Кто возглавит ЕНД – онлайн-голосование определило лидера

Ника Мелия лидирует на выборах председателя главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Голосование проходит в онлайн-режиме в соцсети Фейсбук. Оно началось 21 декабря в 14:00 и завершится сегодня, 25 декабря, в 21:00. Принять участие в голосовании могут все члены и сторонники партии. Модераторы следят за тем, чтобы голоса не оставляли с фейковых аккаунтов – «ботов» отсеивают, сообщает агентство «Новости-Грузия».

К этому времени за Мелия проголосовали более 13 тысяч интернет-пользователей. Его единственный конкурент – экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, серьезно отстает. За его кандидатуру к этому времени проголосовали чуть более 7 тысяч человек.

«Наши сторонники могут проголосовать за желаемого кандидата и уже формально он будет избран съездом по итогам рейтингового опроса, который проводится с помощью Фейсбука. Думаю, что это довольно инновационный подход. Мы впервые проводим выборы председателя по такой системе. Посмотрим, каким будет результат», - заявила член политсовета партии Саломе Самадашвили.

С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».

Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.

Саакашвили, который является основателем ЕНД, также прокомментировал решение Вашадзе. Экс-президент заявил, что оно не стало для него неожиданностью, поскольку Вашадзе «устал от политики» и не был готов к новому этапу острой политической борьбы.