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Reuters сообщил о хакерской атаке против минфина США
Хакеры, поддержанные властями иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Есть также опасения, что хакеры использовали те же самые методы взлома по отношению к другим государственным структурам США - не сообщается, к каким.
В Совете национальной безопасности заявили, что знают о сообщениях о хакерских атаках и "принимают все необходимые меры". Сам факт атак при этом не подтверждён и не опровергнут. Reuters, однако, сообщает, что атаке на министерство финансов было посвящено специальное заседание Совета нацбезопасности, которое прошло в субботу.
Какое именно государство предположительно стояло за атакой - пока неизвестно. То, что речь идёт именно о государственном участии, по мнению источников, очевидно, поскольку атака была проведена на очень высоком техническом уровне.
- Ранее США обвиняли в организации хакерских атак на свою телекоммуникационную и информационную инфраструктуру власти разных стран - в том числе России, но также Ирана, Китая и Северной Кореи.
- Несколькими днями ранее сообщалось о том, что одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности американская FireEye подверглась хакерскому взлому.
- Как пишет The Washington Post со ссылкой на руководство фирмы, хакеры похитили ценные инструменты, которые компания использует для обнаружения уязвимостей в компьютерных сетях клиентов. В FireEye полагают, что за атакой могут стоять люди, пользующиеся поддержкой на государственном уровне. "Мы стали свидетелями нападения со стороны государства, имеющего высококлассные наступательные возможности", - подчеркнул глава FireEye Кевин Мандия.
Другие новости дня
СМИ: за атаками на Минфин США стоят хакеры из России
За атаками на Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации США стояли российские хакеры. Об этом сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, к кибератаке причастна группировка APT29 (известной также как Cozy Bear). Её связывают с российской военной разведкой. Собеседники Reuters утверждают, что к нападению причастны российские власти.
По данным источников, злоумышленники взломали систему Microsoft Office 365 управления по телекоммуникациям и несколько месяцев отслеживали переписку сотрудников.
Объем утечки данных пока неясен. Расследованием занимается ФБР.
The Washington Post пишет, что Cozy Bear атаковала системы Госдепартамента США и Белого дома во времена президентского правления Барака Обамы, а также на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. На прошлой неделе, по данным газеты, эти же хакеры атаковали компанию по кибербезопасности FireEye.
Посольство России в США назвало безосновательными обвинения в хакерской атаке на американские органы власти. "Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны", — говорится в заявлении диппредставительства в социальной сети Facebook.
- В сентябре текущего года грузинские власти объявили о кибератаке на Минздрав Грузии со стороны «спецслужб иностранного государства». По информации МВД, хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В феврале текущего года Грузия обвинила главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (более известное как ГРУ) в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года. Страны Запада осудили кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы.
В Грузии выявили минимальное с 20 октября число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
За сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса (это – минимальный показатель с 20 октября). Было проведено 6554 теста, из них PCR-тестов – 3490, экспресс‐тестов на антиген – 3064. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
За сутки выздоровели выздоровели 3498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 191 063, выздоровевших – 161 681.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
ЕС выделил Грузии еще 60 млн евро на преодоление COVID-кризиса
Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
«Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью пакета помощи объёмом 1,5 млрд лари, мобилизованного Евросоюзом и инициативой «Команда Европы» этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей», – отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как заявили в представительстве ЕС, это – первый транш для Грузии в рамках «Контракта по устойчивости к COVID-19 для Грузии». Всего страна получит 75 млн евро (примерно 300 миллионов лари).
«План включает мероприятия, направленные на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения. Остальные средства будут выделены на основе оценки мер, принятых правительством, которые касаются оказания социальной помощи уязвимым семьям, поддержки бизнеса в сохранении рабочих мест и увеличения количества коек в отделении интенсивной терапии. Этому траншу предшествовал заём в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) в рамках программы макрофинансовой помощи, который был реализован 25 ноября этого года», – сказано в заявлении представительства.
Ранее в ЕС заявили, что выделили для Грузии 1.5 млрд лари. Средства предусматривают поддержку системы здравоохранения в стране, социальной сферы и восстановления экономики Грузии.
В Вашингтоне - стычки сторонников и противников Трампа
В Вашингтоне и ряде других городов США в субботу прошли марши сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые - как и президент - не признают победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября.
14 декабря коллегия выборщиков должна утвердить результаты голосования, согласно которым Байден выиграл в штатах, которые располагают 306 голосами выборщиков, а Трамп может претендовать только на 232 голоса. В пятницу Верховный суд отверг иск штата Техас об аннулировании результатов голосования в четырех штатах, где победил Байден. Трамп и его сторонники утверждают, что там имели место фальсификации, но не привели убедительных доказательств этого.
В Вашингтоне вечером, уже после завершения митинга, произошли столкновения между членами поддерживающей Трампа правой организации Proud Boys и левыми активистами. Полиция вмешалась, чтобы не допустить масштабного побоища. Сообщается о четырех госпитализированных и десятках задержанных.
- Ожидается, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена. После этого результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причем, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдет - но даже если дойдет, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
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Вечером в воскресенье Трамп написал в твиттере, что наложит вето на недавно одобренный Конгрессом законопроект об оборонных расходах на будущий год. Он, в частности, предусматривает возможность расширения санкций против газопровода «Северный поток-2», а также против Турции - за покупку российской зенитной системы С-400.
Ранее законопроект был одобрен в обеих палатах большинством голосов, позволяющим преодолеть президентское вето. В случае вето документ вернется в Конгресс, где предстоит повторное голосование.
В Батуми произошла стычка между митингующими и полицией
Шесть человек задержаны на акции в Батуми, в ходе столкновения пострадал один сотрудник правоохранительных органов, сообщает Общественный вещатель.
Сторонники «Единого национального движения» хотели войти в здание правительства Аджарии и встретиться с председателем правительства Торнике Рижвадзе, но правоохранители не позволили им это сделать, что привело к конфронтации.
Как заявил начальник управления полиции Аджарии Константин Ананиашвили, во время столкновения сотрудник полиции почувствовал недомогание и в связи с этим был вывезен с территории.
Часть протестующих по-прежнему остается возле Дома правительства Аджарии. Акция перед зданием правительства Аджарии продолжается уже несколько дней. Протестующие требуют отмены результатов выборов 31 октября и проведения новых выборов.
Германия на Рождество и Новый год ужесточает карантинные меры
В Германии с 16 декабря по 10 января - то есть на период рождественских и новогодних праздников - ужесточаются карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. «Немецкая волна» характеризует новые меры как жесткий локдаун, подобный тому, который вводился в стране весной. По всей Германии прекратят работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также закроются школы и детские сады.
Об ужесточении мер договорились канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье.
На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу - не более 9 взрослых за одним столом. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.
«Необходимо принять срочные меры» - цитируют агентства слова Меркель. Полтора месяца назад в Германии был введен частичный локдаун, закрылись бары и рестораны, однако магазины и школы работали.
Как отмечает «Немецкая волна», предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение помощи от государства.
Число новых случаев инфекции в Германии постепенно растет, в субботу оно превысило 20 тысяч за сутки.
Ранее карантинные меры были ужесточены во Франции и Италии, где число новых случаев инфекции постепенно пошло на спад. В ряде стран, например Британии, Австрии и Чехии, ограничения, наоборот, смягчили, однако чешские власти после нового роста числа заболевших вновь собираются ужесточать карантинные меры на следующей неделе.
В странах ЕС пока не началась массовая вакцинация. Сообщается, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может быть сертифицирована в Евросоюзе к 27 декабря. Она уже была одобрена в Британии, первой из стран Запада начавшей массовую кампанию вакцинации, и в США, где такая кампания должна начаться в понедельник. В России было объявлено о начале вакцинации препаратом «Спутник V», однако центры вакцинации пока развернуты, по сути, только в Москве.
- Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире превысило 70 миллионов человек - оно приближается к 1 проценту всего населения мира (в странах Европы и США этот показатель близок к 5 процентам). Умерли от COVID-19 более 1 миллиона 600 тысяч человек. На данный момент в среднем в мире на 97 выздоровевших приходится трое умерших.
В Сухуми сняты ограничения на подачу электроэнергии
Компания «Черноморэнерго» сообщила, что в Сухуми сняты все ограничения на подачу электроэнергии. В столице самопровозглашенной республики Абхазия, как заявили в компании, «окончательно проведена работа по перераспределению мощностей», две сухумские подстанции работают в штатном режиме.
«Однако сохраняется опасность перегруза в сети. Работы по отключению незаконных потребителей продолжается», – отметили в компании.
Ранее «Черноморэнерго» сообщила о начале перетока электроэнергии из Российской Федерации.
- Пожар на сухумской подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней. Энергоснабжение частично восстановили 7 декабря.
- До аварии в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм». После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- Кабинет министров самопровозглашенной республики принял решение запретить добычу криптовалют в Абхазии до 1 июня 2021 года. Продлевается ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования.
В Баку заявили, что провели в Карабахе «антитеррористическую операцию»
Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.
«После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов», – сказано в заявлении ведомств.
Как пишет ТАСС, в СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку «создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории».
«Несмотря на тяжелые погодные условия, российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации «заблудившихся» армянских отрядов, – подчеркивается в заявлении силовых ведомств Азербайджана. – Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию».
Баку призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.
«Азербайджанская Республика привержена исполнению пунктов, отраженных в совместном заявлении лидеров трех стран, и продолжает тесно сотрудничать с миротворческими силами Российской Федерации для обеспечения мира в регионе», – отмечают Минобороны и СГБ Азербайджана.
Министерство иностранных дел Армении между тем заявило, что азербайджанские силы «продолжили свои провокационные действия в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха».
«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта», – говорится в документе.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
«Таймс»: возможно, была «вторая попытка» отравления Навального
Кремль сделал вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая попытка. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолёта с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на публикацию британской газеты The Times. Издание первым сообщило о "втором покушении", ссылаясь на данные спецслужб.
Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Пилоты, следуя инструкции о порядке действий при необходимости оказать пассажиру неотложную помощь, посадили самолёт в ближайшем аэропорту - в Омске. Бригада скорой помощи, ввела пациенту атропин в качестве антидота против яда. Позднее, как выяснили независимые европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО, было установлено, что ядом была разновидность боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".
The Times пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введённый Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента и от второго покушения на его жизнь.
"Этот атропин спас ему жизнь", заявил корреспонденту Times бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения.
The Times отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывание врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ.
Как сообщает "Немецкая волна", источники в спецслужбах Германии, считают, что лица, готовые пойти на убийство, решили воспользоваться появившейся возможностью для второго покушения с применением смертельного нервно-паралитического вещества.
- Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил журналистам 21 августа: "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолёте, что вызвало потерю сознания». Согласно пресс-службе омского Минздрава, Мураховский также сообщил, что на основании химико-токсикологической экспертизы был окончательно исключён диагноз "отравление".
Международный уголовный суд завершил изучение ситуации в Украине
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда 12 декабря объявила о завершении предварительного изучения ситуации в Украине.
Оно было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда. Во втором заявлении, поданном властями Украины в 2015 году, содержалась просьба изучить преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.
Прокурор МУС заявила в субботу, 12 декабря, что на протяжении всего предварительного изучения её Канцелярия опиралась на сотрудничество со стороны органов власти Украины. Суд получал, в частности, подробную информацию о расследованиях и судебных разбирательствах на национальном уровне в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.
Канцелярия прокурора пришла к выводу, что есть дела, которые могут быть приняты к производству.
Прокурор Фату Бенсуда, в частности, заявила:
"Ориентируясь на проведение новых расследований в рамках независимого и беспристрастного осуществления нашего мандата, я рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации – чтобы определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия".
- Международный уголовный суд (МУС) – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году.
- МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
- Международный уголовный суд находится в Гааге. По желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте.
- Международный уголовный суд, в отличие от Международного суда ООН, также заседающего в Гааге, имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, но может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
Президент Армении из-за ситуации в Карабахе потребовал созвать заседание парламента
Президент Армении Армен Саркисян обратился к министерствам обороны и иностранных дел с призывом немедленно представить общественности ситуацию в Нагорном Карабахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного сохранения режима прекращения огня.
«До сих пор соответствующие ведомства правительства Армении не представляли должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной», – заявил Армен Саркисян.
В то же время президент обратился к Национальному собранию Армении с просьбой созвать внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены причины ситуации в Гадрутском районе и пути решения.
«Высоко оценивая договоренность о прекращении огня, достигнутую 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и её сохранение, президент Республики также напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и отстаивать защиту прав ее населения», – говорится в заявлении президента.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Ранее журналист издания Civilnet Лика Закарян сообщала в социальной сети Facebook о том, что два села в Гадрутском районе оставались под армянским контролем.
«Частичка большого Гадрута в наших руках, и доблестные парни все еще стоят там и защищают эти места. С трех сторон они окружены азербайджанскими войсками, и только одна дорога ведет в «мир», – отмечала она, указывая, что дорога будет недоступна после передачи Азербайджана Лачинского района (1 декабря). «И они останутся в анклаве», – писала Закарян в конце ноября.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- После подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения. Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения. В частности, протестующие начали перекрывать улицы в разных частях Еревана.
ЕС выделил Грузии почти полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией
Европейский Союз мобилизовал уже около 1,5 миллиарда лари (457,4 миллиона долларов) для помощи Грузии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Грузии.
Почти 2/3 от всей суммы представлены в виде гранта, а остальная часть – это льготный кредит. Как отмечается, это один из самых высоких показателей помощи ЕС иностранной стране, – пишет «Новости-Грузия».
Большая часть средств – около 1 миллиарда лари (почти 305 миллионов долларов), предназначена для:
- Поддержки усилий правительства Грузии по укреплению кризисной группы COVID-19, разработки антикризисного экономического плана, новых программ регионального развития и развития сельского хозяйства;
- Обеспечения макроэкономической устойчивости страны.
В целом помощь ЕС подразумевает конкретные инициативы в следующих областях: социальной, экономической и сфере здравоохранения. Представительство перечислило уже реализованные или начатые проекты.
Здравоохранение
- В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) закуплено примерно 2 миллиона единиц медицинской спецодежды. Речь идет о различных средствах индивидуальной одежды, используемых как в больницах, так и в лабораториях;
- ВОЗ провела тренинги для медперсонала и провела кампанию по информированию о COVID-19 в регионах.
Социальная сфера
- Финансирование организации гражданского общества для дальнейшей помощи наиболее уязвимым группам, включая людей с ограниченными возможностями, жертв семейного насилия, одиноких пенсионеров, детей и внутренне перемещенных лиц.
Экономическое восстановление
- Содействие крупному бизнесу для получения кредитов в размере более 200 миллионов лари. Ссуды будут доступны в местных банках с помощью таких партнеров, как Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW);
- Более 60 миллионов евро планируется выдать в качестве грантов в рамках текущих общеевропейских проектов по всей Грузии. Подразумеваются инициативы по стимулированию экономической активности в сельском хозяйстве, туризме, профессиональном образовании.
Кроме того, в рамках текущих проектов ЕС оказывает правительству Грузии политические консультации, дополнительно увеличивая адресную помощь. Грузия также имеет доступ к региональным фондам ЕС для обеспечения оборотного капитала, торгового финансирования и облегчения бремени заимствования.
«Поддержка ЕС зависит от условий прозрачности и подотчетности государственных расходов, защиты прав и гендерного равенства», – отмечено в заявлении представительства.
Землетрясение в Чечне ощутили даже жители Тбилиси
Два подземных толчка были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось не только на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан), но даже в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей.
По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4.7 был зафиксирован в 00:29 по московскому времени, пишет «Кавказский узел». Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров примерно в 14 километрах от Грозного, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса «Яндекс.Карты», эта географическая точка находится в Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского района.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от грузино-российской границы.
Второй подземный толчок магнитудой 4.1 был зафиксирован сегодня в 2.50 мск. Его эпицентр находился также на глубине 10 километров примерно в 8 километрах от центра Грозного, сообщили сейсмологи. Эта географическая точка, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится в Ленинском районе Грозного.
О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.
COVID-19 в Грузии: 2720 новых случаев, 46 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1790 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов.
За сутки в стране выявили 2720 новых случаев коронавируса, выздоровели 3942. Было проведено 13 449 тестов, из них PCR-тестов – 6821, экспресс‐тестов на антиген – 6628. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 189 726, выздоровевших – 158 183.
- Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
В США в понедельник начнётся вакцинация от COVID-19
Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит утром в понедельник в медицинские учреждения разных штатов. Администрация США утвердила вакцину для экстренного использования поздно вечером в пятницу.
Одновременно американские СМИ сообщают, что число пациентов, умерших в США от осложнений, связанных с COVID-19, приблизилось к 300 000.
Главный директор операции «Сверхзвуковая скорость», которая была учреждена администрацией Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил на пресс-конференции в субботу, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров. К среде вакцину получат около 450 учреждений, отмечает "Голос Америки".
Чеченский омбудсмен сослался на фейк, комментируя новые санкции США
Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев назвал новые санкции США в отношении республики продолжением так называемого «плана Даллеса».
«Нынешние санкции это и продолжение плана Даллеса, руководителя американской разведки Аллена Даллеса. Еще в 1953 году суть этого плана - в моральном и культурном разложении советских людей», - цитирует «Чечня сегодня» заявление Нухажиева.
Омбудсмен приводит цитату, которую приписывает «плану Даллеса». «Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить», - гласит одна из цитат многостраничного документа», - полагает Нухажиев.
На самом деле эта цитата почти дословно совпадает с высказываниями одного из отрицательных героев второй части романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
Напомним, 10 декабря власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека. Ранее по этой же причине США внесли главу Чечни Рамзана Кадырова в санкционный список.
- «План Даллеса» популярен в конспирологических кругах. Он якобы описывает план действий США, составленный во время холодной войны, по уничтожению СССР с помощью деморализации населения. Его авторство приписывают главе ЦРУ в 1953–1961 годах Аллену Даллесу. Английский оригинал этого текста никогда не был представлен. В российской печати текст впервые появился в начале 1990-х годов и представляет собой фрагменты романа Анатолия Иванова «Вечный зов».
- В 2015 году Асбестовский городской суд признал текст «Плана Даллеса по уничтожению СССР (России)» экстремистским.
30 смертей за сутки. Статистика по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 30 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1294.
По данным оперштаба, в Краснодарском умерли десять человек больных COVID-19, Ставропольском крае - шесть, в Дагестане - пять, в Кабардино-Балкарии и Калмыкии по три, в Чечне, Ингушетии и Карачаево-Черкесии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 4030 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 238 человек.
- Ставропольский край + 238 (30500 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 188 (24191)
- Дагестан + 151 (20521)
- Чечня + 142 (6039)
- Кабардино-Балкария + 101 (13898)
- Калмыкия + 105 (12813)
- Адыгея + 104 (9237)
- Карачаево-Черкесия + 96 (13370)
- Ингушетия + 86 (10478)
- Северная Осетия + 86 (10348)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 151395 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 12 декабря , выявлено 2 625 848 человек с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
В Абхазии выявлено 93 новых случая коронавируса, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 367 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 96 человек, 88 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 29 человек оценивается как тяжелое, 32 пациентов – средней степени тяжести.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1949 года рождения. Мужчина был доставлен в госпиталь 5 декабря с основным диагнозом «коронавирусная инфекция тяжелого течения», также у него было выявлено осложнение основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония». Несмотря на всю оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался 12 декабря.
Сегодня утром, 12 декабря в гудаутском госпитале скончался еще один пациент - 1952 года рождения. Основной диагноз пациента «коронавирусная инфекция». Мужчина был доставлен в госпиталь 18 ноября и получал необходимое лечение в полном объеме, но, несмотря на это, скончался.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 34 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находится 51 пациент с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 48 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7136 человек. 97 летальных случаев. Выздоровели 5187 человек.
Из больниц Южной Осетии выписаны 9 пациентов, поступивших с коронавирусом - 12
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 12 декабря, состоят 64 пациента, еще два человека находятся в российском военном госпитале в Цхинвали.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день лечение проходят 33 пациента, в здании детской больницы – 31, из них в отделении реанимации находятся два пациента, на искусственной вентиляции легких тоже два человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, за минувшие сутки в больницу поступили 12 пациентов, девять человек выписаны с рекомендациями продолжить лечение в амбулаторных условиях. Как отметила врач, за сутки зафиксирован один случай с летальным исходом.
«Пациент 58 лет поступил в "красную зону" детской больницы 3 декабря в крайне тяжеом состоянии с нарушением сознания, выраженной одышкой. Было проведено обследование. Проведено КТ исследование головного мозга, органов грудной клетки. Выставлен диагноз: «аоническая кома в результате острой дыхательной недостаточности. Подозрение на коронавирусную инфекцию. Двусторонняя полисегментарная вирусная пневмония. КТ 2 (44%) средне-тяжелая»», - рассказала врач.
Как отметила Джиоева, больной получал с первых дней, в том числе и интенсивную терапию, в соответствии с протоколом лечения Covid-19 инфекции. «Однако угнетение сознания нарастало, кома 2-3, отмечалась судорожная готовность. Нарастали признаки легочно-сердечной недостаточности. 11 декабря произошла остановка сердечной деятельности, констатирована смерть».
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 62 пациентов, из них девять человек были госпитализированы.
«Российским специалистом осмотрены и даны рекомендации восьмерым обратившимся. Протестировано в приемо-сортировочном пункте 50 пациентов, десять человек получили направления на компьютерную томографию грудной клетки», - отметила главный инфекционист. Выездные бригады продолжают объезды пациентов на дому.
Главный инфекционист республики обратилась к населению соблюдать все профилактические меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Перемирие между Азербайджаном и Арменией нарушено впервые с 10 ноября
Режим прекращения огня нарушен в самопровозглашенном Нагорном Карабахе - впервые с момента подписания 10 ноября соглашения о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
Соглашением было предусмотрено, что Армения передаст Азербайджану оставшиеся оккупированные территории, прилегающие к Нагорному Карабаху. Условиями соглашения определялось, что в регионе будут развернуты российские миротворческие силы. Президент России Владимир Путин заявил, что достигнутое соглашение должно создать условия для долгосрочного урегулирования.
Как сообщил ТАСС со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона начала наступательные действия на юге Карабаха «в направлении селений Хин Таглар и Хцаберд.
Как сообщило Радио Азатутюн (Армянская служба Радио Свобода), со ссылкой на Министерство обороны Армении, 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении селений Старый Таглар и Хцаберд в Нагорном Карабахе. Минобороны Армении заявило, что подразделения Армии обороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха «принимают адекватные меры». Ранее в субботу, карабахские военные источники сообщили, что вооруженные силы Азербайджана попытались атаковать одну из армянских боевых позиций на южном направлении.
Армия обороны Карабаха опровергла распространенную в азербайджанских СМИ информацию о якобы предпринятой армянскими силами вооруженной провокации на Гадрутском участке и ранении азербайджанского военнослужащего.
Грузинским туристам разрешат въезжать в Египет с 15 декабря
С 15 декабря гражданам Грузии будет разрешен въезд в Египет с целью туризма. Об этом сообщает консульский департамент МИД Грузии.
«В соответствии с новыми регуляциями, с 15 декабря 2020 года граждане Грузии, которые путешествуют в Египет с цель туризма и имеют действующую или использованную визу США, Объединенного Королевства или стран-членов Шенгенской зоны смогут въехать в страну через все погранично-пропускные пункты», - сказано в сообщении.
В настоящее время абсолютно все граждане, въезжающие в Египет, обязаны предоставить сертификат об отрицательном ПРЦ-тесте на СOVID-19, который был выдан не позднее, чем за 72 часа до вылета.
С сентября эпидемиологическая ситуация в Грузии неизменно ухудшается. Страна, которая еще весной считалась «зеленой зоной», вышла в лидеры по темпам распространения коронавируса.
В настоящее время для грузинских туристов открыты лишь несколько стран. В подавляющем большинстве случаев иностранные государства готовы впускать на свои территории граждан Грузии только для прохождения лечения, обучения, трудоустройства или посещения родственников. Туризм в качестве основания для въезда не рассматривается, сообщает «Грузия онлайн».
В гудаутскую больницу прибыла бригада врачей из Башкирии
Три врача из клиники Башкирского государственного медицинского университета приступили к работе в Гудаутском ковидном госпитале в самопровозглашенной республике Абхазия. Они будут работать в «красной зоне» и помогать абхазским медикам в лечении тяжелобольных пациентов. Их командировка продлится более 20 дней.
По словам заместителя главврача Гудаутской ЦРБ Ангелины Отырба, каждая командированная бригада врачей оказывает медучреждению большую помощь. «Мы ценим поддержку наших коллег и хотим выразить им благодарность», - отметил она.
В октябре врачи из Башкирии по поручению главы Башкортостана Радия Хабирова уже помогали абхазским коллегам в Гудаутской больнице, сообщает информагентство «Апсныпресс». Специалисты из Уфы сменили врачей из Уральского государственного медицинского университета.
Согласно договоренности с Минздравом РФ, российские медики посменно работают в Гудаутской больнице, оказывая помощь в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Гонконге предъявили обвинение медиамагнату Джимми Лаю
Прокуратура в Гонконге предъявила новое обвинение оппозиционному медиамагнату и издателю Джимми Лаю. Ему вменяют «сговор с иностранным государством с целью создания угрозы национальной безопасности». Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Бизнесмена обвиняют в нарушении нового закона о национальной безопасности в Гонконге. Прокуратура считает, что Лай обратился к иностранному государству, учреждению, организации или физическому лицу с просьбой «ввести санкции или заняться другой враждебной деятельностью против Китая». Если бизнесмена признают виновным, ему может грозить пожизненное заключение. В субботу суд отказался выпустить Лая под залог. Он останется под арестом до апреля 2021 года. Лая также обвиняют в мошенничестве, связанном с использованием штаб-квартиры принадлежащего ему медиахолдинга Next Digital в целях, не разрешенных при аренде здания.
72-летний Джимми Лай владеет медиахолдингом Next Digital, которому принадлежит популярная гонконгская либеральная газета Apple Daily. Бизнесмен активный сторонник протестов в Гонконге против влияния Пекина. Он не раз оказывался под арестом. Китайские власти считают Лая главным организатором прошлогодних протестов в Гонконге против давления материкового Китая.
- Закон о национальной безопасности Гонконга был принят китайским парламентом 30 июня. Он дает право властям Китая пресекать действия, которые будут восприняты ими как угроза национальной безопасности, в частности, предотвращать протесты и привлекать к ответственности их лидеров. Кроме того, закон распространяет на автономию полномочия спецслужб континентального Китая.
- Критики закона отмечают, что фактически он прекращает действие свобод, которые Китай обязался поддерживать на протяжении не менее 50 лет – при передаче ему суверенитета над Гонконгом британцами в конце прошлого века.
В Цхинвали девятый день продолжается акция протеста в связи с делом о смерти Джабиева
Родные погибшего в конце августа молодого жителя республики Инала Джабиева, подозреваемого в покушении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия и граждане, которые вышли их поддержать, более недели проводят несанкционированную акцию протеста на главной площади Цхинвали в связи с несогласием расследования дела.
Как сообщили информагентству «Рес» в МВД, в целом ситуация находится под контролем.
Ранее личный состав органов внутренних дел до особого распоряжения был переведен на усиленный вариант несения службы. В ведомстве отметили, что правоохранительные органы следят за правопорядком в столице, где проходит несогласованная с городскими властями акция протеста, организованная семьей Джабиева, в причинении смерти которого подозревают сотрудников милиции. МВД призывает не поддаваться на провокации и не нарушать требования закона.
Вдова погибшего Оксана Сотиева отмечает, что акция носит бессрочный характер, и протестующие будут стоять, пока не будут выполнены их требования о справедливом расследовании дела Джабиева, и «пока генеральный прокурор не уйдет в отставку и все виновные не понесут наказание».
- С требованием отставки генпрокурора республики ранее также выступила группа депутатов парламента - с сентября парламентарии не собираются заседания, за исключением принятия поправок в бюджет, которые были необходимы для приобретения лекарств в борьбе с коронавирусом.
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