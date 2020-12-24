Христиане отмечают Рождество по григорианскому календарю. ВИДЕО

В ночь на 25 декабря христиане, живущие по григорианскому календарю, отмечают один из самых важных праздников – Рождество Христово. Верующие празднуют рождение младенца Иисуса от Пресвятой Девы Марии.

В этом году рождественские праздники проходят на фоне пандемии коронавируса.

Из-за карантинных ограничений и комендантского часа Папа Римский Франциск начал мессу в соборе Святого Петра в Ватикане раньше обычного. Число присутствующих на богослужении ограничено. Большинство священников и все верующие использовали маски.

Из-за роста числа заразившихся в большинстве европейских стран как минимум до начала января введены строгие ограничения. Закрыты рестораны, спортзалы, многие магазины и развлекательные центры. Отменены рождественские ярмарки, граждан просят по возможности не покидать свои дома и соблюдать социальную дистанцию.



В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Из-за этого более 40 государств прекратили с ней авиасообщение. В Лондоне, в также на юго-востоке и востоке Англии объявлен жесткий локдаун.



Сразу после Рождества в странах Евросоюза начнется вакцинация. Компании Pfizer и BioNTech уже заявили, что готовы немедленно начать поставки доз вакцины совместного производства. В Европейском медицинском агентстве считают, что вакцина будет эффективна и против нового штамма коронавируса. Власти Евросоюза планируют привить 450 миллионов человек в 27 странах.



В России, где Рождество отмечают в январе, несмотря на рост числа заболевших, власти пока не вводят жёстких ограничений, но призывают отметить Новый год в кругу семьи.