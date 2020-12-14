В Армении объявят трехдневный траур по погибшим в Карабахской войне

В Армении с 19 декабря будет объявлен трехдневный траур, сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«19 декабря – сороковой день прекращения боевых действий в Карабахе и в этой связи 19 декабря будет объявлен трехдневный траур», – заявил Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 19 декабря будет организовано поминальное шествие от площади Республики в Ереване до военного пантеона «Ераблур», пройдут и другие траурные мероприятия.

«Возможно, что к этому дню будут найдены не все тела погибших, у нас будет много неопознанных тел, но я думаю, что подобное государственное решение больше нельзя откладывать», – заявил Пашинян.

Говоря о ситуации в Нагорном Карабахе, Пашинян отметил, что российские миротворцы уже размещены на участке Хцаберд-Хин Тагер Гадрутского района, где они должны обеспечить, чтобы этот участок оставался под контролем армянской стороны.

«Российские миротворцы должны обеспечить соответствие статуса территории положениям трехстороннего заявления от 9 ноября, поскольку по состоянию на 9 ноября этот участок находился под контролем армянских сил, и он должен оставаться под контролем армянских сил», – заявил премьер-министр.

Оценивая обстановку в связи с обострением ситуации на данном участке, Пашинян заявил, что действия Азербайджана являются откровенно провокационными. По его словам, они направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Они хотят показать, что миротворцы не в силах остановить их провокации. Судьба участка Хцаберд-Хин Тагер – первое серьезнейшее испытание российской миротворческой миссии, тем более что Армия обороны Карабаха не может действовать, следуя той же логике, что и азербайджанцы. Я имею в виду, что армянская сторона не должна предпринимать действий, которые могут поставить под сомнение эффективность действий миротворцев», – заявил Пашинян.

Премьер-министр также коснулся вопроса уточнения границ между Арменией и Азербайджаном на Сюникском участке, отметив, что на любом этапе реализации заявления от 9 ноября признанные на международном уровне границы Армении оставались и останутся неприкосновенными.