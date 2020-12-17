Начата проверка в отношении игроков, выступавших за «ДНР» в матче против Абхазии

Украинская ассоциация футбола (УАФ) начала проверку в отношении игроков, выступавших за «сборную ДНР» в товарищеском матче против абхазской сборной. Матч состоялся 25 сентября на сухумском стадионе «Динамо». Ассоциация ждет письменного объяснения от игроков.

«К УАФ обратилась Служба безопасности Украины и сообщила, что в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности получена информация о том, что граждане Украины, которые зарегистрированы в Информационно-аналитической базе УАФ, в составе сборной так называемой «ДНР» принимали участие в товарищеском матче против сборной так называемой «Республики Абхазия» 25 сентября 2020 на стадионе «Динамо» в г. Сухуми», – сказано в заявлении ассоциации.

Сообщается, что данное обращение находится на рассмотрении Комитета по этике и честной игры УАФ.

«Будет проведена проверка возможных нарушений Кодекса этики и честной игры УАФ футболистами в части причинения вреда имиджу украинского футбола. С целью обеспечения стандартов минимальной процедуры по делу предоставить письменные объяснения относительно их участия в упомянутом матче предлагается следующим лицам: Гарненку Станиславу Андреевичу, Федотову Евгению Александровичу, Пархоменко Артему Александровичу, Охматову Евгению Игоревичу, Томазову Савелию Сергеевичу, Махно Ярославу Николаевичу, Лагоде Андрею Олеговичу, Бессалову Артему Леонидовичу, Фролову Владиславу Владимировичу», – говорится в заявлении.

Отметим, что матч «ДНР» - «Абхазия» не был доигран. Во втором тайме на стадионе отключилась часть освещения. На момент вынужденной остановки игры команды не забили друг другу голов.