В Гальском районе Абхазии обнаружили тело мужчины

В ближайшие две недели уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

«Довольно большое количество людей находится в критическом состоянии, около 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких, есть критически тяжелые пациенты, и делается все возможное, чтобы спасти их жизни. Повышение смертности ожидалось, обычно рост смертности наблюдается через 2-3 недели после увеличения числа инфицированных», – объяснил Гамкрелидзе.

По его словам, 49 скончавшихся за минувшие сутки ковид-пациентов – это довольно высокий показатель, поэтому он призвал граждан быть очень осторожными после 24 декабря, когда действующие ограничения планируется смягчить.

«49 погибших, которые у нас сегодня- это довольно много. 49 погибших - это тот показатель, когда в стране необходимо вводить меры ограничения. Поэтому мы должны быть очень осторожны в будущем, в отношении реализации политики смягчения ограничений после 24 декабря, мы должны внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации на этой неделе, и координационный совет примет соответствующие решения», – сказал Гамкрелидзе.