В столкновениях в центре Киева пострадали десятки людей

В Киеве, на площади Независимости, сегодня, 15 декабря, произошли столкновения с полицией во время протестной акции предпринимателей.

По данным Украинской службы Радио Свобода, протестующие пытались установить на Майдане палатки, но сотрудники правоохранительных органов им воспрепятствовали. Впоследствии, однако, оказалось, что несколько палаток на площади всё же появилось. Акцию поддержали тысячи индивидуальных предпринимателей.

Полиция перекрыла в украинской столице весь правительственный квартал. Часть митингующих забрасывала полицейских камнями и петардами. В ответ против них применялся слезоточивый газ. Со сцены на Майдане участники протеста заявили, что не планируют покидать центр Киева.

В МВД Украины сообщили о 40 пострадавших в столкновениях полицейских. Сколько человек пострадали из числа протестующих, не ясно.

Предприниматели недовольны ограничениями, введенными в связи с коронавирусной инфекцией. Они добиваются от законодателей снижения налогов для малого и среднего бизнеса.