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В США коллегия выборщиков сегодня официально изберёт нового президента
В Соединённых Штатах в понедельник коллегия выборщиков официально изберёт нового президента. По итогам голосования избирателей 3 ноября, кандидат от демократов Джо Байден обеспечил себе голоса 306 выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп - 232. Ожидается, что выборщики утвердят победу Байдена, несмотря на то, что Трамп и его сторонники не признают итоги выборов, выступая с утверждениями о фальсификациях.
Каждый из штатов, в соответствии с Конституцией, имеет определённое число выборщиков - их столько, сколько представителей от этого штата заседает в Конгрессе (от трёх до 55 - самое большое число выборщиков у Калифорнии). Кроме того, трёх выборщиков имеет столичный округ Колумбия. Всего их 538.
Коллегия не собирается в каком-то одном месте - голосование организовано отдельно в каждом штате. Предполагается, что выборщики голосуют за того кандидата, который получил в штате большинство голосов избирателей. В истории бывали случаи, когда выборщики отказывались поддерживать того кандидата, за которого должны были отдать свой голос - в 2016 году так поступили сразу 5 выборщиков-демократов и двое республиканцев. Такие случаи, тем не менее, редки, и они никогда не меняли исход выборов.
Трамп и его юристы пытались воспрепятствовать утверждению победы Байдена, подавая иски в суды, а также добиваясь от законодательных собраний ряда штатов, чтобы они дисквалифицировали выборщиков-демократов. Ни один из этих шагов не привёл к успеху. Президент, тем не менее, продолжает настаивать на том, что победу Байдена нельзя признавать. Большинство комментаторов считает утверждения Трампа и его команды о фальсификациях не подкреплёнными доказательствами, к такому же мнению пришли и суды.
Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт - но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января.
Другие новости дня
В Грузии предупредили о возможном росте смертности от COVID-19
В ближайшие две недели уровень смертности среди ковид-инфицированных пациентов вырастет, так как в настоящее время около 400 человек находятся в тяжелом и критическом состоянии. Об этом сегодня на брифинге заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
«Довольно большое количество людей находится в критическом состоянии, около 400 человек находятся на искусственной вентиляции легких, есть критически тяжелые пациенты, и делается все возможное, чтобы спасти их жизни. Повышение смертности ожидалось, обычно рост смертности наблюдается через 2-3 недели после увеличения числа инфицированных», – объяснил Гамкрелидзе.
По его словам, 49 скончавшихся за минувшие сутки ковид-пациентов – это довольно высокий показатель, поэтому он призвал граждан быть очень осторожными после 24 декабря, когда действующие ограничения планируется смягчить.
«49 погибших, которые у нас сегодня- это довольно много. 49 погибших - это тот показатель, когда в стране необходимо вводить меры ограничения. Поэтому мы должны быть очень осторожны в будущем, в отношении реализации политики смягчения ограничений после 24 декабря, мы должны внимательно следить за развитием эпидемиологической ситуации на этой неделе, и координационный совет примет соответствующие решения», – сказал Гамкрелидзе.
- Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. При этом за сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса. Это – минимальный показатель с 20 октября.
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое ранены
В результате взрыва мины в Агдаме один человек погиб, двое получили ранения. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, один из пострадавших – военнослужащий, остальные – мирные жители.
Возбуждено уголовное дело по статьям «планирование и ведение оккупационной войны» и «умышленное убийство», говорится в сообщении.
Власти Азербайджана заявляют, что «большая часть освобожденных территорий заминирована», и что потребуется около 13 лет, чтобы сделать их полностью безопасными.
- Подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 24 ноября текущего года. Азербайджан вернул себе эту территорию согласно подписанному трехстороннему мирному соглашению по Нагорному Карабаху.
В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахской войне
В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«19 декабря – сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур», – заявил Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.
Он отметил, что 19 декабря будет организовано поминальное шествие от площади Республики в Ереване до военного пантеона «Ераблур», пройдут и другие траурные мероприятия.
«Возможно, что к этому дню будут найдены не все тела погибших, у нас будет много неопознанных тел, но я думаю, что подобное государственное решение больше нельзя откладывать», – заявил Пашинян.
Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Пашинян отметил, что российские миротворцы уже размещены на участке Хцаберд-Хин Тагер Гадрутского района, где они должны обеспечить, чтобы этот участок оставался под контролем армянской стороны.
«Российские миротворцы должны обеспечить соответствие статуса территории положениям трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку по состоянию на 9 ноября этот участок находился под контролем армянских сил, и он должен оставаться под контролем армянских сил», – заявил премьер-министр.
Оценивая обстановку в связи с обострением ситуации на данном участке, Пашинян заявил, что действия Азербайджана являются откровенно провокационными. По его словам, они направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
«Они хотят показать, что миротворцы не в силах остановить их провокации. Судьба участка Хцаберд-Хин Тагер – первое серьезнейшее испытание российской миротворческой миссии, тем более что Армия обороны Карабаха не может действовать, следуя той же логике, что и азербайджанцы. Я имею в виду, что армянская сторона не должна предпринимать действий, которые могут поставить под сомнение эффективность действий миротворцев», – заявил Пашинян.
Премьер-министр также коснулся вопроса уточнения границ между Арменией и Азербайджаном на Сюникском участке, отметив, что на любом этапе реализации заявления от 9 ноября признанные на международном уровне границы Армении оставались и останутся неприкосновенными.
- По предварительным данным, во время вооруженного конфликта с Азербайджаном с 27 сентября по 9 ноября Армения потеряла более 3,3 тыс. военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. По информации Минобороны Азербайджана, в боях погибли почти 2,8 тыс. военных. Более 1,2 тыс. были ранены и проходят лечение в госпиталях, еще около сотни служащих считаются пропавшими без вести.
Рогозин про запуск «Ангары»: «Она летает, черт возьми!!!»
Воздушно-космические войска России в понедельник запустили тяжелую ракету-носитель "Ангара-А5" с космодрома "Плесецк". Ракета несёт на себе макет полезной нагрузки. В Минобороны заявили, что предстартовые операции и старт "Ангары" прошли в штатном режиме.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прокомментировал запуск ракеты на своей странице в твиттере словам: "Она летает, черт возьми!!!". Издание "Медуза" обратило внимание, что похожим образом в 2018 году американский предприниматель Илон Маск прокомментировал первый запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy: "Черт возьми, эта штука взлетела!"
Это второй запуск тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5". Первый состоялся в декабря 2014 года также с космодрома "Плесецк". Роскосмос утверждает, что новые ракеты используют экологически чистые компоненты топлива.
В госкорпорации считают "Ангару" перспективной замене "Протону-М". В отличие от последних, которые запускаются только с космодрома Байконур в Казахстане, "Ангара" может стартовать и с других площадок, расположенных уже на территории России. Сообщалось о начале серийного производства ракеты в 2023 году. "Ангара" будет использоваться для вывода на земную орбиту как военного, так и научного оборудования.
Стрельба в сухумском районе «Турбаза»: ранен один человек
В сухумском районе «Турбаза» произошла стрельба. Как сообщили в МВД самопровозглашенной республики Абхазия, следственно-оперативная группа, выехавшая на место происшествия, установила, что в результате выстрелов из огнестрельного оружия ранен житель города.
«Пострадавший доставлен в Республиканскую больницу с пулевым ранением стопы. На месте происшествия работает группа криминалистов, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание лица, причастного к совершению данного преступления», – заявили в ведомстве.
СМИ сообщают, что пострадавший – сотрудник администрации сухумского рынка.
«Грузинская мечта» представила парламенту кандидатуру Гахария на пост премьер-министра
Партия «Грузинская мечта – демократическая Грузия» официально выдвинула Георгия Гахария на пост премьер-министра страны.
Письмо, представленное парламенту, датировано 12 декабря. Его подписал председатель партии Бидзина Иванишвили.
После признания полномочий нового парламента правительство Грузии в полном составе ушло в отставку. В настоящее время все министры правительства являются исполняющими обязанности.
Как пишет «Новости-Грузия», лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что у Георгия Гахария будет время до воскресенья, чтобы назвать состав правительства.
«В ближайшие дни состоятся консультации Георгия Гахария с парламентским большинством и на их основании до конца недели обязательно поступит состав правительства. Возможно, это произойдет в ближайшие два-три дня», – отметил Кобахидзе.
По информации председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Ираклия Кадагишвили, законодательный орган рассмотрит вопрос о выражение доверия новому кабинету министров предположительно на будущей недели.
«Комплектация правительственной команды состоится, наверное, на будущей неделе. Что касается состава команды, то будут консультации и обмен мнениями», – заявил Кадагишвили журналистам.
Для получения доверия правительство должно получить поддержку минимум 76 депутатов парламента.
- По итогам выборов больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. Пять партий уже подписали меморандум об отзыве партийных списков и отказе от мандатов. Остальные оппозиционеры намерены дождаться окончания переговоров с «Грузинской мечтой».
В Гальском районе Абхазии обнаружили тело мужчины
В Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, в селе Чубурхинджи, на берегу реки Ингури обнаружили тело мужчины. Погибший – уроженец Гальского района. Его семья живет в Зугдиди.
Как сообщает источник грузинской службы «Радио Свобода», на теле мужчины обнаружены повреждения.
«Представители местных де-факто властей заявили, что мужчина погиб в результате автомобильной аварии. По неподтвержденной версии, после аварии тело выбросили в реку», – пишет грузинская службы «Радио Свобода».
Факт подтверждают в СГБ Грузии. В ведомстве заявили, что получили информацию при помощи «горячей линии».
Число погибших на Каспии тюленей увеличилось в несколько раз
Северо-Кавказское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству насчитало 272 погибших тюленя за минувшую неделю.
Инспекторы управления подсчитывают точное количество тел краснокнижных тюленей на берегу Каспийского моря. Если в середине следующей недели сообщалось лишь о 20 погибших животных, то сейчас их количество только по официальным данным достигло 272.
В связи с этим управление возбудило дело об административном правонарушении. Также проводится административное расследование в отношении неустановленных лиц по статье 8.35 КоАП РФ. Кроме того, так как экспертиза не смогла выяснить причину смерти животных, материалы дела будут переданы в МВД по Дагестану для возбуждения уголовного дела по части 2 статьи 245 УК РФ, сообщает сайт ведомства.
Среди вероятных причин гибели эксперты называют инфекционные заболевания, поэтому в зависимости от решения Россельхознадзора все погибшие животные могут быть утилизированы.
- На прошлой неделе прокуратура Дагестана начала проверку после сообщений о том, что на побережье Каспийского моря между Махачкалой и Каспийском найдены тела 17 мертвых тюленей.
- Положение каспийского тюленя беспокоит ученых давно. В 2018 году его изучением с целью сохранения занялся один из крупнейших вузов Великобритании, Университет Лидса, совместно с Дагестанским государственным университетом.
- В 2017 году власти Дагестана отмечали, что из-за развития нефтедобывающего производства на побережье и в акватории Каспия многие традиционные места обитания тюленя исчезли или оказались сильно загрязнены. Говорилось, что когда-то в Каспийском море обитало около 1 млн особей, но к 2017 году их осталось около 75 тысяч.
СМИ: за атаками на Минфин США стоят хакеры из России
За атаками на Минфин и Национальное управление по телекоммуникациям и информации США стояли российские хакеры. Об этом сообщают Reuters и The Washington Post со ссылкой на источники. По их данным, к кибератаке причастна группировка APT29 (известной также как Cozy Bear). Её связывают с российской военной разведкой. Собеседники Reuters утверждают, что к нападению причастны российские власти.
По данным источников, злоумышленники взломали систему Microsoft Office 365 управления по телекоммуникациям и несколько месяцев отслеживали переписку сотрудников.
Объем утечки данных пока неясен. Расследованием занимается ФБР.
The Washington Post пишет, что Cozy Bear атаковала системы Госдепартамента США и Белого дома во времена президентского правления Барака Обамы, а также на серверы Демократической партии во время предвыборной кампании 2016 года. На прошлой неделе, по данным газеты, эти же хакеры атаковали компанию по кибербезопасности FireEye.
Посольство России в США назвало безосновательными обвинения в хакерской атаке на американские органы власти. "Нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны", — говорится в заявлении диппредставительства в социальной сети Facebook.
- В сентябре текущего года грузинские власти объявили о кибератаке на Минздрав Грузии со стороны «спецслужб иностранного государства». По информации МВД, хакеры попытались заполучить документацию медицинского характера, в том числе из баз данных тбилисской лаборатории Лугара, а также информацию, связанную с пандемией коронавируса.
- В феврале текущего года Грузия обвинила главное управление Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации (более известное как ГРУ) в крупномасштабной кибератаке на страну в октябре 2019 года. Страны Запада осудили кибератаку. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что действия России неприемлемы.
В Грузии выявили минимальное с 20 октября число новых случаев коронавируса
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1839 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 49 пациентов.
За сутки в стране выявили 1337 новых случаев коронавируса (это – минимальный показатель с 20 октября). Было проведено 6554 теста, из них PCR-тестов – 3490, экспресс‐тестов на антиген – 3064. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
За сутки выздоровели выздоровели 3498 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 191 063, выздоровевших – 161 681.
- Ранее Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
ЕС выделил Грузии еще 60 млн евро на преодоление COVID-кризиса
Евросоюз выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (примерно 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщили в представительстве ЕС в Грузии.
«Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью пакета помощи объёмом 1,5 млрд лари, мобилизованного Евросоюзом и инициативой «Команда Европы» этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей», – отметил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.
Как заявили в представительстве ЕС, это – первый транш для Грузии в рамках «Контракта по устойчивости к COVID-19 для Грузии». Всего страна получит 75 млн евро (примерно 300 миллионов лари).
«План включает мероприятия, направленные на снижение негативных последствий, вызванных потерей источников дохода, содействие сохранению рабочих мест, поддержку бизнеса и укрепление системы здравоохранения. Остальные средства будут выделены на основе оценки мер, принятых правительством, которые касаются оказания социальной помощи уязвимым семьям, поддержки бизнеса в сохранении рабочих мест и увеличения количества коек в отделении интенсивной терапии. Этому траншу предшествовал заём в размере 100 миллионов евро (примерно 400 миллионов лари) в рамках программы макрофинансовой помощи, который был реализован 25 ноября этого года», – сказано в заявлении представительства.
Ранее в ЕС заявили, что выделили для Грузии 1.5 млрд лари. Средства предусматривают поддержку системы здравоохранения в стране, социальной сферы и восстановления экономики Грузии.
Reuters сообщил о хакерской атаке против минфина США
Хакеры, поддержанные властями иностранного государства, получили доступ к внутренней электронной переписке министерства финансов США и федерального агентства, которое занимается регулированием в области телекоммуникаций, в том числе интернета. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.
Есть также опасения, что хакеры использовали те же самые методы взлома по отношению к другим государственным структурам США - не сообщается, к каким.
В Совете национальной безопасности заявили, что знают о сообщениях о хакерских атаках и "принимают все необходимые меры". Сам факт атак при этом не подтверждён и не опровергнут. Reuters, однако, сообщает, что атаке на министерство финансов было посвящено специальное заседание Совета нацбезопасности, которое прошло в субботу.
Какое именно государство предположительно стояло за атакой - пока неизвестно. То, что речь идёт именно о государственном участии, по мнению источников, очевидно, поскольку атака была проведена на очень высоком техническом уровне.
- Ранее США обвиняли в организации хакерских атак на свою телекоммуникационную и информационную инфраструктуру власти разных стран - в том числе России, но также Ирана, Китая и Северной Кореи.
- Несколькими днями ранее сообщалось о том, что одна из ведущих мировых компаний в сфере кибербезопасности американская FireEye подверглась хакерскому взлому.
- Как пишет The Washington Post со ссылкой на руководство фирмы, хакеры похитили ценные инструменты, которые компания использует для обнаружения уязвимостей в компьютерных сетях клиентов. В FireEye полагают, что за атакой могут стоять люди, пользующиеся поддержкой на государственном уровне. "Мы стали свидетелями нападения со стороны государства, имеющего высококлассные наступательные возможности", - подчеркнул глава FireEye Кевин Мандия.
В Вашингтоне - стычки сторонников и противников Трампа
В Вашингтоне и ряде других городов США в субботу прошли марши сторонников действующего президента Дональда Трампа, которые - как и президент - не признают победу демократа Джо Байдена на выборах 3 ноября.
14 декабря коллегия выборщиков должна утвердить результаты голосования, согласно которым Байден выиграл в штатах, которые располагают 306 голосами выборщиков, а Трамп может претендовать только на 232 голоса. В пятницу Верховный суд отверг иск штата Техас об аннулировании результатов голосования в четырех штатах, где победил Байден. Трамп и его сторонники утверждают, что там имели место фальсификации, но не привели убедительных доказательств этого.
В Вашингтоне вечером, уже после завершения митинга, произошли столкновения между членами поддерживающей Трампа правой организации Proud Boys и левыми активистами. Полиция вмешалась, чтобы не допустить масштабного побоища. Сообщается о четырех госпитализированных и десятках задержанных.
- Ожидается, что коллегия выборщиков утвердит победу Байдена. После этого результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причем, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдет - но даже если дойдет, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.
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Вечером в воскресенье Трамп написал в твиттере, что наложит вето на недавно одобренный Конгрессом законопроект об оборонных расходах на будущий год. Он, в частности, предусматривает возможность расширения санкций против газопровода «Северный поток-2», а также против Турции - за покупку российской зенитной системы С-400.
Ранее законопроект был одобрен в обеих палатах большинством голосов, позволяющим преодолеть президентское вето. В случае вето документ вернется в Конгресс, где предстоит повторное голосование.
В Батуми произошла стычка между митингующими и полицией
Шесть человек задержаны на акции в Батуми, в ходе столкновения пострадал один сотрудник правоохранительных органов, сообщает Общественный вещатель.
Сторонники «Единого национального движения» хотели войти в здание правительства Аджарии и встретиться с председателем правительства Торнике Рижвадзе, но правоохранители не позволили им это сделать, что привело к конфронтации.
Как заявил начальник управления полиции Аджарии Константин Ананиашвили, во время столкновения сотрудник полиции почувствовал недомогание и в связи с этим был вывезен с территории.
Часть протестующих по-прежнему остается возле Дома правительства Аджарии. Акция перед зданием правительства Аджарии продолжается уже несколько дней. Протестующие требуют отмены результатов выборов 31 октября и проведения новых выборов.
Германия на Рождество и Новый год ужесточает карантинные меры
В Германии с 16 декабря по 10 января - то есть на период рождественских и новогодних праздников - ужесточаются карантинные меры, введенные в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. «Немецкая волна» характеризует новые меры как жесткий локдаун, подобный тому, который вводился в стране весной. По всей Германии прекратят работу магазины розничной торговли, за исключением продовольственных, а также закроются школы и детские сады.
Об ужесточении мер договорились канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель Германии в ходе видеоконференции в воскресенье.
На рождественские праздники 24 - 26 декабря разрешены встречи в узком семейном кругу - не более 9 взрослых за одним столом. На Новый год (31 декабря и 1 января) вводится запрет на массовые мероприятия, гражданам настоятельно рекомендуется отказаться от запуска фейерверков.
«Необходимо принять срочные меры» - цитируют агентства слова Меркель. Полтора месяца назад в Германии был введен частичный локдаун, закрылись бары и рестораны, однако магазины и школы работали.
Как отмечает «Немецкая волна», предприятия, пострадавшие от локдауна, могут рассчитывать на получение помощи от государства.
Число новых случаев инфекции в Германии постепенно растет, в субботу оно превысило 20 тысяч за сутки.
Ранее карантинные меры были ужесточены во Франции и Италии, где число новых случаев инфекции постепенно пошло на спад. В ряде стран, например Британии, Австрии и Чехии, ограничения, наоборот, смягчили, однако чешские власти после нового роста числа заболевших вновь собираются ужесточать карантинные меры на следующей неделе.
В странах ЕС пока не началась массовая вакцинация. Сообщается, что вакцина, разработанная Pfizer и BioNTech, может быть сертифицирована в Евросоюзе к 27 декабря. Она уже была одобрена в Британии, первой из стран Запада начавшей массовую кампанию вакцинации, и в США, где такая кампания должна начаться в понедельник. В России было объявлено о начале вакцинации препаратом «Спутник V», однако центры вакцинации пока развернуты, по сути, только в Москве.
- Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии в мире превысило 70 миллионов человек - оно приближается к 1 проценту всего населения мира (в странах Европы и США этот показатель близок к 5 процентам). Умерли от COVID-19 более 1 миллиона 600 тысяч человек. На данный момент в среднем в мире на 97 выздоровевших приходится трое умерших.
В Сухуми сняты ограничения на подачу электроэнергии
Компания «Черноморэнерго» сообщила, что в Сухуми сняты все ограничения на подачу электроэнергии. В столице самопровозглашенной республики Абхазия, как заявили в компании, «окончательно проведена работа по перераспределению мощностей», две сухумские подстанции работают в штатном режиме.
«Однако сохраняется опасность перегруза в сети. Работы по отключению незаконных потребителей продолжается», – отметили в компании.
Ранее «Черноморэнерго» сообщила о начале перетока электроэнергии из Российской Федерации.
- Пожар на сухумской подстанции произошел 5 декабря. В результате без света остались центральная и западная части Сухуми и село Яштуха. Ремонтные работы на поврежденной подстанции велись круглосуточно, в течение двух дней. Энергоснабжение частично восстановили 7 декабря.
- До аварии в Абхазии начались веерные отключения электроэнергии (трижды в день, по два часа). Причина – дефицит электроэнергии на фоне роста потребления «крипто-ферм». После отключения некоторых криптоферм суточные ограничения сократили до четырёх, затем до двух часов.
- Кабинет министров самопровозглашенной республики принял решение запретить добычу криптовалют в Абхазии до 1 июня 2021 года. Продлевается ограничение на ввоз в Абхазию майнинг-оборудования.
В Баку заявили, что провели в Карабахе «антитеррористическую операцию»
Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели «вынужденную антитеррористическую операцию» в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье.
«После подписания 10 ноября совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов», – сказано в заявлении ведомств.
Как пишет ТАСС, в СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку «создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории».
«Несмотря на тяжелые погодные условия, российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации «заблудившихся» армянских отрядов, – подчеркивается в заявлении силовых ведомств Азербайджана. – Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию».
Баку призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе.
«Азербайджанская Республика привержена исполнению пунктов, отраженных в совместном заявлении лидеров трех стран, и продолжает тесно сотрудничать с миротворческими силами Российской Федерации для обеспечения мира в регионе», – отмечают Минобороны и СГБ Азербайджана.
Министерство иностранных дел Армении между тем заявило, что азербайджанские силы «продолжили свои провокационные действия в направлении населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха».
«Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта», – говорится в документе.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
«Таймс»: возможно, была «вторая попытка» отравления Навального
Кремль сделал вторую попытку отравить Алексея Навального после того, как провалилась первая попытка. Вторая доза яда, предположительно, должна была попасть в организм жертвы непосредственно перед вылетом спецсамолёта с пациентом из Омска в Берлин. Западные СМИ обратили внимание на публикацию британской газеты The Times. Издание первым сообщило о "втором покушении", ссылаясь на данные спецслужб.
Алексей Навальный впал в кому на борту самолёта, вылетевшего 20 августа из Томска в Москву. Пилоты, следуя инструкции о порядке действий при необходимости оказать пассажиру неотложную помощь, посадили самолёт в ближайшем аэропорту - в Омске. Бригада скорой помощи, ввела пациенту атропин в качестве антидота против яда. Позднее, как выяснили независимые европейские лаборатории, сертифицированные ОЗХО, было установлено, что ядом была разновидность боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".
The Times пишет, что, по всей вероятности, антидот, срочно введённый Навальному после экстренной посадки в Омске, защитил пациента и от второго покушения на его жизнь.
"Этот атропин спас ему жизнь", заявил корреспонденту Times бывший командующий британского специального подразделения по борьбе с химическими, биологическими, радиационными и атомными средствами массового поражения.
The Times отмечает, что российские спецслужбы могли воздействовать на врача, лечившего Навального в Омске. К такому выводу специалисты приходят, анализируя высказывание врача о том, что пациент страдает не столько от отравления, сколько от нарушения обмена веществ.
Как сообщает "Немецкая волна", источники в спецслужбах Германии, считают, что лица, готовые пойти на убийство, решили воспользоваться появившейся возможностью для второго покушения с применением смертельного нервно-паралитического вещества.
- Главврач омской больницы Александр Мураховский заявил журналистам 21 августа: "На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной из этих рабочих диагнозов, к которому мы больше всего склоняемся, — это нарушение углеводного баланса, то бишь, нарушение обмена веществ. Вызвано это может быть резким понижением сахара в крови в самолёте, что вызвало потерю сознания». Согласно пресс-службе омского Минздрава, Мураховский также сообщил, что на основании химико-токсикологической экспертизы был окончательно исключён диагноз "отравление".
Международный уголовный суд завершил изучение ситуации в Украине
Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Фату Бенсуда 12 декабря объявила о завершении предварительного изучения ситуации в Украине.
Оно было инициировано 24 апреля 2014 года на основании первоначального специального заявления правительства Украины о признании юрисдикции Суда. Во втором заявлении, поданном властями Украины в 2015 году, содержалась просьба изучить преступления, предположительно совершенные на территории Украины после 20 февраля 2014 года.
Прокурор МУС заявила в субботу, 12 декабря, что на протяжении всего предварительного изучения её Канцелярия опиралась на сотрудничество со стороны органов власти Украины. Суд получал, в частности, подробную информацию о расследованиях и судебных разбирательствах на национальном уровне в отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС.
Канцелярия прокурора пришла к выводу, что есть дела, которые могут быть приняты к производству.
Прокурор Фату Бенсуда, в частности, заявила:
"Ориентируясь на проведение новых расследований в рамках независимого и беспристрастного осуществления нашего мандата, я рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество с правительством Украины и, я надеюсь, с правительством Российской Федерации – чтобы определить, как наилучшим образом обеспечить выполнение правосудия".
- Международный уголовный суд (МУС) – первый постоянный международный орган уголовной юстиции, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечества, а также военную агрессию. Суд учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году.
- МУС официально начал свою работу с 1 июля 2002 года.
- Международный уголовный суд находится в Гааге. По желанию суда заседания могут проходить в любом другом месте.
- Международный уголовный суд, в отличие от Международного суда ООН, также заседающего в Гааге, имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры Организации Объединённых Наций, но может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН.
Президент Армении из-за ситуации в Карабахе потребовал созвать заседание парламента
Президент Армении Армен Саркисян обратился к министерствам обороны и иностранных дел с призывом немедленно представить общественности ситуацию в Нагорном Карабахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты населенных пунктов и эффективного сохранения режима прекращения огня.
«До сих пор соответствующие ведомства правительства Армении не представляли должным образом ситуацию и действия, предпринятые армянской стороной», – заявил Армен Саркисян.
В то же время президент обратился к Национальному собранию Армении с просьбой созвать внеочередное заседание, на котором будут рассмотрены причины ситуации в Гадрутском районе и пути решения.
«Высоко оценивая договоренность о прекращении огня, достигнутую 9 ноября при посредничестве президента Российской Федерации, и её сохранение, президент Республики также напоминает, что решением Верховного Совета Республики Армения от 8 июля 1992 года Армения обязана последовательно поддерживать Нагорно-Карабахскую Республику и отстаивать защиту прав ее населения», – говорится в заявлении президента.
- Накануне в Нагорном Карабахе был нарушен режим прекращения огня– впервые с момента подписания заявления о мире между Азербайджаном и Арменией при участии России.
- По информации армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана захватили село Хин Тахер (азербайджанское название – Ин Тахлар) в Гадрутском районе Карабаха и двинулись в сторону села Хцаберд (Чайлаккала) того же района. Азербайджан, в свою очередь, обвинил Армению в провокации.
Ранее журналист издания Civilnet Лика Закарян сообщала в социальной сети Facebook о том, что два села в Гадрутском районе оставались под армянским контролем.
«Частичка большого Гадрута в наших руках, и доблестные парни все еще стоят там и защищают эти места. С трех сторон они окружены азербайджанскими войсками, и только одна дорога ведет в «мир», – отмечала она, указывая, что дорога будет недоступна после передачи Азербайджана Лачинского района (1 декабря). «И они останутся в анклаве», – писала Закарян в конце ноября.
Территориальные итоги соглашения о мире в Нагорном Карабахе
- После подписания 9 ноября трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху в Армении начались акции протеста с требованием отставки премьер-министра. Оппозиционные силы обвиняют Никола Пашиняна в бедах, связанных с подписанием «капитуляции» по итогам 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Они считают, что являющийся «символом поражения» Пашинян должен уйти в отставку, а вместо него должен прийти «временный» премьер-министр, который в течение года обеспечит проведение досрочных выборов, не участвуя в них.
- 5 декабря оппозиция выдвинула ультиматум Пашиняну и его команде: они потребовали от них уйти в отставку до полудня 8 декабря, в противном случае пригрозили акциями гражданского неповиновения. Срок ультиматума истек, Пашинян в отставку не подал. Оппозиционные партии заявили, что начинают акции гражданского неповиновения. В частности, протестующие начали перекрывать улицы в разных частях Еревана.
ЕС выделил Грузии почти полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией
Европейский Союз мобилизовал уже около 1,5 миллиарда лари (457,4 миллиона долларов) для помощи Грузии в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе представительства ЕС в Грузии.
Почти 2/3 от всей суммы представлены в виде гранта, а остальная часть – это льготный кредит. Как отмечается, это один из самых высоких показателей помощи ЕС иностранной стране, – пишет «Новости-Грузия».
Большая часть средств – около 1 миллиарда лари (почти 305 миллионов долларов), предназначена для:
- Поддержки усилий правительства Грузии по укреплению кризисной группы COVID-19, разработки антикризисного экономического плана, новых программ регионального развития и развития сельского хозяйства;
- Обеспечения макроэкономической устойчивости страны.
В целом помощь ЕС подразумевает конкретные инициативы в следующих областях: социальной, экономической и сфере здравоохранения. Представительство перечислило уже реализованные или начатые проекты.
Здравоохранение
- В сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) закуплено примерно 2 миллиона единиц медицинской спецодежды. Речь идет о различных средствах индивидуальной одежды, используемых как в больницах, так и в лабораториях;
- ВОЗ провела тренинги для медперсонала и провела кампанию по информированию о COVID-19 в регионах.
Социальная сфера
- Финансирование организации гражданского общества для дальнейшей помощи наиболее уязвимым группам, включая людей с ограниченными возможностями, жертв семейного насилия, одиноких пенсионеров, детей и внутренне перемещенных лиц.
Экономическое восстановление
- Содействие крупному бизнесу для получения кредитов в размере более 200 миллионов лари. Ссуды будут доступны в местных банках с помощью таких партнеров, как Европейский инвестиционный банк (EIB), Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) и Немецкий кредитный банк реконструкции (KfW);
- Более 60 миллионов евро планируется выдать в качестве грантов в рамках текущих общеевропейских проектов по всей Грузии. Подразумеваются инициативы по стимулированию экономической активности в сельском хозяйстве, туризме, профессиональном образовании.
Кроме того, в рамках текущих проектов ЕС оказывает правительству Грузии политические консультации, дополнительно увеличивая адресную помощь. Грузия также имеет доступ к региональным фондам ЕС для обеспечения оборотного капитала, торгового финансирования и облегчения бремени заимствования.
«Поддержка ЕС зависит от условий прозрачности и подотчетности государственных расходов, защиты прав и гендерного равенства», – отмечено в заявлении представительства.
Землетрясение в Чечне ощутили даже жители Тбилиси
Два подземных толчка были зафиксированы в Грозном и Урус-Мартановском районе Чечни. Землетрясение ощущалось не только на Северном Кавказе (Кабардино-Балкария, Ингушетия и Дагестан), но даже в Тбилиси, сообщили пользователи соцсетей.
По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 4.7 был зафиксирован в 00:29 по московскому времени, пишет «Кавказский узел». Эпицентр землетрясения находился на глубине 10 километров примерно в 14 километрах от Грозного, следует из сообщения на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра. По данным сервиса «Яндекс.Карты», эта географическая точка находится в Гойтинском сельском поселении Урус-Мартановского района.
По информации Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, эпицентр подземных толчков находился в 50 километрах от грузино-российской границы.
Второй подземный толчок магнитудой 4.1 был зафиксирован сегодня в 2.50 мск. Его эпицентр находился также на глубине 10 километров примерно в 8 километрах от центра Грозного, сообщили сейсмологи. Эта географическая точка, по данным сервиса «Яндекс.Карты», находится в Ленинском районе Грозного.
О разрушениях, вызванных землетрясением, сообщений не поступало.
COVID-19 в Грузии: 2720 новых случаев, 46 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 1790 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов.
За сутки в стране выявили 2720 новых случаев коронавируса, выздоровели 3942. Было проведено 13 449 тестов, из них PCR-тестов – 6821, экспресс‐тестов на антиген – 6628. Ранее руководитель Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявлял, что на выходных масштаб тестирования в стране снижается.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 189 726, выздоровевших – 158 183.
- Грузия вышла в лидеры по числу заболеваний коронавирусом на Южном Кавказе. По данным The New York Times, Грузия занимает первое место в мире по количеству новых случаев коронавируса за неделю – на 100 тысяч населения.
- На фоне роста числа заражений коронавирусом грузинские власти с 28 ноября ввели в стране новые ограничения. В крупных городах прекратили работу магазины, рестораны, фитнес-центры и бассейны. По всей стране приостановлено междугороднее пассажирское сообщение, действует ограничение на передвижение в ночные часы (с 21:00 до 05:00).
- Правительство Грузии решило начать программу интенсивного тестирования населения на коронавирус. В течение двух месяцев специалисты в гослабораториях будут проводить около 20 тысяч тестов в день.
В США в понедельник начнётся вакцинация от COVID-19
Первая партия вакцины от коронавируса производства Pfizer / BioNTech поступит утром в понедельник в медицинские учреждения разных штатов. Администрация США утвердила вакцину для экстренного использования поздно вечером в пятницу.
Одновременно американские СМИ сообщают, что число пациентов, умерших в США от осложнений, связанных с COVID-19, приблизилось к 300 000.
Главный директор операции «Сверхзвуковая скорость», которая была учреждена администрацией Трампа для разработки и доставки вакцин, генерал Густав Перна заявил на пресс-конференции в субботу, что транспортные компании доставят около 3 миллионов доз вакцины от Pfizer в почти 150 распределительных центров. К среде вакцину получат около 450 учреждений, отмечает "Голос Америки".
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