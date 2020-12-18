Задержан подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Гальском районе

Тело 55-летнего Гии Гуния, погибшего в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия, передали семье, проживающей в Зугдиди.

Мужчина передвигался пешком и погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, рассказывает его брат Годердзи Гуния.

«Было около восьми вечера, когда на моего брата наехала машина. После этого у них произошла еще одна авария. Русские увидели по камере, сообщили полиции. Когда поймали, он сам признался: я наехал на мужчину и, по-моему, убил его», – сказал Годердзи Гуния.

Брат погибшего говорит, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения и вместе с ним находились другие лица.

В МВД самопровозглашенной республики Абхазия сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил ДТП, повлекшем смерть в отношении Демерджи-оглы Альберта Вахтанговича, 1991 года рождения.

По информации ведомства, труп мужчины 1964 года рождения с характерными телесными повреждениями был обнаружен 13 декабря в водоеме в четырех метрах от проселочной дороги в селе Хиацха (Чубурхинджи) Гальского района.

«При осмотре места происшествия были изъяты обломки фары и указателя поворота от а/м «УАЗ», а также частицы лакокрасочного материала. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Галского ОВД установили автотранспортное средство и совершившего наезд на пешехода владельца автомобиля. Им оказался Альберт Демерджи-оглы», – говорится в заявлении.

В ведомстве отмечают, что Демерджи-оглы на автомобиле УАЗ, не справившись с рулевым управлением, совершил наезд на пешехода. Покинув место происшествия, водитель УАЗа продолжил движение в направлении де-факто границы по реке Ингури и совершил вторичное ДТП.

«Не справившись с управлением автомобиля, съехал с проезжей части дороги, опрокинув машину в кювет и с места происшествия скрылся. Демерджи-оглы задержан. Орган предварительного расследования вышел в суд Галского района с ходатайством об избрании в отношении Демерджи-оглы меры пресечения в виде содержания под стражей», – сказано в заявлении.