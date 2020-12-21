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В парламенте Грузии проходят слушания кандидатов в члены кабмина
В парламенте Грузии начались слушания состава правительства, представленного для выражения доверия кандидатом в премьер-министры Георгием Гахария.
В частности, уже проходит совместное заседание парламентских комитетов - финансово-бюджетного, по аграрным вопросам, отраслевой экономике и экономической политике, окружающей среде и природным ресурсам, региональной политике и самоуправлению. Перед депутатами выступила кандидат в министры инфраструктуры и регионального развития Майя Цкитишвили. Она рассказала о планах ведомства на ближайшие три года.
На совместном заседании комитетов по европейской интеграции, вопросам диаспоры и Кавказа и международным отношениям встретятся с выдвинутым на пост министра иностранных дел Давидом Залкалиани.
Тематические слушания продолжатся на совместных заседаниях комитетов 22 декабря. 23 декабря встреча с кандидатами в члены правительства пройдет в формате фракции «Грузинская мечта», а 24 декабря вопрос будет вынесен на пленарное заседание.
В заседаниях не участвует оппозиция, которая бойкотирует парламент десятого созыва и планирует отказаться от депутатских мандатов.
Кабинет министров представлен для получения доверия парламенту в следующем составе:
- Премьер-министр - Георгий Гахария
- Министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили
- Министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава
- Министр иностранных дел - Давид Залкалиани
- Министр финансов - Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели
- Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили
- Министр обороны - Ираклий Гарибашвили
- Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства - Тея Ахвледиани.
Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства». Большая часть программы посвящена борьбе с пандемией.
Другие новости дня
Команда Байдена готовится наказать Россию за кибератаки
К ответным мерам призывают сенаторы
Двое сенаторов США - республиканец и демократ - призвали администрацию Дональда Трампа принять меры в ответ на масштабные кибератаки на государственные учреждения Соединённых Штатов. По утверждениям американских спецслужб и Госдепартамента, кибератаки организовали российские хакеры, предположительно связанные с государством.
Представители властей США и эксперты говорят, что сети по меньшей мере шести правительственных ведомств были взломаны, а тысячи компаний заражены вредоносным кодом в ходе одной из крупнейших известных подобных хакерских атак - сообщает "Голос Америки". Президент Дональд Трамп предположил, что вред от кибератак был преувеличен прессой, и высказал сомнения в том, что за ними стояла Россия, выдвинув версию о причастности Китая.
Сенатор-республиканец Митт Ромни - один из немногих открытых критиков президента в Республиканской партии - заявил, что масштабный взлом данных федерального правительства был "чрезвычайно разрушительным" и что у президента Дональда Трампа возникает "близорукость", когда речь заходит о России. По мнению Ромни, Россия сейчас противостоит Соединённым Штатам "на всех фронтах", и Вашингтону следует исходить из того, что Москва сейчас представляет собой враждебную силу на мировой арене.
Ведущий демократ в сенатском Комитете по разведке Марк Уорнер заявил, что кибератака, возможно, продолжается и что власти еще не определили ее полный масштаб. Он также призвал к ответным мерам.
Команда избранного президента Джо Байдена рассмотрит несколько вариантов наказания России за ее предполагаемую причастность к кибератакам после вступления Байдена в должность. По словам будущего главы администрации Байдена Рона Клайна, речь может идти о санкциях и о "шагах, которые могут сократить возможности для соверешния подобных атак из-за рубежа". При этом Клайн подчеркнул, что необходимо получить больше информации о целях и объеме кибератак против США.
Кремль отрицает какое-либо участие российских государственных структур в кибератаках - как нынешних, так и осуществлённых в прошлом.
Грузия вводит карантин для прибывающих из Великобритании
Власти Грузии вводят обязательный 12-дневный карантин для прибывающих в страну из Великобритании. Причина – распространение нового штамма коронавируса.
Ограничение затронет как граждан Грузии, так и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 14 дней до въезда в Грузию.
При этом в заявлении межведомственного координационного совета при правительстве говорится, что Грузия не восстанавливала авиасообщение с Великобританией, а граждане этой страны могут посещать Грузию лишь по бизнес-приглашению.
Ранее несколько стран ЕС сообщили о том, что они прекратят принимать авиарейсы из Великобритании. Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики, однако, утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
COVID-19 в Грузии: 824 новых случая, 4227 выздоровели, 46 скончались
В Грузии за минувшие сутки выявили 824 новых случая коронавируса, – заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава. Это – минимальный показатель с октября.
Низкий показатель выявления объясняется и тем, что в выходные дни проводится мало исследований. В частности, за сутки было проведено 4811 тестов, из них PCR-тестов – 2331, экспресс‐тестов на антиген – 2480.
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2140 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 46 пациентов. За сутки в стране выздоровели 4227 человек. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 209 462, выздоровевших – 184 668.
- Ранее директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что не поддерживает существенное ослабление ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, в стране появились элементы стабилизации ситуации, и необходимо закрепить достигнутый результат.
Несколько стран ЕС прервали авиасообщение с Британией
Причина – мутация коронавируса
Неколько стран ЕС в воскресенье сообщили о том, что они прекратят принимать авиарейсы из Великобритании – в связи с сообщениями о распространении на юго-западе Англии нового штамма коронавируса.
Первыми об ограничениях сообщили Бельгия и Нидерланды. Бельгия также прервала железнодорожное сообщение с Лондоном через Евротоннель. Позднее о временном запрете на авиасообщение заявили и ряд других стран, в том числе Франция и Германия - она вводит временный запрет на полёты с полуночи 21 декабря. К вечеру 20 декабря временные ограничения на полёты в Британию и из Британии ввели около 10 стран Евросоюза. Ожидается, что ситуацию обсудят представители ЕС.
Власти Израиля не остановили авиасообщение с Британией, но запретили въезд в страну пассажирам, которые не имеют израильского гражданства. Обладатели же израильских паспортов, прилетающие из Лондона, должны будут провести 2 недели на карантине.
Накануне власти Британии заявили об ужесточении уровня ограничительных мер – до четвёртого, самого высшего – на юго-востоке Англии и в Лондоне. Это фактически означает полный локдаун.
Британская пресса пишет об "отмене Рождества" – массовых мероприятий в связи с праздниками в столице Британии не будет, рестораны и кафе закрыты. Местным жителям запрещено покидать свои дома без крайней необходимости, а также собираться несколькими семьями на Рождество. Меры пока введены на 2 недели.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что новый штамм коронавируса распространяется на 70 процентов быстрее, чем "обычный". Медики, однако, утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет большей опасности для жизни человека, чем привычный штамм коронавируса, и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения объявила 20 декабря, что вариант коронавируса, аналогичный британскому, обнаружен также в Нидерландах, Дании и Австралии. Вечером в воскресенье стало известно об обнаружении нового штамма и в Италии.
- Великобритания – одна из немногих стран, с которыми Россия восстановила прямое авиасообщение. Пока российские власти не заявляли о планах его ограничить.
Советник Генсека ООН по здравоохранению призвал ввести в Грузии полный локдаун
Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывает правительство Грузии не только не ослаблять действующие ограничения по COVID-19, а ужесточить их и ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
«Вирус не знает суббот и воскресений или Рождества и Нового года. Следовательно, единственный выход для Грузии, к сожалению, мне приходится говорить об этом, это полный локдаун», - заявил Пхакадзе в эфире телеканала «Пирвели». Он уверен, что Грузия смогла бы избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19, если бы еще в сентябре в стране были введены не точечные ограничения, а общенациональный локдаун.
Пхакадзе указал, что сегодня в Грузии никто в серьез не задумывается о третьей волне, а все краткосрочные решения принимаются импульсивно. «Представьте, что у вас в комнате пять окон и включено отопление. Вы закрываете три окна, но два все равно открыты. Тепло все равно уходит. Такова логика. Либо закрываем все, либо все открыто», - сказал Пхакадзе.
Он призвал людей не заниматься самообманом и понять, что действующие сегодня в Грузии меры недостаточны и их соблюдают частично: несмотря на запрет общественного транспорта, люди перемещаются на личных автомобилях, продолжают ходить в гости, отмечать дни рождения и свадьбы.
Пхакадзе всегда оставался сторонником радикальных мер и жестких ограничений в борьбе с коронавирусом. Он периодически принимает участие в заседаниях межведомственного координационного совета и направляет свои рекомендации правительству Грузии.
Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
Согласно плану правительства, с 24 декабря по 2 января большая часть ограничений будет снята. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивают на сохранении ограничений. Анонсированные послабления оказались под сомнением. Ожидается, что свое окончательное решение правительство объявит 21 ноября.
Эпидемиологи опасаются, что послабления в период праздников увеличат темпы распространения COVID-19 и сведут на «нет» результаты, достигнутые благодаря строгим ограничениям. За последние две недели показатели суточного прироста заболевших сократились почти в два раза - с отметки более 5 тысяч до менее чем 3 тысяч. Одновременно показатель выздоровления вырос до 86%.
Пока что на высоком уровне остается смертность. В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19. Из них состояние 1 104 пациентов тяжелое.
Умер известный грузинский киноактер, режиссер и сценарист Гоги Кавтарадзе
В возрасте 80 лет умер известный грузинский киноактер, режиссер и сценарист Гоги Кавтарадзе. Информацию Общественному вещателю подтвердили члены семьи артиста.
Кавтарадзе родился 2 апреля 1940 года в Тбилиси. С юности его жизнь была связана с театром. Еще будучи подростком, он подрабатывал рабочим сцены. В 1967 году Кавтарадзе окончил режиссерский факультет Тбилисского театрального института имени Шота Руставели.
Впоследствии в качестве режиссера он работал в Театре Руставели, в Тбилисском академическом театре имени Коте Марджанишвили, в Батумском театре имени Ильи Чавчавадзе. Был директором Кутаисского театра имени Ладо Месхишвили и Сухумского драматического театра имени Константина Гамсахурдия. Занимал должность художественного руководителя Русского драматического театра имени Александра Грибоедова и Театра Рустави.
В 1964 году Кавтарадзе впервые появился в кино. Его дебютом стала главная роль в короткометражном немом фильме «Свадьба» режиссера Михаила Кобахидзе. Всего на счету Кавтарадзе роли в 25 кинокартинах. Среди них «Он убивать не хотел» (1966), «Не горюй!» (1969), «Кукарача» (1982), «Возвращение Будулая» (1985). В 1992 году на экраны вышел фильм «Золотой паук», режиссером и сценаристом которого был сам Кавтарадзе.
В начале 1990-х годов Кавтарадзе активно занялся политикой. Был членом Верховного Совета Республики Грузия первого созыва, оказался среди подписавших Акт о восстановлении государственной независимости Грузии 9 апреля 1991 года.
Спустя два десятилетия Кавтарадзе вернулся в политику. В 2012 году он был избран мажоритарным депутатом парламента Грузии 8-го созыва от блока: «Бидзина Иванишвили – Грузинская мечта».
Кавтарадзе состоит в Союзе кинематографистов Грузии. Он является лауреатом Государственной премии Грузии, премии имени Коте Марджанишвили и кавалером ордена Чести.
Бельгия и Нидерланды временно отменили прием авиарейсов из Лондона
Нидерланды и Бельгия прекратили принимать авиарейсы из Великобритании. Также прервано железнодорожное сообщение между Бельгией и Великобританией. Эти краткосрочные меры приняты в воскресенье в связи с изменением уровня ограничительных мер - до четвертого - на юго-востоке Англии и в Лондоне.
Подобные меры рассматривают и власти Германии.
Британский премьер Борис Джонсон в субботу отменил намеченное ранее ослабление ограничительных мер в Лондоне и на значительной территории юго-восточной Англии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса.
Медики утверждают, что, несмотря на скорость распространения заболевания, оно, по всей вероятности, не представляет значительной опасности для жизни человека и не повлияет на проводимые меры по вакцинации от Covid-19.
Азербайджан проведет работы по восстановлению ГЭС в Карабахе
В Карабахе после оценивания технического состояния гидроэлектростанций, будут проведены восстановительные работы ГЭС. Об этом агентству Trend рассказал пресс-секретарь Министерства энергетики Азербайджана Джахид Микаилов.
По его словам, 25 процентов местных водных запасов Азербайджана, то есть около 2,56 миллиарда кубометров воды в год, формируется в Карабахе. Нагорный Карабах и прилегающие районы имеют большой потенциал для использования различных источников энергии.
«Карабах - один из основных регионов Азербайджана, где формируются местные водные запасы. Здесь формируются 25 процентов местных водных запасов Азербайджана, то есть около 2,56 миллиарда кубометров воды в год. Основные реки региона, такие как Тертер, Базарчай (Баргушадчай), Хакари и другие малые реки, обладают большим гидроэнергетическим потенциалом. Некоторые из них используются с советского времени, но основные можно будет использовать в будущем»,- подчеркнул Микаилов.
Как отметил пресс-секретарь министерства, на оккупированных территориях Азербайджана находились три крупные гидроэлектростанции, одна из которых - Тертерская ГЭС, построенная в 1976 году в Тертерском районе на реке Тертер вместе с Сарсангским водохранилищем.
«Станция состоит из двух гидроагрегатов мощностью 25 МВт каждый. По высоте плотины (125 метров) Сарсанг является одной из самых высоких плотин в стране. Водохранилище «Сарсанг» обеспечивало оросительной водой около 125 тысяч гектаров земли в шести районах (Тертерский, Агдамский, Бардинский, Геранбойский, Евлахский и Агджабадинский). В 1990 году станция выработала 81,9 миллиона кВтч электроэнергии. Станция находится под оккупацией с 1993 года», - сказал Микаилов.
Касаясь темы восстановления станций, Микаилов заявил, что, учитывая, что комплекс не обслуживается, используется устаревшее оборудование, прежде всего, необходимо будет оценить его техническое состояние, а затем провести восстановительные работы.
Определены кандидаты на должность председателя «Единого нацдвижения»
На должность председателя «Единого национального движения» представлены два кандидата. Крупнейшую оппозиционную партию возглавит либо экс-глава правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, либо бывший депутат парламента Грузии Ника Мелия.
Имена кандидатов были определены сегодня, 20 декабря, на заседании политсовета ЕНД в центральном офисе партии, передает агентство «Новости-Грузия».
Как сообщил один из лидеров «Нацдвижения» Заал Удумашвили, нового председателя определят до конца месяца путем электронного голосования. «Десятки тысяч наших сторонников, членов партии примут участие в выборах. Все это будет происходить в электронном виде», - сказал Удумашвили.
С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.
Саакашвили, который является основателем ЕНД, только накануне прокомментировал решение Вашадзе, заявив, что оно не стало для него неожиданностью, поскольку Вашадзе «устал от политики» и не был готов к новому этапу острой политической борьбы.
В Беларуси проходят «Марши народного трибунала»
В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, вновь начались протестные акции против режима Александра Лукашенко. Организаторы призвали жителей выходить на «Марши народного трибунала» в разных местах Минска и других городах.
В независимых и оппозиционных изданиях публикуются кадры, снятые во время задержаний. Новостной портал Tut.by сообщает, со ссылкой на своих читателей, что в некоторых дворах стоят милицейские и военные машины. Сотрудники органов охраны правопорядка задерживают людей, догоняют их и доставляют к машинам.
В некоторых районах Минска протестующим удалось сформировать колонны.
В правоохранительных органах пока не комментируют происходящее на улицах Минска, отмечает ТАСС. В ГУВД заявили, что по сложившейся в последний месяц традиции информация о несанкционированной акции и количестве задержанных ее участников будет сообщена в воскресенье вечером.
Воскресенье, 20 декабря, 134-й день протестов. В последние недели участники акций собираются во дворах и затем образуют колонны от нескольких десятков до нескольких сот человек.
Амиран Гамкрелидзе: Мы не можем рекомендовать существенное послабление ограничений
Директор Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии не поддерживает существенное ослабление ограничений, действующих в стране из-за ситуации с коронавирусом.
По мнению Амирана Гамкрелидзе, в стране появились элементы стабилизации ситуации, и необходимо закрепить достигнутый результат.
«Сегодня Центр по контролю над заболеваниями представил свои рекомендации в Совет. Мы придерживаемся более радикальной позиции. Мы не рекомендуем никаких значительных смягчений, как в стране появилась тенденция к т.н. стабилизации, и мы не должны это выбросить в воду. Для Грузии ежедневно 2000–3000 случаев - это очень много, это оказывает большое давление на сектор здравоохранения. Медперсонал очень устал. Как вы знаете, у нас от 30 до 40 смертей каждый день, у нас случалось и 50 смертей. Число тяжелобольных на данном этапе - 1 104 человека, 417 из них находятся на искусственном дыхании. Все это оказывает серьезное давление на медицинский сектор. Поэтому мы не можем рекомендовать существенное облегчение», - сказал Гамкрелидзе.
Согласно плану правительства Грузии, с 24 декабря должны быть смягчены точечные ограничения. В частности, по всей стране откроются торговые центры, открытые и крытые рынки; будет восстановлена работа городского и междугородного транспорта, сообщает Общественный вещатель.
COVID-19 на Северном Кавказе: за сутки умерли 24 пациента, новых заболевших – 1 288
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 24 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1 288.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, в Краснодарском крае умерли двенадцать заболевших COVID-19, в Ставропольском крае – шесть, в Калмыкии – два, в Дагестане, Кабардино- Балкарии, Ингушетии и Чечне – зафиксировано по одному летальному случаю в каждой из республик.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии коронавируса умерли уже 4 246 заразившихся – это официальные данные властей.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае – 241 человек.
- Ставропольский край + 241 (32 407 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 187 (25 669)
- Дагестан + 154 (21 737)
- Чечня + 143 (7 159)
- Калмыкия + 103 (13 644)
- Кабардино-Балкария + 100 (14 701)
- Карачаево-Черкесия + 94 (14 120)
- Адыгея + 92 (10 034)
- Северная Осетия + 88 (11 043)
- Ингушетия + 86 (11 164)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 161 678 случаев COVID-19. В целом по России, по данным властей, на 20 декабря выявлено 2 848 377 заразившихся коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 14 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 652, в общем составив 153 825. По состоянию на 11:00 20 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 601 и сейчас составляет 132 532.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2630.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 652 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 18 011, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 566 746 (2630 за сутки).
С завтрашнего дня парламент Грузии начнет слушания кандидатов в члены кабмина
С завтрашнего дня, 21 декабря, в парламенте Грузии начнутся слушания состава правительства, представленного для выражения доверия кандидатом в премьер-министры Георгием Гахария. Наряду с кандидатами в члены кабинета министров, в парламент была внесена правительственная программа на 2021-2024 годы «Для строительства европейского государства».
21 декабря состоится совместное заседание парламентских комитетов - финансово-бюджетного, по аграрным вопросам, отраслевой экономике и экономической политике, окружающей среде и природным ресурсам, региональной политике и самоуправлению, на котором будут заслушаны кандидатуры министров соответствующего профиля.
Завтра же на совместном заседании комитетов по европейской интеграции, вопросам диаспоры и Кавказа и международным отношениям встретятся с выдвинутым на пост министра иностранных дел Давидом Залкалиани.
Тематические слушания продолжатся на совместных заседаниях комитетов 22 декабря. 23 декабря встреча с кандидатами в члены правительства пройдет в формате фракции «Грузинская мечта», а 24 декабря вопрос будет вынесен на пленарное заседание.
Кабинет министров представлен для получения доверия парламенту в следующем составе:
- Премьер-министр - Георгий Гахария
- Министр регионального развития и инфраструктуры - Майя Цкитишвили
- Министр юстиции - Гоча Лорткипанидзе
- Министр внутренних дел - Вахтанг Гомелаури
- Министр экономики и устойчивого развития - Натия Турнава
- Министр иностранных дел - Давид Залкалиани
- Министр финансов - Иване Мачавариани
- Министр образования, науки, культуры и спорта - Михаил Чхенкели
- Министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты - Екатерина Тикарадзе
- Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства - Леван Давиташвили
- Министр обороны - Ираклий Гарибашвили
- Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства - Тея Ахвледиани.
Наряду с кабинетом для получения доверия парламенту представлена правительственная программа.
Еще один член Священного синода ГПЦ заболел коронавирусом
Коронавирус подтвержден у члена Священного синода Грузинской православной церкви, митрополита Урбнисского и Руисского Иова (Акиашвили).
60-летний митрополит был доставлен из своей резиденции в Карельском муниципалитете (регион Шида Картли) в Первую университетскую клинику Тбилиси. В окружении священнослужителя говорят, что его состояние нормальное. Отмечается, что у Акиашвили нет сопутствующих заболеваний. При каких обстоятельствах он заразился COVID-19, не известно. В последний раз службу епископ проводил 4 декабря.
Телеканал «Мтавари» отмечает, что еще весной митрополит Урбнисский и Руисский отрицал существование коронавируса. В одной из своих проповедей он сказал следующее: «Это обычный вирус. Люди переносят его бессимптомно и вылечиваются. Бояться нечего. Это искусственный психоз, репетиция того, насколько люди окажут сопротивление всеобщему масонскому решению, которое зовется контроль человечества. Положение чрезвычайное».
Митрополит Иов стал вторым членом Священного синода ГПЦ, у которого подтвердился коронавирус. В ноябре заболел епископ Боржомский и Бакурианский Лазарь (Дмитрий Самадбегишвили). От осложнений, вызванных COVID-19, он скончался 20 ноября в возрасте 65 лет.
Руководитель крупнейшего ковид-центра Аджарии заболел коронавирусом
Коронавирус подтвердился у руководителя Республиканской больницы Батуми Георгия Кикабидзе, сообщает телеканал «Пирвели».
Клинический менеджер крупнейшего ковид-центра Аджарии совмещает курс лечения и работу. Он постоянно остается в больнице и продолжает выполнять обходы пациентов с COVID-19.
«Я чувствую себя обычно, особых жалоб у меня нет. Меня поместили в нашу клинику и лечат… Если нет каких-либо признаков [заболевания], и руководитель клиники совершает обходы, проведывает пациентов, по-моему, это неплохо», - сказал Кикабидзе журналистам.
Общее число подтвержденных фактов коронавируса в Грузии составляет 208 638, выздоровели 180 441 пациент. В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19.
Еще 849 человек оштрафованы в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19
За минувшие сутки полицейские выявили 849 фактов нарушений ограничений, действующих в Грузии из-за коронавируса, сообщает пресс-служба МВД.
По данным МВД, к административной ответственности привлечены 104 человека – все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00. Кроме того, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 745 человек.
Всего с 30 ноября по 19 декабря в стране оштрафованы 18 321 человек.
Нарушение правил изоляции и карантина влечет за собой административную ответственность и штраф в 2 тысячи лари (более 600 долларов) для физического лица, и 10 тысяч лари (более 3 тысяч долларов) для юридического лица. Повторные штрафы предусматривают уголовную ответственность.
- Ограничения ввели в Грузии 28 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В больших городах закрылись торговые центры и вещевые рынки, не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы. В стране сохраняется всеобщий масочный режим, после 21:00 запрещено выходить на улицу.
Полномочия Миссии наблюдателей ЕС в Грузии продлены на два года
Мандат наблюдательной миссии ЕС в Грузии (МНЕС в Грузии) продлен на два года – до 14 декабря 2022 года. Об этом говорится в заявлении на сайте МНЕС. Совет ЕС принял соответствующее решение после стратегического обзора работы МНЕС. Проводил обзор Комитет по политическим вопросам и безопасности. Бюджет МНЕС в Грузии на ближайшие два года определен в размере 44,8 миллиона евро.
МНЕС является невооруженной гражданской миссией наблюдателей Европейского союза. Миссия была развернута в сентябре 2008 года, после того как при посредничестве ЕС между Россией и Грузией было подписано шестипунктное соглашение, положившее конец августовской войне.
МНЕС в Грузии – гражданская миссия, которая была развернута в сентябре 2008 года, после подписания соглашения, положившего конец августовской войне.
В рамках МНЕС в Грузии действия сторон оценивают более 200 наблюдателей из разных стран-участниц ЕС. В их функции входит мониторинг соблюдения соглашения о прекращении огня. Также они должны способствовать возобновлению безопасной и нормальной жизни для местного населения по обе стороны де-факто границ с самопровозглашенными республиками Абхазия и Южная Осетия.
Мандат МНЕС действует на всей территории Грузии. Тем не менее, власти в Сухуми и Цхинвали до сих пор отказывают наблюдателям в доступе к территориям, находящимся под их контролем.
Посол Марек Щигел является Главой Миссии Наблюдателей Европейского Союза (МНЕС) в Грузии, начиная с марта 2020 года. Штаб-квартира МНЕС находится в Тбилиси, а полевые офисы – в Гори, Мцхета и Зугдиди.
Минобороны РА: Безопасность участка дороги Горис-Капан будут обеспечивать российские пограничники
Министерство обороны Армении распространило сообщение, в котором говорится, что безопасность участка автодороги в Сюникской области, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться российскими пограничниками.
В сообщении, опубликованном на официальном сайте Минобороны, отмечается:
«21 километр автодороги Горис-Капан Сюникской области местами проходит по спорной территории.
1. Согласно достигнутой договоренности, по соображениям бесперебойности транспортного движения на дорожном участке Горис-Давит Бек размещаются российские пограничные силы.
2. Безопасность 21-километрового участка автодороги Горис-Капан, который проходит по спорной территории, будет обеспечиваться с помощью российских пограничников.
3. На одной стороне линии соприкосновения будут размещены пограничные войска РА со стороны Армении, а пограничные войска Азербайджана будут размещены со стороны Азербайджана.
С целью обеспечения безопасности упомянутого дорожного участка будут предприняты необходимые комплексные мероприятия. В ближайшее время будут даны дополнительные разъяснения».
Вдова Инала Джабиева: Нам предложили покинуть площадь, чтобы не мерзли
Уполномоченный по правам человека самопровозглашенной республики Южная Осетия Инал Тасоев, министр культуры Жанна Зассеева и депутаты парламента от «Единой Осетии» встретились с родными Инала Джабиева, погибшего в стенах правоохранительных органов, которые более двух недель проводят акцию протеста в центре Цхинвали.
Вдова Джабиева - Оксана Сотиева в комментарии информагентству «Рес» рассказала, что депутаты предлагали им стать гарантами справедливого расследования дела, о котором ранее заверил глава республики.
«Депутаты «Единой Осетии» предлагали стать гарантами объективного расследования, но мы не доверяем ни депутатам, ни следствию. Они предлагали нам покинуть площадь, мол, вас жалко, вы здесь замерзнете. Но речь в разговоре не зашла о том, чтобы снять с должности генерального прокурора. У нас же недоверие вызывает именно прокурор...», - говорит Сотиева.
Она отметила, что накануне с ними встретился также уполномоченный по правам человека Инал Тасоев, которому семья высказала все свои требования, отметив, что все права убитого Инала Джабиева были нарушены. По словам Сотиевой, уполномоченный по правам человека пообещал составить все в письменном виде, и сделать все от него зависящее.
Со словами поддержки к родным Инала Джабиева пришла и министр культуры республики Жанна Зассеева. По словам вдовы, она пообещала сделать со своей стороны все возможное, и попросила их отправиться домой, чтобы не мерзнуть на улице.
Участники акции в субботу вечером зажгли 100 свечей в память о Инале Джабиеве, здесь же поставили его фотографию. Вдова и мать Джабиева отказываются покидать Театральную площадь, пока, по их словам, «не покинет свою должность генпрокурор».
Национальной гвардии Сил обороны Грузии исполнилось 30 лет
Национальная гвардия Сил обороны Грузии сегодня, 20 декабря, отмечает 30-летний юбилей со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Командующий Национальной гвардией, полковник Роман Джохадзе поздравил личный состав и ветеранов. Он возложил венок к мемориалу гвардейцам, погибшим в боях за целостность Грузии, и почтил их память минутой молчания.
Национальная гвардия является первым официальным воинским подразделением, которое создали после выхода Грузии из состава Советского Союза 20 декабря 1990 года. На ее основе формировались и развивались Силы обороны Грузии.
Во время боевых действий в Южной Осетии и Абхазии более 650 гвардейцев отдали свои жизни за единство и свободу родины, сообщает агентство «Новости-Грузия».
До 2000 года Национальная гвардия имела боевые и учебные подразделения. Позже гвардии были присвоены новые функции. Ее роль изменилась благодаря структурным изменениям в армии.
На сегодняшний день в задачи Национальной гвардии входит подготовка-переподготовка резерва Сил обороны, управление мобилизационными ресурсами, организация и проведение боевых учений, планирование и управление мобилизацией резервов, проведение полной армейской мобилизации при любых условиях. Во время военных действий Национальная гвардия обязана обеспечить поддержку и безопасность операций, а также укомплектовать подразделения и части. Граждан в резерв набирают на основании контрактов.
Гвардейцы также участвуют в обеспечении глобальной безопасности. В настоящее время отряд Национальной гвардии в шестой раз проходит ротацию в рамках военной учебной миссии в Центральноафриканской Республике, проводимой под руководством ЕС.
Национальная гвардия Грузии активно сотрудничает с Национальной гвардией штата Джорджия (США), Лигой обороны Эстонии, Внутренней гвардией Королевства Дания и Норвегии, Добровольческими силами национальной обороны Литвы, Национальными гвардиями Латвии и Украины.
Коронавирус в Грузии: 1 731 новый случай, выздоровели 4 599 человек, скончались 39
За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 731 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сегодня на брифинге заявил заместитель главы оперативного штаба при межведомственном координационном совете Бердия Сичинава. Общее число заболевших в стране увеличилось до 208 638.
Сравнительно низкий показатель выявления объясняется тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За последние 24 часа в стране сделали 9 812 тестов на коронавирус. Это почти в два раза меньше, чем накануне.
Почти 45% новых случаев заражения приходятся на Тбилиси – 774. В Имеретии за последние сутки зафиксировано 255 фактов, в Аджарии – 142, в Квемо Картли – 140, в Самегрело и Земо Сванети – 122.
Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4, а также в Самцхе-Джавахети – 23 и Гурии – 25. В Кахетии зафиксировано 80 новых фактов COVID-19, в Шида Картли – 133, в Мцхета-Мтианети – 33.
От ковида умерли еще 39 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 094.
Выздоровели 4 599 пациентов, их общее число выросло до 180 441.
В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19. Из них 6 654 пациента (более 25%) проходят лечение в больницах, 17 510 (более 67%) – на дому, а 1 913 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. Тяжелых пациентов на сегодня 1 104. К аппаратам ИВЛ подключены 417 человек.
В карантинных пространствах размещен 481 гражданин. 44 773 человека остаются в режиме самоизоляции.
Угрожавшему самоподрывом жителю Тбилиси грозит до семи лет тюрьмы
Жителю Тбилиси, угрожавшему самоподрывом, грозит до семи лет тюрьмы, сообщили в МВД Грузии.
Вечером 19 декабря в районе Глдани 29-летний условно осужденный за кражу мужчина был задержан по обвинению в угрозах и незаконном хранении/ношении огнестрельного оружия.
Следствие установило, что молодой мужчина поссорился со знакомым, в доме у которого он находился. По данным МВД, бытовой конфликт стал причиной того, что Г.М. достал гранату и стал угрожать взорвать себя. СМИ сообщали, что инцидент произошел, когда мужчина пытался помириться со своей бывшей супругой. В министерстве об этом ничего не говорят.
«В кратчайшие сроки на месте происшествия были мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. В результате интенсивных переговоров с Г.М. полицейским удалось своевременно разрядить обстановку», - сказано в заявлении ведомства.
Расследование продолжается по факту угроз и незаконного хранения/ношения огнестрельного оружия – статьи 236 и 151 Уголовного кодекса Грузии. Совершенное преступление предусматривает до семи лет лишения свободы, сообщает агентство «Новости-Грузия».
На юго-востоке Европы ограничения из-за COVID-19 создали длинные пробки
Несмотря на ограничения на передвижение в связи с пандемией, на юго-востоке Европы тысячи людей часами простаивают в пробках у пограничных переездов между Словенией и Хорватией, Венгрией и Сербией. Агентство Associated Press обращает внимание на то, что многие жители Турции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины и частично признанной Республики Косово работают и живут в Западной Европе. Они традиционно отправляются на родину на автомобилях, чтобы отпраздновать Рождество и новогодние праздники. Сезонные переезды между странами происходят дважды в год - зимой и летом.
Некоторые государства ЕС с крупными общинами трудовых мигрантов ввели обязательные тесты на коронавирус и последующий карантин после их возвращения к местам работы.
Хорватское телевидение HRT сообщило 19 декабря, что длинные автомобильные очереди выстроились у хорватско-боснийской границы.
Сербское телевидение RTS сообщило вечером в субботу, что путешественники не менее четырех часов проводили в пробке перед границей с Венгрией. В то же время, за последние сутки около 16 000 человек пересекли границу из Венгрии в Сербию.
Балканские государства сообщают о ежедневном выявлении тысяч новых инфицированных и переполненных больницах.
Нынешние пробки на дорогах могут быть связаны не только с сезонной традицией поездок, но и с решением Сербии с 21 декабря ввести пропуск на свою территорию только тех иностранных путешественников, у которых есть справка о негативном тесте на ковид, сообщило агентство АР. Сербские граждане без подтвержденных негативных тестов будут обязаны пройти 10-дневный карантин после прибытия на родину.
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