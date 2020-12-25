Ахвледиани:  правительство работает над вопросом оказания помощи Дате Ванишвили

Правительство Грузии работает над вопросом оказания медицинской помощи Дате Ванишвили, – заявила госминистр по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани.

«Вам известно, что цхинвальский оккупационный режим запрещает свободное передвижение, в том числе таким тяжелым пациентам, как Дата Ванишвили. Мы работаем, исходя из наших возможностей, реальной ситуации и интересов семьи», – отметила она.

Гражданин Грузии, известный как Дапа-папа, находится на территории, контролируемой российскими войсками и властями самопровозглашенной республики Южная Осетия. Состояние его здоровья недавно ухудшилось. Родственники не могут перевезти дедушку в грузинскую клинику.

Ахвледиани осудила и решение цхинвальского суда о продлении ареста гражданину Грузии Зазы Гахеладзе. В незаконном заключении, по её словам, остаются еще два гражданина – Ираклий Бебуа в Абхазии и Геннадий Бестаев в Южной Осетии.

«Мы используем все доступные рычаги, в том числе неформальные каналы. В постоянном режиме задействована «горячая линия», по которой мы регулярно получаем информацию о положении наших граждан, находящихся в незаконном заключении. Работаем в интенсивном режиме, чтобы усилить давление на оккупационный режим и добиться немедленного освобождения наших граждан», – заявила Ахвледиани.

Госминистр указала, что ранее югоосетинские власти освободили из заключения жителя села Зардианткари Горийского муниципалитета Мириана Тазиашвили, задержанного 20 ноября.