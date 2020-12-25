Парламент Грузии принял резолюцию по внешней политике

Парламент Грузии принял резолюцию «О внешней политике», заявив главными целями вступление в Евросоюз, НАТО и восстановление территориальной целостности мирным путем.

За резолюцию проголосовал 81 депутат. Оппозиция не принимала участия в работе над текстом документа и в голосовании, – пишет «Новости-Грузия».

В резолюции говорится, что вступление в ЕС и НАТО не имеет альтернативы. Стратегическими партнерами Грузии названы США, Германия, Франция, Великобритания, особо подчеркнуто сотрудничество со странами Восточной и Центральной Европы и Балтии. Среди международных организаций организаций особо выделены ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЧЭС и ГУАМ.

В тексте отмечается значение развития отношений со странами черноморского региона.

«Приоритетны для Грузии – стратегическое партнерство с Турцией и Азербайджаном и укрепление добрососедских и дружественных отношений с Арменией, а также максимальная реализация стратегического потенциала в отношениях с Румынией, Болгарией и Украиной», – говорится в резолюции.

Что касается России, в документе она названа страной, от которой исходят «конвенционные и гибридные угрозы». При этом отмечается, что «Грузия продолжит прагматичную и принципиальную политику с Российской Федерацией, основываясь на государственных интересах и основополагающих нормах международного права». Целью такой политики названы полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, а также укрепление мира, безопасности и стабильности.