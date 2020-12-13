В Баку заявили, что провели в Карабахе «антитеррористическую операцию»

Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.

«После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов», – сказано в заявлении ведомств.

Как пишет ТАСС, в СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку «создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории».

«Несмотря на тяжелые погодные условия, российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации «заблудившихся» армянских отрядов, – подчеркивается в заявлении силовых ведомств Азербайджана. – Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию».

Баку призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.

«Азербайджанская Республика привержена исполнению пунктов, отраженных в совместном заявлении лидеров трех стран, и продолжает тесно сотрудничать с миротворческими силами Российской Федерации для обеспечения мира в регионе», – отмечают Минобороны и СГБ Азербайджана.

Министерство иностранных дел Армении между тем заявило, что азербайджанские силы «продолжили свои провокационные действия в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха».

«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта», – говорится в документе.

Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.

По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.

Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе