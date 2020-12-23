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«Амцахара»: оппозицию пугает высокое доверие России к новому руководству Абхазии
Политическая партия «Амцахара» вновь выступила в поддержку внешнеполитической концепции Абхазии – документа, принятого по инициативе президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания.
Говоря о дополнительном формате переговоров с Тбилиси, в партии говорят, что он «не может привести к подмене Международных Женевских дискуссий».
«Пункт концепции, который так «напугал» оппозицию, не несет никакой угрозы для страны и ее граждан. Переговоры проходили на разных площадках и в разных форматах, в том числе, была задействована и народная дипломатия», – сказано в заявлении.
Партия «Амцахара» считает, что оппозицию пугает высокое доверие России к новому руководству Абхазии.
«Активная и плодотворная деятельность нынешнего руководства Абхазии уже имеет положительный результат. Об этом можно судить по многим параметрам, включая рабочую поездку президента Аслана Бжания в Москву, где прошли его встречи в администрации президента и правительстве Российской Федерации. Нам понятно, оппозицию пугает уровень и масштабность встреч, их результативность и высокое доверие дружественной России к новому руководству Абхазии», – говорится в заявлении.
Представителям оппозиции «Амцахара» напомнила о помиловании гражданина Грузии Георгия Лукава.
«Думать об угрозах и последствиях принимаемых решений нынешней оппозиции надо было тогда, когда её представители с легкостью и без зазрения совести и оглядку на ветеранов и семьи пострадавших поддержали власть во главе с Хаджимба в решении о помиловании душегуба, террориста и убийцы Лукава. Молчали они и тогда, когда возмущенные этим помилованием люди пришли к стенам парламента и требовали справедливости. Мало того, они еще пытались оправдать это преступление», – сказано в заявлении.
Партия также обращается к абхазскому руководству с требованием возбудить уголовные дела по фактам финансовых нарушений прошлых лет.
- Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ «Об утверждении концепции внешней политики Республики Абхазия» 4 декабря. Абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси.
Другие новости дня
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса
Малазийские медики выявили новый штамм коронавируса, заявил в среду глава Минздрава страны Нур Хишам Абдулла. Об этом сообщает New Straits Times. Мутация, получившая название A701V, была найдена в результате исследования образцов из штата Сабах. В настоящее время специалисты изучают воздействие этой разновидности, ее эффективность и агрессивность.
Эта новость поступила вслед за выявлением в Великобритании другой модификации коронавируса. Как считается, она оказалась почти вдвое более заразной по сравнению с первоначальным вариантом.
Министр пообещал ускоренную регистрацию закупленных вакцин. Для обычных лекарственных средств соответствующий срок составляет от трех до четырех месяцев, однако для препаратов против COVID-19 эти сроки будут менее 90 суток.
Ранее по аналогичному пути пошло Европейское агентство лекарственных средств, которое сертифицировало в ускоренном порядке вакцину от коронавируса, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. На следующий день ее одобрила Еврокомиссия. Эффективность препарата достигает 95 процентов в целом и 100 процентов против летальных случаев. Она уже начала применяться в ряде европейских стран и других регионах мира – США, Канаде, Бахрейне, Саудовской Аравии и Мексике. Согласно предварительным данным, эта вакцина от Pfizer действенна в том числе против «британского» штамма.
Вице-спикер парламента Грузии назвал «вредным» заявление Нателашвили в адрес Турции
Вице-спикер парламента Грузии Давид Сергеенко считает заявления, сделанные в адрес Турции, вредными. Такую оценку Сергеенко дал заявлению лидера Лейбористской партии Шалвы Нателашвили, по словам которого «правительство Турции признало абхазские пластиковые карты через свои государственные банки и запустило их в международный оборот, что является враждебным и недружественным шагом со стороны соседней страны».
«В подобных заявлениях нет никакой нужды, и более того, такие публичные заявления, которые были сделаны сегодня против турецкого государства, наносят вред. Никто не сможет этим записать очков в свой актив. Наоборот, такие заявления, наверное, причинят вред, поскольку в МИДе уже прошли консультации, и ничего подобного не имело место. Этот человек, как минимум, должен для начала разобраться в вопросе и после делать заявления», - заявил Давид Сергеенко журналистам.
- Лидер Лейбористской партии Грузии Шалва Нателашвили сегодня заявил, что «власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признали независимость Абхазии. Он отметил, что это – вражеский, недружественный шаг. «Необходимо запретить транзит турецких товаров через территорию Грузии, а против «Ziraat Bank» и «Is Bank» ввести санкции, которые предусмотрены американским законодательством», – сказал политик.
- Ранее Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
В МИД Грузии обсудили с послом Турции тему абхазских банковских карт
В Министерстве иностранных дел Грузии сегодня прошла встреча с послом Турции Фатмой Джерен Язган. На встрече обсудили информацию о начале обслуживания абхазских карт АПРА «World» турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank».
Дипломат заявила, что СМИ неправильно истолковали сообщение, а правительство Турции признает суверенитет и территориальную целостность Грузии. Об этом пишет Первый канал Грузии.
«Это был очень хороший пример того, как ложная, неподтвержденная информация может вызвать проблемы. Чтобы предотвратить такие случаи и не вводить общественность в заблуждение, мы договорились о более тесном сотрудничестве с правительством Грузии. Что касается банковских карт и финансовых услуг, то этот вопрос все еще стоит на повестке дня и включает в себя определенную группу российских карт, которые предлагают услуги своим клиентам в Турции. У них может быть соглашение с другой финансовой организацией, находящейся в Сухуми, которая не может оперировать в Турции. Соответственно, все ясно. Еще раз повторю, сегодня мы говорили о проблеме, которой на самом деле не существует», – заявила Фатма Джерен Язган.
- Ранее лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили заявил, что власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признав независимость Абхазии.
- МИД Грузии прокомментировал сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» турецкими банками. В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
Шалва Нателашвили: Турция де-факто признала Абхазию
Власти Турции признали абхазские пластиковые карты, тем самым де-факто признали независимость Абхазии, – заявил лидер «Лейбористской партии Грузии» Шалва Нателашвили.
Он отметил, что это – вражеский, недружественный шаг. Нателашвили требует, чтобы в МИД Грузии вызвали для разъяснений посла Турции.
«Необходимо запретить транзит турецких товаров через территорию Грузии, а против «Ziraat Bank» и «Is Bank» ввести санкции, которые предусмотрены американским законодательством», – сказал Нателашвили.
Лидер «Лейбористов» раскритиковал и председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзину Иванишвили, при этом назвав его акционером «Турецких авиалиний».
Ранее министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
- На парламентских выборах 31 октября «Лейбористская партия» набрала один процент голосов. Шалва Нателашвили прошел в парламент, но отказался от мандата. Он считает, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Павел Дуров объявил о запуске монетизации Telegram
Павел Дуров заявил о запуске монетизации мессенджера Telegram со следующего года. Он заверил, что коммерциализация коснется только публичных каналов и дополнительных функций, но не затронет ключевой аспект – приватные чаты.
По словам основателя приложения, к такому решению его побудило приближение числа активных пользователей к 500 миллионам. Из-за этого стоимость расходов на серверы и трафик выросло до сотен миллионов долларов в год, пояснил Дуров. По его словам, до определенного момента счета оплачивал он сам из личных средств, однако теперь перед владельцами проекта встал неизбежный выбор – "начать зарабатывать деньги для покрытия затрат или продаться более крупному игроку".
Второй вариант Дуров отверг как угрозу для независимости мессенджеру, поэтому выбрал первую альтернативу. С этой целью в Telegram введут специальную "рекламную платформу" для публичных каналов, "которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность", а их держателям "позволит покрывать расходы" на обслуживание, говорится в заявлении.
Дуров пообещал сохранить "верность ценностям" и не допустить навязчивой рекламы. Рядовые участники сохранят бесплатный доступ ко всем текущим сервисам – прежде всего к сервису обмена сообщениями, написал он. При желании пользователи смогут покупать специальные художественные стикеры, авторы которых в свою очередь, получат часть дохода.
В мае 2020 года Дуров объявил, что проект блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили 1,7 миллиарда долларов, закрыт, а средства будут возвращены инвесторам по решению американского суда. Он назвал несправедливой судебную систему, в рамках которой США смогли запретить реализацию его проекта не только в Америке, но и в других странах.
В Сухуми выступили против «расширения платформы неформального диалога» с Тбилиси
МИД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировал заявление госминистра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, предложившей «расширить платформу неформального диалога и сотрудничества с абхазской и осетинской общинами».
Как говорится в заявлении абхазского ведомства, «подходы Грузии к Республике Абхазия остаются неизменными».
«Тбилиси воспринимает Абхазию исключительно как «общину», «де-факто режим», «оккупированную территорию» и т.д. Из этого следует, что диалог между Абхазией и Грузией в представлении грузинского министра может быть только неформальным. Однако такой подход, как бы в Тбилиси не расширяли «платформу диалога», ни к чему конструктивному привести не может. Республика Абхазия не намерена вести подобного рода диалог с Грузией и саму идею такого диалога следует признать абсолютно нереалистичной. О возможности переговоров между Абхазией и Грузией можно говорить только в том случае если Тбилиси радикально пересмотрит свой курс в отношении Республики Абхазия, приступит к согласованию документа о неприменении силы между Абхазией и Грузией в рамках Женевских дискуссий и откажется от политики международной изоляции нашей страны. Лишь после этого могут сформироваться условия для нормализации отношений между двумя государствами», – сказано в заявлении.
- Ранее абхазская оппозиция выступила против нового формата переговоров с Тбилиси. О такой возможности говорится в концепции внешней политики Абхазии, принятой абхазским лидером Асланом Бжания.
- Сегодня кандидат на пост премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил, что восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один.
Парламент Грузии принял в первом чтении спорный закон о финансировании партий
Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о прекращении государственного финансирования политических партий, отказавшихся входить в законодательный орган. Этот же документ предусматривает отказ в предоставлении партиям эфирного времени, – пишет СОВА.
Поправки в закон о политических объединениях граждан правящая «Грузинская мечта» одобрила большинством голосов – 84 «за». Большинство также проголосовало за планируемые изменения в избирательное законодательство и регламент парламента.
В первоначальную редакцию законопроекта были внесены некоторые изменения. В частности, сообщается, что оппозиционные партии получат бюджетное финансирование на ближайшие полгода.
В свою очередь лидер большинства Ираклий Кобахидзе выступил с инициативой перед вторым чтением направить законопроекты, связанные с бюджетным финансированием политических субъектов и упразднением регистрации партии, в Венецианскую комиссию и ОБСЕ/БДИПЧ.
- По итогам парламентских выборов 31 октября больше всего мест в законодательном органе получила правящая партия «Грузинская мечта» – 90. Остальные 60 мест распределились между восемью оппозиционными силами: 36 мандатов у «Единого национального движения», пять – у «Европейской Грузии», по четыре мандата – у партий «Лело», «Стратегия Агмашенебели», «Альянса патриотов» и «Гирчи», у партии «Граждане» – два мандата, а у Лейбористской партии – один.
- Все восемь оппозиционных партий, получивших мандаты, остаются в режиме бойкота. Они заявляют, что результаты выборов были сфальсифицированы. О решении не отказывается от депутатского мандата пока официально объявил лишь четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе.
Оппозиционная партия предложила создать в Армении вторую военную базу РФ
Армения должна подписать новое соглашение о безопасности с РФ, включив туда пункт о создании второй военной базы, которая будет дислоцироваться в области Сюник, граничащей с Азербайджаном на юге страны. Об этом написал на своей странице в Facebook лидер партии «Просвещенная Армения» и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.
«Особое место в новом соглашении должна занять безопасность Сюникской области. В этой связи считаем жизненно важным начать безотлагательные переговоры о размещении новой российской военной базы в Сюникской области. Военная база станет, с одной стороны, опорой эффективной, динамичной деятельности российских миротворческих сил в Карабахе, с другой стороны, гарантом долгосрочного мира и безопасности в регионе», – отметил он.
По словам Марукяна, «следует отметить, что опыт 102-й российской военной базы в Гюмри является гарантией эффективности этого механизма безопасности». Он отметил, что на протяжении десятилетий эта база обеспечивала неприкосновенность армяно-турецкой границы, – пишет ТАСС.
«Мы оцениваем потенциал нового соглашения между Арменией и Россией как исторический. Такой документ может быть демонстрацией многовековой дружбы наших народов, защиты общих ценностей, борьбы с существующими угрозами (распространение терроризма, воинственная риторика стран региона, расширение военного потенциала соседних стран, военно-политических формирований)», – добавил оппозиционный политик.
- В настоящий момент в армянском городе Гюмри согласно межгосударственному договору от 1995 года дислоцируется 102 российская военная база, которая обеспечивает безопасность армяно-турецкой государственной границы. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.
- Президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы.
- Тема демаркации границы с Азербайджаном в Сюнике стала одной из болезненных в Армении. Местные жители опасаются за свою безопасность, заявляя, что азербайджанские посты приблизились к населенным пунктам и находятся на расстоянии всего нескольких сотен метров.
Чешское информагентство включено в российский список «СМИ-иноагентов»
Координатор проектов чешского медиаагентства MEDIUM-ORIEN Ислам Текушев прокомментировал принятое в понедельник Минюстом России решение включить MEDIUM-ORIEN в список СМИ, "выполняющих функции иностранного агента".
Агентство, в частности, является учредителем сайта Caucasus Times, который существует с 2003 года и освещает события на Северном Кавказе.
В комментарии, направленном Радио Свобода, Текушев связал решение Минюста с "информационной деятельностью по освящению событий, связанных с нарушением прав человека на Северном Кавказе" в рамках проекта Caucasustimes.com. "Для нас сообщение о внесении нашей организации в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, было с одной стороны неожиданностью, но с другой – ожидаемым событием, так как в нынешних реалиях любое СМИ, выходящее в своих публикациях за рамки установленных цензурой границ, имеет все шансы оказаться в этом черном списке", – отметил Текушев. По его словам, включение агентства в список "СМИ – иностранных агентов" не повлияет на его работу и Caucasus Times продолжит работать в прежнем формате.
Ранее в список СМИ – "иностранных агентов" в России были включены, в частности, Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал "Настоящее время". Включение в список налагает на СМИ дополнительные ограничения. Российские власти заявляют, что речь идёт о зеркальном ответе на существующую в США практику, однако российское законодательство предусматривает гораздо большие ограничения, отражающиеся на деятельности СМИ.
Также 21 декабря Министерство юстиции России расширило список НКО – "иностранных агентов", включив в него "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", организации "Феникс плюс" и "Акцент".
Анатолий Бибилов вновь отправился в Москву с рабочей поездкой
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов отправился накануне с двухдневной рабочей поездкой в Москву.
Как сообщает агентство «Рес» со ссылкой на администрацию югоосетинского лидера, в российской столице у него намечено несколько рабочих встреч.
Бибилов посещал Москву в середине ноября. Он провел ряд встреч с российскими чиновниками. О подробностях переговоров в пресс-службе не сообщили.
- В Южной Осетии – политический кризис. После убийства силовиками жителя Цхинвали Инала Джабиева югоосетинское правительство подало в отставку. Часть депутатов объявила о парламентском бойкоте, требуя отставки генпрокурора.
- В центре Цхинвали продолжается бессрочная акция протеста родных Инала Джабиева. Митингующие требуют, чтобы расследование убийства велось в правовом русле. Ранее было опубликовано заключение российской экспертизы, в котором говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». При этом гоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
Журнал Lancet опубликовал статью о лечении Навального
Один из ведущих мировых журналов в области медицины The Lancet опубликовал статью, посвящённую клинической картине отравления и лечению российского оппозиционера Алексея Навального. Среди авторов статьи - специалисты берлинской клиники "Шарите", куда спустя два дня после отравления в России был доставлен Навальный. Статья названа "Отравление нервно-паралитическим веществом "Новичок"".
Навальный в статье не называется по имени, однако очевидно, что речь идёт именно о нём. Описаны симптомы, которые он испытал в самолёте из Томска в Москву, а также коротко описана терапия в Омске, где он находился в первые двое суток после отравления. Отмечается, что в момент, когда Навального впервые обследовал германский врач (спустя 31 час после отравления), пациент был на искусственной вентиляции лёгких, единственное лекарство, которое ему тогда вводилось, был пропофол (седативное средство). К моменту транспортировки в Германию (спустя 47 часов после отравления) его состояние немного улучшилось, однако он по-прежнему находился в глубокой коме.
В клинике "Шарите" на основании анализов было обнаружено, что Навальный подвергся воздействию ингибитора холинэстеразы, после чего была начата терапия, в частности с использованием атропина и обидоксима. Второй препарат, однако, не подействовал. Предполагается, что до 4-го дня в крови Навального оставались следы яда, который блокировал холинэстеразу. Её восстановление началось после переливания плазмы.
На пятый день у Навального поднялась температура, которая была повышенной 10 дней. Дышать самостоятельно он начал на 12-й день после отравления, а полностью от ИВЛ был отключён на 24-й день. Спустя 2 месяца после отравления было констатировано практически полное восстановление с точки зрения неврологии и невропсихологии.
Немецкие врачи отмечают, что исход болезни был "очень благоприятным". По их мнению, едва ли не решающее значение имели мероприятия, проведённые в первые часы после отравления - интубация и искусственная вентиляция лёгких. Отмечается, что в организме Навального после прибытия в "Шарите" были найдены следы атропина, что показывает, что это противоядие вводилось ещё в России. Однако неизвестно, когда и в каком объёме. В телефонном разговоре с Навальным предположительно сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев говорилл, что введённый Навальному сотрудниками "скорой помощи" в Омске атропин, возможно, спас ему жизнь. Также в статье говорится, что Навальному помогло выздороветь и хорошее состояние его здоровья до отравления - что противоречит словам российских чиновников о том, что у него якобы был панкреатит и другие болезни. "И надо же как интересно, ни про диабет, ни про панкреатит эти 14 немецких профессоров не пишут. Не нашли у меня ничего такого" - прокомментировал сам Навальный статью.
В статье нет прямой критики омских врачей, лечивших Навального, однако в ней можно увидеть недоумение относительно того, почему в Омске не был поставлен диагноз ингибирования холинэстеразы. Отмечается, что тесты на отравление органофосфатами широко применяются в клинической практике. Между тем, в России официально Навальному не был поставлен диагноз отравления.
Навальный обвиняет в своём отравлении российские власти, а его конкретными исполнителями называет сотрудников ФСБ. Недавно было опубликовано расследование, в котором называются предполагаемые имена причастных к преступлению. Россия отвергает факт отравления, требуя от Германии передачи ей анализов Навального и медицинских документов. Навальный пишет, что теперь требуемые данные опубликованы и доступны всем.
Гахария: мирное восстановление территориальной целостности – задача №1
Оккупация, к сожалению, была и остается главной проблемой для Грузии. Об этом кандидат на пост премьер-министра Георгий Гахария заявил на встрече с членами фракции «Грузинская мечта» в парламенте. По его словам, оккупация – это не только аспект безопасности, - передаёт СОВА.
«Пока проблема оккупации в Грузии не будет окончательно решена, развитие страны в любой сфере будет ограниченным. Поэтому восстановление территориальной целостности посредством мирной и прагматической политики является задачей номер один. И все мы должны понимать, что и здесь наши евроатлантические устремления и вовлеченность стратегических партнеров чрезвычайно важны», – сказал и.о. премьера.
По словам Гахария, в этой связи дальнейшее углубление сотрудничества с международными партнерами, прежде всего с США, важно в таких сферах, как безопасность, экономика и демократизация.
Ранее в ходе выступления в парламенте кандидат в премьер-министры заявил: «главная наша цель и мечта – подать заявку на членство в ЕС». Он также отметил, что Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии.
Гахария: Грузия готова к «серьёзным программам социальной помощи» для жителей Абхазии и Южной Осетии
Правительство Грузии готово осуществлять социальные программы для жителей оккупированных территорий, но доступ к Абхазии и Южной Осетии ограничен, – заявил исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария.
«Мы готовы к довольно серьёзным программам с точки зрения социальной помощи для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. Вы знаете, что доступ – основной вызов. Власти Грузии работают с нашими международными партнёрами и для защиты основных прав человека», – сказал Гахария, выступая в парламенте.
Накануне кандидат на пост государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани заявила, что Грузия готова «расширять платформу неформального диалога и сотрудничества на основе общих интересов с абхазской и осетинской общинами».
Грузия намерена сохранить добрососедские отношения с Арменией и Азербайджаном – Гахария
Исполняющий обязанности премьер-министра Грузии Георгий Гахария заявил о нейтралитете страны в отношениях с соседями, намерении сохранить добрососедские отношения с Ереваном и Баку.
Несмотря на сложные вызовы, связанные с конфликтом в регионе, Грузия смогла сохранить нейтралитет, который дал возможность «сохранить добрососедские отношения с соседями», заявил Гахария в среду, выступая в парламенте.
«Это крайне важно для того, чтобы мы смогли и в будущем выполнять нашу региональную функцию добрососедства», – сказал он.
«Говорить и оценивать ситуацию в регионе сегодня надо очень осторожно, так как, к сожалению, окончательные итоги произошедшего пока ни для кого не ясны. Для этого необходимо время, чтобы мы увидели контуры этих перемен, что необходимо для позицирования Грузии в отношении этих перемен», – заявил Гахария.
- В военном 44-дневном противостоянии Армении и Азербайджана Грузия сохраняла нейтралитет. Во время военных действий в Карабахе Тбилиси временно приостановил пропуск военных грузов как в Армению, так и в Азербайджан. После подписания соглашения о прекращении войны Тбилиси впервые открыл воздушное пространство для российских военных самолетов после российско-грузинской войны 2008 года - для перевоза российских миротворцев.
Один из членов «Альянса патриотов» не отказывается от депутатского мандата
Четвертый номер в партийном списке «Альянса патриотов Грузии» Автандил Энукидзе не отказывается от депутатского мандата. Об этом он сообщил телекомпании «Рустави-2».
Энукидзе говорит, что оппоненты власти должны использовать парламентскую трибуну.
«Не знаю, когда я войду в парламент, но от мандата я не отказывался и не откажусь», – сказал депутат.
Ранее лидеры «Альянса патриотов» оформили отказ от депутатских мандатов. Ирма Инашвили заявила, что партия продолжит борьбу для того, чтобы в стране состоялись справедливые выборы.
По данным ЦИК Грузии, пророссийская националистическая партия «Альянс патриотов» на выборах 31 октября получила 3.14% голосов и четыре мандата.
- Политический кризис, возникший после выборов, пытаются урегулировать послы ЕС и США, выступающие посредниками в переговорах между властью и оппозицией. Дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пока в работе парламента десятого созыва участвует лишь правящая партия «Грузинская мечта».
- Парламент Грузии на внеочередной сессии рассматривает вопрос утверждения обновленного правительства во главе с действующим премьер-министром Георгием Гахария.
В Абхазии сообщили о факте повторного заражения коронавирусом
Факт повторного заражения коронавирусом зафиксирован у 16-летней жительницы Абхазии, ранее переболевшей COVID-19, – заявили в Минздраве самопровозглашенной республики.
«Нами зафиксирован лабораторно подтверждённый вторичный случай заболевания. Впервые девушка обратилась в лечебное учреждение 6 октября 2020 года. Тогда у нее была симптоматика, указывающая на легкую форму заболевания. Была потеря обоняния, температура 37.1 – 37.2 , после чего, ПЦР-диагностикой 8 октября была подтверждена коронавирусная инфекция», – сообщила главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.
По её словам, положенные 14 дней девушка провела дома в изоляции и находилась на витаминизированном питании. Медикаментозное лечение ей не понадобилось, так как болезнь протекала в легкой форме.
«Спустя положенное время было проведено повторное исследование на коронавирусную инфекцию. ПЦР–тест подтвердил, что она больше не болеет. Симптомов также не наблюдалось», – отметила Скорик.
Однако 15 декабря у девушки снова начали проявляться симптомы COVID–19 и она была вынуждена обратиться к врачам.
«При повторном анализе в нашей лаборатории было установлено, что у нее снова выявлена коронавирусная инфекция. Сейчас ее состояние удовлетворительное, она проходит лечение», – сказала Скорик.
Главный санитарный врач призвала население Абхазии продолжать соблюдать профилактику и меры санитарной безопасности.
«Так как коронавирус особенно бьет по пожилым людям, вторичное заболевание наши возрастные пациенты могут не пережить», – отметила она.
- Ранее глава инфекционной больницы Тбилиси Тенгиз Церцвадзе рассказал о нескольких случаях реинфицирования: «Антитела могут выработаться, но они могут быть недостаточно обеспеченными защитным потенциалом. С несколькими нашими бывшими пациентами такое произошло. Часто люди говорят, что (они болели дважды), но выясняется, что они заболели другим. А именно подтвержденных случаев (реинфицирования коронавирусом) – у нас три». Однако руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе сказал, что ни один из этих случаев пока нельзя назвать подтвержденным.
Колумбия подтвердила высылку двух российских дипломатов
Власти Колумбии подтвердили сообщения местных СМИ о выезде из страны – по настоянию Боготы – двух сотрудников посольства России.
Колумбийское руководство не уточнило причин такого решения, отметив лишь, что своими действиями российские граждане нарушили Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. В министерстве иностранных дел Колумбии заявили также, что Россия в ответ отстранила от работы двух колумбийских дипломатов.
Глава колумбийской миграционной службы Хуан Франсиско Эспиноса сказал, что россияне покинули страну 8 декабря.
Журнал Semana и газета El Tiempo, в числе прочих, написали ранее о возможной причастности сотрудников российской дипмиссии к шпионажу, а именно к сбору секретной военной информации, а также сведений о работе энергетической отрасли и добыче минеральных ресурсов.
Ни МИД России, ни российское посольство в Боготе сообщение пока не прокомментировали, отмечает Reuters.
Израильский парламент самораспустился в третий раз подряд
Израильский однопартийный парламент Кнессет досрочно самораспустился в третий раз подряд и прекратил работу с 12 часов ночи среды, 23 декабря. В стране пройдут четвёртые за два года парламентские выборы, они должны состояться 23 марта 2021 года.
В Израиле с 2019 года продолжается политический кризис, вызванный примерно равным количеством мест в парламенте, получаемых правыми и левыми партиями. По итогам выборов в апреле и сентябре 2019 депутатам не удавалось сформировать правительство. По израильскому законодательству, право сформировать правительство получает лидер партии, получившей больше всего голосов. Он должен заручиться поддержкой 61 депутата.
В этот раз весной 2020 года партиям удалось сформировать коалиционное правительство, в котором действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганц должны были по очереди возглавлять правительство. Однако разногласия в коалиции привели к невозможности принять государственные бюджеты на 2020 и 2021 годы. Нетаньяху и Ганц обвиняют в досрочных выборах друг друга.
Дональд Трамп помиловал двух свидетелей по делу о вмешательстве России в выборы в США
Действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании 15 человек, среди которых — двое свидетелей по делу о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США, осуждённые за дачу ложных показаний. Список помилованных вывешен на сайте Белого дома.
Среди помилованных — бывший советник предвыборного штаба Трампа Джордж Пападопулос и юрист из Нидерландов Алекс ван дер Цваан, работавший с советником Трампа Полом Манафортом.
Ван дер Цваан был приговорён к 30 дням тюрьмы за дачу ложных показаний о бизнес-контактах Пола Манафорта на Украине. Попадуполос был приговорён в 2018 году к 14-дневному сроку после того как признал себя виновным в даче ложных показаний федеральным агентам о своих контактах с людьми, которые утверждали, что имеют связи с высокопоставленными российскими чиновниками.
В решении о его помиловании сказано, что помилование "позволяет скорректировать несправедливость, причинённую комиссией спецпрокурора по делу о вмешательстве Роберта Мюллера большому количеству людей".
Среди помилованных Трампом — трое бывших конгрессменов от Республиканской партии, в разное время представлявших избирательные округа в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке. Один из них был осуждён за нецелевое использование благотворительных пожертвований. Другой — за растрату предвыборных средств, третий — за инсайдерскую торговлю на бирже.
- Кроме того, президент США помиловал четверых бывших сотрудников частной военной компании Blackwater, осуждённых за убийство 14 мирных граждан Ирака в 2007 году. Во время охраны конвоя они, согласно приговору, открыли беспорядочную стрельбу в Багдаде из пулемётов и гранатомётов. В сообщении о помиловании сказано в частности, что иракский следователь по делу мог быть связан с вооружённым подпольем.
На окраине Тбилиси снесли еще семь незаконных построек
Муниципальная инспекция мэрии Тбилиси сегодня осуществила демонтаж еще семи незаконных построек. Представители ведомства прибыли на улицу Твалчрелидзе в Самгорском районе рано утром.
Ранее инспекция призвала правонарушителей в течение четырех дней, самим демонтировать постройки на государственном участке земли.
Отметим, что пять домов еще не были достроены, а строительство двух было почти завершено. Эти два здания построили брат и сестра Пипия – беженцы из Абхазии. У брата, Левана Пипия – жена и трое детей, которые находились в другом месте во время демонтажа. Он заявил грузинской службе «Радио Свобода», что поэтапно строил дом с 2010 года и до недавнего времени никто не предупреждал, что строительство незаконное и должно быть остановлено. Пипия говорит, что у его родителей – однокомнатная квартира, поместиться в которой вместе со своей семьёй он не может.
Ранее представители мэрии Тбилиси провели демонтаж более десяти незаконных построек в поселении Африка на окраине Тбилиси. Тема вызвала широкий общественный резонанс.
МИД Грузии: абхазские банковские карты – часть российской системы МИР
Министерство иностранных дел Грузии прокомментировало сообщение Нацбанка самопровозглашенной республики Абхазия о начале обслуживания карт АПРА «World» крупнейшими турецкими банками – «Is Bank» и «Ziraat Bank». В Тбилиси отмечают, что «абхазская национальная платежная карта» – часть российской платёжной системы МИР, и считают, что Москва лишь пытается представить Абхазию в качестве независимого государства.
«Реально система фиксирует лишь российскую платежную карту МИР, а идентификация того, где изготовлена привязанная к МИР-у конкретная банковская карта, связана с техническими сложностями. Это подтверждают и турецкие партнеры, с которыми состоялась уже не одна коммуникация. Следовательно, по этому вопросу мы продолжаем тесную работу со всеми государствами-партнерами. Известно, что всё международное содружество и тем более наши стратегические партнеры твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Все они непоколебимо проводят политику непризнания оккупированных территорий и тесно сотрудничают с нами в целях устранения-превенции любых незаконных попыток России», – говорится в заявлении ведомства.
По информации абхазского Нацбанка, на сегодняшний день карты АПРА «World» принимаются на территории России, Беларуси, Узбекистана, Армении и Турции.
- Ранее кандидат на пост главы МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Россия – страна-оккупант, которая прилагает все усилия, чтобы полностью снять вопрос Грузии с международной повестки дня, а также призывает Грузию смириться с «новыми реалиями» относительно Абхазии и Южной Осетии.
COVID-19 в Грузии: 2345 новых случаев, 51 пациент скончался
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 2233 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 51 пациент.
Как заявил заместитель главы операционного штаба межведомственного совета по борьбе с COVID-19 Бердия Сичинава, за сутки в стране выявили 2345 новых случаев коронавируса (днём ранее – 3064), выздоровели 3560.
Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 214 871, выздоровевших – 191 968.
За сутки было проведено 14 457 тестов, из них PCR-тестов – 6098, экспресс‐тестов на антиген – 8359.
- Правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Принято решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновят работу – с жестким соблюдением регуляций.
СМИ: мать Алины Кабаевой получила квартиру в Москве за 600 млн рублей
Любовь Кабаева, мать олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой, владеет квартирой в центре Москве стоимостью 600 миллионов рублей, сообщает издание "Собеседник".
В своём материале СМИ ссылается на выписку из Росреестра, а также на другое издание – "Русская пресса", которое ранее выяснило, что у Любови Кабаевой есть парковочное место на территории элитного жилого дома по улице Пречистенка. По данным "Собеседника", квартира в нём площадью 260 квадратных метров перешла к матери бывшей гимнастки в 2015 году через посредника от фирмы "Тепло-Инвест", связанной с "Газпромом".
Ранее издание The Insider опубликовало расследование, согласно которому Алина Кабаева за год работы в холдинге "Национальная медиа группа" заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей. Одним из акционеров холдинга является друг и бывший сосед Владимира Путина по кооперативу "Озеро" Юрий Ковальчук. Именно он в 2008 году трудоустроил Кабаеву.
Кроме того, по данным The Insider, главный акушер-гинеколог Минздрава России Лейла Адамян и её дочь владеют элитной недвижимостью в центре Москвы стоимостью больше миллиарда рублей, покупка совпала с беременностью и родами Алины Кабаевой. По информации СМИ, бывшая гимнастка рожала в столичном медицинском центре под присмотром Адамян. Отмечалось, что ни у врача, ни у её дочери нет источников доходов, которые могут объяснить приобретение такой дорогой недвижимости.
В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы, в которых предполагали, что отцом детей Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию никак не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил главного акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, а за несколько лет до этого друзья Путина, бизнесмены Петр Колбин и Геннадий Тимченко, переписали на бабушку Кабаевой несколько элитных квартир.
В 2008 году таблоид "Московский корреспондент", сообщивший о возможной подготовке свадьбы Путина и Алины Кабаевой, был закрыт вскоре после публикации, а у его владельца – банкира Александра Лебедева – начались проблемы в бизнесе.
В Абхазии за сутки подтверждено 140 случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 547 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 140 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 111 человек, 100 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 30 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской - 23, в Гагрской ЦРБ - 42 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 60 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8011 человек. 102 летальных случая. Выздоровели 6173 человека.
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