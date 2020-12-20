Определены кандидаты на должность председателя «Единого нацдвижения»

На должность председателя «Единого национального движения» представлены два кандидата. Крупнейшую оппозиционную партию возглавит либо экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, либо бывший депутат парламента Грузии Ника Мелия.

Имена кандидатов были определены сегодня, 20 декабря, на заседании политсовета ЕНД в центральном офисе партии, передает агентство «Новости-Грузия».

Как сообщил один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили, нового председателя определят до конца месяца путем электронного голосования. «Десятки тысяч наших сторонников, членов партии примут участие в выборах. Все это будет происходить в электронном виде», - сказал Удумашвили.

С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».

Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.

Саакашвили, который является основателем ЕНД, только накануне прокомментировал решение Вашадзе, заявив, что оно не стало для него неожиданностью, поскольку Вашадзе «устал от политики» и не был готов к новому этапу острой политической борьбы.