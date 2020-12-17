Иностранцам продлили срок пребывания в Грузии до июля

Иностранцам или лицам, не имеющим гражданства, которые не смогли выехать из Грузии из-за пандемии коронавируса, продлили срок легального пребывания в стране до 1 июля 2021 года декабря. Соответствующие поправки внесены в постановление правительства и размещены на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Поправки внесены в постановление «О мерах по предотвращению возможного распространения нового коронавируса в Грузии и утверждению плана оперативного реагирования на случаи нового коронавирусного заболевания» от 28 января 2020 года, – пишет «Новости-Грузия».

В связи с пандемией коронавируса власти Грузии с 14 марта задействовали льготный режим законного пребывания на территории Грузии иностранцев и лиц без гражданства. Этот режим действовал до 1 августа, а затем был еще раз продлен до 31 декабря 2020 года.

Согласно новым поправкам, в Грузии могут находиться только те иностранные граждане, у которых истек срок пребывания в стране, но они соответствуют определенным условиям:

государство, гражданами которого они являются, входит в зону высоко риска заражения

их государство ввело ограничения на въезд из-за рубежа

лицо находится в больнице, в карантине или в самоизоляции

ему мешает вернутся в страну отсутствие авиарейсов

По истечении срока законного пребывания в Грузии иностранцы обязаны покинуть страну, в противном случае им грозит штраф или даже выдворение из страны с запретом въезда в Грузию в течение определенного срока — от двух до пяти лет.

Решение о выдворении принимает МВД Грузии — в каждом конкретном случае оно индивидуальное.

Что касается штрафов, то с момента истечения срока в течение трех месяцев он составляет 180 лари (около 55 долларов), а после удваивается.