Из больниц Южной Осетии выписаны 9 пациентов, поступивших с коронавирусом - 12

В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 12 декабря, состоят 64 пациента, еще два человека находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.

«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечение проходят 33 пациента, в здании детской больницы – 31, из них в отделении реанимации находятся два пациента, на искусственной вентиляции легких тоже два человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.

По словам Джиоевой, за минувшие сутки в больницу поступили 12 пациентов, девять человек выписаны с рекомендациями продолжить лечение в амбулаторных условиях. Как отметила врач, за сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.

«Пациент 58 лет поступил в "красную зону" детской больницы 3 декабря в крайне тяжеом состоянии с нарушением сознания, выраженной одышкой. Было проведено обследование. Проведено КТ исследование головного мозга, органов грудной клетки. Выставлен диагноз: «аоническая кома в результате острой дыхательной недостаточности. Подозрение на коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 (44%) средне-тяжелая»», - рассказала врач.

Как отметила Джиоева, больной получал с первых дней, в том числе и интенсивную терапию, в соответствии с протоколом лечения Covid-19 инфекции. «Однако угнетение сознания нарастало, кома 2-3, отмечалась судорожная готовность. Нарастали признаки легочно-сердечной недостаточности. 11 декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть».

По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 62 пациентов, из них девять человек были госпитализированы.

«Российским специалистом осмотрены и даны рекомендации восьмерым обратившимся. Протестировано в приемо-сортировочном пункте 50 пациентов, десять человек получили направления на компьютерную томографию грудной клетки», - отметила главный инфекционист. Выездные бригады продолжают объезды пациентов на дому.

Главный инфекционист республики обратилась к населению соблюдать все профилактические меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.