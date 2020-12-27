Ковид в Грузии: 1 097 новых случаев, выздоровели 3 208 человек, скончались 25

За последние сутки в Грузии зарегистрировали 1 097 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Общее число заболевших в стране увеличилось до 221 605.

Сравнительно низкий показатель выявления объясняется тем, что в выходные дни проводится мало исследований. За последние 24 часа в стране провели 8 394 теста на коронавирус. Это почти в два раза меньше, чем накануне.

Статистика новых случаев по регионам

Почти 45% новых случаев заражения приходится на Тбилиси – 484. В Имеретии за последние сутки зафиксировано 185 фактов, в Аджарии – 81, в Квемо Картли – 84, в Самегрело и Земо Сванети – 61, в Кахетии – 61.

Наименьшее число заражений в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 5, а также в Самцхе-Джавахети – 17. В Гурии зафиксировано 26 новых фактов COVID-19, в Шида Картли – 63, в Мцхета-Мтианети – 30.

От ковида умерли еще 25 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 2 377.

Выздоровели 3 208 пациентов, их общее число выросло до 203 547.

В настоящее время в стране 15 655 активных случаев COVID-19. Из них 5 677 пациентов (более 36%) проходят лечение в больницах, 8 585 (почти 55%) – на дому, а 1 393 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей.

Тяжелых пациентов на сегодня 1 009. К аппаратам ИВЛ подключен 441 человек. В карантинных пространствах размещен 481 гражданин. 44 773 человека остаются в режиме самоизоляции.