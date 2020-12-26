ВОЗ обещает помочь Грузии с получением вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова поддержать Грузию в вопросах, связанных с получением вакцины от коронавируса, чтобы страна получила первые дозы как можно раньше. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.

Согласно сообщению пресс-службы администрации правительства, начало процесса вакцинации от COVID-19 было одной из главных тем беседы Гахария и Гебреисус. Стороны обсудили работу комиссии, которая была создана по поручению премьера Грузии и отвечает за своевременную доставку вакцины в страну, а также занимается решением сопутствующих логистических и инфраструктурных вопросов.

Гахария проинформировал гендиректора ВОЗ, что помимо международной платформы Covax в активной фазе находятся переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Проводят эти переговоры МИД и дипломатические миссии Грузии за рубежом. Как отмечается, Гебреисус дал высокую оценку шагам, предпринятым правительством Грузии как весной, на фазе превенции распространения вируса, так и сейчас, на фазе контроля распространения инфекции.

Внимание было акцентировано на положении в госпитальном секторе, роли ковид-гостиниц и работе звена первичного здравоохранения в процессе управления легкими пациентами на дому. Также стороны отметили позитивную роль активного тестирования населения для остановки распространения инфекции.

Визит директора Европейского регионального офиса ВОЗ в Грузию на прошлой неделе был назван в качестве примера тесного сотрудничества. Гахария отметил, что Грузия и в будущем продолжит работу с ВОЗ как в плане управления СOVID-19, так и с точки зрения реформ в сфере здравоохранения.

Через платформу Covax Грузия планирует заключить контракт на закупку 1,4 миллиона доз вакцин от коронавируса. Этого будет достаточно для вакцинации четверти населения страны. С помощью Covax Грузия может получить три вакцины: Astrazeneca, Pfizer и Moderna. Власти не исключают, что закупят и другие препараты, одобренные ВОЗ, путем двухсторонних переговоров со странами-производителями. Что касается сроков, то самой реальной датой начала вакцинации в Грузии в Минздраве называют март-апрель 2021 года.