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ВОЗ обещает помочь Грузии с получением вакцины от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова поддержать Грузию в вопросах, связанных с получением вакцины от коронавируса, чтобы страна получила первые дозы как можно раньше. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил во время телефонного разговора с премьер-министром Грузии Георгием Гахария.
Согласно сообщению пресс-службы администрации правительства, начало процесса вакцинации от COVID-19 было одной из главных тем беседы Гахария и Гебреисус. Стороны обсудили работу комиссии, которая была создана по поручению премьера Грузии и отвечает за своевременную доставку вакцины в страну, а также занимается решением сопутствующих логистических и инфраструктурных вопросов.
Гахария проинформировал гендиректора ВОЗ, что помимо международной платформы Covax в активной фазе находятся переговоры с международными партнерами и производителями вакцин. Проводят эти переговоры МИД и дипломатические миссии Грузии за рубежом. Как отмечается, Гебреисус дал высокую оценку шагам, предпринятым правительством Грузии как весной, на фазе превенции распространения вируса, так и сейчас, на фазе контроля распространения инфекции.
Внимание было акцентировано на положении в госпитальном секторе, роли ковид-гостиниц и работе звена первичного здравоохранения в процессе управления легкими пациентами на дому. Также стороны отметили позитивную роль активного тестирования населения для остановки распространения инфекции.
Визит директора Европейского регионального офиса ВОЗ в Грузию на прошлой неделе был назван в качестве примера тесного сотрудничества. Гахария отметил, что Грузия и в будущем продолжит работу с ВОЗ как в плане управления СOVID-19, так и с точки зрения реформ в сфере здравоохранения.
Через платформу Covax Грузия планирует заключить контракт на закупку 1,4 миллиона доз вакцин от коронавируса. Этого будет достаточно для вакцинации четверти населения страны. С помощью Covax Грузия может получить три вакцины: Astrazeneca, Pfizer и Moderna. Власти не исключают, что закупят и другие препараты, одобренные ВОЗ, путем двухсторонних переговоров со странами-производителями. Что касается сроков, то самой реальной датой начала вакцинации в Грузии в Минздраве называют март-апрель 2021 года.
Другие новости дня
В «красных зонах» югоосетинского РММЦ проходят лечение 86 пациентов
В «красных зонах» Республиканского многопрофильного медицинского центра (РММЦ) самопровозглашенной республики Южная Осетия, по данным на утро 26 декабря, проходят лечение 86 пациентов с COVID-19.
«В инфекционном корпусе РММЦ на сегодняшний день находятся 46 пациентов, в здании детской больницы – 40. За минувшие сутки в «красную зону» поступило трое больных, выписаны четыре человека», - сообщила информагентству «Рес» главный инфекционист республики Элеонора Джиоева.
По словам Джиоевой, приемно-сортировочное отделение РММЦ в пятницу приняло 30 пациентов, из них двое были госпитализированы.
«Направление на компьютерную томографию органов грудной клетки получили четыре человека. Протестирован в приемно-сортировочном отделении 41 пациент», - отметила главный инфекционист.
- В связи пандемией решением оперативно штаба до 15 января приостановлено функционирование средних, средне-профессиональных и высших учебных учреждений, действует масочный режим, необходимо соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
Ника Мелия избран председателем «Национального движения»
Ника Мелия стал председателем партии «Национальное движение». По словам члена партии Давида Киркитадзе, новый председатель обеспечит в партии широкое вовлечение и прозрачность процесса принятии решений, передает Общественный вещатель.
Как отметил Киркитадзе, «Национальное движение» внедрило новую систему, благодаря которой сторонники партии смогут в электронном виде участвовать в формировании ее планов и решений.
«Новый председатель и новшества означают, что решения будут приниматься с привлечением общественности и наших сторонников», - сказал Давид Киркитадзе.
- По решению политсовета партии, выборы председателя проходили электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
- С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
Зураб Джапаридзе учредил новую партию - «Гирчи – Больше свободы»
Зураб Джапаридзе учредил новую партию - «Гирчи – Больше свободы». Как заявил Джапаридзе журналистам перед началом съезда партии, он сам будет председателем партии, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По его словам, новая партия «Гирчи» («Шишка») будет во многом отличаться от старой.
«Главное отличие будет заключаться в том, что я хочу, чтобы «Гирчи» была более открытой платформой для народа, для той молодежи, которую вы здесь видите, и чтобы меня, как и бренд «Гирчи», а также и телевидение «Гирчи» молодежь использовала для продвижения своих идей и испытала себя в грузинской политике.
Оздоровление грузинского политического спектра зависит от того, что в политику должны прийти новые люди. За историю своего существования «Гирчи» сумела сделать то, что молодежь вновь заинтересовалась политикой. У этих людей есть множество идей и инициатив, которые они хотят попробовать. Получится не у всех, однако сторонники «Гирчи» решат, у кого получается это лучше, и тогда они станут новыми узнаваемыми лицами «Гирчи», - заявил Джапаридзе.
- О решении отмежеваться от сопартийцев Зураб Джапаридзе написал в соцсети несколько недель назад. «С одной стороны мои, а с другой Яго, Вахо и Сандо пути разошлись. Я больше не собираюсь делать «Гирчи» вместе с ними», - написал Джапаридзе.
- Партию «Гирчи» создали в 2015 году трое представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Ультралиберальная партия пользуется популярностью среди молодежи. За пять лет «Гирчи» добилась декриминализации марихуаны и созданием собственной «церкви», которая помогает молодым людям избежать призыва в армию.
34 смерти за сутки. Новые данные по коронавирусу на Северном Кавказе
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 34 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 1312.
По данным оперштаба, в Краснодарском крае умерли 13 человек, больных COVID-19, в Дагестане - девять, в Ставропольском крае - семь, в Северной Осетии - два, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии по одному.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 5697 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 246 человек.
- Ставропольский край + 246 (33861 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 190 (26785)
- Дагестан + 158 (22674)
- Чечня + 145 (8015)
- Калмыкия + 110 (14285)
- Кабардино-Балкария + 103 (15309)
- Карачаево-Черкесия + 93 (14671)
- Адыгея + 92 (10586)
- Северная Осетия + 88 (11573)
- Ингушетия + 87 (11693)
На Северном Кавказе зарегистрировано 169 452 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперштаба на 26 декабря , выявлено 3 021964 человека с коронавирусом (российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Россией Крыму).
В Чечне в честь 15-летнего сына Рамзана Кадырова назвали спорткомплекс
В селе Бачи-Юрт Курчалоевского района Чечни открыли двухэтажный спортивный комплекс, названный в честь старшего сына главы республики Рамзана Кадырова.
«Ахмат Кадыров - воспитанник бойцовского клуба «Ахмат», он уже успел принять участие в международных турнирах. В его копилке нет ни одного поражения. Помимо профессионального занятия спортом, Ахмат изучает религию и показывает отличные результаты в учебе. Он подает пример своим сверстникам», - говорится в сюжете госканала «Грозный».
«Благодарим за открытие спорткомплекса фонд имени Ахмата Кадырова, Аймани Кадырову (мать главы Чечни, президент фонда имени Ахмата Кадырова - прим.ред.) и Рамзана Кадырова», - заявил глава администрации Курчалоевского района Асламбек Ирасханов.
- 10 декабря этого года власти США включили футбольный клуб «Ахмат», Фонд имени Ахмата Кадырова и бойцовский клуб «Ахмат» в санкционный список на основании «Глобального акта Магнитского», который Вашингтон использует для преследования лиц, заподозренных в нарушении прав человека.
- Чеченский общественный фонд имени Ахмата Кадырова получил в 2019 году рекордные 6,075 млрд рублей дохода. Организацию не раз обвиняли в том, что пожертвования в фонд заставляют перечислять в «добровольно-принудительном» порядке, однако глава республики Рамзан Кадыров все эти обвинения отрицал.
- В Чечне имя первого президента республики Ахмата Кадырова носят улицы, мечеть, общественный фонд, футбольный клуб, село, стоэтажная башня в Грозном и звезда в созвездии Льва. Недавно власти Чечни начали кампанию по переименованию районов Грозного, один из них также предлагается назвать в честь Ахмата Кадырова.
В Марнеули 23-летнего врача нашли мертвым на рабочем месте в клинике «Аверси»
В городе Марнеули (регион Квемо Картли) 23-летнего врача нашли мертвым на рабочем месте в клинике «Аверси», сообщает телеканал «Формула».
По предварительной версии, скоропостижная смерть молодого мужчины наступила из-за тромбоэмболических осложнений. Недавно он перенес коронавирус. К работе врач вернулся десять дней назад.
Семья умершего отказывается от проведения экспертизы, поэтому точные причины произошедшего вряд ли будут установлены.
Тромбы неоднократно становились виновниками смертей молодых людей с COVID-19 в Грузии. Так, например, совсем недавно от тромбоэмболии легочной артерии в Батуми скончалась 31-летняя женщина.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 19 человек
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 586, в общем составив 157 349. По состоянию на 11:00 26 декабря число выздоровевших пациентов увеличилось на 854 и сейчас составляет 138 669.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 19 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 2752.
Согласно информации Министерства здравоохранения Армении, за время эпидемии 671 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 15 257, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 581 386 (2610 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
497 человек оштрафованы за сутки в Грузии за нарушение ограничений по COVID-19
За минувшие сутки полицейские выявили 497 фактов нарушения ограничений, действующих в Грузии из-за коронавируса.
Как сообщает пресс-служба МВД, к административной ответственности привлечены 64 человека – все они оштрафованы за нарушение правил изоляции и карантина. Среди них есть граждане, которые нарушили ограничение на передвижение с 21:00 до 05:00.
Кроме того, за нарушение масочного режима на 20 лари (около 6 долларов) оштрафованы 433 человека.
- Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации с 28 ноября в больших городах Грузии закрылись торговые центры и вещевые рынки, большинство розничных непродовольственных магазинов. Не работает городской транспорт, учебные и воспитательные заведения перешли на дистанционный режим работы.
- Правительство планировало снять большую часть ограничений с 24 декабря по 2 января. Эпидемиологи выступили против такого подхода и настаивали на сохранении ограничений. Советник Генерального секретаря ООН по вопросам здравоохранения Георгий Пхакадзе призвал правительство ввести в стране полный локдаун в период новогодних праздников.
- В итоге правительство Грузии пересмотрело план по смягчению ограничений и приняло решение не возобновлять в период с 24 декабря по 2 января работу междугороднего транспорта, а также общественного транспорта в крупных городах страны (Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави). Не будут работать вещевые рынки, а торговые объекты, в том числе крупные торговые центры все же возобновили работу – с жестким соблюдением регуляций.
- Остается в силе запрет на передвижение в ночные часы. «Комендантский час» по всей стране будет действовать с 21:00 до 05:00 – за исключением новогодней ночи и кануна Рождества – 6 января.
Умер советский шпион в Великобритании Джордж Блейк
Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Георгий Бехтер умер на 99 году жизни. Он был участником нидерландского Сопротивления, и агентом британской разведывательной службы Ми-6, пока не был разоблачен в 1959 году как советский шпион.
Бехтер родился в Роттердаме, его имя при рождении было Георг Бехар. Он жил в Египте и Великобритании, а после начала Второй мировой войны вернулся в Нидерданды, где стал курьером антинацистского подполья. После этого во время войны он вернулся в Британию, где сначала поступил на флот, а затем был принят на работу в Ми-6, в это время его звали Джордж Блейк.
Под дипломатическим прикрытием он работал в посольстве Великобритании в Сеуле, в ходе Корейской войны город был занят войсками Северной Кореи и он оказался в плену. В заключении он стал коммунистом и согласился работать на КГБ, после чего вернулся в Великобританию.
Блейк работал двойным агентом в Берлине, но был разоблачен с помощью перебежчика, а в 1961 приговорен к 42 годам тюрьмы. В 1966 он сбежал из заключения, покинул Великобританию, добрался до ГДР и был переправлен в Москву.
Преподавал в Академии внешней разведки, занимался научной работой. Был награжден высшей советской наградой - Орденом Ленина. В 1990 году опубликовал автобиографию «Иного выбора нет», где заявил, что остается убежденным коммунистом, в 2006 году опубликовал книгу воспоминаний «Прозрачные стены».
Минздрав РФ одобрил применение вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет
Минздрав России одобрил применение вакцины против коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» для людей старше 60 лет. Об этом в интервью каналу «Россия-24» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По утверждению министра, в России уже проходит масштабная вакцинация препаратом.
Вакцинация для групп риска началась в Москве 5 декабря. Ранее Мурашко заявлял, что до конца года в российские регионы планируется отправить до 500 тысяч вакцин. Еще 300 тысяч доз, как утверждается, отправлены в Аргентину. При этом темпы вакцинации пока в десятки раз ниже, чем в США и Великобритании и не превышают несколько тысяч человек в день.
Согласно официальной статистике, заражаются коронавирусом нового типа в России больше 29 тысяч человек в день. По состоянию на утро 26 декабря в России было выявлено с начала пандемии 3 миллиона 21 964 случая заболевания коронавирусом нового типа. 541 299 человек находятся на контроле государства как заболевшие. Смертность в 2020 году рекордная за 9 лет - а избыточная смертность превысила 140 тысяч человек.
- Ранее своим возрастом объяснил не готовность вакцинироваться «Спутником» 68-летний президент России Владимир Путин. «Специалисты нам говорят о том, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот на сегодня, предусмотрены для граждан в определенной возрастной зоне. И до таких, как я, вакцины пока не добрались, - заявил он на итоговой пресс-конференции 17 декабря. - Но я обязательно это сделаю, как только это станет возможным».
- Третья стадия испытаний «Спутник V» по-прежнему не закончена. Издание «Медуза» отмечает, что у научного сообщества есть ряд вопросов к испытанию препарата, суммируя которые можно предположить, что испытания провалены (что не говорит о неэффективности вакцины).
Югоосетинский университет стал частью консорциума «Большой Кавказ»
Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), Югоосетинский университет (ЮОГУ), Абхазский университет, Национальный университет архитектуры и строительства Армении подписали соглашение о создании консорциума «Большой Кавказ».
Совместная работа предполагает развитие научно-образовательного и культурно-гуманитарного сотрудничества в области изучения и преподавания русского языка в Армении, России и самопровозглашенных республиках Южная Осетия и Абхазия.
Вузы-партнеры планируют проводить курсы повышения квалификации и семинары, а также реализацию образовательных программ по русскому языку и русской литературе, в том числе с использованием дистанционных технологий. В планах также проведение международных научно-практических конференций и форумов, создание программ академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава.
Ректор ЮОГУ Вадим Тедеев отметил в беседе с информагентством «Рес», что это знаменательное событие в новейшей истории вуза и выразил уверенность, что консорциум «Большой Кавказ» станет эффективной площадкой для развития и взаимодействия вузов в реализации намеченных планов.
Свои подписи под документом поставили ректор Юго-Осетинского университета Вадим Тедеев, ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, ректор Абхазского университета, профессор Алеко Гварамия и ректор национального университета архитектуры и строительства Армении Егиазар Варданян.
Продвижение и укрепление позиций русского языка на международной арене реализуется в СКФУ через разные формы и направления работы, в том числе программы по повышению квалификации учителей русского языка и литературы. Так, в Абхазии и Южной Осетии с 2014 года СКФУ обучил более 2500 педагогов русского языка и литературы, а также тех, кто ведет обучение на русском языке.
За сутки в Абхазии выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 114 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 110 человек, 98 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 38 человек оценивается как тяжелое, 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ скончался пациент 1955 года рождения. Он был доставлен в медучреждение 8 декабря, с клиническим диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Мужчина получал все необходимое лечение, но, несмотря на это, скончался 25 декабря.
В Сухумской инфекционной больнице проходят стационарное лечение 35 пациентов, в Очамчирской ЦРБ - 22, в Ткварчельской ЦРБ - 18, в Гагрской ЦРБ - 43 пациента.
В мобильном многопрофильном госпитале в Сухуми находятся 43 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 38 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
В мобильном госпитале скончалась пациентка 1957 года рождения, с диагнозом «новая коронавирусная инфекция» и осложнениями основного заболевания «внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония тяжелого течения». Женщина умерла ночью 24 декабря.
- По информации оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 8350 человек. 107 летальных случаев. Выздоровели 6686 человек.
В Грузии выявлено 1 784 новых случая коронавируса, скончались 39 человек
В Грузии за сутки выявлено 1 784 новых случая коронавируса, выздоровели 4 119 пациентов, умерли 39 человек.
Статистика распространения выявленных сегодня 1 784 новых случаев коронавируса по регионам страны следующая:
- Тбилиси - 801,
- Аджария - 121,
- Имерети - 281,
- Квемо Картли - 101,
- Шида Картли - 119,
- Гурия - 40,
- Самегрело-Земо Сванети - 140,
- Кахети - 110,
- Мцхета-Мтианети - 30,
- Самцхе-Джавахети - 31,
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 10.
С начала пандемии в стране выявлено 220 508 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 200 339 человек, скончались 2 352 инфицированных.
За сутки в масштабе всей страны проведено 14 421 тестов на коронавирус.
На карантине находятся 396 граждан, в больницах - 5 701 человек, в ковид-гостиницах - 1 464.
По состоянию на 25 декабря в Грузии зафиксирован 1 881 случай коронавируса, выздоровели 1 515 пациентов.
Зураб Джапаридзе сегодня учредит новую партию «Больше свободы – Гирчи»
Зураб Джапаридзе сегодня, 26 декабря, учредит новую «Гирчи» («Шишка»). На учредительном съезде будет выбран председатель партии. Как сообщили «ИнтерпрессНьюс» в пресс-службе «Гирчи», съезд начнется в 15:00.
Новая партия будет зарегистрирована под названием «Больше свободы – Гирчи». На съезде партии соберутся около 400 человек.
Несколько недель назад Зураб Джапаридзе в Facebook написал, что его пути и пути трех сопартийцев – Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Раквиашвили разошлись, поэтому он больше не собирается «делать «Гирчи» вместе с ними».
- Партию «Гирчи» создали в 2015 году трое представителей бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Ультралиберальная партия пользуется популярностью среди молодежи. За пять лет «Гирчи» добилась декриминализации марихуаны и созданием собственной «церкви», которая помогает молодым людям избежать призыва в армию.
Убит директор Телавской центральной больницы Зураб Сачишвили
В Кахетии произошло убийство - убит директор Телавской центральной больницы Зураб Сачишвили. Он был смертельно ранен из огнестрельного оружия, сообщает Общественный вещатель Грузии,
По факту убийства прокуратура арестовала заместителя начальника Телавского районного управления МВД В.З. Как говорится в сообщении прокуратуру Грузии, задержание было произведено на месте происшествия.
По имеющейся информации, убийство произошло в Икалто, где проходило застолье в гостях в семье местного жителя. Ссора, возникшая за столом, продолжилась на улице. В результате стрельбы ранения получил глава юридической службы мэрии Телави Леван Бердзенишвили, медицинскую помощь которому оказала прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи.
The Insider: Кремль создает партию против Лукашенко, но за интеграцию
Москва намерена создать в Республике Беларусь партию, выступающую против режима Александра Лукашенко, но за интеграцию с Россией. Об этом пишет издание The Insider со ссылкой на управление российского президента по связям с зарубежными странами. Возглавляет его генерал Службы внешней разведки Владимир Чернов. Журналисты-расследователи утверждают, что он имеет отношение к вмешательству Кремля в дела Армении, Грузии, Молдавии и других стран бывшего СССР.
Рабочее название партии - «Право народа». Организация, по замыслу Кремля, сосредоточится на конституционных реформах, пишет The Insider. В документах, которые оказались в распоряжении издания (фотокопии опубликованы на сайте), говорится, что партия будет продвигать идею приватизации госсектора. Программа также предполагает «демонтаж цензуры» и «уважение свободы и достоинства личности», отмечают авторы материала.
Также The Insider публикует список из семи человек, которых администрация президента России якобы хочет задействовать для создания партии. Все они являются белорусскими гражданами, но участвовали в политическом клубе партии «Единая Россия». Предполагается, что они должны войти в максимальное число оппозиционных структур, подготовить кандидатов для парламентских выборов и создать сеть местных лидеров общественного мнения.
Представители белорусских властей и оппозиция ранее заявляли, что внутренние дела страны не требуют вмешательства со стороны иностранных государств.
Кремль публикацию The Insider пока не прокомментировали.
- В Минске и других белорусских городах продолжаются массовые выступления против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд. Участники протестов считают результаты голосования сфальсифицированными. Они требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Никол Пашинян: Я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приглашает парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.
«Сейчас уже очевидно, что оппозиционный процесс с требованием отставки премьер-министра не получил поддержки народа, - написал Никол Пашинян и продолжил: - У оппозиции были все возможности сгенерировать народную поддержку вокруг своего требования: оппозиция обладает колоссальными финансовыми, информационными, организационными ресурсами, у нее были широкие возможности для организации митингов и акций протестов. Но она не только не смогла обеспечить народную поддержку своим требованиям, но и число ее сторонников достигло минимума и уличный процесс сходит на нет. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости».
Никол Пашинян подчеркивает, что все это, однако, никоим образом не меняет его личного обязательства и обязательства его политической команды «встать перед народом и дать ответ перед народом». Он заверяет, что не цепляется за кресло премьер-министра.
«Но я не могу беспечно относиться к власти, к должности премьер-министра, переданным мне народом. Судьбу этого поста и будущего политического руководства страны должен решить народ путем свободного волеизъявления. И я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления.
Я также готов покинуть пост премьер-министра в результате решения народа. И я могу покинуть пост премьер-министра только по решению народа.
Я также готов продолжить руководство Республикой Армения в это непростое время в случае подтверждения доверия народа.
Есть только один вариант получения ответов на все эти вопросы - проведение внеочередных парламентских выборов. Исходя из вышеизложенного, приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы провести консультации о проведении внеочередных парламентских выборов в 2021 году», - написал премьер-министр Армении.
Напомним, что политические силы, требующие отставки Никола Пашиняна, неоднократно заявляли, что их первоочередным требованием является отставка Пашиняна. Они заявляют, что не согласны на организацию выборов при нынешних властях, поскольку уверены, что выборы будут сфальсифицированы.
Инициатива парламентских и внепарламентских оппозиционные сил «Движение за спасение отечества» выдвинула в качестве единого кандидата в премьер-министры бывшего премьер-министра страны Вазгена Манукяна. Согласно оппозиции, Вазген Манукян, став премьер-министром, приостановит свою партийную деятельность, обязавшись лично не участвовать в предстоящих досрочных парламентских выборах и не претендовать на пост премьер-министра. В то же время он берет на себя обязательство через год провести досрочные парламентские выборы.
Осужденный за пытки глава ингушского Центра «Э» освободился по УДО
Суд во Владикавказе удовлетворил апелляцию на условно-досрочное освобождение бывшего начальника ингушского центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») Тимура Хамхоева, который был осужден по делу о пытках. Об этом сообщает «Фортанга».
О том, что Хамхоев подавал прошение на УДО, сообщила сестра погибшего от пыток Магомеда Далиева. В октябре 2019 года суд отказал Хамхоеву в досрочном освобождении. В феврале 2020 года ему заменили не отбытую часть срока в колонии более мягким наказанием - принудительными работами.
Ранее суд условно-досрочно освободил одного из обвиняемых по делу о пытках в ингушском Центре «Э». Оперативник ФСБ Мустафа Цороев обвинялся в избиении задержанного Амила Назарова, похищении у него паспорта и вымогательстве. Сотрудник правоохранительных органов был приговорен к пяти годам колонии.
- По делу о пытках было задержано несколько сотрудников ингушского Центра «Э», в том числе и его глава Тимур Хамхоев. Полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий, разбойном нападении и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В июле 2018 года сотрудников Центра «Э» приговорили к различным срокам – от 3 лет условно до 10 лет лишения свободы.
Полиция США: взрыв в Нэшвилле на Рождество мог быть преднамеренным
В городе Нэшвилл (штат Теннеси) на юге США взорвался автомобиль. По данным полиции, это было сделано преднамеренно. Пострадали три человека, они отправлены в больницу. К расследованию подключились сотрудники ФБР.
Взрыв произошел в туристическом районе Нэшвилла, где расположено много магазинов, баров и ресторанов.
По свидетельствам очевидцев, повреждения получили несколько зданий. Обломки от них разлетелись как минимум на несколько кварталов. Причины и детали взрыва устанавливаются.
Источник CNN в правоохранительных органах сообщил, что власти не располагают информацией об активизации каких-либо экстремистских групп.
По предварительным результатам, Ника Мелия побеждает на выборах председателя ЕНД
По предварительным результатам, Ника Мелия побеждает на выборах председателя партии «Единое национальное движение», сообщает Общественный вещатель.
По решению политсовета партии, председатель избирается электронным способом. На пост председателя партии были выдвинуты два кандидата - Леван Варшаломидзе и Ника Мелия.
Голосование началось 21 декабря в 14:00 и продолжалось до 21:00 25 декабря.
Партия утвердит председателя на съезде 27 декабря. В «Едином национальном движении» заявляют, что голоса кандидатов проверяются, чтобы исключить фальсификации. По данным партии, в выборах приняли участие более 20 тысяч граждан.
Пост председателя партии стал вакантным после того, как предыдущий председатель «ЕНД» Григол Вашадзе покинул ее ряды 15 декабря.
Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства
Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил Георгия Гахария с переизбранием на пост главы правительства Грузии. Об этом сообщает агентство Аrmenpress со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.
«Примите теплые поздравления по случаю Вашего переназначения на должность премьер-министра Грузии. Желаю Вам новых успехов во всех начинаниях на благо братской Грузии.
За последние полтора года между нашими правительствами и нами лично сложилась атмосфера эффективного и взаимовыгодного сотрудничества, основанного на объединяющих наши народы многовековых исторических связях, культурных и цивилизационных общностях.
Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения между Арменией и Грузией и впредь будут развиваться во всех направлениях, представляющих взаимный интерес, на благо наших стран и народов», - говорится в поздравлении Пашиняна.
Кто возглавит ЕНД – онлайн-голосование определило лидера
Ника Мелия лидирует на выборах председателя главной оппозиционной партии Грузии «Единое национальное движение». Голосование проходит в онлайн-режиме в соцсети Фейсбук. Оно началось 21 декабря в 14:00 и завершится сегодня, 25 декабря, в 21:00. Принять участие в голосовании могут все члены и сторонники партии. Модераторы следят за тем, чтобы голоса не оставляли с фейковых аккаунтов – «ботов» отсеивают, сообщает агентство «Новости-Грузия».
К этому времени за Мелия проголосовали более 13 тысяч интернет-пользователей. Его единственный конкурент – экс-председатель правительства Аджарии Леван Варшаломидзе, серьезно отстает. За его кандидатуру к этому времени проголосовали чуть более 7 тысяч человек.
«Наши сторонники могут проголосовать за желаемого кандидата и уже формально он будет избран съездом по итогам рейтингового опроса, который проводится с помощью Фейсбука. Думаю, что это довольно инновационный подход. Мы впервые проводим выборы председателя по такой системе. Посмотрим, каким будет результат», - заявила член политсовета партии Саломе Самадашвили.
С 2017 года и до недавнего времени пост председателя «Единого национального движения» занимал Григол Вашадзе, который в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили был министром иностранных дел. 15 декабря он объявил об уходе из партии. Вашадзе перечислил несколько причин своего решения. В частности, он подчеркнул, что не согласен с «тактикой, выбранной большинством руководства без консультации с членами партии».
Кроме того, Вашадзе назвал неприемлемыми участившиеся критические высказывания в адрес послов США и Евросоюза, которые выступают посредниками на переговорах между властями и оппозицией из-за возникшего после выборов в парламент политического кризиса.
Саакашвили, который является основателем ЕНД, также прокомментировал решение Вашадзе. Экс-президент заявил, что оно не стало для него неожиданностью, поскольку Вашадзе «устал от политики» и не был готов к новому этапу острой политической борьбы.
Умер назначенный послом Беларуси в США Олег Кравченко
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко скоропостижно скончался 25 декабря. Ему было 49 лет.
В июле Кравченко был назначен на должность посла в США, однако не успел уехать на работу в Америку и проживал в Беларуси.
Это было первое за 12 лет назначение белорусского посла в Соединенных Штатах. Причина дипломатического демарша была связана с санкциями, которые Вашингтон ввел против правительства Александра Лукашенко за нарушения прав человека.
Стороны сократили штат посольств и отозвали послов. Вместо них миссии в обеих странах возглавляли временные поверенные. В качестве такого поверенного как раз и работал Кравченко с 2008 по 2014 годы. Он пробыл на дипломатической службе больше 25 лет.
Папа Римский призвал обеспечить вакцинами и лечением всех людей
Папа Римский Франциск, выступая в Рождество с традиционным посланием «К городу и миру» (Urbi et Orbi), призвал гарантировать всем людям доступ к вакцинам от COVID-19.
«Мы все в одной лодке», - подчеркнул Франциск в послании, которое показывали только по видео. Обычно понтифик обращается к верующим с балкона собора Святого Петра, но в этом году из-за коронавирусных ограничений формат выступления решено было изменить.
«Я прошу всех, глав государств, компании и международные организации сотрудничать, а не конкурировать, найти решение для каждого – вакцину для всех – особенно для наиболее уязвимых и нуждающихся в каждом уголке планеты», - заявил Папа Римский.
В обращении Франциск также говорил о жертвах войн и насилия. Он призвал обратить особое внимание на судьбы детей в странах, где есть вооруженные конфликты, в том числе, в Сирии, Йемене, Ираке. На первую половину марта будущего года у главы Римско-католической церкви запланирована поездка в Ирак.
В рождественском послании понтифик упомянул и события в Донбассе, а также Карабах. «Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлеченных (в конфликт) стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины», - приводит слова Франциска Французское международное радио.
25 декабря католики и протестанты, наряду с прихожанами ряда православных церквей, празднуют Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников – по григорианскому календарю.
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