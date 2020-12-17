Алмас Ардзинба считает, что инцидент с российскими пограничниками связан с его политическими взглядами

Депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алмас Ардзинба сообщил, что был участником инцидента, о котором ранее стало известно из письма спикера абхазского законодательного органа.

Ардзинба пишет в социальной сети Facebook, что при пересечении многостороннего автомобильного пункта пропуска «Адлер» в сторону России представители Пограничной Службы ФСБ России пригласили его для беседы. Пограничники, рассказывает депутат, задавали ему вопросы о политических взглядах и деятельности в качества депутата абхазского парламента.

«Считаю, что интерес к моей персоне был вызван исключительно позицией в отношении действующей власти. Вызывает сомнение, что такого рода действия без санкции со стороны высшего руководства Абхазии могли происходить. По моему мнению, это показатель слабости власти, которая не способна вести конструктивный разговор с представителем оппозиции. И, видимо, таким методом пытается запугать меня лично, а также хочет сказать всем остальным оппозиционным политикам, что для них будут создаваться проблемы разного рода.

Хотелось бы уверить причастных лиц, что подобного рода воздействия на меня лично и других политиков в оппозиции не принесут вам успеха. Более того, ещё сильнее убеждают нас, что действующая власть не способна справиться с возложенными на них обязательствами», – отметил Ардзинба.

Он считает, что «такие инициативы способны нанести вред союзническим, дружеским отношениям Республики Абхазия и Российской Федерации».

«Хочу еще раз напомнить действующему руководству, что законодательная власть – это независимая ветвь власти и любые попытки оказать влияние на неё, путём запугивания депутатов, оказания на них давления будут жестким образом пресекаться в соответствии с действующим законодательством Республики Абхазия», – говорит Ардзинба.

Ранее спикер абхазского парламента направил письмо в МИД Абхазии, в котором потребовал обратиться к российской стороне за разъяснениями в связи с действиями российских пограничников.

Кварчия говорит, что «подобные инциденты неоднократно имели место и ранее в отношении депутатов Народного Собрания Абхазии и общественно-политических деятелей республики».