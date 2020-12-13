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В Баку заявили, что провели в Карабахе «антитеррористическую операцию»
Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.
«После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов», – сказано в заявлении ведомств.
Как пишет ТАСС, в СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку «создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории».
«Несмотря на тяжелые погодные условия, российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации «заблудившихся» армянских отрядов, – подчеркивается в заявлении силовых ведомств Азербайджана. – Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию».
Баку призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.
«Азербайджанская Республика привержена исполнению пунктов, отраженных в совместном заявлении лидеров трех стран, и продолжает тесно сотрудничать с миротворческими силами Российской Федерации для обеспечения мира в регионе», – отмечают Минобороны и СГБ Азербайджана.
Министерство иностранных дел Армении между тем заявило, что азербайджанские силы «продолжили свои провокационные действия в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха».
«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта», – говорится в документе.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
Другие новости дня
«Таймс»: возможно, была «вторая попытка» отравления Навального
Кремль сделал вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая попытка. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолёта с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на публикацию британской газеты The Times. Издание первым сообщило о "втором покушении", ссылаясь на данные спецслужб.
Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Пилоты, следуя инструкции о порядке действий при необходимости оказать пассажиру неотложную помощь, посадили самолёт в ближайшем аэропорту - в Омске. Бригада скорой помощи, ввела пациенту атропин в качестве антидота против яда. Позднее, как выяснили независимые европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО, было установлено, что ядом была разновидность боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".
The Times пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введённый Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента и от второго покушения на его жизнь.
"Этот атропин спас ему жизнь", заявил корреспонденту Times бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения.
The Times отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывание врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ.
Как сообщает "Немецкая волна", источники в спецслужбах Германии, считают, что лица, готовые пойти на убийство, решили воспользоваться появившейся возможностью для второго покушения с применением смертельного нервно-паралитического вещества.
- Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил журналистам 21 августа: "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолёте, что вызвало потерю сознания». Согласно пресс-службе омского Минздрава, Мураховский также сообщил, что на основании химико-токсикологической экспертизы был окончательно исключён диагноз "отравление".
Международный уголовный суд завершил изучение ситуации в Украине
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда 12 декабря объявила о завершении предварительного изучения ситуации в Украине.
Оно было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда. Во втором заявлении, поданном властями Украины в 2015 году, содержалась просьба изучить преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.
Прокурор МУС заявила в субботу, 12 декабря, что на протяжении всего предварительного изучения её Канцелярия опиралась на сотрудничество со стороны органов власти Украины. Суд получал, в частности, подробную информацию о расследованиях и судебных разбирательствах на национальном уровне в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.
Канцелярия прокурора пришла к выводу, что есть дела, которые могут быть приняты к производству.
Прокурор Фату Бенсуда, в частности, заявила:
"Ориентируясь на проведение новых расследований в рамках независимого и беспристрастного осуществления нашего мандата, я рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации – чтобы определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия".
- Международный уголовный суд (МУС) – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году.
- МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
- Международный уголовный суд находится в Гааге. По желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте.
- Международный уголовный суд, в отличие от Международного суда ООН, также заседающего в Гааге, имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, но может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
Президент Армении из-за ситуации в Карабахе потребовал созвать заседание парламента
Президент Армении Армен Саркисян обратился к министерствам обороны и иностранных дел с призывом немедленно представить общественности ситуацию в Нагорном Карабахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного сохранения режима прекращения огня.
«До сих пор соответствующие ведомства правительства Армении не представляли должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной», – заявил Армен Саркисян.
В то же время президент обратился к Национальному собранию Армении с просьбой созвать внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены причины ситуации в Гадрутском районе и пути решения.
«Высоко оценивая договоренность о прекращении огня, достигнутую 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и её сохранение, президент Республики также напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и отстаивать защиту прав ее населения», – говорится в заявлении президента.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Ранее журналист издания Civilnet Лика Закарян сообщала в социальной сети Facebook о том, что два села в Гадрутском районе оставались под армянским контролем.
«Частичка большого Гадрута в наших руках, и доблестные парни все еще стоят там и защищают эти места. С трех сторон они окружены азербайджанскими войсками, и только одна дорога ведет в «мир», – отмечала она, указывая, что дорога будет недоступна после передачи Азербайджана Лачинского района (1 декабря). «И они останутся в анклаве», – писала Закарян в конце ноября.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- После подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения. Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения. В частности, протестующие начали перекрывать улицы в разных частях Еревана.
ЕС выделил Грузии почти полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией
Европейский Союз мобилизовал уже около 1,5 миллиарда лари (457,4 миллиона долларов) для помощи Грузии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Грузии.
Почти 2/3 от всей суммы представлены в виде гранта, а остальная часть – это льготный кредит. Как отмечается, это один из самых высоких показателей помощи ЕС иностранной стране, – пишет «Новости-Грузия».
Большая часть средств – около 1 миллиарда лари (почти 305 миллионов долларов), предназначена для:
- Поддержки усилий правительства Грузии по укреплению кризисной группы COVID-19, разработки антикризисного экономического плана, новых программ регионального развития и развития сельского хозяйства;
- Обеспечения макроэкономической устойчивости страны.
В целом помощь ЕС подразумевает конкретные инициативы в следующих областях: социальной, экономической и сфере здравоохранения. Представительство перечислило уже реализованные или начатые проекты.
Здравоохранение
- В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) закуплено примерно 2 миллиона единиц медицинской спецодежды. Речь идет о различных средствах индивидуальной одежды, используемых как в больницах, так и в лабораториях;
- ВОЗ провела тренинги для медперсонала и провела кампанию по информированию о COVID-19 в регионах.
Социальная сфера
- Финансирование организации гражданского общества для дальнейшей помощи наиболее уязвимым группам, включая людей с ограниченными возможностями, жертв семейного насилия, одиноких пенсионеров, детей и внутренне перемещенных лиц.
Экономическое восстановление
- Содействие крупному бизнесу для получения кредитов в размере более 200 миллионов лари. Ссуды будут доступны в местных банках с помощью таких партнеров, как Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW);
- Более 60 миллионов евро планируется выдать в качестве грантов в рамках текущих общеевропейских проектов по всей Грузии. Подразумеваются инициативы по стимулированию экономической активности в сельском хозяйстве, туризме, профессиональном образовании.
Кроме того, в рамках текущих проектов ЕС оказывает правительству Грузии политические консультации, дополнительно увеличивая адресную помощь. Грузия также имеет доступ к региональным фондам ЕС для обеспечения оборотного капитала, торгового финансирования и облегчения бремени заимствования.
«Поддержка ЕС зависит от условий прозрачности и подотчетности государственных расходов, защиты прав и гендерного равенства», – отмечено в заявлении представительства.
Землетрясение в Чечне ощутили даже жители Тбилиси
Два подземных толчка были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось не только на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан), но даже в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей.
По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4.7 был зафиксирован в 00:29 по московскому времени, пишет «Кавказский узел». Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров примерно в 14 километрах от Грозного, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса «Яндекс.Карты», эта географическая точка находится в Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского района.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от грузино-российской границы.
Второй подземный толчок магнитудой 4.1 был зафиксирован сегодня в 2.50 мск. Его эпицентр находился также на глубине 10 километров примерно в 8 километрах от центра Грозного, сообщили сейсмологи. Эта географическая точка, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится в Ленинском районе Грозного.
О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.
COVID-19 в Грузии: 2720 новых случаев, 46 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1790 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов.
За сутки в стране выявили 2720 новых случаев коронавируса, выздоровели 3942. Было проведено 13 449 тестов, из них PCR-тестов – 6821, экспресс‐тестов на антиген – 6628. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 189 726, выздоровевших – 158 183.
- Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
В США в понедельник начнётся вакцинация от COVID-19
Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит утром в понедельник в медицинские учреждения разных штатов. Администрация США утвердила вакцину для экстренного использования поздно вечером в пятницу.
Одновременно американские СМИ сообщают, что число пациентов, умерших в США от осложнений, связанных с COVID-19, приблизилось к 300 000.
Главный директор операции «Сверхзвуковая скорость», которая была учреждена администрацией Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил на пресс-конференции в субботу, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров. К среде вакцину получат около 450 учреждений, отмечает "Голос Америки".
Чеченский омбудсмен сослался на фейк, комментируя новые санкции США
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал новые санкции США в отношении республики продолжением так называемого «плана Даллеса».
«Нынешние санкции это и продолжение плана Даллеса, руководителя американской разведки Аллена Даллеса. Еще в 1953 году суть этого плана - в моральном и культурном разложении советских людей», - цитирует «Чечня сегодня» заявление Нухажиева.
Омбудсмен приводит цитату, которую приписывает «плану Даллеса». «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить», - гласит одна из цитат многостраничного документа», - полагает Нухажиев.
На самом деле эта цитата почти дословно совпадает с высказываниями одного из отрицательных героев второй части романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
Напомним, 10 декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Ранее по этой же причине США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.
- «План Даллеса» популярен в конспирологических кругах. Он якобы описывает план действий США, составленный во время холодной войны, по уничтожению СССР с помощью деморализации населения. Его авторство приписывают главе ЦРУ в 1953–1961 годах Аллену Даллесу. Английский оригинал этого текста никогда не был представлен. В российской печати текст впервые появился в начале 1990-х годов и представляет собой фрагменты романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
- В 2015 году Асбестовский городской суд признал текст «Плана Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским.
30 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1294.
По данным оперштаба, в Краснодарском умерли десять человек больных COVID-19, Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - пять, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии по три, в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 4030 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 238 человек.
- Ставропольский край + 238 (30500 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 188 (24191)
- Дагестан + 151 (20521)
- Чечня + 142 (6039)
- Кабардино-Балкария + 101 (13898)
- Калмыкия + 105 (12813)
- Адыгея + 104 (9237)
- Карачаево-Черкесия + 96 (13370)
- Ингушетия + 86 (10478)
- Северная Осетия + 86 (10348)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 151395 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 декабря , выявлено 2 625 848 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
В Абхазии выявлено 93 новых случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1949 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 5 декабря с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения», также у него было выявлено осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 12 декабря.
Сегодня утром, 12 декабря в гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1952 года рождения. Основной диагноз пациента «коронавирусная инфекция». Мужчина был доставлен в госпиталь 18 ноября и получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7136 человек. 97 летальных случаев. Выздоровели 5187 человек.
Из больниц Южной Осетии выписаны 9 пациентов, поступивших с коронавирусом - 12
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 12 декабря, состоят 64 пациента, еще два человека находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечение проходят 33 пациента, в здании детской больницы – 31, из них в отделении реанимации находятся два пациента, на искусственной вентиляции легких тоже два человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, за минувшие сутки в больницу поступили 12 пациентов, девять человек выписаны с рекомендациями продолжить лечение в амбулаторных условиях. Как отметила врач, за сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациент 58 лет поступил в "красную зону" детской больницы 3 декабря в крайне тяжеом состоянии с нарушением сознания, выраженной одышкой. Было проведено обследование. Проведено КТ исследование головного мозга, органов грудной клетки. Выставлен диагноз: «аоническая кома в результате острой дыхательной недостаточности. Подозрение на коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 (44%) средне-тяжелая»», - рассказала врач.
Как отметила Джиоева, больной получал с первых дней, в том числе и интенсивную терапию, в соответствии с протоколом лечения Covid-19 инфекции. «Однако угнетение сознания нарастало, кома 2-3, отмечалась судорожная готовность. Нарастали признаки легочно-сердечной недостаточности. 11 декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть».
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 62 пациентов, из них девять человек были госпитализированы.
«Российским специалистом осмотрены и даны рекомендации восьмерым обратившимся. Протестировано в приемо-сортировочном пункте 50 пациентов, десять человек получили направления на компьютерную томографию грудной клетки», - отметила главный инфекционист. Выездные бригады продолжают объезды пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к населению соблюдать все профилактические меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Перемирие между Азербайджаном и Арменией нарушено впервые с 10 ноября
Режим прекращения огня нарушен в самопровозглашенном Нагорном Карабахе - впервые с момента подписания 10 ноября соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
Соглашением было предусмотрено, что Армения передаст Азербайджану оставшиеся оккупированные территории, прилегающие к Нагорному Карабаху. Условиями соглашения определялось, что в регионе будут развернуты российские миротворческие силы. Президент России Владимир Путин заявил, что достигнутое соглашение должно создать условия для долгосрочного урегулирования.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона начала наступательные действия на юге Карабаха «в направлении селений Хин Таглар и Хцаберд.
Как сообщило Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода), со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении заявило, что подразделения Армии обороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха «принимают адекватные меры». Ранее в субботу, карабахские военные источники сообщили, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.
Армия обороны Карабаха опровергла распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы предпринятой армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке и ранении азербайджанского военнослужащего.
Грузинским туристам разрешат въезжать в Египет с 15 декабря
С 15 декабря гражданам Грузии будет разрешен въезд в Египет с целью туризма. Об этом сообщает консульский департамент МИД Грузии.
«В соответствии с новыми регуляциями, с 15 декабря 2020 года граждане Грузии, которые путешествуют в Египет с цель туризма и имеют действующую или использованную визу США, Объединенного Королевства или стран-членов Шенгенской зоны смогут въехать в страну через все погранично-пропускные пункты», - сказано в сообщении.
В настоящее время абсолютно все граждане, въезжающие в Египет, обязаны предоставить сертификат об отрицательном ПРЦ-тесте на СOVID-19, который был выдан не позднее, чем за 72 часа до вылета.
С сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии неизменно ухудшается. Страна, которая еще весной считалась «зеленой зоной», вышла в лидеры по темпам распространения коронавируса.
В настоящее время для грузинских туристов открыты лишь несколько стран. В подавляющем большинстве случаев иностранные государства готовы впускать на свои территории граждан Грузии только для прохождения лечения, обучения, трудоустройства или посещения родственников. Туризм в качестве основания для въезда не рассматривается, сообщает «Грузия онлайн».
В гудаутскую больницу прибыла бригада врачей из Башкирии
Три врача из клиники Башкирского государственного медицинского университета приступили к работе в Гудаутском ковидном госпитале в самопровозглашенной республике Абхазия. Они будут работать в «красной зоне» и помогать абхазским медикам в лечении тяжелобольных пациентов. Их командировка продлится более 20 дней.
По словам заместителя главврача Гудаутской ЦРБ Ангелины Отырба, каждая командированная бригада врачей оказывает медучреждению большую помощь. «Мы ценим поддержку наших коллег и хотим выразить им благодарность», - отметил она.
В октябре врачи из Башкирии по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова уже помогали абхазским коллегам в Гудаутской больнице, сообщает информагентство «Апсныпресс». Специалисты из Уфы сменили врачей из Уральского государственного медицинского университета.
Согласно договоренности с Минздравом РФ, российские медики посменно работают в Гудаутской больнице, оказывая помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Гонконге предъявили обвинение медиамагнату Джимми Лаю
Прокуратура в Гонконге предъявила новое обвинение оппозиционному медиамагнату и издателю Джимми Лаю. Ему вменяют «сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Бизнесмена обвиняют в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Прокуратура считает, что Лай обратился к иностранному государству, учреждению, организации или физическому лицу с просьбой «ввести санкции или заняться другой враждебной деятельностью против Китая». Если бизнесмена признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение. В субботу суд отказался выпустить Лая под залог. Он останется под арестом до апреля 2021 года. Лая также обвиняют в мошенничестве, связанном с использованием штаб-квартиры принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital в целях, не разрешенных при аренде здания.
72-летний Джимми Лай владеет медиахолдингом Next Digital, которому принадлежит популярная гонконгская либеральная газета Apple Daily. Бизнесмен активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом. Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.
- Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
- Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.
В Цхинвали девятый день продолжается акция протеста в связи с делом о смерти Джабиева
Родные погибшего в конце августа молодого жителя республики Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия и граждане, которые вышли их поддержать, более недели проводят несанкционированную акцию протеста на главной площади Цхинвали в связи с несогласием расследования дела.
Как сообщили информагентству «Рес» в МВД, в целом ситуация находится под контролем.
Ранее личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения был переведен на усиленный вариант несения службы. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции. МВД призывает не поддаваться на провокации и не нарушать требования закона.
Вдова погибшего Оксана Сотиева отмечает, что акция носит бессрочный характер, и протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела Джабиева, и «пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание».
- С требованием отставки генпрокурора республики ранее также выступила группа депутатов парламента - с сентября парламентарии не собираются заседания, за исключением принятия поправок в бюджет, которые были необходимы для приобретения лекарств в борьбе с коронавирусом.
МВД Грузии обнародовало официальную информацию об аресте брата Бадри Эсебуа
В регионе Самегрело полиция арестовала мужчину по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Речь идет о Бидзине Эсебуа - брате Бадри Эсебуа, разыскиваемого за вооруженное нападение на отделение «Банка Грузии» в Зугдиди.
Как говорится в сообщении МВД, преступление карается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет, передает Общественный вещатель.
Согласно информации, полиция осуществляла оперативное наблюдение за задержанным, поскольку имелось предположение, что Б.Е. поддерживает контакт со скрывающимся братом и должен передать ему разные предметы.
«В результате обыска автомобиля BMW, принадлежащего задержанному, были изъяты две гранаты, патроны для автоматического огнестрельного оружия, спальный мешок, продукты питания и одежда», - говорится в сообщении МВД.
- Бадри Эсебуа подозревают в ограблении «Банка Грузии» и захвате заложников в Зугдиди. В обмен за освобождение заложников преступнику были переданы 500 тысяч долларов США. На сегодня местонахождение Бадри Эсебуа не установлено. Как заявил журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, Бадри Эсебуа могут объявить в международный розыск.
В Карабахе произошла перестрелка азербайджанских и армянских военных
В Нагорном Карабахе в пятницу, 11 декабря, произошло боевое столкновение между солдатами азербайджанской армии и военными самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Минобороны непризнанной республики.
Армянская сторона утверждает, что азербайджанские военные напали на один из их блокпостов. Сообщается о трех раненных со стороны Нагорно-Карабахской республики.
9 ноября президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, в регионе размещены российские миротворцы. Азербайджану должны быть возвращены все районы по периметру Нагорного Карабаха. При этом Армении гарантируется создание транспортного коридора в Карабах, а Азербайджану – в эксклав Нахичевань.
- Конфликт в Нагорном Карабахе продолжается с конца 80-х годов. Тогда власти Нагорно-Карабахской автономной области, населенной преимущественно армянами, потребовали передать ее из состава Азербайджанской ССР в Армянскую. После распада Советского Союза в регионе начались боевые действия. В результате Баку потерял контроль над большей частью автономии и несколькими соседними районами. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не признана ни одной страной мира.
- Резкое обострение конфликта в регионе началось в конце сентября, когда азербайджанские военные начали наступление с целью вернуть территории. Войска заняли ряд районов по периметру Нагорного Карабаха и часть самой непризнанной республики.
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Во Франции отпущены без предъявления обвинений пятеро знакомых убийцы учителя
Во Франции отпущены на свободу без предъявления обвинений пятеро уроженцев Чечни, задержанных по делу об убийстве учителя Самюэля Пати.
«Расследование не выявило их причастности к убийству Пати», - приводит перевод сообщения французского агентства AFP «Кавказский узел».
Пятеро молодых людей чеченского происхождения были задержаны во Франции утром в понедельник, 7 декабря, сообщает Кавказ.Реалии. Их подозревали в ведении интернет-переписки с убийцей учителя 18-летним Абдуллахом Анзоровым. Они были взяты под стражу в двух департаментах Франции - Приморская Сена (Seine-Maritime) и Верхняя Луара (Haute-Loire).
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября. Незадолго до этого он показывал ученикам карикатуры журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. 18-летний Абдуллах Анзоров был застрелен французскими правоохранительными органами при задержании.
- Анзорова, уроженца Москвы и чеченца по происхождению, 6 декабря похоронили в селе Шалажи Урус-Мартановского района Чечни. Туда его тело было доставлено из Франции через Турцию.
Ираклий Кобахидзе: Любые разговоры о фальсификации выборов - ложь и спекуляции
Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал опубликованную ISFED информацию о параллельном подсчете голосов.
По его словам, по результатам параллельного подсчета голосов в случае с «Грузинской мечтой» зафиксирована погрешность в 2,4 процента, на основании которой лидеры оппозиции говорят о фальсификации выборов, передает Общественный вещатель.
«Основываясь на элементарном математическом анализе PVT, мы сразу усомнились в точности его данных. Было очевидно, что при подсчете процентных показателей партий была допущена грубая ошибка, после исправление которой, по нашему мнению, данные PVT совпали бы с результатами выборов, опубликованными ЦИК. Мы открыто говорили об этом на нескольких брифингах в офисе партии», - сказал Ираклий Кобахидзе.
По его словам, совпадение результатов ЦИК и данных PVT еще раз показывает, что «любые разговоры о фальсификации выборов - ложь и спекуляции».
- По окончательным данным ЦИК, «Грузинская мечта» получила 48,22% голосов. В то же время, по результатам параллельного подсчета голосов, обнародованного ISFED, максимальный результат «Грузинской мечты» составляет 48,3%, а минимальный - 46,9%.
- Таким образом, скорректированные результаты параллельного подсчета ISFED, с учетом степени погрешности, совпадают с окончательными результатами ЦИК. В то же время, по результатам параллельного подсчета, опубликованного организацией 1 ноября, максимальный результат «Грузинской мечты» составил 46,5%, а минимальный - 45,1%.
В Иране казнен руководитель оппозиционного телеграм-канала
Власти Ирана привели в исполнение смертный приговор руководителю оппозиционного телеграм-канала «Амад ньюз» Рухолле Заму, обвиненному в преступлении против благополучия государства. Об этом сообщает агентство «Мехр». Журналист был повешен на рассвете в субботу, 12 декабря, уточняет Иранская служба Радио Свобода.
Зам освещал серию антиправительственных выступлений в Иране в 2017-2018 годах, когда жители крупных городов страны выступили против низкого уровня жизни, правления режима аятолл и политического ислама. Акции протеста продолжались две недели, в них приняли участие десятки тысяч человек, до 25 погибли, около пяти тысяч были арестованы.
В условиях цензуры и блокировки независимых СМИ популярность в иранском сегменте интернета в ходе протестов получили оппозиционные телеграм-каналы, одним из которых руководил Зам. «Амад ньюз» был заблокирован сервисом в 2018 году, но продолжил работу под другим названием. Сам журналист жил и работал в Париже, но был арестован во время поездки в Ирак в 2019 году.
Иранские власти обвинили его в преступлениях против государства и сотрудничестве с французской и израильской разведками, он это отрицал. Однако позднее появился в эфире местного телевидения с извинениями за вмененные ему преступления. Международные правозащитные организации уверены, что признания могли быть сделаны под пытками.
ISFED опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября
Организация «Справедливые выборы» (ISFED) опубликовала уточненную информацию об окончательных результатах выборов 31 октября 2020 года. По результатам мониторинга организация считает парламентские выборы 2020 года выборами, проведенными по самому низкому стандарту за последние годы.
«Результаты внутреннего аудита подтвердили точность методологии PVT и достоверность информации, предоставленной наблюдателями. При этом выявлены недостатки в формуле подсчета голосов, полученных избирательными субъектами. В частности, вместе с голосами, полученными избирательными субъектами, были подсчитаны и недействительные бюллетени. После исправления этого недочета процент голосов, полученных избирательными субъектами, претерпел незначительные изменения. Означенная разница не повлияла на количество мандатов, полученных любым из избирательных субъектов.
Вместе с тем напоминаем, что «Справедливые выборы» осуществляли комплексное наблюдение за всем избирательным процессом. В результате мониторинга организация считает, что парламентские выборы 2020 года прошли по одному из самых низких стандартов за последние годы, что проявилось, в том числе, в дисбалансе, выявленном в 8% протоколов избирательных участков», - заявили в организации.
«Для многих это заявление было шокирующим. Мы лучше всех понимаем это положение, однако, такова реальность, какой бы она ни была тяжелой», - написала исполнительный директор Международного общества справедливых выборов и демократии (ISFED) Элене Нижарадзе в соцсети.
Как отмечает Нижарадзе, организация постаралась соблюсти высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи.
«Было очень тяжело публиковать данное заявление. Для ISFED, как для организации, так и для каждого ее сотрудника сейчас самый тяжелый и стрессовый период. Я с 2012 года в организации и такого тяжелого вызова у организации не было. К сожалению, нам приходится сталкиваться с такими тяжелыми фактами в жизни, и в то же время, видимо, самое важное, чтобы мы принимали эту реальность и как-то с ней справлялись. Стандарт очень высок, однако мы постарались соблюсти этот высокий стандарт и не закрывать глаза на какие-то вещи», - пишет Нижарадзе.
На 86 году жизни скончался народный артист РСФСР Валентин Гафт
Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался сегодня, 12 декабря, в Москве на 86 году жизни. Об этом сообщил театр «Современник» и подтвердила ТАСС его супруга Ольга Остроумова.
Гафт окончил Школу-студию МХАТ в 1957 году, служил в Театре имени Моссовета, в Московском драматическом театре, в «Ленкоме», а с 1969 года выступал на сцене «Современника» в статусе ведущего артиста. Там он сыграл в самых известных постановках театра.
Широкой публике он был известен по своим ролям в кино - например, по роли председателя гаражно-строительного кооператива Сидоркина в комедии «Гараж» Эльдара Рязанова. Всего он снялся в 179 фильмах.
В 2014 году подпись Гафта появилась под обращением российских актеров, выступивших против российской политики на Украине и аннексии Крыма, который опубликовал у себя в Фейсбуке депутат Верховной Рады Мустафа Найем. Позже в интервью украинскому изданию «Гордон» он заявил, что считает Крым российской территорией и «верит России и ее правителю».
COVID-19: за сутки от коронавируса в Армении скончались 17 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 995, в общем составив 147 312. По состоянию на 11:00 12 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 1047 и сейчас составляет 124 521.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 17 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2462.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 615 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 19 714, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 545 240 (2846 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
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