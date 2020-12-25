В Сухуми возмущены «наращиванием военного потенциала Грузии» и ждут разъяснений США

Власти самопровозглашенной республики Абхазия возмущены «наращиванием военного потенциала Грузии». При этом в Сухуми намерены потребовать разъяснений у представителей США, – говорится в заявлении абхазского министерства иностранных дел.

Ранее министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что в 2021 году грузинское военное ведомство планирует закупить партию разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он отметил, что недавно было подписано соглашение с Израилем об обновлении и полной модернизации противовоздушной системы Грузии.

«В очередной раз руководство Грузии, осуществляя активное наращивание военного потенциала, пытается обосновать свои действия исключительно необходимостью обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Однако крайне трудно оправдать планы по покупке разведывательных и боевых БПЛА исключительно интересами самообороны.

В свете недавних событий в Нагорном Карабахе, где активно использовались беспилотные боевые летательные аппараты, благодаря применению которых азербайджанской стороне удалось развить наступательную операцию, особую актуальность принимают планы Грузии по закупке подобных видов современного высокоточного вооружения. Совершенно очевидно, что эти современные виды вооружений могут быть применены исключительно для силового решения неурегулированных конфликтов», –сказано в заявлении абхазского МИД.

В Сухуми считают, что действия Тбилиси демонстрируют «откровенно враждебный настрой Грузии к своим ближайшим соседям и полностью обесценивают любые декларативные шаги о приверженности мирному урегулированию существующих конфликтов».

Абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала

«Не вызывает никаких сомнений и то, что курс на милитаризацию Грузии активно поддерживается официальным Вашингтоном, выступающим в качестве стратегического партнера Тбилиси. Глубоко убеждены, что интенсификация процесса милитаризации Грузии носит крайне опасный характер и несет прямую угрозу миру и стабильности. Абхазская сторона выражает свое серьезное беспокойство подобными провокационными действиями грузинских властей, способными породить новый виток напряженности в зоне конфликтов. Учитывая сложившуюся ситуацию, абхазская сторона намерена потребовать у представителей США детальных разъяснений относительно намерений грузинского руководства по наращиванию военного потенциала и обоснованную аргументацию о планах дальнейшего применения подобного высокоточного и крайне эффективного наступательного вооружения в нашем регионе», – говорится в заявлении.