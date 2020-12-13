В США в понедельник начнётся вакцинация от COVID-19

Сенат США вслед за Палатой представителей Конгресса одобрил законопроект об оборонном бюджете на следующий финансовый год.

Верхняя палата, где большинство у законодателей-республиканцев, поддержала документ гораздо большим, чем необходимо, числом голосов. 84 сенатора высказались «за», 13 – «против». Для принятия необходим перевес в более чем две трети состава.

Теперь проект поступает на подписание президенту Дональду Трампу, который ранее пригрозил применить против него право вето. В случае если глава Белого дома реализует свое намерение, документ должен быть возвращен в парламент для доработки. При этом Конгресс может преодолеть действие вето большинством в две трети голосов в каждой из обеих палат.

В Палате представителей, находящейся под контролем демократов, ранее на этой неделе проект бюджета Пентагона также получил весомую поддержку законодателей – более 80 процентов голосов, включая членов Республиканской партии.

Дональд Трамп настаивает, чтобы в проект внесли положение об отмене 230-го раздела, который освобождает интернет-платформы от юридической ответственности за контент, публикуемый пользователями. Трамп и многие его соратники считают, что технологические компании предвзяты в отношении сторонников консервативных идей. Также президент оспаривает инициативу убрать имена генералов-конфедератов из обозначений военных объектов.

Как отмечает Reuters, ранее 11 декабря в Белом доме заявили, что Трамп не изменил своей позиции по законопроекту. У него есть 10 дней, не считая воскресений, на то, чтобы наложить на документ вето или подписать его.

Американский оборонный бюджет на 2021 год предусматривает расходы на сумму примерно в 740 миллиардов долларов. Они предназначены на финансирование деятельности Пентагона и программ в сфере обороны и безопасности по линии Министерства энергетики США.

Нынешний законопроект включает положения об ужесточении американских санкций против российского трубопроводного проекта «Северный поток - 2». В частности, предлагается ввести ограничения против компаний, которые устанавливают сварочное оборудование на суда, задействованные в укладке труб, или участвуют в их модернизации. Кроме того, предусмотрены санкции за предоставление страховых и сертификационных услуг участникам проекта.

Вашингтон считает, что посредством «Северного потока - 2» Россия стремится получить рычаги политического влияния на Европу. Москва настаивает, что действует исключительно в экономических интересах.