Зураб Джапаридзе учредит новую партию – клон «Гирчи»

Один из основателей партии «Гирчи» (Шишка) Зураб Джапаридзе учредит новое политическое объединение. Он сообщил, что в стране будет две партии с идентичным названием.

«26 декабря, в 15:00 состоится съезд «Гирчи». Будет основана новая партия – с тем же именем, с тем же логотипом», – отметил Джапаридзе, добавив, что между партиями будет конкуренция.

В начале декабря Джапаридзе сообщил, что больше не намерен строить «Гирчи» вместе с тремя главными фигурами в партии – Яго Хвичия, Вахтангом Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили.

На прошедших 31 октября парламентских выборах партия набрала 2.89% голосов и получила четыре мандата. «Гирчи», как и другие оппозиционные силы, которые преодолели избирательный барьер, заявили, что отказываются от своих мандатов. При этом от полномочий пока официально отказался только Джапаридзе. Накануне он обратился к парламенту Грузии десятого созыва с заявлением о снятии с себя депутатских полномочий.