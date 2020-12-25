Папа Римский призвал обеспечить вакцинами и лечением всех людей

Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19.

«Мы все в одной лодке», - подчеркнул Франциск в послании, которое показывали только по видео. Обычно понтифик обращается к верующим с балкона собора Святого Петра, но в этом году из-за коронавирусных ограничений формат выступления решено было изменить.

«Я прошу всех, глав государств, компании и международные организации сотрудничать, а не конкурировать, найти решение для каждого – вакцину для всех – особенно для наиболее уязвимых и нуждающихся в каждом уголке планеты», - заявил Папа Римский.

В обращении Франциск также говорил о жертвах войн и насилия. Он призвал обратить особое внимание на судьбы детей в странах, где есть вооруженные конфликты, в том числе, в Сирии, Йемене, Ираке. На первую половину марта будущего года у главы Римско-католической церкви запланирована поездка в Ирак.

В рождественском послании понтифик упомянул и события в Донбассе, а также Карабах. «Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных (в конфликт) стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины», - приводит слова Франциска Французское международное радио.

25 декабря католики и протестанты, наряду с прихожанами ряда православных церквей, празднуют Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.