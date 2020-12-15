Россия разрешила поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил, начиная с 16 декабря, поставки томатов с одного из предприятий Азербайджана, а именно общества «Агротерм», расположенного в Хызинском районе.

Ранее российские власти запретили поставки томатов и яблок из Азербайджана с 10 декабря, сославшись на то, что в продукции нашли опасных вредителей – южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку. В Баку заявили, что запрет может быть связан с технической ошибкой, и выразили надежду на урегулирование вопроса.

Во вторник Россельхознадзор сообщил о принятом решении разрешить ввоз томатов с предприятия «Агротерм» - под гарантии агентства по пищевой безопасности Азербайджана. Решение приняли по итогам нескольких переговоров и после анализа сведений, предоставленных азербайджанской стороной. На стадии рассмотрения - разрешение на ввоз продукции еще двум тепличным хозяйствам.

Как отмечает «Интерфакс», Азербайджан считается лидером среди поставщиков томатов в Россию. По данным Плодоовощного союза, за 10 месяцев их ввоз превысил 170 тысяч тонн – на 190 миллионов долларов. Доля Азербайджана в общем объеме импорта томатов в Россию в этом году достигла 38 процентов.