В Цхинвали девятый день продолжается акция протеста в связи с делом о смерти Джабиева

Родные погибшего в конце августа молодого жителя республики Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия и граждане, которые вышли их поддержать, более недели проводят несанкционированную акцию протеста на главной площади Цхинвали в связи с несогласием расследования дела.

Как сообщили информагентству «Рес» в МВД, в целом ситуация находится под контролем.

Ранее личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения был переведен на усиленный вариант несения службы. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции. МВД призывает не поддаваться на провокации и не нарушать требования закона.

Вдова погибшего Оксана Сотиева отмечает, что акция носит бессрочный характер, и протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела Джабиева, и «пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание».