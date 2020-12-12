Чеченский омбудсмен сослался на фейк, комментируя новые санкции США

Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал новые санкции США в отношении республики продолжением так называемого «плана Даллеса».

«Нынешние санкции это и продолжение плана Даллеса, руководителя американской разведки Аллена Даллеса. Еще в 1953 году суть этого плана - в моральном и культурном разложении советских людей», - цитирует «Чечня сегодня» заявление Нухажиева.

Омбудсмен приводит цитату, которую приписывает «плану Даллеса». «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить», - гласит одна из цитат многостраничного документа», - полагает Нухажиев.

На самом деле эта цитата почти дословно совпадает с высказываниями одного из отрицательных героев второй части романа Анатолия Иванова «Вечный зов».

Напомним, 10 декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Ранее по этой же причине США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.