В Южной Осетии выявили 35 новых случаев коронавируса

Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призывает правительство Грузии не только не ослаблять действующие ограничения по COVID-19, а ужесточить их и ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.

«Вирус не знает суббот и воскресений или Рождества и Нового года. Следовательно, единственный выход для Грузии, к сожалению, мне приходится говорить об этом, это полный локдаун», - заявил Пхакадзе в эфире телеканала «Пирвели». Он уверен, что Грузия смогла бы избежать стремительного роста заболеваемости COVID-19, если бы еще в сентябре в стране были введены не точечные ограничения, а общенациональный локдаун.

Пхакадзе указал, что сегодня в Грузии никто в серьез не задумывается о третьей волне, а все краткосрочные решения принимаются импульсивно. «Представьте, что у вас в комнате пять окон и включено отопление. Вы закрываете три окна, но два все равно открыты. Тепло все равно уходит. Такова логика. Либо закрываем все, либо все открыто», - сказал Пхакадзе.

Он призвал людей не заниматься самообманом и понять, что действующие сегодня в Грузии меры недостаточны и их соблюдают частично: несмотря на запрет общественного транспорта, люди перемещаются на личных автомобилях, продолжают ходить в гости, отмечать дни рождения и свадьбы.

Пхакадзе всегда оставался сторонником радикальных мер и жестких ограничений в борьбе с коронавирусом. Он периодически принимает участие в заседаниях межведомственного координационного совета и направляет свои рекомендации правительству Грузии.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.

Согласно плану правительства, с 24 декабря по 2 января большая часть ограничений будет снята. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивают на сохранении ограничений. Анонсированные послабления оказались под сомнением. Ожидается, что свое окончательное решение правительство объявит 21 ноября.

Эпидемиологи опасаются, что послабления в период праздников увеличат темпы распространения COVID-19 и сведут на «нет» результаты, достигнутые благодаря строгим ограничениям. За последние две недели показатели суточного прироста заболевших сократились почти в два раза - с отметки более 5 тысяч до менее чем 3 тысяч. Одновременно показатель выздоровления вырос до 86%.

Пока что на высоком уровне остается смертность. В настоящее время в стране 26 077 активных случаев COVID-19. Из них состояние 1 104 пациентов тяжелое.