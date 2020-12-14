В США коллегия выборщиков сегодня официально изберёт нового президента

В Соединённых Штатах в понедельник коллегия выборщиков официально изберёт нового президента. По итогам голосования избирателей 3 ноября, кандидат от демократов Джо Байден обеспечил себе голоса 306 выборщиков, а действующий президент Дональд Трамп - 232. Ожидается, что выборщики утвердят победу Байдена, несмотря на то, что Трамп и его сторонники не признают итоги выборов, выступая с утверждениями о фальсификациях.

Каждый из штатов, в соответствии с Конституцией, имеет определённое число выборщиков - их столько, сколько представителей от этого штата заседает в Конгрессе (от трёх до 55 - самое большое число выборщиков у Калифорнии). Кроме того, трёх выборщиков имеет столичный округ Колумбия. Всего их 538.

Коллегия не собирается в каком-то одном месте - голосование организовано отдельно в каждом штате. Предполагается, что выборщики голосуют за того кандидата, который получил в штате большинство голосов избирателей. В истории бывали случаи, когда выборщики отказывались поддерживать того кандидата, за которого должны были отдать свой голос - в 2016 году так поступили сразу 5 выборщиков-демократов и двое республиканцев. Такие случаи, тем не менее, редки, и они никогда не меняли исход выборов.

Трамп и его юристы пытались воспрепятствовать утверждению победы Байдена, подавая иски в суды, а также добиваясь от законодательных собраний ряда штатов, чтобы они дисквалифицировали выборщиков-демократов. Ни один из этих шагов не привёл к успеху. Президент, тем не менее, продолжает настаивать на том, что победу Байдена нельзя признавать. Большинство комментаторов считает утверждения Трампа и его команды о фальсификациях не подкреплёнными доказательствами, к такому же мнению пришли и суды.

Результаты выборов президента 6 января должен формально сертифицировать Конгресс. Члены Конгресса имеют право оспорить результаты голосования в каждом из штатов - причём, если их оспорят хотя бы по 1 члену обеих палат, в Палате представителей и в Сенате может пройти голосование о том, признавать ли результаты голосования в том или ином штате или нет. Многие комментаторы считают, что до этого вряд ли дойдёт - но даже если дойдёт, вряд ли сторонники Трампа добьются успеха, поскольку демократы сохранили большинство в Палате представителей и скорее всего отвергнут любые попытки аннулировать итог выборов в том или ином штате.

Вступление в должность нового президента запланировано на 20 января.