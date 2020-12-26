Умер советский шпион в Великобритании Джордж Блейк

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Бехтер умер на 99 году жизни. Он был участником нидерландского Сопротивления, и агентом британской разведывательной службы Ми-6, пока не был разоблачен в 1959 году как советский шпион.

Бехтер родился в Роттердаме, его имя при рождении было Георг Бехар. Он жил в Египте и Великобритании, а после начала Второй мировой войны вернулся в Нидерданды, где стал курьером антинацистского подполья. После этого во время войны он вернулся в Британию, где сначала поступил на флот, а затем был принят на работу в Ми-6, в это время его звали Джордж Блейк.

Под дипломатическим прикрытием он работал в посольстве Великобритании в Сеуле, в ходе Корейской войны город был занят войсками Северной Кореи и он оказался в плену. В заключении он стал коммунистом и согласился работать на КГБ, после чего вернулся в Великобританию.

Блейк работал двойным агентом в Берлине, но был разоблачен с помощью перебежчика, а в 1961 приговорен к 42 годам тюрьмы. В 1966 он сбежал из заключения, покинул Великобританию, добрался до ГДР и был переправлен в Москву.

Преподавал в Академии внешней разведки, занимался научной работой. Был награжден высшей советской наградой - Орденом Ленина. В 1990 году опубликовал автобиографию «Иного выбора нет», где заявил, что остается убежденным коммунистом, в 2006 году опубликовал книгу воспоминаний «Прозрачные стены».