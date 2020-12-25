Новое правительство Аджарии утвердили в прежнем составе

Верховный совет Аджарии объявил доверие и утвердил обновленное правительство автономии во главе с Торнике Рижвадзе. Все четыре места в правительстве Аджарии заняли старые министры.

Джаба Путкарадзе назначен министром финансов и экономики, Нино Нижарадзе – министром здравоохранения, Георгий Сурманидзе – министром сельского хозяйства, Майя Хаджишвили – министром образования.

Правительство региона в старом составе единогласно поддержали 14 депутатов – все члены совета от правящей партии «Грузинская мечта». Для утверждения требовалось согласие как минимум 11 депутатов, – пишет «Новости-Грузия».

Единственным оппозиционером, который присутствовал на сегодняшнем заседании, стал независимый депутат Ираклий Чавлеишвили, избранный в законодательный орган от блока «ЕНД – Сила в единстве». Он не поддержал правительство Рижвадзе, однако отметил, что будет постоянно следить за его работой.

Шесть других оппозиционеров написали заявления об отказе от депутатских мандатов. Они считают, что итоги выборов 31 октября были сфальсифицированы.