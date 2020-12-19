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Подаренную Лаврову икону возвратят дарителям по требованию Украины
Икона XVIII века из Луганска, которую подарил председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик главе МИД России Сергею Лаврову, российская сторона возвратит дарителям. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России. Причиной возврата стало требование со стороны украинских властей.
По данным издания Srna, 300-летнюю икону с позолотой, обнаруженную в Луганске, вручили Лаврову во время его визита в Боснию и Герцеговину 14 декабря. На ее обратной стороне содержится оттиск: «УРСР. Народный комитет образования. Укрнаука. Одесская краевая комиссия». Спустя несколько дней украинское посольство направило в Сараево вопрос о том, каким образом в распоряжении властей страны оказался предмет культурного наследия Украины, незаконно вывезенный с территории, которая подконтрольна пророссийским сепаратистам.
Глава МИД Боснии и Герцеговины Бисера Туркович пообещала добиваться возвращения иконы Украине в соответствии с ее запросом. В пятницу прокуратура Боснии и Герцеговины возбудила дело и начала проверку происхождения этого произведения искусства. Как ожидается, в расследовании примет участие Интерпол.
Другие новости дня
«Единая Осетия» выступила гарантом справедливого расследования дела Джабиева
Члены фракции парламентской политической партии «Единая Осетия» встретились на Театральной площади Цхинвали с вдовой и матерью погибшего в правоохранительных органах Инала Джабиева, которые более двух недель проводят бессрочную акцию протеста.
Депутаты от «Единой Осетии» выразили готовность стать гарантами обещаний президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова в том, что следствие пройдет справедливо, однако вдова и мать Джабиева отказались покидать площадь, сказав, что верят в благие намерения депутатов, но не доверяют следствию.
«Мы пришли к вдове и матери погибшего, сказали, что готовы стать гарантами того, что президент выполнит все свои обещания, которые он им давал касаемо расследования, что оно (следствие по делу Джабиева) пройдет абсолютно прозрачно и справедливо и все виновные понесут заслуженное наказание. Мы рассчитывали, что наше заверение позволит семье пойти домой и уже там дождаться окончания следствия, но они не согласились. Сказали, что верят в наши благие намерения, но понимают, что группа депутатов не в силах контролировать ход расследования, а следствию они не доверяют», - отметил в комментарии агентству «Рес» первый вице-спикер парламента Петр Гассиев.
Он отметил, что семья отказалась покидать площадь до тех пор, пока не увидит, что следствие прошло беспристрастно.
«Грузинская мечта» ответила на заявление посла Евросоюза
«Правильная правовая позиция, которая будет отражена в законодательстве по нашей инициативе, не только не будет препятствовать, а наоборот, поможет представителям оппозиции также принять правильные государственные решения», - сказал журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, комментируя оценку, которую посол ЕС Карл Харцель дал законодательным инициативам правящей партии.
По словам Мамуки Мдинарадзе, законопроекты о финансировании партий и упразднении избирательной регистрации партий являются справедливыми.
«Мы считаем, что закон о финансировании также справедливый. Если партия полностью отказывается от участия в парламентской жизни в любой форме, и даже не пишет заявления о бойкоте, не входит в парламент ни на день и ни на минуту, то она не должна получать ни финансирование, ни зарплаты, и с этим согласно и общественное мнение», - сказал Мдинарадзе.
По его словам, действующее законодательство также запрещает участие в избирательной кампании лицам, не соответствующим критериям ценза, хотя существующие санкции не могут обеспечить превенцию этому. Как отметил Мдинарадзе, данный закон не будет иметь обратной силы.
Сегодня, 19 декабря, посол ЕС в Грузии Карл Харцель сказал, что законодательные инициативы правящей партии об упразднении регистрации и прекращении финансирования партий вызывают озабоченность и не содействуют достижению широкого согласия, сообщает Общественный вещатель.
В США зарегистрирована вторая вакцина против Covid-19
Управление по санитарному надзору США (FDA) 18 декабря, в пятницу, выдало экстренное разрешение на применение вакцины американской фармацевтической компании Moderna. В эти выходные дни запланировано распределить по медицинским учреждениям почти 6 млн доз препарата, а вакцинация начнется в 20-х числах декабря.
Эффективность «Модерны», по данным производителя, составляет 94%. Компания намерена в 2021 году получить полноценную лицензию в США.
11 декабря вакцина немецкой биотехнологической компании Biontech и ее американского партнера Pfizer уже получила экстренное разрешение властей США. Вакцинация началась 14 декабря.
- Соединенные Штаты стали шестой страной, разрешившей применение вакцины Biontech Pfizer. Ранее это сделали власти Великобритании, Канады, Бахрейна, Саудовской Аравии и Мексики.
- В ЕС проверка вакцины Biontech/Pfizer продолжается, Европейское агентство лекарственных средств (EMA), как ожидается, примет решение до 29 декабря.
- По результатам исследований, эффективность препарата компаний Biontech и Pfizerдостигает 95%, в случае с людьми старше 65 лет - более 94%. Серьезных побочных действий у участников испытаний, более 40% которых - люди в возрасте от 56 до 85 лет, до сих пор не выявлено.
Члены президиума БиГ заявили об отказе быть «пешками» России
Члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович прокомментировали свой отказ встречаться с главой МИД Сергеем Лавровым. По их словам, которые приводит издание Srna, они решили продемонстрировать политическую независимость от Москвы.
По данным сербского агентства, Джаферович решил показать «друзьям в Европе», что они «гордые и целеустремленные люди». В свою очередь Комшич подчеркнул, что не хочет быть «российской пешкой» и вступать в «конфронтацию со странами ЕС и членами НАТО».
Ранее на пресс-конференции политики объяснили свое решение словами Лаврова о Дейтонских соглашениях. Другой причиной отказа они назвали отсутствие флага Боснии и Герцеговины на встрече главы МИД России с председателем президиума страны Милорадом Додиком. Еще одним фактором стала поддержка Додиком резолюции о военном нейтралитете, принятой Национальным собранием Республики Сербской. Документ призван блокировать возможное вступление страны в НАТО.
Ранее Лавров заявил, что Россия наблюдает попытки разрушить архитектуру Дейтонских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства выступил за упразднение Управления Верховного представителя по Боснии и Герцеговине и объявил о новых экономических инвестициях в Республику Сербскую. На встрече Додика и Лаврова, которая прошла 14 декабря, были установлены только флаги России и Республики Сербской. Комшич охарактеризовал эту ситуацию как «унижение и даже отрицание институтов страны, в которую он прибыл с официальным визитом».
Восемь пациентов с COVID за сутки поступили в больницы Южной Осетии, двое выписаны
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 19 декабря, проходят лечение 69 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 39 пациентов, в здании детской больницы – 30», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева. Летальных случаев за стуки не зафиксировано.
За минувшие сутки в «красную зону» больницы поступили восемь пациентов, двоих человек выписали на долечивание в амбулаторных условиях.
- За последние три недели в республике наблюдается улучшение эпидемиологической обстановки, до 15 января закрыты учебные заведения, действует масочный режим.
За сутки на Северном Кавказе умерли 29 пациентов с коронавирусом. Новых заболевших – 1 292
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 29 пациентов с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 292.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Краснодарском крае умерли одиннадцать заболевших COVID-19, в Ставропольском крае – семь, в Дагестане – пять, в Северной Осетии и Адыгее – по два, в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии зафиксировано по одному летальному случаю в каждой из республик. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 4 222 человека заразившихся COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за сутки выявлено в Ставропольском крае – 243 человека.
- Ставропольский край + 243 (32 166 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 188 (25 482)
- Дагестан + 153 (21 583)
- Чечня + 140 (7 016)
- Калмыкия + 101 (13 541)
- Кабардино-Балкария + 101 (14 601)
- Карачаево-Черкесия + 95 (14 026)
- Адыгея + 95 (9 942)
- Северная Осетия + 89 (10 955)
- Ингушетия + 87 (11 078)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано в обще сложности 160 390 случаев COVID-19. В целом по России, согласно данным властей, на 19 декабря выявлено 2 819 429 заболевших коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
Карл Харцель: Революционный нарратив, однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз
«Думаю, что революционный нарратив не поможет процессу, и это однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз», - заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель, отвечая на вопрос журналистов, передает «ИнтерпрессНьюс».
Что касается уличных демонстраций, посол отметил, что никто не против акций протеста до тех пор, пока они идут мирно. В то же время Карл Харцель отметил, что уличные протесты не должны заменять текущий политический диалог.
«Думаю, что революционный нарратив не поможет процессу, и это однозначно не то, что поддержит кто-либо, включая Евросоюз. Но что касается уличного протеста, вы видите возможность проведения демонстраций, чтобы каждый выразил свое мнение, и, ясно, что мы не имеем ничего против, пока эти демонстрации идут мирным путем. Я надеюсь, что уличный протест не заменит текущий политический диалог, который, я думаю, в конечном итоге будет необходим для того, чтобы реально выйти из существующего политического кризиса и прийти к лучшему уровню», - заявил посол.
По его словам, наиболее вредящим фактором в процессе текущих переговоров является недостаток доверия. По его словам, события последних дней не способствуют достижению широкого согласия.
Харцель отметил, что правящая партия инициировала два законопроекта, один из которых касается упразднения регистрации партии, а другой — финансирования партий.
«Правящая партия инициировала два законопроекта: один об отмене регистрации партии, а другой - о финансировании партий. Считаю, что эти инициативы не содействуют процессу и, честно говоря, вызывают беспокойство. Что касается вопроса об отмене регистрации партии, это закон, который явно направлен на крупнейшую оппозиционную партию, исходя из статуса ее бывшего председателя», - пояснил Карл Харцель.
Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации РСЕ/РC
Американский журналист и медиаменеджер Тед Липиен назначен президентом медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода, сообщает Агентство США по глобальным медиа. О своем кадровом решении объявил глава агентства Майкл Пэк. «Немногие люди понимают миссию и многогранность работы американского вещания за рубежом так, как понимает Тед», - заявил Пэк.
Тадеуш Липиен родился в 1953 году в городе Мшана-Дольна на юге Польши, в 1970 году эмигрировал в США, с отличием окончил университет Джорджа Вашингтона. В 1973 году начал работать на радиостанции «Голос Америки», с 1981 по 1993 год руководил Польской службой этой радиостанции, освещая в том числе демократические преобразования в стране и борьбу профсоюза «Солидарность» против тоталитарного режима.
С 1993 по 2003 год Липиен работал в американском Совете управляющих по вопросам вещания в Мюнхене и в Праге, с 2003 по 2005 год - директором Евразийского подразделения «Голоса Америки» и исполняющим обязанности заместителя директора всей радиостанции. Покинул корпорацию для работы над биографией папы римского Иоанна Павла II, с которым был знаком, после этого основал некоммерческую организацию Free Media Online, занимающуюся поддержкой независимых СМИ.
«Когда я был подростком в коммунистической Польше, то слушал Радио Свободная Европа, чтобы знать, что скрывает от меня правительство, - цитирует слова Липиена агентство USAGM. - Это оказало огромное влияние на мою жизнь и жизнь миллионов людей. Для меня большая честь, что мне доверили помогать этой организации с огромной историей продолжать прорываться через цензуру и давать голос тем, кто его лишен».
Завершился рабочий визит Аслана Бжания в Российскую Федерацию
Завершился рабочий визит президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в Российскую Федерацию. Рабочие встречи абхазского лидера проходили с 11 по 19 декабря в Москве. Программа визита включала совещания в администрации президента и правительстве Российской Федерации, на которых обсуждались вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых на переговорах Аслана Бжания и Владимира Путина 12 ноября в Сочи.
В ходе визита Аслан Бжания встретился с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко. В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов абхазо-российского сотрудничества.
Вопросы энергетики, ситуация на де-факто границе по реке Псоу, реализация проектов Инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2020-2022 годы. Эти и другие вопросы абхазский президент обсудил на встрече с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком.
Был также проведен ряд встреч с главами федеральных министерств и ведомств.
С министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко Аслан Бжания обсуждал вопросы абхазо-российского сотрудничества в области здравоохранения. В частности, рассматривались вопросы оказания помощи Российской Федерацией Абхазии в борьбе с коронавирусной инфекцией, вакцинации от COVID-19 для жителей республики. В ходе встречи обсуждались перспективы строительства в Абхазии современного кардиологического центра. Также, в рамках Инвестпрограммы на 2021-2022 гг. подготовлено медико-техническое задание на строительство Республиканской детской больницы и согласовано с Минздравом России.
Вопросы, связанные с взаимодействием таможенных органов, обсуждались на встрече абхазского президента и директора Федеральной таможенной службы России Владимира Булавина. Аслан Бжания и директор ФТС говорили и о сложностях, которые возникают на де-факто абхазо-российской границе при перевозке урожая цитрусовых, и мерах, необходимых для улучшения ситуации.
Перспективы открытия авиасообщения между Абхазией и Россией, вопросы реконструкции Сухумского международного аэропорта им. В.Г. Ардзинба, ремонта старого автомобильного моста через реку Псоу обсуждались на встрече Аслана Бжания с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. Во встрече приняли участие первый заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, заместитель министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк и другие руководители ведомства.
На встрече абхазского президента Аслана Бжания с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым обсуждались перспективы создания в Абхазии предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, вопросы восстановления и закладки новых многолетних садов субтропических культур, развития животноводства, птицеводства и рыбного хозяйства. Во встрече приняли участие первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Абхазии Беслан Джопуа и первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.
В рамках рабочей поездки абхазский лидер встретился с министром финансов Российской Федерации. Аслан Бжания и Антоном Силуанов обсудили вопросы социально-экономического развития и финансового взаимодействия Абхазии и России. Во встрече с главой Минфина России приняла участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.
Возможности применения российских технологий в налоговом администрировании Абхазии были обсуждены на встрече Аслана Бжания с руководителем Федеральной налоговой службы Российской Федерации Даниилом Егоровым. Во встрече приняла участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Стороны выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.
В ходе визита Аслан Бжания встретился с директором Федеральной службы безопасности Александром Бортниковым. Вопросам в сфере безопасности была посвящена и встреча абхазского президента с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Рашидом Нургалиевым. Аслан Бжания также провел встречу с министром правительства Москвы, руководителем Департамента внешнеэкономических и международных связей г. Москвы Сергеем Череминым и директором Московского дома соотечественников Петром Гладковым.
В рамках рабочего визита также состоялась встреча Аслана Бжания с активом московской абхазской диаспоры. Президент подробно рассказал о прошедших встречах в администрации президента и правительстве РФ. Аслан Бжания поблагодарил московскую абхазскую диаспору за помощь в период острой фазы пандемии коронавируса и рассказал о планах по борьбе с ней. Он также коснулся темы энергетической проблемы и путях выхода из сложившейся в этой отрасли ситуации.
В Москве Аслан Бжания дал интервью международному информационному телеканалу «Russia Today» (Россия Сегодня). Он ответил на вопросы ведущего журналиста телеканала Романа Косарева, связанные с ситуацией по борьбе с коронавирусной инфекцией, абхазо-российскими отношениями, ситуации на Южном Кавказе и многом другом.
Мамука Хазарадзе: Слово «революция» следует изъять из грузинской политики
«Лело» категорически дистанцируется от любых вопросов, выходящих за рамки законности. Мы не хотим, и стране не нужна революция, - заявил председатель партии «Лело» Мамука Хазарадзе.
«Пришло время, чтобы нация раз и навсегда научилась решать самые сложные проблемы путем диалога и компромиссов. У нас есть для этого ресурсы, когда знаем, что такая бедная страна, как наша, может быть настолько ослаблена даже одним неправильным движением, что не может вернуться к исходной точке. Все должны выбросить из головы революцию и подобные действия. Позиция «Лело» неизменна, всем известно, что мы воздерживаемся от любых противоправных действий. Это не означает, что мы не будем протестовать или отказываться от митингов и других форм протеста, но все будет в рамках закона», - сказал Хазарадзе.
Председатель «Лело» рассказал о главной причине встречи лидеров оппозиции - украденных выборах. По словам Хазарадзе, одно из их главных требований оппозиции - новые выборы.
Мамука Хазарадзе также коснулся темы «Народного альтернативного парламента» и сказал, что эта формула для него неприемлема, передает Общественный вещатель.
По его словам, в стране необходимо провести плебисцит, который является цивилизованной формулой вывода страны из кризиса. По мнению Хазарадзе, необходимо провести опрос граждан по вопросу проведения досрочных выборов. Если большинство населения скажет «нет», то оппозиция подчинится этому решению и будет дожидаться выборов 2024 года.
Помпео заявил о причастности Москвы к кибератаке на правительство США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил о причастности России к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании, которая продолжалась с весны 2020 года. Об этом он заявил в интервью в авторской программе американского журналиста Марка Левина, текст беседы выложен на сайте Госдепартамента.
Скоординированная хакерская атака на американские ведомства началась в марте, 14 декабря Вашингтон подтвердил, что целями стали американское министерство финансов и Национальное управление по телекоммуникациям и информации. По данным корпорации Microsoft, также подвергшейся нападению, целью хакеров стали больше 40 правительственных агентств, аналитических центров, неправительственных организаций и IT-компаний. Цели располагалась не только в США, но и в Канаде, Великобритании, Испании, Бельгии, Израиле, Мексике и Объединенных Арабских Эмиратах.
«Мы можем предельно ясно сказать, что в эту атаку была вовлечена Россия», – заявил Помпео. По его словам, для встраивания вредоносного кода в правительственные системы США были предприняты «значительные усилия». До этого момента о возможных связях атаки с Москвой заявляли источники ведущих американских СМИ, но администрация Дональда Трампа публично не комментировала эти утверждения. Москва причастность к атаке отрицает.
В четверг администрация Трампа и избранный президент Джо Байден выразили тревогу в связи с масштабным вторжением в компьютерные системы, – напоминает «Голос Америки». Киберподразделение Министерства внутренней безопасности США заявило, что взлом представляет серьезную угрозу для федерального правительства и властей штатов и муниципалитетов, а также для критически важных объектов инфраструктуры.
- В интервью Левину Помпео назвал реальной угрозой для тех, кто любит свободу, президента России Владимира Путина. Он также заявил, что Россия входит в список тех, кто хочет «подорвать образ жизни» США, республиканский порядок страны и базовые демократические принципы. Таким образом, Россия входит в список врагов США, но Америке необходимо быть готовой к этим рискам, считает он.
Центр управления полётами сообщил об исчерпании резервов кислорода на МКС
Резервы кислорода на Международной космической станции подходят к концу из-за невозможности обнаружить место утечки воздуха с нее. Об этом представитель российского Центра управления полетами сообщил в разговоре с экипажем станции, передает «Интерфакс». Поиск возможной трещины в корпусе ведется с августа, в октябре сообщалось, что она обнаружена.
Незначительная утечка воздуха с МКС была замечена еще в сентябре 2019 года, однако тогда проблема оказалась неприоритетной для НАСА и Роскосмоса. Позднее скорость потери выросла с 270 граммов до полутора килограммов в сутки, в августе 2020 года экипаж станции начал поиски. В сентябре предположительное место утечки было обнаружено в промежуточной камере модуля «Звезда», в районе расположения аппаратуры широкополосной системы связи.
Обнаруженная трещина размером около 4,5 сантиметра была изолирована, заделать ее окончательно предполагалось в феврале 2021 года. Однако в ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос и не нашли повреждений корпуса.
В ходе переговоров с экипажем представитель ЦУП заявил, что наземные специалисты по-прежнему не представляют, где находится трещина. «Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», - сказал представитель ЦУП.
Соединенные Штаты закроют все генеральные консульства в России
Администрация действующего президента США Дональда Трампа приняла решение закрыть генеральные консульства страны в России. После этого единственным дипломатическим представительством Вашингтона в стране останется посольство в Москве.
О планах остановить работу консульств во Владивостоке и Екатеринбурге Госдепартамент США уведомил Конгресс еще 10 декабря, обратило внимание агентство Associated Press. Позднее о возможном закрытии сообщила российская газета «Коммерсантъ». Консульство во Владивостоке планируется закрыть навсегда, уральское – на неопределенный срок.
Это означает, в частности, что в будущем за визой США граждане России смогут обращаться только в посольство в Москве или в других странах.
- В уведомлении Конгрессу сказано, что закрытие станет ответом на кадровые проблемы миссии США в России в связи с введённым Москвой в 2017 году ограничением численности персонала американских представительств. Тогда о решении сократить штат американских дипломатов в стране больше чем в два с половиной раза, на 755 человек заявил президент Владимир Путин.
- Это стало ответом на высылку 35 российских дипломатов и закрытие двух посольских дач России в США из-за предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы. В 2018 году США выслали 60 российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери и закрыли консульство России в Сиэтле. В ответ Москва выслала 60 человек и закрыла консульство США в Санкт-Петербурге.
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В гудаутский госпиталь поступила гуманитарная помощь от абхазской диаспоры из Турции
Абхазский Фонд «Аидгылара ацха», созданный репатриантами из Турции для укрепления связей диаспоры с Абхазией, организовал кампанию по сбору средств для борьбы с COVID-19 в самопровозглашенной республике Абхазия.
Федерация кавказских культурных центров в Турции с первого дня поддержала эту инициативу. На собранные средства с помощью общественной организации «Центр Гуманитарных Программ» и ООО «Экогеопроект» закуплено медицинское оборудование для гудаутского госпиталя, сообщает информагентство «Апсныпресс».
Накануне, 18 декабря, главврач Гудаутской больницы Хаджарат Шамба принял груз, прибывший из Москвы. Сегодня кардиомониторы с датчиками, кислородный концентратор на 10 литров и медицинские пульсоксиметры уже в полной мере служат лечению тяжелых больных.
Скоро ожидается вторая партия груза с медоборудованием для гудаутского госпиталя.
Ранее на собранные средства уже была оказана помощь амбулаторному центру для больных с коронавирусной инфекцией в Сухуми.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 20 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 920, в общем составив 153 173. По состоянию на 11:00 19 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 718 и сейчас составляет 131 931.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 20 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2616.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 650 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17 976, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 564 183 (3170 за сутки).
В Армении начался трехдневный траур. Пашинян обратился к нации
Сегодня, 19 декабря, в Армении объявлен трехдневный траур по погибшим в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, сообщает Радио Азатутюн. В Ереване состоится траурное шествие от площади Республики до военного пантеона «Ераблур», в котором примут участие также премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие высокопоставленные лица.
Утром Никол Пашинян выступил с обращением к нации, в котором представил свое видение дальнейшего развития страны под девизом «построим заново».
Пашинян заявил, что он убежден в необходимости тщательного изучения всех обстоятельств произошедшего в ходе карабахской войны.
Он отметил, что вступая в должность, понимал, с чем ему придется столкнуться, и пытался изменить существующие реалии.
«Мы на протяжении лет совершали ошибки, и они были системными, концептуальными, предметными. Все это привело к тому, что наши институты столкнулись с серьезными вызовами. Временами кажется, что наши мечты разбились, а дееспособность наших институтов оказалась под сомнением. Вследствие всего этого возник большой вопрос: а что нам делать дальше? Как мы будем жить после этого и какова будет наша цель? Почему все так сложилось? Я, конечно, взял на себя полную ответственность за все произошедшее, которую несу в силу своей должности. И я сказал, что со смирением приму любой вердикт, который вынесет наш народ. Но я не могу не сказать: если институт «козла отпущения» и хорош для облегчения души, для выражения ярости и гнева, то он бесполезен в плане глубокого и целостного понимания того, что произошло. Того, что необходимо для того, чтобы строить будущее и не повторять прошлый путь», - отметил премьер.
Как подчеркнул Пашинян, смысл и цель его обращения – не посеять уныние, а, наоборот, пробудить надежду и оптимизм.
Касаясь вопроса делимитации границы в Сюникской области, премьер подчеркнул, что в ходе разграничения с Азербайджаном ни миллиметра территории Армении в ее советских границах не уступается. Это, по словам Пашиняна, усиливает гарантии безопасности Сюника, поскольку, как отметил он, при нерешенности вопросов, связанных с границами, была высока вероятность боевых действий, которые могли бы перекинуться вглубь области. Как подчеркнул премьер, гарантии безопасности в рамках международных соглашений Армении распространяются на международно признанные границы Армении. В своем выступлении Пашинян также сообщил, что в понедельник проведет свой рабочий день в Сюнике.
Пашинян также повторил свою позицию о том, что политическое будущее в Армении должно решаться посредством выбора народа, а не с помощью «элитарного бунта».
Отметим, что в Нагорном Карабахе также объявлен траур в период с 19-го по 21-е декабря.
Давид Залкалиани: Впервые представитель Грузии стал судьей МУС
«В первую очередь, хотел бы поблагодарить за поддержку страны-партнеры, моих многих коллег, которые подтверждали свою поддержку в личных беседах, а также грузинский дипломатический корпус, который провел большую работу для этого результата», - написал в социальной сети министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, комментируя избрание Гочи Лорткипанидзе судьей Гаагского суда.
Как отметил глава грузинского дипломатического ведомства, это первый случай, когда кандидат, выдвинутый Грузией, стал судьей Международного уголовного суда.
«Международный уголовный суд является первым постоянно действующим международным трибуналом, который рассматривает вопрос об индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за четыре наиболее серьезных преступления против человечества: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии. Суд был учрежден на основании Римского статута 1998 года, который вступил в силу в 2002 году. По состоянию на 2020 год Римский статут ратифицировали 123 государства. Грузия присоединилась к Римскому статуту 5 сентября 2003 года», - написал Давид Залкалиани.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили также прокомментировала избрание Гочи Лорткипанидзе судьей Гаагского суда. «Грузия гордится тем, что ее кандидат избран судьей Международного уголовного суда в Гааге», - написала президент в Twitter.
В Грузии за сутки выявлено 2 904 случая заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя операционного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава на брифинге, проведенном в администрации правительства. Он рассказал о новейшей статистике, связанной с коронавирусом, на 19 декабря.
«В рамках интенсивного тестирования, за последние 24 часа проведено 18 824 теста, отсюда 18 824 на антигены и 9 506 PCR. В результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 2 904 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Важно, что на фоне увеличенного тестирования сохраняется стабильный показатель количества подтвержденных случаев, более того, в последнее время на фоне введенных ограничений уже видна тенденция сокращения распространения инфицирования», - сообщил он.
С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет 206 907. За последние сутки выздоровели 4 316 человека, в целом же количество выздоровевших выросло до 175 842.
За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 53 новых случая смерти от коронавируса. С 26 февраля 2020 года по сей день в Грузии 2 055 случаев смерти от коронавируса.
Из выявленных за сутки 2 904 новых случаев коронавируса 1 252 зафиксированы в Тбилиси, в Аджарии – 197, в Имеретии – 495, в Квемо Картли – 236, в Шида Картли – 158, в Гурии – 51, в Самегрело и Земо Сванетии – 217, в Кахетии – 152, в Мцхета-Мтианети – 80, в Самцхе-Джавахети – 43, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванетии – 23.
На данном этапе в Грузии 28 984 активных случая коронавируса. В больницах лечатся 6 553 человека, в том числе в Тбилиси – 2 844, в Аджарии - 769, в Имерети – 1 309. Тяжелых пациентов – 1 136, в том числе в Тбилиси – 527, в Аджарии – 133, в Имерети – 264. Отсюда к аппарату искусственного дыхания подключены 417 пациентов, в том числе в Тбилиси – 212, в Аджарии – 37, в Имеретии – 56.
В клинических гостиницах находится 1 971 человек, в том числе в Тбилиси – 721, в Аджарии – 902, в Имеретии – 127. На дому лечатся 20 460 человек. В карантинном пространстве - 465 человек, в том числе в Тбилиси – 202, в Аджарии – 144 и в Имерети – 7. На данном этапе на самоизоляции находится 45 341 человек, из них в Тбилиси – 19 412, в Аджарии – 6 554, в Имеретии – 6 201.
Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда
Гоча Лорткипанидзе избран судьей Международного уголовного суда. Об этом сообщается на сайте Гаагского суда.
В то же время Георгий Гахария накануне, 18 декабря, представил Гочу Лорткипанидзе на пост министра юстиции Грузии, сообщает Общественный вещатель Грузии.
С 2013 года Гоча Лорткипанидзе работает заместителем министра юстиции Грузии. С 1991 по 2005 год занимал различные должности в Министерстве иностранных дел. В 1999-2003 годах работал советником при Постпредстве Грузии в ООН. В 2005 году был назначен советником премьер-министра Грузии по международным отношениям и международному праву.
Международный суд (МУС), возможно, откроет представительство в Киеве
Международный уголовный суд (МУС) может открыть представительство своего прокурора в Украине для расследования военных преступлений в Крыму и ОРДЛО (особые районы Донецкой и Луганской областей). Как сообщил агентству «Укринформ» заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов, это упростит сбор доказательств на украинских территориях.
Сайт «Крым.Реалии» пишет, со ссылкой на Мамедова, что решение об открытии полноценного расследования Гаага может принять в течение года. В ближайшее время ожидается проведение новых выборов прокурора, его имя станет известно в феврале 2021.
«После открытия расследования начинается досудебная стадия, и Офис прокурора будет исследовать конкретные дела и эпизоды», – пояснил Мамедов.
Ранее заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов рассказал, что украинские прокуроры расследуют более 5 тысяч дел о военных преступлениях в Крыму и Донбассе.
В Нагорном Карабахе погиб российский военнослужащий
Офицер Международного противоминного центра погиб 17 декабря при разминировании дороги у города Шуша, сообщило в пятницу российское Министерство обороны, информирует «Интерфакс».
Раненый офицер группы разминирования получил тяжелое ранение и скончался по дороге в госпиталь, сообщило министерство.
16 декабря Министерство обороны сообщило, что российские миротворцы обнаружили в Степанакерте за одни сутки 1200 неразорвавшихся мин и снарядов, освободив от них 16-километровый участок дороги.
Боевые действия в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября. Лидеры России, Азербайджана и Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе с полуночи (московского времени) 10 ноября.
Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе насчитывает 2 тысяч военнослужащих. Основу контингента составляют подразделения 15-й мотострелковой бригады Центрального военного округа.
В Абхазии 102 из 413 тестов на COVID-19 оказались положительными
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 413 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 102 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 107 человек, 91 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 28 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 64 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 59 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 7704 человек. 101 летальный случай. Выздоровели 5724 человек.
Иран начал строить подземный объект на ядерном предприятии в Фордо
Иран приступил к сооружению подземного объекта на ядерном предприятии в Фордо, передает Associated Press.
Согласно снимкам из космоса, строительство началось в конце сентября. Работы ведутся примерно в 90 километрах к юго-западу от Тегерана. На спутниковом изображении от 11 декабря виден вырытый фундамент с десятками столбов, которые обычно используются для стабилизации зданий в зонах сейсмических колебаний.
Рядом с конструкцией располагаются вспомогательные и научно-исследовательские предприятия, в том числе Национальный центр вакуумных технологий Ирана. Вакуумная технология – это важнейший компонент иранских центрифуг, предназначенных для обогащения урана, являющегося главным компонентом ядерной бомбы.
В соответствии с ядерной сделкой 2015 года Иран согласился прекратить обогащение урана в Фордо. Нынешняя активность в этой зоне свидетельствует о том, что Тегеран готов отказаться от своих обязательств. Это происходит на фоне продолжающегося давления со стороны администрации Дональда Трампа, которая вышла из международной сделки и ввела ряд болезненных санкций против иранской экономики, обвиняя Тегеран в нарушении соглашения о денуклеаризации.
Фордо – завод по обогащению урана, информация о котором строго засекречена и становится достоянием общественности лишь благодаря американским и израильским СМИ. Известно, что основная часть производственных мощностей расположена на глубине 90 метров под скальными породами. Иран по-прежнему настаивает на мирном характере своего атомного проекта. Тем не менее, по данным экспертов, объема низкообогащенного урана, который в последние годы сумел накопить Тегеран, хватит для того, чтобы уже сейчас произвести не менее двух ядерных боезарядов.
Вахтанг Гомелаури: Уровень преступности в Грузии снизился на 10%
По сравнению с 2019 годом, уровень преступности в Грузии снизился на 10%, - заявил глава МВД Вахтанг Гомелаури после презентации отчета о работе ведомства за 2020 год.
«Мы часто слышим от оппонентов, что криминал в стране вырос. Эти заявления направлены на дискредитацию полиции. Благодаря усилиям правоохранительных органов, преступность в стране сократилась на 10%», - заявил Гомелаури. По его словам, рост наблюдается лишь по трем категориям преступлений. В частности, количество киберпреступлений в стране возросло на 24%, факты семейного насилия – на 8,5%, убийства – на 11%.
«Вы знаете, что киберпреступность – это вызов 21-го века, и Грузия в этом плане не исключение. В 2020 году полиция задержала и привлекла к уголовной ответственности 152 киберпреступника. Тенденция роста семейного насилия обусловлена растущей обращаемостью», - пояснил министр.
Одновременно он обозначил позитивные тенденции. Так, в текущем году факты разбоя сократились на 42%, вымогательства – на 34%, грабежа – на 25%, квартирных краж – на 28% и так далее.
Согласно данным на сайте МВД Грузии, в период с 1 января по 31 октября этого года в стране было зафиксировано около 48,5 тысяч преступлений, что на 9,98% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Раскрыты за отчетный период 16,6 тысячи преступлений.
В текущем году к уголовной ответственности в Грузии были привлечены пять «воров в законе». Еще 49 человек задержаны за членство в воровском мире, обращение к члену воровского мира, поддержку деятельности воровского мира.
За реализацию наркотиков с начала года задержан 71 человек. Еще 16 привлечены к ответственности за продажу наркотиков через интернет. С января ликвидировали 13 интернет-магазинов, в которых жители Грузии приобретали запрещенные вещества. Также прикрыта лаборатория, где изготавливали психоактивные вещества.
Кроме того, в рамках международного сотрудничества выявлена организованная группировка, у них изъято 40 килограмм героина. За отчетный период грузинские полицейские из незаконного оборота изъяли 89 килограмм героина, 1 килограмм кокаина, 7 тысяч таблеток «Субутекса» и «Субоксина», и 6,5 килограмм новых психоактивных веществ.
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