигнутых на встрече глав государств Абхазии и России, в Сочи 12 ноября 2020 года».
«В частности, обсуждалась возможность использования опыта программы «Безопасный город», которая успешно осуществляется в Москве. Данный проект является комплексной информационной системой, которая призвана совершенствовать систему общественного транспорта. Также рассматривалась возможность изучения абхазскими специалистами образовательной программы «Московское образование» для возможной адаптации к условиям абхазской образовательной системы. На встрече речь шла о возможности оказания правительством Москвы содействия в открытии в Абхазии отделения многофункционального центра, что существенно облегчило бы для жителей Абхазии, обладающих российским гражданством, возможности для оформления необходимых документов», – сказано в сообщении пресс-службы.
Стороны также обсудили возможность проведения Дней Москвы в Абхазии весной 2021 года и отметили заинтересованность в реализации ряда совместных перспективных проектов.
- Переговоры Путина и Бжания прошли в Сочи 12 ноября. Стороны обсудили экономическое сотрудничество, а также события в Нагорном Карабахе. Отвечая на вопрос о возможности начала железнодорожного транзита через Абхазию, Бжания отметил, что события в Карабахе «очень многое изменили и изменят». Позднее Бжания также рассказал о том, что во время встречи с президентом России встал вопрос о создании союзного государства.
США готовы объявить об ограничениях против Анкары из-за российских С-400
США 11 ноября могут объявить о санкциях против Турции из-за приобретения российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным собеседников Reuters, этот шаг может возмутить Анкару и серьезно осложнить отношения между странами. Госдепартамент может изменить свои планы и расширить или сузить масштаб планируемых санкций, но они неизбежны, отмечают источники агентства. Ожидается, что ограничения затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.
Поставки российских комплексов С-400 Анкаре начались летом прошлого года. США, будучи партнером Турции по НАТО, предлагали взамен свои комплексы Patriot.
Турецкие власти настаивают, что С-400 не будут интегрированы в системы НАТО и не представляют угроз для военно-политического союза. Источник Reuters в Анкаре заявил, что санкции дадут обратный эффект и негативно повлияют на отношения двух стран.
ЕС принял решение расширить санкции против Турции
Европейский союз решил расширить санкции против Турции из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье. Об этом представитель главы Евросовета Баренд Лейтс написал в твиттере, опубликовав документ, который был принят по итогам саммита ЕС.
Комментируя это решение, французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз больше не будет мириться с "дестабилизирующими действиями" Анкары, передаёт Reuters. По данным агентства, новые ограничения коснутся ряда турецких граждан и организаций. Обсуждение более серьезных мер отложено до марта. Источник во французском правительстве назвал происходящее "ответом на ухудшение ситуации" с Анкарой.
Греческая сторона высказала разочарование из-за недостаточно жестких, по ее мнению, шагов в отношении Турции. В Афинах настаивают на масштабных санкциях против турецкой экономики в целом. В своём видеообращении, сделанном перед саммитом, премьер-министр страны Кириакос Мицотакис заявил, что "на карту поставлено доверие к Европейскому Союзу".
В заявлении, распространенном в пятницу, Министерство иностранных дел Турции назвало подход Брюсселя "предвзятым и незаконным".
Санкционный режим стал следствием конфликта, возникшего из-за проведения Турцией разведки месторождений на участке морского шельфа, который Греция и Кипр считают частью своих исключительных экономических зон. В Анкаре настаивают, что спорный регион является частью турецкого континентального шельфа или же входит в зону интересов турков-киприотов, самопровозглашённую республику которых Турция официально признаёт.
Главный вопрос, который был решён на саммите ЕС - одобрение бюджета на ближайшие годы и создания фонда восстановления после пандемии. По этим вопросам был достигнут компромисс.
Арчила Талаквадзе переизбрали на пост спикера парламента Грузии
Арчил Талаквадзе официально назначен председателем парламента Грузии десятого созыва. Вопрос был рассмотрен на первом заседании нового законодательного органа. Избрание Талаквадзе поддержали 86 из 150 депутатов.
Как пишет «Новости-Грузия», итоги голосования присутствующие в сессионном зале встретили аплодисментами. Голосование было тайным, но других кандидатов на пост спикера представлено не было. Кроме того, участие в первом заседании нового парламента принимают только депутаты «Грузинской мечты». Оппоненты властей не признают легитимность парламентских выборов 31 октября и отказываются входить в парламент.
Сегодня же первым вице-спикером парламента стал Гия Вольский. Должности заместителей также заняли Давид Сергеенко и Каха Кучава. На заседании председатель парламента пояснил, что парламентская оппозиция имеет право выдвигать кандидатов в вице-спикеры, поэтому должности временно остаются вакантными.
Как известно, лидером большинства будет Ираклий Кобахидзе, а председателем фракции «Грузинская мечта» – Мамука Мдинарадзе.
Среди председателей комитетов в новоизбранном парламенте Грузии будет экс-министр юстиции Тея Цулукиани, которая возглавит комитет по образованию, науке и культуре.
Ранее парламент Грузии десятого созыва был объявлен полномочным, а правительство ушло в отставку. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что кандидатом вновь будет Георгий Гахария.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
Парламент Грузии десятого созыва объявлен полномочным, правительство ушло в отставку
Депутаты парламента десятого созыва 87 голосами признали полномочия 150 депутатов – в том числе оппозиционеров, бойкотирующих работу законодательного органа.
Все лица, которые были объявлены ЦИК избранными в результате выборов 31 октября, стали полноценными членами парламента, а полномочия парламента предыдущего созыва прекращены, – пишет «Интерпрессньюс»
После признания полномочий полного состава парламента члены «Грузинской мечты» принесли присягу на верность стране. Тест присяги зачитала председатель Центральной избирательной комиссии Тамар Жвания: «Я, представитель всей Грузии, подотчетный ей, перед Богом и народом заявляю, что буду добросовестно исполнять права и обязанности члена парламента, служить защите конституционного строя, независимости, единства и целостности страны, интересов народа, прав и свобод граждан, могущества Грузии».
После того, как был зачитан текст присяги, члены парламента произнесли «Клянусь», затем был исполнен государственный гимн Грузии.
«Новости-Грузия» пишет, что правительство Грузии во главе с премьер-министром Георгием Гахария ушло в отставку после начала работы парламента десятого созыва.
С этого момента премьер и его кабинет считаются исполняющими обязанности. В течение двух недель правящая партия «Грузинская мечта» должна будет представить депутатам кандидатуру нового главы правительства. Известно, что их кандидатом вновь будет Гахария.
Сформировав свой кабинет, ему необходимо будет представить парламенту свою программу. За выражение доверия должны проголосовать как минимум 76 депутатов. «Грузинская мечта», получившая 90 мандатов, сможет сделать это без поддержки оппозиции.
Согласно конституции, если парламент не утвердит новое правительство в установленные сроки, президент распустит законодательный орган и назначит внеочередные выборы.
- Первое заседание новоизбранного парламента Грузии сегодня проходит без представителей оппозиции. По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
Депутаты югоосетинского парламента создали объединение «За справедливость»
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия, прошедшие в законодательный орган по одномандатным округам, создали новое объединение – «За справедливость».
Как заявил депутат Гарри Мулдаров, депутатское объединение «создается в целях соблюдения законности и поддержания стабильности в государстве».
«Я, Мулдаров Гарри Витальевич, депутат Парламента РЮО VII созыва, выступаю с инициативой создания парламентского объединения (депутатскую группу) из числа депутатов, не состоящих ни в одной из парламентских фракций: Мулдаров Г.В., Гаглоев, А.И., Сланов И.К., Дриаев З.Н., Тедеев А.А.», – говорится в заявлении.
Парламентарий отметил, что ими движет «стремление к справедливости, беспристрастности к достижению всестороннего развития республики и укреплению ее правовых основ».
«Мы будем действовать исключительно в интересах наших избирателей и во благо РЮО», – добавил Мулдаров.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков».
В Карачаево-Черкесии у здания ФСБ произошли два взрыва
В Карачаево-Черкесии возле здания ФСБ произошел взрыв. Первыми об этом этом сообщили агентство «Интерфакс» и издание "База". Ранения получили шесть сотрудников спецслужб, сообщает Национальный антитеррористический комитет. СМИ сообщали о пострадавших гражданских лицах, но эта информация не подтвердилась.
По официальным данным, нападавший совершил самоподрыв при попытке задержания. Он погиб. Его личность устанавливается.
«Интерфакс» сообщал о двух взрывах. Первый, по данным агентства, произошел рано утром в поселке Учкекен. Сработала небольшая бомба, но никто не пострадал. Когда сотрудники ФСБ вели работу на месте инцидента, произошёл второй взрыв – его совершил смертник, выбежавший из остановившейся у места происшествия машины, передаёт «База».
Источник «Интерфакса» сообщил, что смертник «разделял взгляды экстремистских группировок» и перед взрывом успел прокричать «Господь велик» на арабском.
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер от COVID-19
Южнокорейский режиссёр Ким Ки Дук умер в Латвии в ночь на 11 декабря за две недели до своего 60-летия. Перед смертью он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом сообщает издание Delfi.
Ким родился в 1960 в деревне, учился в сельскохозяйственной школе, пять лет служил в морской пехоте, после был художником и сценаристом. Получив несколько сценарных наград, в 1996 году дебютировал как режиссёр.
Снял 31 картину, самыми известными из которых сталь "Пьета", за которую он получил "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля в 2012 году, "Самаритянка" (2004), за которую был награждён "Серебряным медведем" Берлинского фестиваля, "Весна, лето, осень, зима… и снова весна" (2003), "Плохой парень" (2001).
В 2017 году южнокорейская актриса, имя которой не раскрывается, обвинила режиссёра в сексуальном насилии. Он подал на неё в суд за клевету, но в октябре 2020 проиграл дело, сообщало агентство "Рёнхап".
Ким приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь, — рассказал изданию "Делфи" режиссёр Виталия Манский. По данным издания, корейский режиссёр планировал поселиться в Юрмале, но не пришёл на встречу о покупке дома.
Зурабишвили: Грузии нужны новые подходы для сближения с абхазами и осетинами
Грузия должна искать пути для сближения с народами оккупированных регионов – Абхазии и Южной Осетии, – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на первом заседании новоизбранного парламента.
«Нам необходимы новые подходы для сближения с нашим абхазским и осетинским населением, проживающим в оккупированных регионах. Недостаточно апеллировать только к оккупации, если мы не ищем путей для физического и нравственного сближения с абхазами и осетинами и восстановления единства», – отметила она.
По словам президента, Грузии необходимо «выйти из самоизоляции» и не отказываться от диалога с оккупантом – Россией.
«Мы можем не верить, что диалог может дать результат. Конечно, мы не доверяем стране, которая осуществила оккупацию территорий нашей страны, но нельзя в отличие от наших международных партнеров быть единственной страной, которая отказывается от дипломатии», – сказала Зурабишвили.
Вместе с тем Зурабишвили подчеркнула, что диалог «не означает признания чего-то», а переговоры не означают уступок.
- Ранее экс-премьер Грузии, глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили заявлял, что повернуть к себе абхазских и осетинских братьев необходимо «мирно, через доверие, примирение и восстановление».
Саломе Зурабишвили: «Мы устали ходить по кругу!»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что страна устала от попыток управлять политическими процессами с улицы. Об этом, как пишет «Интерпрессньюс», она заявила на открытии пленарного заседания парламента десятого созыва.
«Мы устали! Необходимо прислушиваться к обществу в этом зале и за его пределами. Мы устали ходить по кругу! От попытки управлять политическими процессами с улицы, угроз и провоцирования дестабилизации вместо диалога! В течение тридцати лет каждое поколение стояло на улице! Все, в том числе и я, стояли на ступенях парламента. Сегодня же стране нужно другое! Мы устали от постоянной борьбы между двумя политическими полюсами: звиадисты и антизвиадисты, шеварднадзисты и антишеварднадзисты, и это продолжается и сегодня. В то время, как стране нужны деполяризация, солидарность и единство! Мы устали от бесконечной брани, оскорблений, пренебрежения грузинской и кавказской традицией вежливости! Ненависть оставляет страну разделенной, незащищенной и ослабленной в то время, когда ей больше всего необходима мобилизация национальной энергии для преодоления вызовов. Терпение общества исчерпалось, ибо прошло почти 100 лет с тех пор, как XI российская армия захватила независимую Грузию. Почти 30 лет, как восстановлена независимость и закончилась советская империя и мы строим государство. 30 лет же это возраст зрелости - и для человека, и для государства. Время разорвать заколдованный круг!», – заявила Саломе Зурабишвили.
Как пишет Первый канал Грузии, президент также отметила, что «время идеологий прошло».
«Коммунизм закончился, даже ультралиберализм не оправдал себя, даже ультрапатриотизм является противоположностью настоящей национальной позиции. Фанатизм разрушает общество и уничтожает личность. Своеобразный колониальный комплекс, препятствующий полноценному восприятию независимости; мы мало верим в себя, в слова и мысли, которые приходят изнутри. Это лишает нас уверенности в себе, без которой невозможно верить в себя и эффективно управлять страной. Это наша слабость, которая заставляет нас, например, постоянно отстаивать нашу принадлежность к Европе, когда это является сущностью нашей истории и культуры», – сказала Зурабишвили.
- На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
- Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили сегодня совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Посольства США и ЕС призывают «Грузинскую мечту» и оппозицию продолжить переговоры
Посольство США и представительство ЕС в Грузии распространили совместное заявление, призвав оппозицию и партию власти рассмотреть все возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту страны работать полноценно.
Как пишет «Новости-Грузия», диппредставительства США и ЕС выразили сожаление в связи с тем, что «широкого соглашения не удалось достичь до первой сессии новоизбранного парламента».
Посредники диалога отмечают, что «важные вопросы все еще остаются нерешенными», однако стороны достигли взаимопонимания по избирательной реформе, которая поможет «улучшить предстоящие выборы» в Грузии.
«Мы призываем все стороны тщательно рассмотреть возможности для достижения соглашения, которое позволит парламенту выполнить свою полную и жизненно важную роль для защиты и укрепления демократии, экономики и безопасности Грузии. По просьбе партий и при наличии подлинной политической воли для достижения соглашения мы готовы и дальше поддерживать эти усилия», – говорится в заявлении.
На первом заседании парламента десятого созыва присутствуют только депутаты «Грузинской мечты». Места оппозиционных депутатов в зале заседаний остаются пустыми. Такое в истории Грузии происходит впервые.
Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Пять из них сегодня же подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров.
- При посредничестве западных дипломатов в течение последних шести недель переговоры проводили девять политических субъектов – правящая «Грузинская мечта» и еще восемь оппозиционных сил, получивших мандаты в парламенте десятого созыва. Оппоненты властей не признают легитимность выборов. Они требовали повторного голосования в условиях новой избирательной администрации, а также освобождения политических заключенных.
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