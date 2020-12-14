Reuters сообщил о хакерской атаке против минфина США

Хакеры, поддержанные властями иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Есть также опасения, что хакеры использовали те же самые методы взлома по отношению к другим государственным структурам США - не сообщается, к каким.

В Совете национальной безопасности заявили, что знают о сообщениях о хакерских атаках и "принимают все необходимые меры". Сам факт атак при этом не подтверждён и не опровергнут. Reuters, однако, сообщает, что атаке на министерство финансов было посвящено специальное заседание Совета нацбезопасности, которое прошло в субботу.

Какое именно государство предположительно стояло за атакой - пока неизвестно. То, что речь идёт именно о государственном участии, по мнению источников, очевидно, поскольку атака была проведена на очень высоком техническом уровне.