Махир Мамедов: Грузия полностью погасила долг перед SOCAR

Гендиректор компании SOCAR Georgia Махир Мамедов заявил агентству «Тренд», что Грузия погасила долг перед Госнефтекомпанией Азербайджана. Он сказал, что это – «важный шаг навстречу».

«У Грузии имелся долг перед SOCAR, и, согласно контракту, он должен был быть возвращен в течение четырех лет. Страна вернула этот долг разом», – отметил он.

Накануне стало известно, что Грузия получит от Азербайджана «социальный газ» по сниженному тарифу в объеме 200 миллионов кубометров. Документ был подписан в администрации правительства Грузии.

«Мы снизили эту цену для Грузии, потому что предыдущая цена была высока и отставала от нынешних реалий жизни. Грузии это дает возможность стабилизировать цены на социальном рынке», – заявил Махир Мамедов.

Что касается продолжения в будущем подобных льготных кампаний, то, по словам гендиректора SOCAR Georgia, это будет решаться в процессе дальнейших переговоров.

«Наш контракт - это живой механизм, и мы постоянно ведем переговоры по поводу различных его положений, совершенствуем или приспосабливаем его к той или иной ситуации. Тем более, что последний год полностью отличался в связи с пандемией. Цены на нефть и газ драматично падали на мировом рынке, даже те цены, по которым данная продукция поставлялась по долгосрочным контрактам», – подчеркнул он.